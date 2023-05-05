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Украинское командование заявило о том, что сбитый над Киевом беспилотник был дроном Bayraktar ВСУ

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Украинское командование заявило о том, что сбитый над Киевом беспилотник был дроном Bayraktar ВСУ

Украинская сторона после многочисленных сообщений о том, что ПВО в небе над Киевом «сбила российский беспилотник», в итоге «изменила показания». Теперь в официальной трактовке сбитым оказался беспилотник Bayraktar турецкого производства. Что он делал в небе над Киевом?


Как утверждает украинская сторона, этот беспилотник оказался над центральной частью Киева в связи с тем, что «с ним была потеряна связь оператором». Не имея возможности посадить дрон, было принято решение его сбить.

Эти заявления вызывают немало вопросов, особенно после того, что изначально было заявлено о сбитом украинской ПВО российском беспилотнике «Форпост», который не менее 15 минут находился над Киевом. Получается, что сбить БПЛА, который, как теперь утверждается принадлежал ВСУ, решили именно в тот момент, когда тот находился фактически над центральной частью украинской столицы.

Командование Воздушными силами ВСУ об «охоте» на беспилотник ВСУ:

Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена.

Но именно после того, как эти огневые группы начали действовать, и произошли нежелательные последствия. Пылающий дрон (если речь действительно о нём) рухнул на одну из построек в Киеве, в результате чего вспыхнул пожар.

Вполне могла иметь место несогласованность действий украинских военных и членов администрации. Ведь изначально была включена сирена воздушной тревоги, а в сети появились сообщения от официальных лиц об атаке Киева дронами ВС РФ. Теперь получается так, что система ПВО Киева «охотилась» за собственным беспилотником – БПЛА «Байрактар» турецкого производства.
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22 комментария
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  1. AvesevA
    AvesevA Сегодня, 07:01
    +2
    Украинское ппо, молодцы красавцы. Медаль каждому wassat wassat
    1. Pike
      Pike Сегодня, 07:03
      +1
      Сначала вырубили управление РЭБом, обстреляли стрелковкой и добили Стингером. Победа однозначно осталась за Окраиной
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 07:24
        +1
        Цитата: Pike
        Сначала вырубили управление РЭБом,

        Вполне может быть и такое, тогда возникает вопрос, зачем же он входил в "запрещенную зону", где попал под жесткое воздействие РЭБ? На такой случай у них должны быть предусмотрены другие места для посадки.
        И да, КАКАЯ Ж "АНТИРЕКЛАМА" "Змееносца"...
      2. Оби Ван Кеноби
        Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:35
        0
        Врут украинцы, всё врут эти дегенераты!
        И нас за дураков держат, хотят чтобы мы им поверили!
        Специально запустили, а потом сбили.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:01
    +3
    "В ставке Гитлера,все-малохольные"(с)
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:02
    +5
    Свиньи в начале СВО свой собственный Су-27 над Киевом завалили с титулованным пилотом Олексанчено и еще прыгали на обломках радовались. Что там тот байрактар. Там вообще хватает френдли фаера с их стороны за время СВО, и транспортники и миги 29е и сушки, теперь вот достоверно счет противоповитряной обороны байрактаром пополнили.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:03
      +1
      Так писали и на земле шароварные умудрялись по своим лупить. А вообще, такое у всех иногда случается....
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:09
      +3
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Свиньи в начале СВО свой собственный су27 над Киевом завалили

      Да там один укроблохер вообще украинского танкиста убитого на камеру сожрал, это же бандерлоги, просто скот, по польски - bydlo, как раз их поляки так и называли
  4. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:02
    +1
    Пэтриоты встали на дежурство , теперь будут рекламировать их взамен байрактарам laughing
    1. Комментарий был удален.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:02
    0
    Надо подождать ,мутно всё с этим Байроктаром .От ВСУ могут быть самые неожиданные объяснения. Потеря управления ,это дежурная отмаза ,на первое время.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:07
    +1
    Зато первый беспилотник, успешно сбитый с фотодоказательствами. Недоработочка. лохлы, недоработочка. Надо было сразу Байрактары над Киевом запускать и сбивать их образцово-показательно, все равно они только на роль мишеней и годятся в настоящей войне - так бы показали, мол, ПВО работает, а дрон с характерным хвостом - он явно пророссийский, коллаборант, да.
    А на деле, видимо домов в Киеве, пригодных в виде целей для укроПВО мало осталось - вот и ищут теперь, куда бы попасть)))
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:12
    +1
    Смотрел утром этот ролик. А сколько было восторженных криков за кадром после попадания ракеты. Радость затмила даже то, что сбитый БПЛА упал на крышу дома.
    беспилотник оказался над центральной частью Киева в связи с тем, что «с ним была потеряна связь оператором».
    Шустренько перевели стрелки с ошибки ПВОшников на уничтожение по приказу в связи с "потерей связи".
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:13
    -1
    По крайней мере ясно ,что Гераньке трудновато выжить в Киевском небе ,но возможно.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 07:19
    +2
    Пылающий дрон (если речь действительно о нём) рухнул на одну из построек в Киеве, в результате чего вспыхнул пожар.
    Видео есть горящего здания, по воплям операторши, так понял он упал на многоэтажный магазин и после этого там начался пожар... горел магазин ювелирных изделий
    Ведь изначально была включена сирена воздушной тревоги,
    "Наши" "партнеры" из НАТО, зафиксировали взлет Ту-22М3, соответственно опасаясь "ответки" за атаку Кремля, на Украине стали объявлять воздушную тревогу и в Киеве в первую очередь.
  10. МЮД
    МЮД Сегодня, 07:24
    -1
    Из всей этой байды, я делаю следующие выводы, хотя могу и ошибаться. Беспилотник летел своим маршрутом. Сработала украинская РЭБ прикрывающая Киев, вырубила управление аппарата. Почему сработала - профилактические работы, тестирование. Попытались востановить управление, не получилось, после чего сбили. Все логично и адекватно. Не надо недооценивать противника. А основной вывод, хреновый. Киев хорошо прикрыт и РЭБ, и системами ПВО, и его объекты являются сложной целью для наших ВС.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:29
      +3
      Противника вряд ли тут кто-то недооценивает. Но вся эта логика упирается в один нюанс: когда дрон сбили, были такие вопли радости от сбивших, будто бы они как минимум не совсем догадывались, что дрон принадлежит их же "побратимам". Да и в чём резон палить из всех орудий по беспилотнику именно в тот момент, когда он летит над центральной частью города, если они были в курсе того, что дрон - ВСУшный и что потеряно управление. Вопросов, в общем, много.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 08:04
        0
        Цитата: Володин
        были такие вопли радости от сбивших

        вопли были не от сбивших, а от "зевак", как они могли сбить, когда расчет вел стрельбу явно намного дальше?-посмотрите видео внимательнее.. а рассказ, что все были в курсе и поэтому палили - конечно бред, но в тоже время, это показатель, того ПВО у них, на БПЛА, как минимум - работает, стреляли явно не со "стрелковки"..
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:28
    +2
    Кассад хорошо отметил:
    Кстати, благодаря одному клоуну с автоматом, спалились позиции ПВО на крышах многоэтажек, которые де-факто превращены в военные объекты. Многоэтажки само собой жилые.


    А вообще, дай лохлу рыбу, и он тебе скажет, что мало дал. Дал ему удочку, и он ее сломает, а потом обвинит в угнетении
  12. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 07:39
    0
    было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп.

    Т.е. толпа с разнокалиберными пулеметами и биноклями катается по Киеву sad
  13. RoninO
    RoninO Сегодня, 07:46
    +1
    Бей байрактар , чтобы гераньки боялись ? Хороший ход !
  14. Юрий77
    Юрий77 Сегодня, 07:52
    0
    А как радовались! Как скакали! украинцы - этим всё сказано!
  15. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:11
    0
    Хоть история и мутная, но как лы молодцы - так держать. Надо шароварам начать подрывать собственные поезда и танки, вот будет им перемога на перемоге :)