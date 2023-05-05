Западная пресса: Атаку дронов на Кремль могла организовать Украина с целью демонстрации уязвимости России

Версия киевского режима о том, что он якобы непричастен к организации атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль, не выдерживает критики. Об этом пишет издание The Financial Times, ссылаясь на ряд опрошенных экспертов и источники в правительственных кругах.
Во-первых, утверждает издание, раскручиваемая Киевом версия о том, что атака была якобы инсценирована российской же стороной, не учитывает огромные имиджевые риски для российских властей. Ведь атака на Кремль в любом случае поставила под вопрос возможности вооруженных сил страны и их способность защищать даже российскую столицу.
Во-вторых, в результате атаки дронов был нанесен значительный политический ущерб действующей российской власти, авторитету командования вооруженных сил. Один из опрошенных западной прессой дипломатов заявил, что «политический ущерб огромен».
В-третьих, киевский режим обладает возможностями запуска беспилотных летательных аппаратов и на столь большие расстояния. Средства поражения целей в глубине России у него есть, отметил анонимный источник издания в одном из западных военных ведомств.
Все предыдущие атаки Украины с помощью БПЛА показали, что защититься от них очень сложно, а киевский режим способен выжимать максимальную пользу из предоставляемых беспилотных аппаратов.
Военный эксперт из США Майкл Кофман считает Украину как минимум «косвенно причастной» к операции с беспилотниками, атаковавшими Кремль, поскольку демонстрация уязвимости России – в интересах Киева. Однако, отметил Кофман, в Белом доме не всегда одобряют подобные действия киевского режима на российской территории.
Наконец, стоит привести и цитируемое изданием мнение директора американской военной разведки Скотта Берриера. Высокопоставленный военный считает, что БПЛА могли быть запущены с российской территории, так как оператор беспилотных летательных аппаратов явно находился с ними в зрительном контакте. Такую операцию в частности могла провести украинская военная разведка. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов еще довольно давно анонсировал намерения своей службы устроить атаки по целям в Москве.