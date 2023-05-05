Ставшему после отставки из Минобороны новым замкомандующего ЧВК «Вагнер» генералу Мизинцеву рассказали об учёте опыта успехов и ошибок подразделений

Нашла своё подтверждение информация о том, что ушедший (отправленный) в отставку с должности замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев вошёл в командный состав ЧВК «Вагнер». Если изначально у многих вызвал сожаление тот факт, что 60-летний генерал Мизинцев был, по сути, отправлен «на пенсию» при его богатейшем опыте работы с войсками, то теперь становится понятно, что у Михаила Мизинцева есть все шансы упрочить как минимум систему обеспечения подразделений «вагнеров».Михаил Мизинцев в ЧВК назначен новым заместителем командующего.Как сообщает ТГ-канал «Позывной Брюс», генерал в отставке Мизинцев прибыл на базу доподготовки личного состава «вагнеров».Генерал интересовался у командования ЧВК «Вагнер» о ходе боевой подготовки. Ему сообщили о том, что бойцы ЧВК не только участвуют в боях непосредственно, но после этого проходят ту самую доподготовку, в ходе которой буквально до мелочей разбирают как успехи, так и конкретные неудачи подразделений. Если имела место локальная промашка, то подразделение отрабатывает многочисленные варианты того, чтобы подобного рода ошибки избежать в следующий раз. Если речь идёт об успехе конкретного подразделения и конкретного командира, то этот опыт в «Вагнере» стараются универсализировать и распространить на другие подразделения, которые могли бы взять его за основу при проведении подобных операций.Появление в структуре командование ЧВК «Вагнер» опытного генерала, который принимал участие в том числе в разработке ряда операций в Сирии, а также операции по освобождению Мариуполя, по определению добавит дополнительный импульс «вагнерам». Мало того, у генерала Мизинцева, естественно, остаются товарищеские контакты с генералами ГШ ВС РФ, что может добавить ещё и эффективной координации в совместных действиях «вагнеров» с подразделениями Минобороны, а также в системе обеспечения ЧВК боеприпасами, о нехватке которых всё последнее время говорит Евгений Пригожин.