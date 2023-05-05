Планирующими авиабомбами нанесено поражение пункту дислокации подразделений бригады ТрО с зарубежными инструкторами в Черниговской области

Российские войска продолжают нанесение ударов по пунктам размещения личного состава и военной техники противника. Украинские военные в очередной раз сетуют на то, что пока идёт время в ожидании многократно анонсированного контрнаступления, армия несёт потери в тылу. Как в интервью одному из западных медиа сказал украинский военнослужащий с позывным Артур (об этом ранее писало «Военное обозрение»), может случиться так, что при затягивании командованием времени «наступать будет уже некому».
Так, стало известно о нанесении российскими войсками ударов по объектам противника в Харьковской и Черниговской областях, а также на оккупированном ВСУ правобережье Херсонской области.
По сообщениям Минобороны, в Черниговской области нанесено поражение подразделениям 119-й бригады ТрО (территориальной обороны), в составе которых находились и зарубежные военные инструкторы.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российской войсковой группировки «Запад» Сергея Зыбинского, по объекту в Лизуновке Черниговской области отработала авиация ВКС РФ.
Лизуновка – село в Новгород-Северском районе, находящееся на реке Рванец. Село расположено неподалёку от российской границы на брянском направлении. В этом селе в последнее время фиксировалась высокая активность украинских военных в том числе и в плане направления на российскую территорию беспилотных летательных аппаратов.
Для нанесения поражения целям в районе Лизуновки использовались планирующие авиационные бомбы, способные уничтожать объекты на расстоянии до 80 км от точки сброса.
Пункты дислокации и позиции противника поражены и на северо-востоке Харьковской области.