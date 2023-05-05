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Украинский министр назвал количество обученных в рамках проекта «Армия дронов» операторов БПЛА

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Украинский министр назвал количество обученных в рамках проекта «Армия дронов» операторов БПЛА

В настоящее время на Украине завершено обучение 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это количество обученных в рамках проекта «Армия дронов» специалистов назвал вице-премьер украинского правительства по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.


Как отметил чиновник, недавно завершилась первая часть проекта обучения украинских пилотов БПЛА. В ее процессе обучили 10 тысяч операторов. На финансирование правительственного проекта «Армия дронов» власти страны потратили 325 млн долларов, собранных в разных странах мира.

Интересно, что 26 апреля Федоров говорил о подготовке более 7 тысяч операторов дронов для нужд ВСУ, подчеркнув, что на Украине функционирует более 20 школ, в которых обучают специалистов данного профиля.

Отметим, что Украина уделяет повышенное внимание использованию беспилотной авиации, пытаясь наверстать колоссальное отставание от России по количеству боеспособных военных самолетов. Беспилотные летательные аппараты активно задействуются киевским режимом для проведения диверсионных атак на российские территории, еще большее применение БПЛА наблюдается на линии боевого соприкосновения, где их используют для ударных и разведывательных целей. Поэтому вполне закономерно, что украинское руководство активно готовит кадры, способные управлять беспилотными аппаратами различного назначения, а Запад оказывает в этом организационную и спонсорскую помощь.

В современных условиях использование беспилотной авиации становится крайне значимым, и России также следует делать соответствующие выводы, активизировав и подготовку своих операторов БПЛА для Вооруженных сил и других силовых структур.
Использованы фотографии:
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5 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:07
    0
    Дай дyраку хрен стеклянный

    Один Байрактар от свежеприготовленых операторов вчера уже полетал, видели
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:12
      0
      Я не стал так радоваться.Эти специалисты доставят много проблем нашим рябятам.А что там произошло с "турком"и при чем тут оператор совершенно неясно.Сами сбили ну и хорошо.Потратили бепзапас
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:12
    0
    на Украине завершено обучение 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов
    Как показывает практика современная война без наличия БПЛА у одной из сторон теоретически может считаться проигранной.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:14
    0
    Такую армию операторов ещё необходимо обеспечить соответствующим набором инструментов и направить на выполнение задач, соответствующих их специализации. Иначе эти заявления выглядят, как профанация. Скорее всего таким образом под широким набором статей затрат пытаются завуалировать массовый распил бабла.
  4. iran
    iran Сегодня, 08:15
    0
    В современных условиях использование беспилотной авиации становится крайне значимым, и России также следует делать соответствующие выводы, активизировав и подготовку своих операторов БПЛА для Вооруженных сил и других силов


    Про беспилотную авиацию и её массовое развитие в армии России говорилось ещё со времён войны в южной Осетии, а воз и ныне там. И скажу более, про беспилотные системы разведки говорилось ещё со времён 1-чеченской, приводя в пример Израиль. Ещё гарантировали, что наши отечественные КБ и НИИ начнут массово производить подобные системы.

    Видно действительно у нас как в анекдоте "проклятое место "