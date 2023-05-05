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Президент Филиппин: Американцы сказали, что их 4 новые базы в нашей стране не будут использоваться для нападения на кого-либо

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Президент Филиппин: Американцы сказали, что их 4 новые базы в нашей стране не будут использоваться для нападения на кого-либо

Власти Китая направили на Филиппины запрос о том, с какой целью в этом государстве размещаются новые американские военные базы.


Напомним, что ранее появились сведение о размещении на Филиппинах сразу четырёх американских военных баз, одна из которых представляет собой пункт размещения подразделений американских военно-морских сил и корпуса морской пехоты. Тогда же американское командование объявило, что таким образом собирается «помогать Маниле в отстаивании суверенитета страны и защите её территории». Акцент был сделан на такую территорию как острова Спратли (в китайском варианте – Наньшацюньдао). Однако здесь нюанс в том, что помимо Филиппин (и Китая) на эти острова претендует целый ряд других стран региона, включая Бруней, Малайзию и Вьетнам.

Официальная Манила, комментируя запрос китайских властей, сообщает о том, что базы американским войскам действительно предоставлены, «но они не будут использоваться для нападения на какую-либо страну».

Из заявления президента Филиппин Фердинанда Маркоса:

Мы предоставляем США четыре новые военные базы. Я заверил главу МИД Китая в том, что эти базы не станут объектами нападения на какую-либо страну.Американцы сами сказали о том, что для нападения эти базы использоваться не будут.

Примечательно, что это заявление Маркос сделал, находясь в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований.

Удовлетворили ли китайскую сторону слова президента Филиппин о том, что о неиспользовании баз для нападения на кого-либо сказали сами США, не сообщается.
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:55
    0
    Ну мало ли что президент Маркос заявил. Так его американцы и послушались....
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:57
    0
    Как это мило. Прям ня! Ентот президент филиппынскай, аниме не увлекается случаем?
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:00
    0
    А для чего могут быть военные базы? laughing Для курортного отдыха американских военнослужащих? Это базы отдыха? А ещё американская молодёжь в армию не рвётся.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 08:06
      -1
      я думаю туда счас (в армию сша)всеми правдами и неправдами будут сплавлять мигрантов. как законных так и незаконных и от ВАКС в рядовом составе не будет и 10%
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:01
    0
    Американцы сказали...
    Ну если американцы сказали, тогда конечно доверять необходимо на 150%. На Филиппинах уже не знают, как еще лизнуть американскую пятую точку.
    Удовлетворили ли китайскую сторону слова президента Филиппин
    Конечно нет, даже и спрашивать не стоит.
  5. Грац
    Грац Сегодня, 08:03
    -1
    смешно. филиппинец заявления делает от лица американцев, да если им понадобится напасть с твоей территории, они тебя и спрашивать не будут
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 08:03
    0
    Американцы сами сказали о том, что для нападения эти базы использоваться не будут.
    А кто то мне напомнит, когда армия и КМП США на кого то "нападали"? Они же только "защищаются", вернее "защищают демократию"...
  7. 78bor1973
    78bor1973 Сегодня, 08:04
    -1
    Ну если американцы сказали значит так и будет ! А ещё Элвис -жив! wassat
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 08:14
    0
    Любая точка присутствия пин дос ников на чьей-либо территории есть концентрация внимания и влияния на ближайший регион, даже без нападений. Ну и для местных, чтобы "не взбрыкнули".
  9. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 08:19
    0
    Маразм крепчал....Что в голове у этого презика?
  10. Русь
    Русь Сегодня, 08:20
    0
    Свежо предание... вернее протухло уже...и не верится, не то что с трудом, а от слова совсем.....
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:22
    0
    Мирные военные базы. belay
    .......................................