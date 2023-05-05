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Пригожин на фоне погибших за сутки бойцов ЧВК «Вагнер» в жёстких формулировках рассказал о недопоставленных боеприпасах

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Пригожин на фоне погибших за сутки бойцов ЧВК «Вагнер» в жёстких формулировках рассказал о недопоставленных боеприпасах

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл под Бахмут (Артёмовск), где идёт активное продвижение «вагнеров» в западной части города при оказании мощного сопротивление со стороны противника. На этот раз приезд Евгения Пригожина был во всех смыслах особенным. Он продемонстрировал тела погибших в течение суток «вагнеров». Кадры опубликованы пресс-службой ЧВК в Телеграме.

Судя по этим кадрам, 4 мая в боях за Артёмовск погибли не менее 35 бойцов «Вагнера» . И это наибольшие потери в составе ЧВК за последние несколько дней, что лишний раз подчёркивает ещё и значительную активизацию действий противника.

Комментируя гибель бойцов, Пригожин обрушился с критикой на тех, кто недопоставляет ЧВК боеприпасы.

Пригожин:

Это бойцы, которые погибли сегодня. Ещё кровь свежая.

Переходя на повышенные тона и нелитературные выражения:

А это чьи-то (…) отцы и чьи-то сыновья.

Куратор ЧВК «Вагнер» заявил о нехватке 70% боеприпасов, что напрямую сказывается на потерях в личном составе.

При этом Евгений Пригожин прямо назвал фамилии тех, от кого он ждёт решений по передаче «вагнерам» нормированного количества боеприпасов. Это министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Валерий Герасимов. Пригожин, мягко говоря, упрекнул министерство и Генштаб за то, что, имея склады боеприпасов, нет должных объёмов их поставок к линии фронта.

Эмоций куратор ЧВК не сдерживал, по понятным причинам. Любые потери - это трагедия, ещё большая трагедия состоит в том, что большинства из этих потерь можно было избежать при наличии достаточного количества средств огневого поражения и комплектов боеприпасов.
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72 комментария
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  1. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 07:27
    +17
    Ну хоть написали, многие проправительственные телеграмм каналы/СМИ сделали вид как будто этого видео нет.... выбирают только положительные новости и всё. Так что молодцы что выложили эту новость.

    А по теме, что говорить.... лучше видео посмотреть, там Пригожин доходчиво всё объяснил).
    1. olegff68
      olegff68 Сегодня, 07:34
      +16
      А в этот самый момент, зятёк министра хвастается, что собрал 3 миллиона донатами на поездку в Сочи в арендованном, "самом дорогом вагоне" РЖД.... У каждого своя война.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:51
        +6
        Цитата: olegff68
        собрал 3 миллиона донатами на поездку в Сочи в арендованном, "самом дорогом вагоне" РЖД...

        Красавчик. А в это время в ДНР собирают пожертвования на динамическую защиту танков.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:55
      +7
      Хорошо хоть Пригожин может подать голос с критическими высказываниями. Иначе у нас будут бодрые рапорта и массовые потери. Пора уже прекращать практику бодрых, розовых рапортов и говорить о проблемах. Без озвучивания проблем, они решаться не будут. Благими (бодрыми рапортами)намерениями вымощена дорога в ад! hi
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 08:08
        +1
        Цитата: северный кавказ
        Хорошо хоть Пригожин может подать голос с критическими высказываниями.

        Еще совсем недавно, большинство из тех, кто сейчас поет ему дифирамбы называли его "уголовником и мошенником", когда у него вышел спор с Гиркиным...
        И что сейчас то поменялось??????
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 08:13
      +2
      Прав он конечно!.......но судя по видео, таким темпом он сам долго не протянет! Играть в игры с нашим государством чревато стать номером 200, а может и вообще потеряться......,зато по ТВ расскажут, как они сожалеют и прилагают все усилия,чтобы найти потеряшку. Зазеркалье.....
      1. tun5t
        tun5t Сегодня, 08:22
        0
        ваш писсимизм уместен! 35 человек убитыми! Ёҕ вашу маτь, господа у власти.
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:28
    +8
    Что Шойгу, что Герасимов, страусы, прячущие головы в песок...
    1. Маз
      Маз Сегодня, 07:49
      +5
      Тут система отбора кадров по принципу личной привязанности , зависимости и облизанности. Она, В свою очередь строит пирамиду отношений внутри мо рф. Таким образом Пригожин борется только с верхней частью айсберга. И завалить это преступное сообщество в одиночку не сможет, бо остальные структуры бюрократов созданы и построены по таким же принципам и схожим схемам. Связи крепко переплетены, одно покрывает другое. Только четвёртая власть может развалить хоть немного это сообщество предпринимателей на госслужбе
    2. Галеон
      Галеон Сегодня, 07:50
      +7
      Цитата: Konnick
      Что Шойгу, что Герасимов, страусы, прячущие головы в песок...

      Да, крайне нелепые фигуры во время войны. Но как эти генералы смотрелись в мирное время! Как Буденный с Ворошиловым.
    3. Mari33
      Mari33 Сегодня, 08:00
      -3
      Цитата: Konnick
      Что Шойгу, что Герасимов, страусы, прячущие головы в песок...

      Не соглашусь. Путин сказал, что все идет четко по плану. Значит и Шойгу с Герасимовым молодцы. Все движения и перегруппировки правильные. И Пригожину не надо жаловаться на недостаток чего то. Все по плану. Путин знает что говорит. Как там было в Советском Союзе: "План - Закон. Выполнить его - обязанность, перевыполнить - честь". Как то так. Честь имею!
      1. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 08:08
        -1
        что то Армагедон не отсвечивает.
        как я понял комбинация пустить Кожедубыча Герасимова паровозом .
        17 генералов Вова поменял за год ... но тут очевидно не в кроватях дело
      2. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:12
        +2
        "План - Закон. Выполнить его - обязанность, перевыполнить - честь". Как то так. Честь имею!

        Из кадровых? Кроме пафосного "честь имею" сказать больше нечего. Начало СВО профукали, а дальше только "нужна мобилизация", а для чего вам деньги платили? Или из-за красивой формы пошли служить...а тут война...народ помоги, без вас не справимся...бездари, ракетки вам гражданские делают, вам только кнопку доверяют нажимать и то не туда стреляете, а уж взрыв символа государства на крыше Сенатского дворца ...слов нет...позорище. Ладно только Белгород бомбите, до Воронежа не добрались. По плану...а 35 погибших вагнеровцев за сутки в Бахмуте это по плану?
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 07:28
    0
    Кстати, в последние поездки к линии фронта Путин был без этих деятелей. Вполне возможно, что, наконец, поменяют их
    1. al3x
      al3x Сегодня, 07:34
      +14
      Никого никуда не поменяют. Команда его бессменна, члены её могут только иногда меняться местами. За десятилетия его правления это уже можно было выучить.
    2. Alex_mech
      Alex_mech Сегодня, 07:39
      +4
      Вполне возможно, что, наконец, поменяют их
      Во-первых не поменяют. Во-вторых каждый чиновник это ещё и свита таких же рангом пониже. Которых первые набирают под стать себе. Так что менять то не на кого будет.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:02
      -1
      Поменять их может только Пригожин.
      1. Патриот228
        Патриот228 Сегодня, 08:05
        -1
        Хорошо бы Пригожин взялся за всех... Есть ли связь между тем что сын рогозина командовал заводом по производству порохов (Алексинским химкомбинатом) и нехваткой снарядов? Ил 112 - нет, связи нет, где там еще засветились они? Тепловизоры вроде, тоже дело швах. В чем проблема вооще построить завод если нужно? Вся москва в милиардных стройках, буквально наверное сотни! домов строятся, под реновацию сносят вполне приличное жилье и дудонят деньги. Роскосмос тоже СТРОИТ (при рогозине начал), Шойгу храм построил за 6 ярдов и это перед СВО. Это что происходит вообще?
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 08:14
        0
        Цитата: Аль Манах
        Поменять их может только Пригожин.

        А Пригожин чья фигура на политическом российском поле ? А ? Не ВВ.Путина друг ли , Евгений Пригожин ? Да соратник и друг президента России Путина , пользующийся его всемерной поддержкой . И очевидно если это не специальный туман войны для противника ,прикрытие спец . операций Армии России , то идёт слом какой то старой системы .. Которую не так то просто сломать ..
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:28
    +4
    Когда в товарищах согласья нет,на лад их дело не пойдет..Не мои слова,но ситуация похожая
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:03
      0
      В товарищах, сидящих у кормила, согласье есть, воруют в три горла.
  5. al3x
    al3x Сегодня, 07:32
    +7
    В качестве альтернативы в обед Конашенков отчитается об успехах в перемалывании живой силы и техники врага.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 08:09
      0
      А на обед хорошо наверное так поест в министерской столовой, салат, первое, второе и компот с булочкой сладкой! laughing
  6. Alex_mech
    Alex_mech Сегодня, 07:37
    +1
    "Забавная" история. Вагнер ведь частная компания, а не часть вс РФ, так? Так какие могут быть притензии к Шойго-Герасивому? Не по их ведомству. Но главное, зачем РФ параллельная Армия, да ещё и не одна! Это же средневековье какое то
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 07:49
      +3
      Мы не знаем условий контракта и так, возможно, высказывается претензия по невыполнению его противоположной стороной. И ещё тут оказывается, что без "много снарядов" не очень и получается.
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 08:02
        +2
        Аналогичная ситуация со снарядами кажется и в армии. Там думаете потери ни несут? Просто там молчат, а тут озвучивают.
    2. Грац
      Грац Сегодня, 07:50
      0
      вы прям как дитя. а откуда тогда там арта, т-90. самолеты? в военторге купили? Ясно что МО выделило.ясно что снабжение будет пока в этой структуре нуждаются.Как нужда пропадет ничего тяжелее 82 мм миномета им не дадут и выпнут за территорию рФ заказами заниматься
    3. Lykases1
      Lykases1 Сегодня, 08:00
      +2
      Вагнер воюет на стороне ВС РФ, выполняет задачи, которые должны выполнять ВС РФ и по этому поводу должны обеспечиваться ВС РФ. Лично я так это вижу. Зачем России параллельная армия? Согласен - её не должно быть. Но она есть и чудесным образом умудряется выполнять штурмовые операции. Как же так получилось? Ну... это вопрос к руководству. Как, наверное, понимаете задать его не позволят. Причём, не позволят, сильно.
    4. Andron78
      Andron78 Сегодня, 08:02
      +2
      Если быиэта частная компания работала по частному контракту за границей, то и претензий бы не было. А когда частная компания стоит в боевых порядках нашей армии, то МО не только обеспечивать должно, но и финансировать. Про второе эта частная компания ииречи не ведет, а первое - святое. Средневековье это толочь про параллельную армию.
  7. Грац
    Грац Сегодня, 07:37
    +3
    Большая замятня там видать в руководстве военной операцией, всё это звенья одной цепи,Мизинцева убрали с МО, Пригожин его в ЧВК позвал.Только что то военных гениев у нас к сожалению не видно.

    Вангую 2 варианта или очередная мобилизация на все деньги как говорится призовут столько сколько смогут одеть обуть и накормить или всё таки будут переговоры, не исключаю что с той стороны многие фигуры уйдут в небытие для этого
    1. Rom8681
      Rom8681 Сегодня, 08:07
      0
      Скорее всего так и будет.
      Потом обвинят невиновных,наградят непричастных,виноватых возвысят и наградят
  8. Дин
    Дин Сегодня, 07:37
    +6
    Ну вот, еще одно доказательство того, что победа не является целью наших управителей. после рывка вагнеровцев в бахмуте суровикина подвинули за недостаточный контроль вверченных ему сил и заменили на старого проверенного герасима и компанию. и все пошло нормально. оборона и еще раз оборона. а наступление - это риск лишний, зачем оно нужно. к сожалению эта сво стала выгодна всем.
  9. Scaffold
    Scaffold Сегодня, 07:38
    +1
    Военные успехи Пригожина повышают его политические перспективы. Этого стараются не допустить всеми силами.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 07:45
      +1
      Цитата: Scaffold
      Военные успехи Пригожина

      уж простите нет, и не должно быть военных успехов ПРИГОЖИНА, могут быть военные успехи РУССКОЙ АРМИИ и ни как иначе
      1. Andron78
        Andron78 Сегодня, 08:05
        +2
        Были успехи Жукова, Конева.... значит и успехи Пригожина могут быть и это правильно
      2. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 08:07
        -1
        И какие успехи Русской Армии? Луганск и Донецк защитили? Территории России вернули? Дрон полетел на Кремль, это чей успех?
    2. Грац
      Грац Сегодня, 07:46
      +1
      реально какие у него могут быть политические перспективы? не вижу .на выборах президента этого мало, партию свою он создать не сможет я думаю, в правящей в госдуму? ой сильно сомневаюсь. мэр губернатор? а ему это надо?
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 08:10
        0
        Партию создать он может и не сможет. Но объединить вокруг себя пророссийские силы вполне. И думаю за Пригожина проголосуют многие. Всем уже порядком надоели эти заигрывания с Западом. hi
    3. marc75
      marc75 Сегодня, 07:53
      +3
      Покажите хоть одну спланированную Пригожиным военную операцию? В военном плане он ЧВК не руководит, только в медийном, да и вообще командиром ЧВК "Вагнер" является Уткин, ну и остальные товарищи из ГУ МО РФ, которое подчинено напрямую Герасимову
  10. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 07:41
    0
    И что на это скажет наш " пожарный" министр обороны? Погано, слов нет...
    1. nachkar67
      nachkar67 Сегодня, 07:48
      +7
      Он никогда пожарны не был и на пожары только со стороны смотрел.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 08:02
        0
        Он на них не просто смотрел, он на них активно, и надо признать, грамотно пиарился.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:11
      0
      Министр обороны может не сказать ничего. Просто обрежет поставки Вагнеру и всё! И спорить будет некому и не скем! hi
  11. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:45
    +2
    Евгений Пригожин - человек чести. К сожалению, таких людей осталось очень мало. Не выгодно сейчас быть таким. Он делает всю работу за МО РФ, делает её не по приказу, а частным образом, и большей частью на свои деньги. И при этом у него и мысли нет хлопнуть дверью и уйти со словами - а скребитесь теперь сами, болт на вас. Он готов погибнуть за свою страну, за свою Родину. А вот те, кто выгодно продал и страну, и государство, и родину его даже не понимают - они на разной войне - кто-то воюет, а кто-то бюджет пилит. Вот такая странная война.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 07:51
      +7
      Да верно, не народная это война. Под соусом "борьбы с нацизмом" идёт война олигархатов. Сделки, уступки, договоры тому подтверждение.
    2. marc75
      marc75 Сегодня, 07:54
      -3
      Это он вам лично сказал или сами додумали?
  12. Onekotan
    Onekotan Сегодня, 07:47
    -10
    А я все думаю – где же настоящий генералитет? А они тут, в комментах руководят! Отсюда все наши проблемы!
    Жаль, что самые важные и во всем разбирающиеся на деле обычно лишь наемные служащие.
    1. Piligrim85
      Piligrim85 Сегодня, 07:57
      +1
      На видео Пригожина тоже можно сказать наемные служащие. Для принятия правильных решений "настоящему генералитету" не мешало бы также появиться на передовой, если по их сводкам всего в достатке.
      1. Onekotan
        Onekotan Сегодня, 08:13
        0
        Я вижу немало полевых генералов, вижу их прямые контакты с коллегами в тылу. + Мне неизвестны нюансы.
        Если проблема действительно существует, то какие причины: 1.смысл самим себе сделать подножку? 2.нехватка произв. мощностей? тогда всех комментаторов в цеха. 3.нехватка средств? - половина народа кое-что положила на налоги = на армию. И патриотит только на словах. +Или пример: народ ждет, что кто-то будет делать бпла, а не он сам - мб тут причина?
        А если проблема иллюзорна? В искусстве войны есть такое понятие "туман войны", направленный вовне. Относится к "сделай вид, что слаб". Поэтому не стоит делать скоропалительные выводы.
        Иначе совершенно непонятно, что должны сделать публичные заявления без публикации письменных заявлений в ГД, к Правительству. Кто на них должен отреагировать и каким образом? Мы? И как? Или кто?
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 08:19
        0
        Цитата: Piligrim85
        Для принятия правильных решений "настоящему генералитету" не мешало бы также появиться на передовой, если по их сводкам всего в достатке.

        Им не когда, да и сил нет , у их высочеств , молодые , грудасто -задастые генеральши из личных гаремов все силы высасывают . А Вы на фронт их высочеств предлагаете ...
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 08:09
      0
      Открою вам страшную тайну: генералы - тоже наемные служащие, только обладающие военным образованием и соответствующими навыками. Впрочем, далеко не про всех наших генералов такое можно сказать. Не исключаю, что здесь, на форуме, процент людей с военным образованием больше, чем в кабинетах нынешнего МО РФ.
      1. Onekotan
        Onekotan Сегодня, 08:19
        0
        Тоже открою вам тайну - генералить = нести ответственность, в тч и брать смерти на свою душу. А на форуме = безнаказанность и вседозволенность = любой генерал. Это принципиальное отличие от реальных руководителей.
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:14
      0
      А где настоящие дела настоящих генералов? Огласите весь список настоящих дел настоящих генералов. Что то долго воюют настоящие генералы. А может они не настоящие?
      1. Onekotan
        Onekotan Сегодня, 08:20
        0
        Я и говорю - все тут. А че сидим? Пора подключаться, не?
  13. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:51
    +5
    Чего-то подобного с той стороны не прилетало, ликует наверное народ на букву "х". Деморализующее и отрезвляющее видео, заглушающее напрочь пропаганду в СМИ и бравурные доклады Конашенкова в стиле "все хорошо, прекрасная маркиза"
  14. iran
    iran Сегодня, 07:51
    +3
    Рыба гниёт с головы и вы все прекрасно знаете , как зовут эту голову - давно уже сгнившую
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:10
      0
      Гниёт-то она с головы - это верно. А вот чистят её с хвоста...
  15. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 07:52
    +4
    Интересно когда у мужиков Вагнера закончится терпение и не повернут ли они свои штыки на бункер? И провести аналогию-Сталину докладывают, что штурмовым подразделениям на острие удара не дают снаряды и не дают не потому, что их нет, а просто не дают, причем регулярно! Как быстро виновным лоб зеленкой намазали бы?
    И Путин, типа ничего не знаю, ничего не вижу, ни хочу ничего видеть. Смешно предполагать, что он типа не в курсе. При наличии интернета и и вообще-то он типа главком?
    И ни каких действий? На войне без потерь не бывает, но кто ответит за напрасные потери?
    Я признаться, верю, с недавних времен, что кое кого прозвали- "Моль"
  16. VovaVVS
    VovaVVS Сегодня, 07:53
    +3
    Дык, от генералов ничего и не зависит... Решают все,
    оставшиеся в России олигархи: какие города сдавать без боя; бомбить ли мосты и тонели и т.д. И до чего дело дошло, уже запрещают стрелять
    1. iran
      iran Сегодня, 07:55
      -1
      А что Верховный главнокомандующий вообще решает? Ну кроме подготовка к параду победы 45?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 07:58
        -2
        Перед сном в тихих уютных стенах бункера посмотрит доклад Конашенкова и ляжет спокойно спать и смотреть сны, как розовые пони скачут по радуге. Вот до чего доводит руководство страной по веб-камере. Ему картинку нужную рисуют, он верит. Так оно, знаете, и жить легче.
  17. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:54
    -5
    Какие то интриги (а скорее всего нешуточные) там происходят. Несомненно, что музыканты герои и самое боеспособное (как штурмовое) подразделение российской армии. Мне кажется, Пригожин, пользуясь покровительством Владимира Владимировича, очень сильно раздражает генштаб и министерство обороны. Надо признать, что без этого обойтись нельзя, это люди и человеческие отношения. Надеюсь Владимир Владимирович их "помирит" и все наладится. Успехов, всей нашей армии и поменьше потерь.
  18. сталевар
    сталевар Сегодня, 07:59
    0
    Если нет снарядов, зачем посылать на убой?
  19. iran
    iran Сегодня, 07:59
    +1
    Есть прекрасный фильм советского режиссёра Элема Климова называется "Агония". Можете бесплатно смотреть на YouTube.

    Там отлично показывается, что творилось в последний год пребывание у власти царя Николая II. Режиссеру удалось показать всю ту атмосферу происходящего. Я вчера опять пересматривал этот фильм и ты всё больше вижу сходства с нынешней Россией и лично Путиным.

    Обязательно посмотрите этот фильм!
    1. Патриот228
      Патриот228 Сегодня, 08:11
      +1
      Только теперь бояре во францию не сбегут как в 17, хотя кто знает, может там уже все обговорено...
  20. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 08:01
    -3
    Не понимаю, чего он хочет добиться. Лично меня, смерть наемников никогда не трогала.
    Кто бы что не говорил, но Вагнер - это именно наемники. А наемники воюют за деньги.
    И я не вижу ничего удивительного в том, что генштаб не шибко хочется с Вагнером сотрудничать.
    Ну а гибель наемников к боевым потерям армии РФ не имеет никакого отношения. Потому в МО на них плевать.
    1. Piligrim85
      Piligrim85 Сегодня, 08:07
      +3
      Все мы циники, пока смерть в двери не стучит.
    2. Патриот228
      Патриот228 Сегодня, 08:10
      +1
      фактически никакой разницы между солдатами и вагнеровцами нет, это русские люди воюют за нас!
    3. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 08:11
      +1
      Цитата: Ганкутсу_
      Лично меня, смерть наемников никогда не трогала.

      Нельзя так, гибнут русские люди, воюющие "за правое дело". То что они получают "неплохие" деньги, так это данность нашего времени, солдаты российской армии тоже не гроши получают.
      1. Ганкутсу_
        Ганкутсу_ Сегодня, 08:20
        0
        С той стороны тоже гибнут русские люди воюющие за правое дело, в их понимании. Тоже будете жалеть?
        Огромное количество в мясорубку кидали именно с восточной части Украины. Такие же русские как в Смоленщине.
  21. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 08:07
    0
    Пригожин, мягко говоря, упрекнул министерство и Генштаб за то, что, имея склады боеприпасов, нет должных объёмов их поставок к линии фронта.

    Откуда Пригожину знать насколько полны наши склады снарядами? У него артподготовка сутками продолжалась(со слов ук. бойца), потом шли штурмовики. Предполагаю, что там добивать было почти некого. Сейчас ситуация изменилась ВСУ контратакуют в Артемовске. Технология та же. Предварительно густо бьет арта. Отсюда у Пригожина потери. Отвечать тем же- так снарядов уже как раньше много не дают. Потому и делает Пригожин такие заявления.
  22. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 08:10
    0
    Шойгу и Герасимов - непотопляемые пиджаки. Снять и судить обоих - это как царя в 1918 году расстрелять. Пока Путин во главе, не даст он ход этому делу. 100%. Это его люди.