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Кубинский президент осудил атаку дронов на Кремль

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Кубинский президент осудил атаку дронов на Кремль

В ночь на 3 мая над резиденцией главы российского государства Владимира Путина было сбито два беспилотника. Кубинский президент Мигель Диас-Канель осудил эту атаку дронов на московский Кремль.

С таким заявлением он выступил на своей странице в соцсети.

Лидер Острова Свободы заявил, что подобные действия неприемлемы.

Куба подтверждает свою позицию и осуждает все акты, методы и практики терроризма во всех его формах и проявлениях

- обозначил он официальную позицию Гаваны.

Как ранее заявляли в пресс-службе президента РФ, нападение на его резиденцию было успешно пресечено. Оба БПЛА, целью которых стал Кремль, были выведены из строя над его территорией. Сам глава государства не пострадал и продолжает выполнять свои функции в штатном режиме. Собственно, как сообщил позднее РИА Новости глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков, Путин на тот момент отсутствовал. Других пострадавших тоже нет. Материального ущерба удалось избежать.

Официальная Москва расценивает данное событие как террористический акт с целью покушения на российского президента. В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право на тот ответный ход, который решится сделать.

В Следственном комитете РФ заведено дело по факту произошедшего. Там сразу заявили, что к этой попытке покушения на лидера страны причастна Украина.

Украинский президент Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к теракту. Но, по словам Пескова, Россия уже располагает доказательствами того, что к организации атаки имеют отношение Украина и США.
Использованы фотографии:
https://vk.com/kremlinmuseums
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3 комментария
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:26
    +1
    Йоперный театр, на Кубе оказывается есть президент. Я думал там все команданте.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:26
    0
    Как хорошо началось!
    "Кубинский президент осудил атаку дронов на Кремль".
    И как бездарно окончилось...
    "Подобные действия неприемлемы."
    Нет бы пригласить РФ вернуться на остров Свободы...
  3. Илия
    Илия Сегодня, 09:51
    +1
    Кубинский президент Мигель Диас-Канель осудил эту атаку дронов на московский Кремль.
    А ещё президент Венесуэлы. Спасибо, конечно. Но, это и всё ? request Да-аааа, уж!