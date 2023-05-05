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Ставшему после отставки из Минобороны новым замкомандующего ЧВК «Вагнер» генералу Мизинцеву рассказали об учёте опыта успехов и ошибок подразделений

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Ставшему после отставки из Минобороны новым замкомандующего ЧВК «Вагнер» генералу Мизинцеву рассказали об учёте опыта успехов и ошибок подразделений

Нашла своё подтверждение информация о том, что ушедший (отправленный) в отставку с должности замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев вошёл в командный состав ЧВК «Вагнер». Если изначально у многих вызвал сожаление тот факт, что 60-летний генерал Мизинцев был, по сути, отправлен «на пенсию» при его богатейшем опыте работы с войсками, то теперь становится понятно, что у Михаила Мизинцева есть все шансы упрочить как минимум систему обеспечения подразделений «вагнеров».


Михаил Мизинцев в ЧВК назначен новым заместителем командующего.

Как сообщает ТГ-канал «Позывной Брюс», генерал в отставке Мизинцев прибыл на базу доподготовки личного состава «вагнеров».



Генерал интересовался у командования ЧВК «Вагнер» о ходе боевой подготовки. Ему сообщили о том, что бойцы ЧВК не только участвуют в боях непосредственно, но после этого проходят ту самую доподготовку, в ходе которой буквально до мелочей разбирают как успехи, так и конкретные неудачи подразделений. Если имела место локальная промашка, то подразделение отрабатывает многочисленные варианты того, чтобы подобного рода ошибки избежать в следующий раз. Если речь идёт об успехе конкретного подразделения и конкретного командира, то этот опыт в «Вагнере» стараются универсализировать и распространить на другие подразделения, которые могли бы взять его за основу при проведении подобных операций.

Появление в структуре командование ЧВК «Вагнер» опытного генерала, который принимал участие в том числе в разработке ряда операций в Сирии, а также операции по освобождению Мариуполя, по определению добавит дополнительный импульс «вагнерам». Мало того, у генерала Мизинцева, естественно, остаются товарищеские контакты с генералами ГШ ВС РФ, что может добавить ещё и эффективной координации в совместных действиях «вагнеров» с подразделениями Минобороны, а также в системе обеспечения ЧВК боеприпасами, о нехватке которых всё последнее время говорит Евгений Пригожин.
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29 комментариев
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  1. Николай310
    Николай310 Сегодня, 06:46
    +6
    Местным патриотам планеты розовых пони последнее видео Пригожина покажите...а то они бодро укрпотери считают...
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 06:50
      +2
      Это какое видео Пригожина считать последним? Последнее видео от Пригожина я видел о 29 апреля 2023 года. Пригожин говорил о снарядном голоде и пятикратном увеличении потерь при дефиците снарядов. Ещё он говорил о наличии спутников у ЧВК.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 06:53
        +8
        Пригожин сегодня новым обращением ВООООТ ТАКОЙ сервант с грязной посудой опрокинул.
      2. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 07:19
        -1
        Цитата: северный кавказ
        Это какое видео Пригожина считать последним?


        От 5 мая, есть в телеграмм канале его пресс-службы.... там Пригожин на фоне тел убитых бойцов ЧВК Вагнер, и режет правду о том, что он думает о тех кто зажимает боеприпасы, об их детях и тому подобному.....

        Видео идет 2 минуты, называется: "Потери ЧВК Вагнер за 4 мая 2023 года".
    2. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 06:56
      +3
      И за что генерала-полковника Михаила Мизинцева из армии вы( в смысле поперли)?
      Вы имеете в виду ролик с погибшими бойцами ЧВК Вагнер и где Пригожин отлично высказался о Шойгу и прочих?
      Сильный ролик, я чуть со стула не упал, когда Пригожина слушал!
      1. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 07:26
        -1
        мне вообще не поонятно кто ему позволяет этот треш выставлять ?
        тут на каждом тв канале агитируют на контракт идти . а он такой жесткач публикует .
        и сколько могут Шойгу Герасимов терпеть его выходки? если и эту заказуху проглотят то их можно сливать
  2. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 06:46
    +5
    Опытный человек везде пригодится. Главное чтобы польза от этого была.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 06:51
      -1
      Согласен, такой опыт пропадать не должен. В генштабе дураков не держат.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:10
        0
        Держат, а умных выбрасывают.
        ...................................................
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 06:55
      +1
      Да тут уже попахивает альтернативой армии Шойгу! Вынесет ли Боливар двоих? Кому отдадут предпочтение? Не назревает ли в армии раскол?
    3. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 07:51
      +1
      Опытный человек везде пригодится. Главное чтобы польза от этого была.

      Жаль снаряды он производить не может...
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 06:49
    +2
    Какие то непонятки происходят в высшем руководстве нашего МО. Генерал доживший до 60 лет, всю жизнь занимавшийся боевыми подразделениями и вдруг назначается замом по матерально- техническому обеспечению. Немного не его профиль. Пробыв на этой должности пару месяцев, сейчас оказывается в ЧВК.... Может он будущий министр обороны или даже президент страны?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:49
    +3
    По моему мнению,просто Генштаб РФ ввёл в командование ЧВК " Вагнер " своего человека ,через его отставку.По другому ,это было бы не красиво .А так " отпусник " чего с него возьмёшь,держим " лицо" перед западом.Сейчас визгу будет.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 07:15
      +4
      Цитата: tralflot1832
      По моему мнению,просто Генштаб РФ ввёл в командование ЧВК " Вагнер " своего человека


      Вы последний ролик Пригожина, (от 5 мая) с телами убитых бойцов ЧВК Вагнер смотрели ? Посмотрите... это ответ на фразу:

      Цитата: tralflot1832
      просто Генштаб РФ ввёл в командование ЧВК " Вагнер " своего человека


      т.е. это совершенно далеко от реальности.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:39
        +1
        Хм...Во время Великой отечественной на фронты направлялись представители Ставки.Я могу допустить нечто подобное.Но координация просто необходима.Просто подозрительно,что подобным образом.Я допускаю другое-Мизинцев мог выразить несогласия в ГШ,и его тривиально ушли
  5. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 06:52
    +2
    Показательно. Вот и подтверждение отставки, даже где-то с позором. Пришлось идти в ЧВК. Это к вопросу о причинах кадровой чехарды среди тыловиков...
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:52
    -1
    Цитата: Николай310
    Местным патриотам планеты розовых пони последнее видео Пригожина покажите...а то они бодро укрпотери считают...

    Вам потери укрофашистов, как серпом по...?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:13
      0
      Бред-то зачем нести?
      ....................................
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 06:53
    +4
    Я чего то не понял. Его отправили как крайнего или за дело? Если за дело имеющего косяки то зачем он в Вагнер..а если это результат игры престолов и его как крайнего слили то понятно. Скорее всего последнее. Пригожин ведь не .д.у..р.а.к и все видит и знает...поэтому посчитал этого человека достойным и надежным.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    +4
    Во внутренней кухне МО РФ разобраться трудно находясь вне ее (да наверное и многие офицеры проходящие службу в министерстве в этом разобраться не могут), но думаю, что опыт службы и управления генерал-полковника будет востребован и пойдет на пользу.
  9. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 06:58
    +1
    Не верю, это правда? Надо рыть окоп, поглубже
  10. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:04
    +3
    Судя по тем редким рекошетам , что вылетают за стены дворцов и кабинетов наших "солнцеизбранных" ,"Игра престолов" где-то на уровне мультфильма Том и Джери
  11. bulat
    bulat Сегодня, 07:05
    +2
    Выскажу свое мнение. По моему Мизинцева отправили изучать опыт ЧВК и вся эта шумиха с отставкой прикрытие. Реально тягомотина с увольнением в Минобороны может длиться месяцами, а тут несколько дней и готово. Да и вопросы он на видео задает именно как изучая опыт и технологию.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 07:25
      0
      Тоже так подумал, видимо, вернут его опять потом в МО, но уже на должность повыше
    2. Alex_mech
      Alex_mech Сегодня, 07:34
      +2
      Мизинцева отправили изучать опыт ЧВК и вся эта шумиха с отставкой прикрытие
      А зачем так сложно то? Прикрытие от чего? Что там такого в опыте, что понадобился целый генерал? Полковник бы не изучил?
  12. Alex_mech
    Alex_mech Сегодня, 07:28
    -1
    Появление в структуре командование ЧВК «Вагнер» опытного генерала
    Я так понимаю для опытного генерала это повышение не иначе. А за что сняли то? Слишком опытный оказался?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:16
      0
      А за что сняли то?

      Вы не в курсе, что в армии самый популярный вопрос, это: "Ты что, самый умный?!".
  13. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:35
    0
    Наступление уже началось. Кто у нас будет немцев играть, танки с крестами, да с татуировками сс? Украинцев привлекли в качестве фашистов
    Украинцев как цыган пособирали, кстати они чем то на цыган по цвету кожи часто и похожи.
    Нвравится мне в фильме баба которая кричит , и давай с максима шмалять
    Президент украины актер клоун Зеленский. Все верно. Видимо сценарий был не такой что война не будет такой, потом скажет я пошутил.
    На украине примерно вот так и происходит как в фильме, что шутки заканчиваются приходит реальная война.

    Вот так все начиналось на Украине
    Не удивительно что в такой стране как украина идет война. Они к этому должно расшативая систему власти до которой посути бандиты добрались.

    2 мая сожгли людей в одессе

    Вот так все начиналось. Майдан. А теперь вот на них сбрасывают многотонные бомбы. Стоило еще тогда разогнать и ничего бы не было бы
  14. сталевар
    сталевар Сегодня, 07:42
    +2
    " то этот опыт в «Вагнере» стараются универсализировать и распространить на другие подразделения, "
    Недавно Пригожин рассказал, что потери в день 90-100 человек. И ведь никого это не смутило и никто не потребовал привлечь к суду такого "полководца". Начиная с хутора и заканчивая городами, штурмовать надо когда эти населённые пункты окружены и лишены снабжения. Это военная наука! Мариуполь два месяца штурмовали, а Бахмут уже сколько? А если вы взялись штурмовать в лоб, как в Берлинской операции в 1945 г, то преимущество во всём, должно быть многократное!! А не жаловаться постоянно на нехватку снарядов. И если этот генерал не прекратит немедленно атаки в лоб и не приложит все усилия на окружение города, то ему барделем командовать надо. Пусть там "кровати" передвигает!