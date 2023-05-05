Рогозин про ответ на готовящееся контрнаступление ВСУ: Мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия

Если Украина начнет мощное контрнаступление на освобожденные территории России, то встанет вопрос о применении тактического ядерного оружия против наступающих украинских формирований. Об этом заявил Дмитрий Рогозин, возглавляющий сейчас группу советников «Царские волки» в зоне проведения специальной военной операции.
По утверждению Рогозина, тактическое ядерное оружие как раз и существует для того, чтобы воспрепятствовать явному преимуществу противника в силах и средствах обычных вооружений. Тогда «великий уравнитель», как назвал он тактическое ядерное оружие, способен изменить расклады на поле боя.
В соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия
- подчеркнул политик.
Рогозин отметил, что применение тактического ядерного оружия станет наилучшим способом разрушения наступления противника. Последствия, сказал политик, будут «понятными», но сейчас иной вариант не просматривается.
По утверждению Рогозина, российское руководство и командование ВС РФ ждут контрнаступления украинских формирований. Войска к нему готовы, будет «очень тяжело», отметил Рогозин, так как киевский режим сконцентрировал очень внушительные ресурсы для проведения контрнаступления, однако позиций российские вооруженные силы бросать не собираются.
Ранее о возможности применения тактического ядерного оружия говорили многие российские политики, в первую очередь в контексте ответа на атаку беспилотников против московского Кремля. В Государственной думе РФ ряд депутатов призвал ударить по Киеву ракетами.