Президент Филиппин: Американцы сказали, что их 4 новые базы в нашей стране не будут использоваться для нападения на кого-либо

Мы предоставляем США четыре новые военные базы. Я заверил главу МИД Китая в том, что эти базы не станут объектами нападения на какую-либо страну.Американцы сами сказали о том, что для нападения эти базы использоваться не будут.

Власти Китая направили на Филиппины запрос о том, с какой целью в этом государстве размещаются новые американские военные базы.Напомним, что ранее появились сведение о размещении на Филиппинах сразу четырёх американских военных баз, одна из которых представляет собой пункт размещения подразделений американских военно-морских сил и корпуса морской пехоты. Тогда же американское командование объявило, что таким образом собирается «помогать Маниле в отстаивании суверенитета страны и защите её территории». Акцент был сделан на такую территорию как острова Спратли (в китайском варианте – Наньшацюньдао). Однако здесь нюанс в том, что помимо Филиппин (и Китая) на эти острова претендует целый ряд других стран региона, включая Бруней, Малайзию и Вьетнам.Официальная Манила, комментируя запрос китайских властей, сообщает о том, что базы американским войскам действительно предоставлены, «но они не будут использоваться для нападения на какую-либо страну».Из заявления президента Филиппин Фердинанда Маркоса:Примечательно, что это заявление Маркос сделал, находясь в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований.Удовлетворили ли китайскую сторону слова президента Филиппин о том, что о неиспользовании баз для нападения на кого-либо сказали сами США, не сообщается.