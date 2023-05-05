Пригожин на фоне погибших за сутки бойцов ЧВК «Вагнер» в жёстких формулировках рассказал о недопоставленных боеприпасах

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл под Бахмут (Артёмовск), где идёт активное продвижение «вагнеров» в западной части города при оказании мощного сопротивление со стороны противника. На этот раз приезд Евгения Пригожина был во всех смыслах особенным. Он продемонстрировал тела погибших в течение суток «вагнеров». Кадры опубликованы пресс-службой ЧВК в Телеграме.
Судя по этим кадрам, 4 мая в боях за Артёмовск погибли не менее 35 бойцов «Вагнера» . И это наибольшие потери в составе ЧВК за последние несколько дней, что лишний раз подчёркивает ещё и значительную активизацию действий противника.
Комментируя гибель бойцов, Пригожин обрушился с критикой на тех, кто недопоставляет ЧВК боеприпасы.
Пригожин:
Это бойцы, которые погибли сегодня. Ещё кровь свежая.
Переходя на повышенные тона и нелитературные выражения:
А это чьи-то (…) отцы и чьи-то сыновья.
Куратор ЧВК «Вагнер» заявил о нехватке 70% боеприпасов, что напрямую сказывается на потерях в личном составе.
При этом Евгений Пригожин прямо назвал фамилии тех, от кого он ждёт решений по передаче «вагнерам» нормированного количества боеприпасов. Это министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Валерий Герасимов. Пригожин, мягко говоря, упрекнул министерство и Генштаб за то, что, имея склады боеприпасов, нет должных объёмов их поставок к линии фронта.
Эмоций куратор ЧВК не сдерживал, по понятным причинам. Любые потери - это трагедия, ещё большая трагедия состоит в том, что большинства из этих потерь можно было избежать при наличии достаточного количества средств огневого поражения и комплектов боеприпасов.