В настоящее время власти Российской Федерации предпринимают определенные усилия и действия, чтобы предотвратить дальнейший «провал в пропасть» прямой конфронтации отношений с США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.По утверждению представителя руководства дипломатического ведомства, велик риск перехода России и США к открытому вооруженному конфликту. Но, хотя Россия пытается удержать отношения с Вашингтоном от конфронтации, в то же время Москва готова применять любые средства для ответа на попытки посягательства на безопасность руководства страны, подчеркнул Рябков.Дипломат отметил, что с Вашингтоном Москва контактирует по мере необходимости. Но такие контакты имеют место, в том числе и на «высоких этажах», сказал Рябков.В то же время, в Москве не понимают, почему Вашингтон столь ожесточенно и с такой злостью действует против Российской Федерации в тот момент, когда нужно думать и о собственной безопасности тоже, а не только о событиях на Украине или на освобожденных Россией новых территориях. Рябков призвал американское руководство образумиться и изменить свою линию поведения в отношении российского государства.Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил о неуклонно возрастающем риске прямого вооруженного столкновения с США. Судьбу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в этом контексте можно считать предрешенной, отметил высокопоставленный дипломат. Напомним, что США настаивают на продлении ДСНВ, тогда как Россия пока временно приостановила свое участие в данном договоре - именно из-за агрессивной и враждебной политики руководства Соединенных Штатов после начала спецоперации.