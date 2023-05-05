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Западная пресса: Атаку дронов на Кремль могла организовать Украина с целью демонстрации уязвимости России

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Западная пресса: Атаку дронов на Кремль могла организовать Украина с целью демонстрации уязвимости России

Версия киевского режима о том, что он якобы непричастен к организации атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль, не выдерживает критики. Об этом пишет издание The Financial Times, ссылаясь на ряд опрошенных экспертов и источники в правительственных кругах.


Во-первых, утверждает издание, раскручиваемая Киевом версия о том, что атака была якобы инсценирована российской же стороной, не учитывает огромные имиджевые риски для российских властей. Ведь атака на Кремль в любом случае поставила под вопрос возможности вооруженных сил страны и их способность защищать даже российскую столицу.

Во-вторых, в результате атаки дронов был нанесен значительный политический ущерб действующей российской власти, авторитету командования вооруженных сил. Один из опрошенных западной прессой дипломатов заявил, что «политический ущерб огромен».

В-третьих, киевский режим обладает возможностями запуска беспилотных летательных аппаратов и на столь большие расстояния. Средства поражения целей в глубине России у него есть, отметил анонимный источник издания в одном из западных военных ведомств.

Все предыдущие атаки Украины с помощью БПЛА показали, что защититься от них очень сложно, а киевский режим способен выжимать максимальную пользу из предоставляемых беспилотных аппаратов.

Военный эксперт из США Майкл Кофман считает Украину как минимум «косвенно причастной» к операции с беспилотниками, атаковавшими Кремль, поскольку демонстрация уязвимости России – в интересах Киева. Однако, отметил Кофман, в Белом доме не всегда одобряют подобные действия киевского режима на российской территории.

Наконец, стоит привести и цитируемое изданием мнение директора американской военной разведки Скотта Берриера. Высокопоставленный военный считает, что БПЛА могли быть запущены с российской территории, так как оператор беспилотных летательных аппаратов явно находился с ними в зрительном контакте. Такую операцию в частности могла провести украинская военная разведка. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов еще довольно давно анонсировал намерения своей службы устроить атаки по целям в Москве.
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 08:34
    0
    То что хiхлы - это без сомнений, то что продемонстрировали - уже с вопросами, то что будут адекватные выводы, но не в пользу "уважаемых", а в пользу конкретно России - надежда ещё есть...
  2. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 08:36
    0
    Доброе утро .
    По обломками думаю можно установить чьё это производство .
    И кто управлял этим изделием .
    Но до сих пор с российской стороны нет никаких данных об этом .
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:51
      0
      Рискну предположить, по обломкам будет установлен производитель из Китая.
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:55
      0
      Чем сейчас и занимаются спецслужбы с привлечением специалистов.
      Но до сих пор с российской стороны нет никаких данных об этом
      Пока идет следствие не стоит (запрещено) разглашать раньше времени то, что уже определили. Всему свое время.
      По поводу кто. Это только на Западе дежурные сомнения и даже обвинения России, а у нас все прекрасно понимают кто и с чьей подачи.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 08:38
    +1
    К сожалению, сложно не согласиться с этой статьёй, всё так, как написано sad
  4. Snay
    Snay Сегодня, 08:38
    +4
    Никто не сомневается что х#хлы!. Вопрос лишь в том, чего ждет "гарант"??!! Что еще надо взорвать чтобы наконец был отдан приказ об уничтожении клоуна и цупа?
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:51
    +1
    Атаку дронов на Кремль могла организовать Украина

    Наверное надо посмотреть на это несколько шире, мне лично кажется, по итогам произошедшего, что Атаку дронов на Кремль только ленивый мог бы не организовать, и украина только один из возможных участников данного события.
    Мы очень много пишем о том, что ПВО врага не справляется с нашими дронами, но в это же время и наше ПВО не сильно преуспело в этом направлении.
    Рвать волосы на разных частях тела по этому поводу не нужно, нужно экстренно разрабатывать систему противодействия дронным атакам.
    А это целый комплекс мер, начиная с привлечения интеллектуального потенциала наших и китайских производителей дронов, разработки, может быть, и неких законодательных инструментов об использовании дронов, разработки антидронов-перехватчиков или охотников за дронами и т.д., вплоть до зачистки отдельных структур Министерства Обороны от генералов мирного времени., потребляющих огромные ресурсы на поддержание блеска звезд на погонах.
  6. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:36
    +1
    был нанесен значительный политический ущерб действующей российской власти, авторитету командования вооруженных сил.

    Действующая российская власть сама себе нанесла политический ущерб беззубостью и нерешительностью не только в отношении украины, но и в отношении к нашим западным врагам.
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:38
    0
    И если отбросить все оттенки красного, то нужно признать, что у них это таки получилось.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:07
    0
    Атаку дронов на Кремль могла организовать Украина

    Ух тыыы! Кто бы мог подумать! Вот это аналитический дар! Небось, кучу денег получает с таким талантом!