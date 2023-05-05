Украинское командование заявило о том, что сбитый над Киевом беспилотник был дроном Bayraktar ВСУ

Украинская сторона после многочисленных сообщений о том, что ПВО в небе над Киевом «сбила российский беспилотник», в итоге «изменила показания». Теперь в официальной трактовке сбитым оказался беспилотник Bayraktar турецкого производства. Что он делал в небе над Киевом?
Как утверждает украинская сторона, этот беспилотник оказался над центральной частью Киева в связи с тем, что «с ним была потеряна связь оператором». Не имея возможности посадить дрон, было принято решение его сбить.
Эти заявления вызывают немало вопросов, особенно после того, что изначально было заявлено о сбитом украинской ПВО российском беспилотнике «Форпост», который не менее 15 минут находился над Киевом. Получается, что сбить БПЛА, который, как теперь утверждается принадлежал ВСУ, решили именно в тот момент, когда тот находился фактически над центральной частью украинской столицы.
Командование Воздушными силами ВСУ об «охоте» на беспилотник ВСУ:
Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена.
Но именно после того, как эти огневые группы начали действовать, и произошли нежелательные последствия. Пылающий дрон (если речь действительно о нём) рухнул на одну из построек в Киеве, в результате чего вспыхнул пожар.
Вполне могла иметь место несогласованность действий украинских военных и членов администрации. Ведь изначально была включена сирена воздушной тревоги, а в сети появились сообщения от официальных лиц об атаке Киева дронами ВС РФ. Теперь получается так, что система ПВО Киева «охотилась» за собственным беспилотником – БПЛА «Байрактар» турецкого производства.