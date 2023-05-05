Военное обозрение
Войти Регистрация

Замглавы МИД РФ: Россия пытается удержать отношения с США от перехода к открытому вооруженному конфликту

38
Замглавы МИД РФ: Россия пытается удержать отношения с США от перехода к открытому вооруженному конфликту

В настоящее время власти Российской Федерации предпринимают определенные усилия и действия, чтобы предотвратить дальнейший «провал в пропасть» прямой конфронтации отношений с США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.


По утверждению представителя руководства дипломатического ведомства, велик риск перехода России и США к открытому вооруженному конфликту. Но, хотя Россия пытается удержать отношения с Вашингтоном от конфронтации, в то же время Москва готова применять любые средства для ответа на попытки посягательства на безопасность руководства страны, подчеркнул Рябков.

Дипломат отметил, что с Вашингтоном Москва контактирует по мере необходимости. Но такие контакты имеют место, в том числе и на «высоких этажах», сказал Рябков.

В то же время, в Москве не понимают, почему Вашингтон столь ожесточенно и с такой злостью действует против Российской Федерации в тот момент, когда нужно думать и о собственной безопасности тоже, а не только о событиях на Украине или на освобожденных Россией новых территориях. Рябков призвал американское руководство образумиться и изменить свою линию поведения в отношении российского государства.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил о неуклонно возрастающем риске прямого вооруженного столкновения с США. Судьбу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в этом контексте можно считать предрешенной, отметил высокопоставленный дипломат. Напомним, что США настаивают на продлении ДСНВ, тогда как Россия пока временно приостановила свое участие в данном договоре - именно из-за агрессивной и враждебной политики руководства Соединенных Штатов после начала спецоперации.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
38 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Million
    Million Сегодня, 08:56
    +9
    власти Российской Федерации предпринимают определенные усилия и действия, чтобы предотвратить дальнейший «провал в пропасть» прямой конфронтации отношений с США

    Прроще говоря,власти РФ боятся США.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:02
      +2
      Прроще говоря,власти РФ боятся США.

      Проще говоря власти россии пытаются избежать апокалипсиса, а американцы похоже в него не верят, а верят голливуду. fool
    2. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 09:19
      +2
      если бы боялись то не отстаивали бы свои интересы.. просто у нас люди более разумные и понимают что откатить при ЯО войне уже не получится.
    3. ААК
      ААК Сегодня, 09:20
      +5
      В статье прямо говорится, что Россия именно-что ПРИЗЫВАЕТ американское руководство одуматься... никаких рычагов влияния на матрасию у РФ нет, а с учётом того, что 99 процентов наших самых жирных и упитанных "буратин" реальные подматрацники, то это повод для кое-кого не просто задуматься (думать уже поздно), а принимать самые решительные и жёсткие меры сдерживания матрацной борзости в разумных пределах... ну это конечно если у лица нет желания провести уютную старость в маленьком голландском городке...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:00
    +4
    Россия пытается удержать отношения с США от перехода к открытому вооруженному конфликту
    Я понимаю у дипломатов такая работа - убеждать, договариваться, пытаться удержать... Но зачем пытаться удержать то, что само не хочет удерживаться да еще бьет вас по рукам, чтобы не удерживали?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:25
      +3
      Но зачем пытаться удержать то, что само не хочет удерживаться да еще бьет вас по рукам, чтобы не удерживали?

      Россия никого не удерживает, так как возможностей таких не имеет, да и те что есть не использует. Скорее это россию держат за руки и пинают под зад, видя что она даже не вырывается, а дипломаты просто обьясняют, что российская сдержанность не результат беспомощности, а попытка сохранить свою и окружающих жизнь и здоровье. Американцы не верят в яо оружие россии, возможно даже в реальность его существования. Сами виноваты, так как наша бескомпромисность и принципиальность плавает в широких пределах, а значит даёт противнику шанс додавить и отстоять ВСЕ свои интересы и пренебречь нашими, используя те, или иные фигуры нашей политической и экономической элиты в зависимости от ситуации.
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:00
    +4
    Год назад открытый конфликт с Россией может быть еще кого нибудь насторожил, но не сейчас.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:01
    +10
    Но, хотя Россия пытается удержать отношения с Вашингтоном от конфронтации

    Из чего становится ясным, что ЕБН, делающий доклады в Белый дом, отдал бразды правления страной в достойные его свершений руки...
    в то же время Москва готова применять любые средства для ответа на попытки посягательства на безопасность руководства страны, подчеркнул Рябков.

    Чего не видно даже под микроскопом.
    Политика соглашения, уступок, утирания лица от плевков, непонятная сдержанность в действиях ВС РФ...Только идиот может понять ситуацию, когда ЧВК заменяет регулярные войска...Тогда, чем занимается армия и почему она находится в позиционном противоборстве?
    Москва потеряла право решать за всю страну ибо её решения кособоки и не дают кардинальных перемен.
    Понятно, что коней на переправе не меняют, только кони эти идут по вдоль русла...
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:03
      +2
      Политика соглашения, уступок, утирания лица от плевков
      Главное награбить и схоронить все остальное не имеет ни какого значения.
      1. AKuzenka
        AKuzenka Сегодня, 09:49
        +1
        Главное награбить и схоронить все остальное не имеет ни какого значения.
        Ага, на том свете оно им сильно пригодится! В качестве груза, на шею.
  5. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:02
    +3
    Россия напоминает мне трезвого гражданина, который пытается утихомирить разбушлатившегося алкаша-матрасню. только вот по опыту знаю, что удерживать буйного алкаша бесполезно. а вот сильнейший удар в бубен приводит к окончанию театрального сезона в одном отдельно взятом рыле.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:09
      +2
      Чем бить то "алкаша" собираетесь? Американцы вон экономически бьют своими и чужими руками, военные действия только чужими, а у России есть такая возможность.
      1. VoprosNeudobny
        VoprosNeudobny Сегодня, 09:40
        +1
        Чем бить то "алкаша" собираетесь? Американцы вон экономически бьют

        матрасного барагоза есть чем утихомирить, не сомневайтесь. и твэл запретить к экспорту, и титановый прокат, и РЗМ, ту же нефть, а уж про полимерный гранулят и говорить не стоит. да и станции жпс на территории России обесточить недолго. много чего можно придумать. было бы желание
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:10
      +3
      а вот сильнейший удар в бубен

      У пьяного понижен болевой порог и бывали случаи когда даже накаутирующий в нормальном случае удар лишь вызывал ещё большую ярость. hi
      А вот координация, реакция и устойчивость на ногах у пьяных слабые, после 5-6 случаев падения, пьяный больше озадачен проблемой встать на ноги, чем агрессией по отношению к кому либо. Личный опыт. hi
      1. VoprosNeudobny
        VoprosNeudobny Сегодня, 09:44
        +1
        если молотить по башке бездумно, таки да - эффект минимален. а удар в подбородок кладет любого ибо ударная волна (гидроудар) воздействует на участок мозга ответственный за ориентацию в пространстве. височная кость тоже объект удара. затылочная часть шейного отдела.
      2. Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец Сегодня, 10:37
        +1
        Да Вы, батенька, садист!
        Пять - шесть раз - это Вам макевара что-ли?
        С одного надо укладывать! ну если по-американски - то двойкой.
      3. Практик23354df
        Практик23354df Сегодня, 11:27
        0
        Пьяного надо бить не в бубен, а по печени.
    3. iran
      iran Сегодня, 09:35
      +2
      Россия уже 2 года бьёт в бубен какой-то Украине.... А вы собрались бить в бубен Америке.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:31
        0
        Цитата: iran
        Россия уже 2 года бьёт в бубен какой-то Украине.... А вы собрались бить в бубен Америке.

        Ну так тут и "мухобойки" будут задействованы совсем другие. Сухопутных тёрок с контрнаступами уже не будет.
        Если вы не торопитесь маленько испариться или обуглиться, то радуйтесь пока тому, что разборки идут на территории украины и дело ещё не дошло до обмена ударами в бубны между рФ и США.
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:04
    +12
    Не понял про какой "провал в пропасть" и "удержание отношений" он говорит. США в адрес России сделали всё возможное, включая террористические и военные действия под чужим флагом. И будут это продолжать.
  7. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 09:19
    +3
    Смешно слушать. Но суть понятна. Надо же как-то объяснять, почему война с одной только полуколониальной Украиной вместо 2-3 месяцев идёт уже почти 1,5 года. Естественно, здесь нужно выдумывать что-то глобальное, а в закулисье - через Медведева молить о вариантах сохранения лица...
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:20
    +1
    нудк у сша на это и расчет они знают что РФ адекватно ответить не может вот они все борзей и борзей становятся даже по кремлю удары нанесли ! так мировая медиа машина на стороне сша
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:21
    +1
    Замглавы МИД РФ: Россия пытается удержать отношения с США от перехода к открытому вооруженному конфликту
    И совершенно противоположные действия мерикатосов.
  10. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 09:28
    +6
    Что-то Иран и американские подводные лодки выпроваживает, и проливы перекрывает, да ещё и "удерживает при этом Вашингтон от конфронтации". В то же время уговорами МИД что-то удержать США не получается. На днях директор ЦРУ заявил, что вероятность использования ядерного оружия Россией крайне мала, а в обычном вооружении НАТО имеет кратное превосходство. Так зачем им вас слушать, тов. Рябков?
  11. iran
    iran Сегодня, 09:33
    +3
    Вся разница Ирана и России.

    Америка боится иранскую армию иранское оружие, хотя в Иране нет ни атомных подводных лодок ни ядерного оружия. Иначе бы уже давно США объявила Ирану войну , чтобы предотвратить обогащение урана до обладание Ираном ядерного оружия.

    У России есть атомные подводные лодки с ядерным оружием, но Америка совершенно не боится российскую армию с её ядерным оружием. Российская армия так себя "прекрасно" показала в войне с какой-то Украиной, что теперь уже весь мир увидел, что король на самом деле не то что полностью голый, так ещё у него нет даже яиц.

    Иихо, не надо было России начинать эту бездарную и позорную войну. Могли бы и дальше продавать нефть газ, воровать, пилить, рассказывать нашему народу про армию номер два в мире, которую боится вся НАТО с Америкой, ежегодно устраивать парады победы, всякие военно-патриотические шоу вроде взятие картонного рейхстага, патриотическую символику "можем повторить" итд-итп.

    А теперь одну несмываемое позорище и и непонятно какая катастрофа нас всех ждёт. Единственное, в чём сомневаться не приходится, что нас обязует расплачиваться на несколько поколений вперёд. Да и вообще непонятно уцелеет ли Россия в собственных границах...
    1. Cicerist98
      Cicerist98 Сегодня, 10:45
      0
      @iran: "America is afraid of the Iranian army, Iranian weapons, although Iran has neither nuclear submarines nor nuclear weapons."

      Most importantly, America is afraid of WHAT THE IRANIANS WOULD DO TO ANY CAPTURED U.S. OR NATO SOLDIERS, in case of an open bloody conventional conflict with attack on Iran (although, of course, they will not admit this fear openly). For sure, unlike Russians, the Iranians would NOT be broadcasting to the whole world "Look, see what a bunch of nice guys we are, we treat enemy soldiers who came to kill us well when we capture them, we feed them and keep them comfortable and give them medical care and don't touch a hair on their heads; LOVE US, PLEASE!!". And for this attitude, the Iranians are feared and respected, unlike weak, loser, unilateral liberal humanist Russians.

      During the 1980s Iran-Iraq War against Saddam Hussein's Iraq, the Iranians perpetrated a lot of, shall we say, "not very nice and gentle" treatments on the Iraqi soldiers they captured. The U.S. military-political leadership know and remember this very well; and secretly, it terrifies them (though naturally they hide it).
    2. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Сегодня, 10:49
      +1
      Не начали бы мы, начали бы они. И используя инициативу прошли бы по нашей территории прикрываясь нашим мирным населением (как Басаев) в тыл ЛНР и ДНР. То-то был бы у нас авторитет!
      Америка боится, что за Иран впишутся, а так - чего стоит его уничтожить, хотя наряд сил и средств временно серьёзно ослабит стратегический потенциал США.
      Наши силы стратегического сдерживания ни разу не опозорились, и их они боятся по-прежнему, но вот наше руководство их серьёзно успокоило своим безволием и некомпетентностью. Необходимо в грядущем конфликте сделать ставку на СЯС и заблаговременно развернуть их по-боевому. Там служат настоящие профессионалы, впрочем как и у противника. Грамотное и быстрое применение стратегического оружия на Украине позволит окончательно решить проблему СВО и сохранить мир, пусть и со взведёнными курками.
  12. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:33
    +3
    велик риск перехода России и США к открытому вооруженному конфликту.

    Риск не просто велик, войны не избежать. Как говорится не сегодня, так завтра. Увы...
    1. iran
      iran Сегодня, 09:41
      -2
      Цитата: Alexandr2637
      Риск не просто велик, войны не избежать. Как говорится не сегодня, так завтра. Увы...


      Не совсем так. Если армии Украины удастся нанести серьёзное поражение российской армии и вообще выйти границам 2014 года - войны с НАТО точно не будет. Будут только чудовищные санкции.

      Если армии Украины не удастся ничего сделать, то скорее всего будет война с НАТО. Вероятнее всего всё это будет согласовано через ООН как с Ираком. Разумеется, предварительно всех российских дипломатов ООН просто депортируют из США, некому будет накладывать вето.
      1. Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец Сегодня, 10:52
        0
        Будет война во втором случае. Или безоговорочная капитуляция с разделом и зачисткой территории нынешней России.
        Слабых всегда добивают.
  13. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:36
    +3
    Замглавы, наверное, ещё не в курсе, что вполне себе открытый конфликт длится уже 1,5 года?
    Или просто "под дурачка косит"...
  14. shed
    shed Сегодня, 09:41
    +2
    матрасники не верят что РОССИЯ может ударить Я.О,они в это просто не верят,а если бы их официально предупредили думаю все изменилось,твари не хотят умирать
  15. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 09:46
    +4
    Российские чиновники и олигархи пытаются сохранить отношения с США чтобы не забрали всё награбленное за 30 лет в России и всего лишь, интересы государства и народа там на последнем месте.
  16. iran
    iran Сегодня, 09:47
    +4
    А вообще хотелось бы очень услышать нашего гениального многоходовочного верховного главнокомандующего - а что он думает и вообще что дальше?

    Но его не слышно и не видно. Очевидно, он очень напряжённо работает у себя в кабинете, всё думая над вопросом - как сделать Россию богатой и счастливой.

    Ведь понятно: Путин там - где победа! А если победы нет, значит и Путина там быть не должно, а должны быть всякие Шойгу Мишустина и прочие.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 10:07
      +5
      Гениальный и многоходовочный главнокомандующий, даже оказавшись под прицелом Международного уголовного суда и ударами беспилотников, не может урезонить зятя министра обороны, похваляющегося собранными тремя миллионами, чтобы ...нет, не помочь фронту, а везти в "самом дорогом вагоне" блогеров в Сочи.
  17. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:34
    +3
    Эту ситуацию давно тому просчитал один ныне уже покойный русофоб:



    С тех пор суммы только увеличились, детишек туда уехало ещё больше, да и "русской" недвижимости в Майами явно не убыло. Кто же позволит по всему этому стрелять? no
  18. Genak
    Genak Сегодня, 11:31
    0
    Самым первым нужно уничтожить мерзкий остров, который постоянно гладит!!!
  19. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 11:46
    0
    Матрасники знают, что первыми мы не нападём. И знают, что если произойдёт столкновение с нами - они просто перестанут существовать. Кишка у них тонка: попытались угрожать КНДР, а те не прогнулись - и штаты сдрейфили. А по-хамски ведут себя с нами - потому что наши всё надеются замириться с ними. Наш гарант с пожарником не реагируют на подрыв газопровода, на кражу наших активов, на невыполнение зерновой сделки - поэтому бандиты и разгулялись. Щёлкнули по Кремлю - и что? Какая-то польша захватила здания посольства - и что? Разве гарант с МИДом разорвали отношения с этой шавкой или, хотя бы понизили уровень отношений до консульского? Где адекватные действия против хамов? Зомбоящик трещит: на многих каналах: есть чем заняться всякого рода экспертам - один Соловьёв чего стоит со своими дифирамбами гаранту! Подозреваю, что ищут краску на провозглашение очередных, 66-тых российских, красных линий...