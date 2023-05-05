"Кубинский президент осудил атаку дронов на Кремль".

Куба подтверждает свою позицию и осуждает все акты, методы и практики терроризма во всех его формах и проявлениях

В ночь на 3 мая над резиденцией главы российского государства Владимира Путина было сбито два беспилотника . Кубинский президент Мигель Диас-Канель осудил эту атаку дронов на московский Кремль.С таким заявлением он выступил на своей странице в соцсети.Лидер Острова Свободы заявил, что подобные действия неприемлемы.- обозначил он официальную позицию Гаваны.Как ранее заявляли в пресс-службе президента РФ, нападение на его резиденцию было успешно пресечено. Оба БПЛА, целью которых стал Кремль, были выведены из строя над его территорией. Сам глава государства не пострадал и продолжает выполнять свои функции в штатном режиме. Собственно, как сообщил позднее РИА Новости глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков, Путин на тот момент отсутствовал. Других пострадавших тоже нет. Материального ущерба удалось избежать.Официальная Москва расценивает данное событие как террористический акт с целью покушения на российского президента. В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право на тот ответный ход, который решится сделать.В Следственном комитете РФ заведено дело по факту произошедшего. Там сразу заявили, что к этой попытке покушения на лидера страны причастна Украина.Украинский президент Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к теракту. Но, по словам Пескова, Россия уже располагает доказательствами того, что к организации атаки имеют отношение Украина и США.