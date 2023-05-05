Военное обозрение
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Планирующими авиабомбами нанесено поражение пункту дислокации подразделений бригады ТрО с зарубежными инструкторами в Черниговской области

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Планирующими авиабомбами нанесено поражение пункту дислокации подразделений бригады ТрО с зарубежными инструкторами в Черниговской области

Российские войска продолжают нанесение ударов по пунктам размещения личного состава и военной техники противника. Украинские военные в очередной раз сетуют на то, что пока идёт время в ожидании многократно анонсированного контрнаступления, армия несёт потери в тылу. Как в интервью одному из западных медиа сказал украинский военнослужащий с позывным Артур (об этом ранее писало «Военное обозрение»), может случиться так, что при затягивании командованием времени «наступать будет уже некому».


Так, стало известно о нанесении российскими войсками ударов по объектам противника в Харьковской и Черниговской областях, а также на оккупированном ВСУ правобережье Херсонской области.

По сообщениям Минобороны, в Черниговской области нанесено поражение подразделениям 119-й бригады ТрО (территориальной обороны), в составе которых находились и зарубежные военные инструкторы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российской войсковой группировки «Запад» Сергея Зыбинского, по объекту в Лизуновке Черниговской области отработала авиация ВКС РФ.

Лизуновка – село в Новгород-Северском районе, находящееся на реке Рванец. Село расположено неподалёку от российской границы на брянском направлении. В этом селе в последнее время фиксировалась высокая активность украинских военных в том числе и в плане направления на российскую территорию беспилотных летательных аппаратов.

Для нанесения поражения целям в районе Лизуновки использовались планирующие авиационные бомбы, способные уничтожать объекты на расстоянии до 80 км от точки сброса.

Пункты дислокации и позиции противника поражены и на северо-востоке Харьковской области.
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8 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:38
    +8
    Вот именно по Западной Украине надо и активизировать удары. Для бандерлогов центральная Украина - второй сорт, а Восток - вообще не люди, они потери ТАМ за потери не считают, а руководят Украиной сейчас именно бандерлоги-западенцы. Так что если устроить им именно на Западной Украине горящий садок вишневый коло хаты, там резко милитаризм на спад пойдет - это свое полыхает, а не чужое
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:28
      +3
      Какие планирующие бомбы применялись не сообщили?Может УМПК с ФАБ-250?



      ТАСС сообщает, что российская промышленность создала специальное оперение и навигационную систему для ФАБ-250. Теперь эти бомбы планируют на расстояние до 80 км.Су-34 может взять сразу 15-20 ФАБ-250. За один раз точно можно сбросить на головы условного противника 10 ФАБ с «крыльями». Расстояние 80 км — это очень прилично. Базовая версия ФАБ-250 весом 250 килограммов несет 99 килограммов взрывчатого вещества, а модификация ФАБ-250-М62 весит 227 килограммов и вмещает 100 килограммов взрывчатки. Кстати, не удивительно, что ФАБ-250 летает так далеко. Ведь у этой бомбы отличные аэродинамические характеристики.
      1. bayard
        bayard Сегодня, 07:42
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Может УМПК с ФАБ-250?

        ФАБ-250 самая массовая авиабомба наших ВКС , сочетающая в себе достаточное могущество , прекрасную аэродинамику и огромные запасы оной на складах . Если промышленность уже наладила производство "окрыляющего" модуля , то скорей всего именно эта бомба будет наиболее массово применяться . Дёшево , сердито , точно и достаточно много помещается на одном носителе . Теперь дело за ВКС в скорейшем освоении её боевого применения .
        Роль Авиации в СВО с появлением такого боеприпаса резко возрастёт , а отдача - увеличится .
    2. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 07:59
      +1
      Цитата: Bingo
      Вот именно по Западной Украине надо и активизировать удары. Для бандерлогов центральная Украина - второй сорт, а Восток - вообще не люди, они потери ТАМ за потери не считают, а руководят Украиной сейчас именно бандерлоги-западенцы. Так что если устроить им именно на Западной Украине горящий садок вишневый коло хаты, там резко милитаризм на спад пойдет - это свое полыхает, а не чужое

      Совершенно верно!! good Весь 2022 год, это были потери так называемых русскоязычных бандеровцев, которые были костяком АТО с 2014 по 2022 год. Даже если их полегло 100-150 тысяч грузом 200, то Западная Украина даже не поморщилась. По-сути только сейчас там на Западной Украине потери начинаются чувствительные.
    3. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:01
      0
      Цитата: Bingo
      Вот именно по Западной Украине надо и активизировать удары. Для бандерлогов центральная Украина - второй сорт, а Восток - вообще не люди, они потери ТАМ за потери не считают, а руководят Украиной сейчас именно бандерлоги-западенцы.
      Пока удары по истинно русской земле .. Княжество древнерусское Черниговское ...------Лизуновка – село в Новгород-Северском районе, находящееся на реке Рванец. Село расположено неподалёку от российской границы на брянском направлении.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 06:43
    +1
    Ну это классика, если силы для наступления сосредоточены на позициях, резервы подтянуты, значит надо наступать наступление. В противном случаи- неоправданные потери и подорванный боевой дух.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:48
    +4
    пока идёт время в ожидании многократно анонсированного контрнаступления, армия несёт потери в тылу.
    А они наверное хотели, чтобы российская армия спокойно наблюдала, как они концентрируют силы и средства готовясь к наступлению? Получите по возможности и побольше еще до начала своих подвижек: прочувствуйте на своей шкуре российские удары, посмотрите на свою разбитую технику не успевшую доехать до ЛБС, заройте своих сослуживцев так рвавшихся в бой. Это явно боевого духа не прибавляет.
  4. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 08:00
    0
    Американские военные заявили, что вопреки пропаганде численность российской армии включая авиацию увеличилась. Критических потерь нет. При этом укро ПВО сильно потрепано. Думаю отсюда и переход от дорогих высокоточных ракет к доступным массовым бомбам.