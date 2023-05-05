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Рогозин про ответ на готовящееся контрнаступление ВСУ: Мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия

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Рогозин про ответ на готовящееся контрнаступление ВСУ: Мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия

Если Украина начнет мощное контрнаступление на освобожденные территории России, то встанет вопрос о применении тактического ядерного оружия против наступающих украинских формирований. Об этом заявил Дмитрий Рогозин, возглавляющий сейчас группу советников «Царские волки» в зоне проведения специальной военной операции.


По утверждению Рогозина, тактическое ядерное оружие как раз и существует для того, чтобы воспрепятствовать явному преимуществу противника в силах и средствах обычных вооружений. Тогда «великий уравнитель», как назвал он тактическое ядерное оружие, способен изменить расклады на поле боя.

В соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия

- подчеркнул политик.

Рогозин отметил, что применение тактического ядерного оружия станет наилучшим способом разрушения наступления противника. Последствия, сказал политик, будут «понятными», но сейчас иной вариант не просматривается.

По утверждению Рогозина, российское руководство и командование ВС РФ ждут контрнаступления украинских формирований. Войска к нему готовы, будет «очень тяжело», отметил Рогозин, так как киевский режим сконцентрировал очень внушительные ресурсы для проведения контрнаступления, однако позиций российские вооруженные силы бросать не собираются.

Ранее о возможности применения тактического ядерного оружия говорили многие российские политики, в первую очередь в контексте ответа на атаку беспилотников против московского Кремля. В Государственной думе РФ ряд депутатов призвал ударить по Киеву ракетами.
Использованы фотографии:
Дмитрий Рогозин
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101 комментарий
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 08:35
    +25
    рогозин,ещё раз показал отсутствие мозгов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:42
      +5
      Применять ТЯО по ротным,батальонным группам?Или по более крупным подразделениям?Так они в городах тусуются(причем в российских городах)
      1. monetam
        monetam Сегодня, 08:50
        +8
        Во время разворачивания в боевые порядки, в места концентрации боевой техники- отчего нет?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:54
          -1
          Потому что-нет.Руководство оглядывается на страны(Китай,Индия итд),которые этого не поймут.И от которых мы во многом зависим
          1. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Сегодня, 09:06
            +2
            А вы верите, что территории юга Украины, на которых сейчас находимся, удастся отстоять не применяя сильно действующих средств? Или хотите их сдать не оказывая серьезного сопротивления?
            А Китай и Индия как раз не оценят слабости и неспособности отстаивать суверенитет.
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 09:48
              +3
              Я сейчас не верю ни во что.Только своим глазам аерю.А Китаю и Индии на слабость наплевать,лишь бы платили.Но в случае применения ТЯО они отвернутся точно.
              1. СергейАлександрович
                СергейАлександрович Сегодня, 09:54
                +2
                Ну тогда могли бы заметить, что ВС РФ отошли не только от Киева, Чернигова и Сум, но и потеряли Харьковскую область, правый берег Херсонской вместе с самим Херсоном и частично Луганскую. И серьезных успехов не видно более года.
                Если, конечно удастся отбить украинское наступление, тогда и необходимости в сильных средствах не будет, но, пока, ситуация к оптимизму не располагает.
                1. dmi.pris1
                  dmi.pris1 Сегодня, 10:24
                  +3
                  То есть,Вы считаете,что причина наших поражений(а так оно и есть)в том,что мы не применяем "сильное оружие"в густонаселенном районе,обьявленный нашим руководством российской территорией?А я вижу другое.Мы сражаемся против самих себя.Да,у противника мозги вывернуты бандеровской пропагандой,но они такие же упорные в бою и мотивированы,считают что бьются за свою землю.А на освобожденных территориях ,люди с русскими фамилиями считают в душе нас оккупантами.Во всяком случае таких полно.Но ввязавшись в драку-надо воевать.
                  1. СергейАлександрович
                    СергейАлександрович Сегодня, 11:12
                    0
                    Не начальник генштаба, чтобы выводы о причинах поражений делать. Но, когда противник представляет из себя оголтелых нацистов, считать, что мы воюем сами против себя отказываюсь.
          2. AdAstra
            AdAstra Сегодня, 09:40
            +5
            А можно оно еще и на нас граждан будет оглядываться и в том числе и на меня, вас, ну хоть иногда? Не знаю как вы, но лично у меня и моей семьи бункера нет, а в тот что должен остаться (если конечно остался) с советских времён я добежать не успею.
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 09:51
              +5
              А у меня,сельского жителя есть подвал..Горький сарказм.На нас с Вами им плевать
          3. Алексей G
            Алексей G Сегодня, 11:41
            0
            Именно они и поймут, что мы не бумажные!
        2. Сандор Клиган
          Сандор Клиган Сегодня, 09:02
          +6
          Цитата: monetam
          в места концентрации боевой техники- отчего нет?

          т.е. вы согласны с придурком Рогожиным, что остановить хохлом мы не можем ничем, кроме ЯО??????
          1. Павел_Свешников
            Павел_Свешников Сегодня, 09:10
            -1
            ЯО, даже тактическое делает непригодным местность лет на 50. Так что даже тактические заряды нужно класть подальше от территории России - желательно по приграничным с Польшей транспортным коридорам. Ну а вообще ЯО остается оружием устрашения. И применять его нужно соответствующим образом - Выдвинуть ультиматум о безоговорочной капитуляции. При отказе - применить показательно. После этого конец войне. Через две недели максимум.
            1. SanichSan
              SanichSan Сегодня, 10:54
              +1
              Цитата: Павел_Свешников
              ЯО, даже тактическое делает непригодным местность лет на 50.

              радиоактивное заражение, и ту самую непригодность на 50 лет, дает та часть заряда которая не вступила в реакцию и разлетелась по округе. например, в знаменитом американском испытание на оттоле Бикини эта доля составила около 30% и США удалось загадить пол мира. плутоний или уран который принял участие в реакции не дает радиоактивного заражения. он уже распался в процессе реакции. в современных боеприпасах доля заряда не вступающего в реакцию 1-2%. если говорить о 3БВ3 то по итогу радиационный фон после взрыва будет примерно как на гранитной набережной в Санкт-Петербурге. может даже меньше. да, гранит немного фонит, если вы не знали. wink но настолько немного что это не влияет на статистику по онкологии. то есть от 3БВ3 заражения будет значительно меньше чем от британских снарядов с обедненным ураном, по тому что заряд 3БВ3 распадется во время реакции, а британский кусок урана не распадется и будет фонить.
              так что причины не применения ядерного оружия чисто политические. request
          2. Alien From
            Alien From Сегодня, 09:46
            +1
            Сандор! Вы либо торопитесь написать пост, либо Т9 не хочет правду про царевских писать))).....
      2. Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец Сегодня, 10:29
        0
        Применять ТЯО по ротным,батальонным группам?Или по более крупным подразделениям?

        ТЯО необходимо применять по компактным очагам сопротивления обездвиженного противника. Обездвижить его надо за счёт использования незначительной части заблаговременно развёрнутых СЯС, так, чтобы у США не осталось ни тени сомнения в полном уничтожении собственной критической инфраструктуры в случае дальнейшей эскалации по примеру Карибского кризиса.
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 08:49
      -3
      ну да зачем применять ЯО лудши стенку на стенку заодно и бабки в корман кто то нагребет
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:55
        +9
        Вот только экспертного мнения Рогозмоса нам и не хватало. Пролюбил всё наследие Королёва, советчик.
        Может для начала просто возобновить испытания ядерного оружия? Чтобы заклятые враги на Западе знали, что Россия готовится применять ядерное оружие не в Малороссии, а по столицам вражеских государств. Что толку угрожать киевским марионетками? Они ничего не решают.
        1. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 09:15
          +3
          ну да сперва провести испытания а патом бахнуть по столицам и получить в ответ ) пусть решает глава ядерной державы на кого было покушения куда и что бить и чем ))) довели ситуацию до такой степени что уже по кремлю сша нанесли удар !
          а я напомню
          Путин Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на телеканале «Россия — 24».24 февраля 2022.
          но запад уже перешёл все границы ! тут или выносить укррр по полной или бить уже по столицам !
        2. Комментарий был удален.
        3. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 10:05
          0
          Так пот глаза застит, что вы деяния Коптева с работой Рогозина перепутали? Или так велико желание переложить с больной головы на здоровую?
      2. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 09:18
        +3
        хмм применим яо - это расписаться в немощности армии . китайцы индусы турки прикрутят последнюю контрабанду . давление внутри страны никакая гвардия не удержит ....это уже реальная Гаага
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 09:23
          +3
          Контрабанду они прикрутят, когда увидят, что слабаков поддерживать смысла нет. А Китай ещё и захочет поживиться.
        2. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 09:28
          +3
          а вы в курсе что удар дроном это казус белли и атака на аэродром где стояли стратеги была казусом белии вот тогда не ответили получили удар по кремлю !
    3. mag nit
      mag nit Сегодня, 09:06
      +6
      "Царский "волк" " без царя в голове.
    4. mark1
      mark1 Сегодня, 09:10
      +1
      Использование ТЯО против Украины это признак бессилия, сомневаюсь, что руководство пойдет на это без непосредственного и активного вмешательства третьей стороны(прямое боестолкновение с НАТО на ее территории).
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 09:29
        +4
        Мда... Это ядерным оружием будем спасать от бандеровцев? Круто.
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 09:41
          +2
          Ага, и как это в СССР до этого не додумались. hi
    5. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:43
      +1
      ""рогозин,ещё раз показал отсутствие мозгов."" - ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
    6. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:20
      +1
      отсутствие мозгов

      ...а Вы уверены, что они были
    7. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:25
      0
      Цитата: Аэродромный
      рогозин,ещё раз показал отсутствие мозгов.

      Последствия контузии. Бывает хуже.
    8. Таймень
      Таймень Сегодня, 10:39
      0
      Врун,болтун и хохотун.Без головы.
  2. HAM
    HAM Сегодня, 08:38
    +6
    Ещё один Дима нарисовался..........
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:04
      0
      Смотри ка, даже "кошерную М-16" на "руснёвский" (с) калашников сменил (на фото). Или он его только чтобы фотку сделать поменял? laughing
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:18
      +2
      Цитата: HAM
      Ещё один Дима нарисовался..........

      Им явно третьего не хватает для классической активизации процессов генерации идей. laughing
  3. monetam
    monetam Сегодня, 08:38
    -11
    Рогозин дело говорит. При атаке на российские территории вполне можно применить атомное оружие.
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 08:43
      +13
      При атаке на российские территории вполне можно применить атомное оружие.

      Ты в курсе какой будет ответ от ядерного клуба против России за атаку ядерным оружием, неядерного государства? Просто интересно, откуда вы такие беретесь?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 08:49
        -1
        Берутся оттуда, откуда и все, только почему то критически размышлять не приспособились.
      2. Tzar
        Tzar Сегодня, 09:08
        0
        Никакого. Они всю дорогу как раз пытаются понять, до каких пор можно давить, чтобы не прилетело ядеркой. Как только поймут - успокоятся.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:43
      +1
      Так почему не применено до сих пор?Ваше мнение?Свое я высказал выше.
  4. al3x
    al3x Сегодня, 08:39
    +10
    Подарите ему наградной батут, пусть прыгает и веселится.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:39
    -18
    Это единственный, кто заслуживает быть у руля. Он единственный с яйцами.
    1. Zoer
      Zoer Сегодня, 08:49
      +14
      В башке у него яйца, причём тухлые. fool
      Да и после заряда в зад, за ленточку ни ногой. С дивана теперь воюет, царский волк, млин. Надо же такую убогую вывеску своим игрищам сочинить. Это тоже всё от большого ума.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:07
        +6
        Ну после предложения одного Депутата создать подразделение боевых орлов для борьбы с вражескими дронами - остаётся только всерьёз задуматься кто в думе находится на предмет их полной неадекватности.
        То ли стебаются над нами они так, то ли реально мозги все сквозняками выдуло... what
      2. Carlos Sala
        Carlos Sala Сегодня, 10:21
        0
        Если бы Запад был уверен, что вместо кукол — самцы, не было бы необходимости запускать ядерную бомбу, потому что тогда бы они убедились, что могут это сделать. Продолжайте минусовать меня, и вы будете жить за счет кусочков того, что сейчас является Россией.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 09:05
      +5
      Цитата: Carlos Sala
      Он единственный с яйцами.

      к яйцам бы еще мозги не плохо, а то у козла яйца то же большие
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:40
    +5
    Боже, какой же он тупой. Хочется выразиться проще и понятней, но ведь забанят к кабанам. И меня всегда интересовал вопрос - как такие пеньки, живущие на одних инстинктах, ибо не имеют ни ума ни фантазии ухитряются достигать таких высот власти и неприкосновенности??? Ой не ладно что-то в королевстве...
    1. Zoer
      Zoer Сегодня, 08:53
      +1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      И меня всегда интересовал вопрос - как такие пеньки, живущие на одних инстинктах, ибо не имеют ни ума ни фантазии ухитряются достигать таких высот власти и неприкосновенности???

      А это и есть плоды системы отрицательного отбора вертикали. Это конечно не самый большой плод, но за то самый очевидный. Но главные результаты- это текущая СВО, как факт. Да и её результаты, так скажем сомнительны. И не известно, что ещё дальше будет...
    2. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 09:39
      +4
      И меня всегда интересовал вопрос - как такие пеньки, живущие на одних инстинктах, ибо не имеют ни ума ни фантазии ухитряются достигать таких высот власти и неприкосновенности??? Ой не ладно что-то в королевстве...
      Чтобы достичь высот не нужно быть образованным и умным, надо всего лишь не иметь совести, обладать хитростью, уметь обманывать, предавать соратников, обладать сильной жадностью и готовностью идти по головам. Конечно можно многое добвать к этому рецепту, но суть останется.
  7. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 08:41
    +4
    Рогозин про ответ на готовящееся контрнаступление ВСУ: "Мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия." (с)

    Трындобол батутный! Лишь бы попиариться! Космос уконтропопил, теперь Армии жизнь отравляет.
    Не знает главного, "ковбойского", правила любого конфликта: "Никогда не грози, а вынув револьвер, стреляй!"(с)
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:43
    +1
    Не думаю, что Рогозин глупый человек, но написал явную глупость. Во первых применять ядерное оружие на "своих", пусть даже оккупированных землях это не правильно, а западная Украина это тоже наши земли. Во вторых, это очень на руку американцам (сразу все забудут Хиросиму, даже те, кто ещё помнит). Если в войну, открыто ввяжутся поляки, тогда можно подумать и о применении, но не раньше.
    1. Zoer
      Zoer Сегодня, 08:58
      +10
      Цитата: Южноукраинец
      Не думаю, что Рогозин глупый человек

      А умный человек назовёт свою контору "Царские волки"? Умный человек будет закатывать показную пирушку в непосредственной близости к ЛБС? Умный человек будет зиги бросать на площадях? Умный человек будет блажить про зимнюю резину на грузовиках? wassat
      Да там интеллектом даже и не пахнет. Глупый, наглый балобол, не более.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 09:09
        +2
        Думаю, что он это название придумал по бухе, как бухнет, так сразу в волка матёрого оборачивается laughing
  9. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:43
    +3
    Вся власть Советам!

    Рогозин про ответ на готовящееся контрнаступление ВСУ: Мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия

    Питекантроп узколобый! Он что, не помнит аварию на Чернобыльской АС? Куда всё это "добро" прилетело? Прекрасно знает, сволота недобитая... Перед хозяевами прогибается, вражина этакая... Они там тявкают про ядерное оружие и этот здесь им подтявкивает...
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 09:07
      +5
      всё от того, что люди разучились "за базар" отвечать. а вот втащили б ему промеж рогов, чтоб небушко в алмазах, наверное за метлой своей поганой следил бы лучше. так?
  10. Грац
    Грац Сегодня, 08:43
    -5
    применять так по западной украине, не по территории наших же республик и областей применять, вошедшим в состав РФ
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 08:49
      +3
      Вся власть Советам!

      Цитата: Грац
      применять так по западной украине

      Что, Кемску волость не жалко? Так ведь ни каких областей на вас с Медведевым не напасёшься.
      1. Грац
        Грац Сегодня, 08:54
        -4
        там живет враждебное население.нашими они никогда не станут НИКОГДА, но и ляхам им отдавать нельзя.Так что сделать радиоактивную зону вполне себе выход, будет разделительная линия. КАК Вариант, я не настаиваю. как ПАПА решит
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 09:01
          +6
          Цитата: Грац
          Так что сделать радиоактивную зону вполне себе выход

          детей свих рядом поселите, может прервется не совсем разумная нить
      2. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 11:44
        0
        Цитата: Boris55
        Что, Кемску волость не жалко?

        вы прекращения огня требуете? what или вы считаете что "Кемку волость" только 152мм снарядами, Калибрами с Геранью и ФАБ-500 перепахивать можно? может еще ТОС запретить хотите? но с 152мм снарядами, кстати есть варианты. wink
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:48
    +2
    Это чудо предлагает лупить по своим территориям ЯО. "Большого" ума человек.
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: Владимир М
      Это чудо предлагает лупить по своим территориям ЯО.

      пёс с "этим чудом", но мне искренне не понятно в чем вы видите нестыковки? сейчас по этим своим территориям лупят каждый день и непрерывно. тут через одного требуют влупить по своим территориям ФАБ-3000 и ФВБ-5000. чем это отличается от того чтоб влупить 152мм 3БВ3 на 2.5 килотонны? request
  12. Million
    Million Сегодня, 08:49
    +2
    Балбеса опять понесло.На какую должность его не поставь-результат всегда отрицательный.
  13. ИванИванычИванов
    ИванИванычИванов Сегодня, 08:54
    +5
    Вот из-за таких дегенератов и возникают проблемы. Ядерный удар по окраине нужен только амерам чтобы показать звериную сущность мордора. И под шумок таких дебильных заявлений, штатовцы по тихому завезут ТЯО в какой-нибудь условный херсон (если уже не завезли - зря они что-ли дозиметры раздавали) и взорвут, прикрываясь очередным ракетным обстрелом. Доказать, что это не Россия - невозможно после таких дебильных заявлений. А миллионы пострадавших - отличная картинка в сми. От нас отвернутся все.
    П,С. с космосом не справился - решил тут нагадить.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:37
      0
      Так они же недавно это и сказали, что в случае применения Россией ядерного оружия, тут же предоставят это оружие Украине, причем они его уже привезли и оно находится в Германии и готово к использованию.
    2. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Сегодня, 10:14
      -1
      Скорее всего они готовят такую провокацию. Один-два заряда на Украине, а один в Будапеште (якобы промазали), чтобы свергнуть Витю.
      При этом они синхронизируют взрывы с нашим очередным налётом "стратегов". Короче если смогут - сделают безо всякого трёпа Рогозина.
      Последствия - отнюдь не "отвернутся" (кто это к нам повернут?), а выпинывание из всех международных организаций, включая Совбез ООН, морская, воздушная и космическая блокада, а может быть и реализация плана ограниченной ядерной войны в Европе, к которой они подготовятся заранее.
  14. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:56
    0
    а потом какая-нибудь ядерная держава скажет, что имеет в ответ полное право применить ядерное оружие против РФ, и при этом можно даже не со своей территории запускать, а сделать это руками украинцев. Это что - слишком сложное и дальновидное размышление для Рогозина?
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: Hellcos
      а потом какая-нибудь ядерная держава скажет, что имеет в ответ полное право применить ядерное оружие против РФ

      вас в 1945 заморозили и только сейчас из заморозки вывели? belay США давно это заявляют и вполне открыто. ядерное оружие США давно на территориях третьих стран, например Турции и Германии, и готово к применению. вы вообще о чем? это уже лет 70 как свершившейся факт.
      так в чем проблема с Рогозиным? в том что он Рагозин? а если бы это Пригожин сказал то вы по ровно тому же поводу кричали что "ура! давно пора!"?
  15. vet
    vet Сегодня, 08:58
    0
    Ситуация скатывается в пропасть. Это заявление - уже истерика властей и Путина, которые явно боятся катастрофы на фронте. Но США тактическим ЯО не напугаешь, им не только на Восточную, но и на "старую" Западную Европу наплевать. а Зеленский - безвольная марионетка. Если уж до такого дошло, надо угрожать массированным ударом по территории США.
  16. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:59
    +3
    От "царского волка" повеяло меркаптанами и он заговорил о применении ядерного оружия.
    Лучше бы жевал что-нибудь.
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:00
    +2
    Господи, кто-нить может его заткнуть?!!
  18. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 09:03
    +2
    Он походу достроил свой бункер на карибах ))) теперь можно и советы давать.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:42
      -1
      Вообще-то ситуация на самом деле патовая. Не нужно думать, что с окончанием боеспособного населения Украина капитулирует. Если слушать то, что говорит США и Председатель НАТО, то в этом случае будут вовлекаться все больше западных "добровольцев", вплоть до помощи воинскими подразделениями. То есть запад настроен на войну до последнего русского. Стратегия изматывания противника и расходования его ресурсов, которые не бесконечны.
      1. Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец Сегодня, 10:05
        0
        Да просто откроют Второй фронт в Белоруссии с привлечением НАТО в полный рост. Поляков и прибалтов бросят устраивать очередной минский котел, а нам придётся перегруппировываться за Днепр.
      2. Cicerist98
        Cicerist98 Сегодня, 10:09
        0
        @Monster Fat: "That is, the West is set up for war to the last Russian. The strategy of exhausting the enemy and spending his resources, which are not infinite."

        This is exactly why Russia should be cultivating allies and proxies who will fight the U.S. and other Russophobic Western regimes, INCLUDING ON THEIR OWN TERRITORY, and exhaust THEM and make them spend THEIR resources, just like they are now doing to Russia. In fact, given the obvious and unchanging hostility of the U.S. Empire and its vassal "allies", this should have been started long ago, instead of blabbering for years about "partners" and "friendship and cooperation" and "we are not against anyone and don't interfere in anyone's internal affairs" (even though THEY might be interfering in OURS day and night, and constantly regime-changing/color revolutioning any countries that are friendly with us!)
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Сегодня, 11:00
          -1
          It is too late to say why it is happens. We need to find the way how to fix or improve the situation without many losts for us.
  19. Master2030
    Master2030 Сегодня, 09:03
    +1
    Дайте ему селёдку.
    Centerum censo Washingtonium delendam esse
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: Master2030
      Дайте ему селёдку.
      тогда с молоком
  20. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:03
    0
    у шакалья на западе и так ядерная тема в тренде. зачем т-щ рогозин баламутит? надеется в бункере отсидеться?
    1. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 09:11
      0
      не, он так далеко заглядывать не умеет. Случай с отмечанием ДР в прифронтовой зоне и последующее ранение наглядное тому подтверждение
  21. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:07
    +5
    Об этом заявил Дмитрий Рогозин, возглавляющий сейчас группу советников
    «Цыганские тёлки»
  22. Curt
    Curt Сегодня, 09:08
    -3
    как хорошо что это говорит рогозин - значит этого точно не произойдет)))
  23. Piligrim85
    Piligrim85 Сегодня, 09:11
    +2
    США открыли ящик Пандоры больше полвека назад. В наше время "цивилизованные" поставляют против нас снаряды с обедненным ураном. Надеюсь в случае необходимости стоящим у руля хватит духу нажать нужные кнопки. Распад СССР без горячей фазы войны унес гораздо больше жизней, чем полураспад частиц в той же Японии. В случае поражения России последствия будут ощущаться веками.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 09:14
      -7
      Цитата: Piligrim85
      В случае поражения России последствия будут ощущаться веками.

      вы уже видите поражение?
      1. Piligrim85
        Piligrim85 Сегодня, 09:24
        +3
        Не важно, что вижу я. Стоящим у руля виднее. Главное, чтобы в случае необходимости рука не дрогнула.
  24. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:15
    +2
    Кто-то с Димоном решил потягаться за место Жириновского - глупость несусветная.
  25. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:31
    +1
    Ну Рогозин тот ещё стратег....____
  26. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 09:47
    +1
    Рогозин отметил, что применение тактического ядерного оружия станет наилучшим способом разрушения наступления противника. Последствия, сказал политик, будут «понятными», но сейчас иной вариант не просматривается.

    Во-первых, большое сомнение что Рогозин "политик" в истинном понимании этого слова.
    Во-вторых, согласен по этому поводу с мнением И.И. Стрелкова (И.В.Гиркина): будет дан повод "западным партнёрам" передать Украине ядерное тактическое оружие и нанести её руками ответный удар. Плюс информационная атака (а мы в этом вопросе проигрываем, пока) на тему ядерного государственного терроризма, возобновление темы исключения России из Совбеза ООН и т.д. и т.п. Такой "расклад" возможен, что подтверждает моё "Во-первых".
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 11:24
      -1
      Цитата: yuriy1863
      будет дан повод "западным партнёрам" передать Украине ядерное тактическое оружие и нанести её руками ответный удар.

      стоп! stop но украине УЖЕ передали снаряды с обедненным ураном которые засрут украину сильнее чем ТЯО. они, в отличии от ТЯО не распадаться во время реакции и будут фонить сотни лет.
      по итогу кроме политической стороны, других препятствий нет? а политические припятствия не решаемые? то есть вы в итоге пишете что нам нельзя применять ТЯО по тому что это США не понравится? belay
  27. Олег . Б.
    Олег . Б. Сегодня, 09:50
    +3
    Большая просьба на уважаемом канале не обсуждать понос этого деятеля. Умного он не чего не скажет и тем более не сделает. Так зачем обращать внимание на клоуна?
  28. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 10:01
    +1
    Рогозин отметил, что применение тактического ядерного оружия станет наилучшим способом разрушения наступления противника. Последствия, сказал политик, будут «понятными», но сейчас иной вариант не просматривается.

    Да уж, видать у нас на "верхотуре" сплошные Де Биллы и Ди Отты.
    Если "последствия будут «понятными»", то как мы сглотнём ограниченную ядерную в Европе с потерей 90% стратегического потенциала? Я не говорю про последующие события, где наша критическая инфраструктура разрушается стратегическими ядерными силами США (которые сохранят их нетронутыми), а мы сможем нанести в ответ только "приемлемый ущерб" главному противнику.
    Если это попытка запугать противника, то он - не боится, зная, кто у него за спиной, а если пустое бахвальство - то получится как с очередными красными линиями.
  29. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 10:03
    +1
    Кто такой рогозин. Чревоугодие стремное.
  30. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 10:24
    0
    Внимательно читаем.
    https://digitallibrary.un.org/record/176507?ln=ru
    Даю русский перевод: "Ядерные державы дали гарантии неядерным. В том числе и РФ. В "случае чего" обещают "телеканал Звезда" тому, кто это нарушит."
  31. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 10:26
    0
    Рогозин отметил, что применение тактического ядерного оружия станет наилучшим способом разрушения наступления противника.

    Может Рогозин окопчик себе оборудует для отражения украинского наступления?
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 11:36
      -1
      Цитата: antiaircrafter
      Может Рогозин окопчик себе оборудует для отражения украинского наступления?

      забавно звучат подобные претензии к Рогозину, который там, от диванного патриота который дома на диване. lol
  32. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 10:27
    +1
    о господи,уберите этих кабинетных идиотов,подальше от фронта...
  33. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:34
    +2
    Семейство Рогозиных на зарплате у госдепа США? Старший пролюбил космическое наследие СССР, теперь вот дал американцем прекрасное обоснование для провокации с ЯО. Его отпрыск практически развалил кб Ил.
  34. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:46
    0
    Лучше бы он похвастался успешным началом массового производства царсковолковских вундервафель, чем трепать языком о вопросах вне своей компетенции. Да видать хвастаться опять пока нечем, можно и про ЯО потрындеть.
  35. Cannon
    Cannon Сегодня, 11:05
    0
    Если Украина начнет мощное контрнаступление на освобожденные территории России, то встанет вопрос о применении тактического ядерного оружия против наступающих украинских формирований+++Ядерное оружие это не спички и если уж его надумают применять , то целью должна быть америка и англия , а не украина.Гадить себе под носом ?
  36. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:22
    0
    Боевой покемон рогощин что то распетушился.
  37. Черчиль
    Черчиль Сегодня, 11:45
    0
    А он кто в настоящее время после ранения в .......