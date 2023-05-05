Военное обозрение
Войти Регистрация

На НПЗ в Краснодарском крае прогремел взрыв после новой атаки беспилотником

74
На НПЗ в Краснодарском крае прогремел взрыв после новой атаки беспилотником

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Ильский» в Краснодарском крае после атаки украинским дроном. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, ссылаясь на соответствующие службы региона.


По предварительным данным, озвученным источником, завод утром 5 мая был атакован украинским беспилотным летательным аппаратом. Дрон прилетел в одну из установок, после чего начался сильный пожар.

В настоящее время на место происшествия прибыли экстренные службы, начато тушение пожара. Это уже не первая атака украинских БПЛА против НПЗ в Краснодарском крае. В ночь с 3 на 4 мая НПЗ «Ильский» был атакован четырьмя беспилотными летательными аппаратами. Тогда атака продолжалась целый час.

Отметим, что украинские формирования все чаще используют беспилотную авиацию для нанесения ударов по объектам на российской территории, в том числе и на отдалении от украинских границ. В последнее время с помощью беспилотников Украина атакует объекты топливно-энергетического комплекса в южных российских регионах, включая Краснодарский край и Ростовскую область.

Ранее вице-премьер украинского правительства отчитался о подготовке 10 тысяч операторов БПЛА. Тем самым, киевский режим показывает, что в сложившейся ситуации он будет делать ставку на использование дронов, при этом не только для действий непосредственно на линии боевого соприкосновения или поблизости от фронта, но и для подобных ударов по объектам в глубине российской территории.

Позже стало известно, что атака на Ильский НПЗ была совершена группой диверсантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, диверсанты уже задержаны. Они пытались скрыться с места совершения диверсии по трубопроводу, а сам взрыв осуществили с помощью самодельного взрывного устройства.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
74 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:30
    +18
    Что, опять??? belay Из двух предыдущих атак дронами выводов что ли не сделали ???? Ну вообще.. За такой просёр надо уже "пороть" ! Вплоть до полного служебного несоответствия.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 09:33
      +6
      Ну память у них как у золотой рыбки, ну что поделать, а других с нормальной памятью нет...
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 10:02
        +6
        Ребята, не "бейтесь головой об стену". Хoхлы уже Кремль достали, а тут всего-то пара цистерн.
        Кстати, у "золотой рыбки" память намного лучше.
        1. krot
          krot Сегодня, 10:45
          -2
          У нас идиоты это все показывают на камеру, давая хохлу лучше и правильнее скоорденировать новые удары! Ну тупыми нужно быть, чтобы этого не понимать. Хорошее целеуказание даете господа журналисты!
          Хорошо, хоть люди не погибли по вашей вине.
          1. Гражданский
            Гражданский Сегодня, 10:54
            +1
            Пишут, что диверсанты пробрались и чет их вроде поймали...
            1. Alex777
              Alex777 Сегодня, 11:14
              0
              Осталось послушать что эти диверсанты расскажут. bully
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 09:33
      +11
      Выводы некогда было делать - пожар тушили. А вот про " пороть" - этим давно уже пора заняться, хотя и пороть то некому .
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 09:48
        0
        Цитата: marchcat
        Выводы некогда было делать - пожар тушили. А вот про " пороть" - этим давно уже пора заняться, хотя и пороть то некому .

        hi А вот мне стало любопытно, как вот эти вот летающие шахиды выглядят на мониторе радара ?
        Есть вот какой нибудь радио портрет ? Я так подозреваю нет, и по сигнатуре отражённого сигнала радар воспринимает как птицу.
    3. ААК
      ААК Сегодня, 09:36
      +3
      Расстреливать надо, ну или более жестокое наказание - расчётам ЗРВ ПВО вместе с дежурными сменами РЛС и КП АСУ, проворонившим средства авиационного поражения бандер, возмещать убыток самим и последующими поколениями своих семейств до исчерпания... Это уже реальный трэш, хоть какую охрану с пулемётами по периметру ставить, хоть из тех же работников нефтебазы, у них к своему имуществу более ответственное отношение по-любому будет...
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:42
        -12
        Цитата: ААК
        Расстреливать надо, ну или более жестокое наказание - расчётам ЗРВ ПВО вместе с дежурными сменами РЛС и КП АСУ, проворонившим средства авиационного поражения бандер, возмещать убыток самим и последующими поколениями своих семейств до исчерпания...

        Кремль атакуют беспилотниками успешно, прекращайте истерику. Пора вводить военную цензуру, чтобы такая информация не просачивалась в СМИ
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 10:40
          +1
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Цитата: ААК
          Расстреливать надо, ну или более жестокое наказание - расчётам ЗРВ ПВО вместе с дежурными сменами РЛС и КП АСУ, проворонившим средства авиационного поражения бандер, возмещать убыток самим и последующими поколениями своих семейств до исчерпания...

          Кремль атакуют беспилотниками успешно, прекращайте истерику. Пора вводить военную цензуру, чтобы такая информация не просачивалась в СМИ

          Ага, чтобы точно никто из виноватых не лишился права на очередную порцию медалей, премий и повышений в званиях. А то иж придумали критиковать. Вот вас всех критиканов с берданками и на вражеские пулемёты отправить. А то хороших людей поощерений за очередную огромную победу, с помощью НПЗ уничтожили несколько беспилотников ВСУ, огромная победа. За такое медаль нужно дать. wassat
      2. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 09:46
        +5
        По низколетящему дрону, в стесненных условиях завода и нефтебазы, вы из пулемета вряд ли попадете, больше вероятность самому оборудование повредить. А вот из охотничьего дробовика попасть можно, только тренироваться стендовой стрельбе надо не меньше двух недель.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 09:54
          +2
          Систему обнаружения/сбития надо поставить нормальную, эшелонированную, которая учитывает, дальний/ближний запуск, высоко/низко летящую цель. Препятствия должны быть электронные, механические, огневые. Пикеты из наблюдателей, которые засекают как подозрительные объекты, так и граждан. Это же с дивана видно. Судя по тому, что Гурулев рассказывал, нет у них серьезного прикрытия - дали по панцирю и успокоились. И население продолжает жить как на пикнике. Много народу сейчас фронту помогает средствами и действием? Я вот не уверен. А что наверху порой несут - просить беглецов, пустить звезд-коллаборантов. Это все звенья одной цепи. Впечатление что наверху не хватает мозгов/кадров хотя бы для принятия верных, своевременных решений.
      3. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:32
        +3
        Цитата: ААК
        Расстреливать надо, ну или более жестокое наказание - расчётам ЗРВ ПВО вместе с дежурными сменами РЛС и КП АСУ, проворонившим средства авиационного поражения бандер, возмещать убыток самим и последующими поколениями своих семейств до исчерпания... Это уже реальный трэш, хоть какую охрану с пулемётами по периметру ставить, хоть из тех же работников нефтебазы, у них к своему имуществу более ответственное отношение по-любому будет...

        Украинские террористы пытались скрыться в трубопроводе и были задержаны. what Отправить террористов назад на Украину по нефтепроводу Дружба. am Пущай поплавают в деньгах.
        До каких пор мы будем качать нефть и газ по трубопроводам через Украину? Пока у нас украинские террористы все нефтебазы и нефтепроводы не взорвут?
      4. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 12:10
        0
        "Расстреливать надо, ну или более жестокое наказание - расчётам ЗРВ ПВО вместе с дежурными сменами РЛС и КП АСУ, проворонившим средства авиационного поражения бандер, возмещать убыток самим и последующими поколениями своих семейств до исчерпания." - тогда вообще никто не пойдет туда служить/работать. Если только лично Вы..
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:51
      +18
      Цитата: Nexcom
      Что, опять??? Из двух предыдущих атак дронами выводов что ли не сделали ????

      Ежедневно сообщают об атаках на инфраструктурные объекты. Враг бомбардирует Российские НПЗ. Почему же Кременчугский НПЗ работают и нет недостатка в нефти и нефтепродуктах. И его "Гераньки" не навещают, "Калибры" дорогу забыли, а враг заправляет танки, самолеты и уничтожает людей России. Пригожин поднял вопрос обратившись в высшему военному руководству страны, а почему к этому руководсту никто не обращается "Когда разнесете вдрызг КремНПЗ !"

      На фото — Кременчугский НПЗ, крупнейший в стране
      .Цел, работает.
      1. Ринат_Лутфуллин
        Ринат_Лутфуллин Сегодня, 10:34
        +2
        Давайте поставим на голосование на портал госуслуг.
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 10:35
        0
        Потому что есть договорняки, потому и не атакуют. Смысла здесь клавы и языки стирать в справедливом гневе нет, наверху "всё украдено до нас"......
    5. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 09:59
      +1
      Эту версию запустила База и подхватил ТАСС...но MASH только что опубликовал что это были диверсанты, которые подорвали ВСУ перекачку (быстро потушили, так себе ущербец) и попытались уйти по трубе, но их вроде как схватили. Ждём точной инфы.
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 10:29
        -1
        "и попытались уйти по трубе"
        это как? внутри?
        "нагадил на плечо и скрылся в межящичном пространстве"?
    6. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:06
      +2
      Кроме стенаний и заламывания рук, что можете предложить?
    7. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 10:14
      +2
      Цитата: Nexcom
      Что, опять??? belay Из двух предыдущих атак дронами выводов что ли не сделали ???? Ну вообще.. За такой просёр надо уже "пороть" ! Вплоть до полного служебного несоответствия.

      Это уже похоже на предательство с нашей стороны! Две атаки подряд и за две ночи!
      Я не удивлюсь насчет предательства! Там ( на Кубани) этих хо хлов пруд пруди, и все хотят жить хорошо! Сам родом с Кубани, не понаслышке знаю.
      Вот и не поехал после армии жить туда, остался в сибири.

      Противно было смотреть на этих хапуг завистливых!
    8. Таймень
      Таймень Сегодня, 10:36
      +1
      Это укронацисты воюют. а у нас операция по продаже стратегического сырья,горючего,газа и нефти,причём турки за газ пока платить не будут(Рамблер)Да и платежи на Украину исправно идут.За что пороть то.Всё по плану.
    9. Curt
      Curt Сегодня, 11:09
      0
      а что вы успеете сделать за сутки? думаю немного
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:34
    +17
    Последствия бесконтрольного запуска "беженцев" из числа "братского народа". Он ( диверсант) поди и паспорт получил уже.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:42
      +3
      Не только паспорт, но и наверно формально на работу успел устроиться. Внешне - законопослушный новый гражданин России. am По всем внешним признакам.
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 09:49
      -2
      А у вас что, лучше в этом плане?"""""
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:54
        +3
        У нас на Урале "беженцев" немного. Но три тер.акта были предотвращены - всех поймали. Напакостить не успели. Про поджоги военкоматов - ну это наверно из другой оперы.
        Хотя если и это посчитать - то тогда тер.актов было 7, из них 4 поджога военкоматов удались.
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 10:16
          0
          надо учитывать, что дроны на Урал - не долетают... основная часть атак-дронами..
        2. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 10:43
          0
          Я это сэру Болторезу.""""
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:01
      +4
      Цитата: Болторез
      Последствия бесконтрольного запуска "беженцев" из числа "братского народа". Он ( диверсант) поди и паспорт получил уже.


      Безусловно один из факторов. Например, еще до войны, товарищ в сети рассказывал - работает бригада западенцев, убеждения не светит, но по их же словам - посильно гадит на стройках (недомешивая, недоделывая, недосваривая и тп). Точно проверить слова нельзя но ситуация вполне реальная. О необходимости фильтров говорили с прошлой весны. Да и своих, тех же навальнистов, судя по теракту с татарским, здесь хватает.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 10:26
        +6
        В области недомешивания, недоделывания, недосваривания и тп прекрасно наш капитализм работает. Которому надо затрат поменьше, а прибыли побольше. И никаких диверсантов не нужно.
    4. b-ili-d
      b-ili-d Сегодня, 10:31
      +3
      Вот я например беженец из Харькова,осел в Краснодарском крае и паспорт получил и работаю официально,если исходить из вашей логики я сделал ошибку выбрав Россию а не европу и мне пора валить,так как начнётся охота на ведьм!
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 11:16
        -1
        Вы прекрасно знаете, что в каждой украинской диаспоре есть "бизнес - лидер", у которого кум/сват/брат в сбу/всу/олигарх. И всех таких деятелей по именам знают Янукович, Медведчук и/или Азаров.
        Так что проблема только в команде "фас"...
        С Уважением
    5. Злобный_минусатор
      Злобный_минусатор Сегодня, 10:41
      0
      Да у нас 3/4элиты такие беженцы, чего удивляться.
  3. oleg1263
    oleg1263 Сегодня, 09:36
    +4
    Видео в "Телеграмм" уже есть . Не очень там большой пожар, но дело не в этом. В прошлый раз сказали , что противодроновые ружья на базе есть в нужном количестве . Тогда атака была ночью , а из-за обязательной освещенности в ночные часы ( а эта освещенность действительно очень высокая ) дронов просто не было видно охранникам с ружьями.
    НО если сегодня была атака утром , что тогда в этот раз помешало приземлить ? Заходили с востока ? На фоне Солнца не было видно ?
    П.С. Уже появляются сообщения , что НПЗ атакован диверсантами , и что их удалось задержать. Речь идет о подрыве , а не о беспилотниках....
    1. 72jora72
      72jora72 Сегодня, 09:40
      +2
      В прошлый раз сказали , что противодроновые ружья на базе есть в нужном количестве .
      Не все дроны можно "взять" из антидрона.
  4. vet
    vet Сегодня, 09:38
    +18
    "Доденацифицировал" и "додемилитаризировал" Украину "мудрый" дзюдоист и "шахаматист" Путин. Как можно было не просчитать всего этого? Всем адекватным людям было понятно, что 2014 год больших возможностей давно прошел, и никогда, увы, не вернется. И, если уж начинать СВО, то только после дополнительной мобилизации, как минимум, 500 тысяч человек.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:58
      +4
      Цитата: vet
      И, если уж начинать СВО, то только после дополнительной мобилизации, как минимум, 500 тысяч человек.

      А сейчас сколько народу в российской армии и силовых структурах, а так же мобилизованных. И сколько военных на фронте, и сколько добровольцев (вместе с ЧВК). И где все те, кто не на фронте, но несут службу при погонах.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:13
      +3
      Это верно. Много чего вспомнить можно с 2014 года. Темпы подготовки к конфликту нужны были Сталинские, комплексные (военпром, экономика, образование, агитация, чистки и тп) Сделано наполовину или не сделано вовсе. Обиднее всего, что все эти дыры наши были видны с дивана. Оставалось надеяться на суперХПП, скрытый от глаз знающими-лучше-нас людьми и все учитывающий, которого тоже не оказалось, естественно.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:39
    +5
    ну война идет укрр при помаши сша и европы тылы РФ выносят ! они знают что РФ не применит ЯО вот и делают что хотят единственное что их сдерживало ЯО но поняли что не применит скора и ракеты по ходу полетят ! ну либо я не прав и все по другому !
  6. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:39
    -3
    Одно дело когда горят танки с нефтепродуктами иначе говоря ёмкости, а другое дело удар по технологическим линиям. Последнее редко приводит к серьезным пожарам, там весьма четко отлажена автоматика пожарной безопасности, но если приводит, то это очень серьёзный пожар.

    А что касается выводов типа наши не делают. Я читаю истерики здесь. На каждом предприятии ПВО не поставить. И сотрудников с антидроновыми ружьями тоже. Хотя вариант есть - надо снять линии СВО все ПВО и отправит на все объекты внутри страны. Но тогда уже эти истерички дерьмом изойдут, что оставили фронт без ПВО.

    Ведь есть анекдот про лорда и гей парад. Так можно смело ставить знак равенства между истеричками и геями. В этом анекдоте.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:49
      +3
      nellyjuri ....На каждом предприятии ПВО не поставить.

      Это почему ? Этих предприятий не так уж и много. Обучить дежурные смены, вооружить и пусть дежурят.
  7. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 09:43
    +6
    Ну а что, по Кремлю же можно, ответки нет, ну и получайте, так будет бесконечно пока нацистское руководство не по подвалам шкериться, а разгуливает где хочет, принимает всяких шишек. Пора бы МО себя посадить, ведь никто не смог сделать больше в дискредитации армии, чем оно само. Белгородскую область утюжат каждый день, вот теперь и до пригорода Краснодара добрались, силовые ведомства мышей не хотят ловить и не умеют. Давай Владимир Владимирович, придётся тебе звать людей, и решить проблему старым дедовским способом, собрать дохера людей и тупо задавить числом, раз умением вы не можете. Или сколько это терпеть? Страну долбят каждый день, а он молчит, у него всё нормально. Конечно молчи, зачем нам позиция главы государства, мы сами всё знаем и решим.
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:46
    +3
    Мы (пи-пи) совсем необучаемые, мы не знаем как с дронами бороться? Каким (пи-пи) образом мы воевать собираемся? Не исключаю проблем на местах, но у начальства с головой беда, и дело не только в свежих атаках, но в систематическом многолетнем недомыслии, в повторяющейся из раза в раз стратегии "неподдавания на провокации", которая загоняет в угол. Каждый день с прошлой весны говорят об одном и том же - логистика, верхушка рейха, защита объектов, чистка 5 колонны, защита инфополя, военная цензура и каждый день жрем результаты запоздалых или отсутствующих решений. Уже не эксперты в студии, уже Пригожин, с самым боеспособным подразделением, кричит о проблемах несвоим голосом. В принципе, весь абзац можно заменить матом.
  9. iran
    iran Сегодня, 09:53
    0
    Может уже пора железными сетками накрывать все НПЗ?
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 10:35
      0
      "Может уже пора железными сетками накрывать все НПЗ?"
      может, пора уже железными решётками огораживать некоторых лиц в руководстве?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 11:17
        -1
        Всё же проще НПЗ прикрыть, чем тех... laughing
        .................................................
    2. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 11:14
      0
      Можно аэрстаты поднять, а ещё недавно статья было про беспилотные подводные дроны всу, они же чтобы опоры моста нужны уничтожать. Надо крымский мост огорадивать опоры данными сетками, как в годы ВМВ.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:15
      -1
      Это в Иране считается нормальной практикой, у нас же заноют об отсутствии сеток и средств. А если вдруг где-то и сделают, то обязательно нарукожопят.
  10. km-21
    km-21 Сегодня, 09:56
    +4
    Похоже, что Запад нащупал существенную уязвимость в российской обороне. Американцы руками ВСУ спокойно лупят по российской тыловой инфраструктуре, нанося материальный урон и деморализацию. В то же время Россия не может ответить симметрично, поскольку тылом ВСУ является территория и инфраструктура стран НАТО. Для нанесения ответного удара России придется преодолеть такую красную линию, за которой может начаться ядерная война. Но похоже, что сделать этот шаг рано или поздно придется, поскольку Запад неуклонно наглеет от безнаказанности, а запасы прочности российских тылов не безграничны.
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 10:38
      0
      "поскольку тылом ВСУ является территория и инфраструктура стран НАТО"
      с каких пор полтава, днепропетровск, киев и львов являются территорией нато? и америка пока с нами не воюет, успокойтесь, xoxлов хватает
    2. Cicerist98
      Cicerist98 Сегодня, 12:01
      0
      @km-21: "At the same time, Russia cannot respond symmetrically, since the rear of the Armed Forces of Ukraine is the territory and infrastructure of NATO countries. To retaliate, Russia will have to overcome such a red line, beyond which a nuclear war can begin."

      The U.S. leaders will NOT start a nuclear war and risk their own megacities being turned into radioactive glass, over Russia bombing some war-supporting infrastructure in European NATO countries (using non-nuclear means, of course). They WILL NOT. They might try to retaliate with conventional military means; but they will NOT start a nuclear confrontation over THAT. However, if they are convinced that the current Russian leadership would be too weak-willed, cowardly, or "humanistic" to retaliate even in the case of nuclear weapons being used against Russia - THAT is when they might start a nuclear attack.
  11. Onekotan
    Onekotan Сегодня, 10:00
    -7
    Товарищи генералы ВО, предлагаю варианты решения:
    – перетащить ПВО из СВО
    – поднять вам налоги (и заставить платить текущие) на произв-во множества. + вас же оплатить ими, отправив в цеха
    – поставить вас через каждые 50м с дробовиком и дронобойкой (или бесплатно или за ваши налоги)
    – ставить мачты и натягивать сетки на предприятиях (только непонятно, что делать с сосульками на всем этом + с застрявшими птицами + если прорвутся, то как тушить)
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 10:42
      +2
      "Товарищи генералы ВО, предлагаю варианты решения"
      oxренеть, какой ты умный! а ничего, что есть специально обученные и оплаченные люди, которые обязаны эти вопросы решать по своим должностным обязанностям?
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:02
    -1
    Опа-ный стыд!..
    Надо у Израиля попросить ту приблуду, которую они Украине давеча продали.
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 10:43
      -2
      "Надо у Израиля попросить ту приблуду, которую они Украине давеча продали."
      а зачем? или пропьют, или так потеряют
  13. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:07
    -1
    Цитата: Nexcom
    Что, опять??? belay Из двух предыдущих атак дронами выводов что ли не сделали ???? Ну вообще.. За такой просёр надо уже "пороть" ! Вплоть до полного служебного несоответствия.

    Кроме обвинений и заламывания рук, что можете предложить?
    1. Arnok
      Arnok Сегодня, 10:17
      +1
      Ну есть на самом деле народная фраза. Я попробую ее тут написать. Мне кажется она созвучна мыслям многих наших граждан.
      "Не хочешь ..., не мучай....!"
      Ну а если по другому, то пора это заканчивать.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:23
      -1
      Всё уже предложено до нас:
      https://imp-navigator.livejournal.com/1104224.html
  14. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:15
    0
    Цитата: frruc
    nellyjuri ....На каждом предприятии ПВО не поставить.

    Это почему ? Этих предприятий не так уж и много. Обучить дежурные смены, вооружить и пусть дежурят.

    Кого обучить, чем вооружить? Вам только показали про "потерявшийся" байрактар над Киевом. Сколько его сбивали и какой ущерб (а ведь он на магазин только упал)?
    Предприятий, относящиеся к критической инфраструктуре или потенциально опасных, тысячи.
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 10:48
      +2
      "Предприятий, относящиеся к критической инфраструктуре или потенциально опасных, тысячи"
      к счастью, не все они находятся в зоне доступности всу. а на тех нескольких десятках, которые близко, вполне по силам и средствам что то сделать. кто хочет- тот делает. кто не хочет- ищет повод не делать
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 11:47
        0
        Во первых вы пока ни чего не предложили.
        Во вторых Смотря что считать в доступности, не факт что бпла летели с Украины.
        В третьих вы ошибаетесь даже в пределах пару сотен километров от граница потенциально опасных объектов тысячи.
  15. zloybond
    zloybond Сегодня, 10:17
    +2
    Ровно показатель той ситуации, когда примерно несколько месяцев тому назад информационные войска набрасывались стаей и шельмовали всех, кто предупреждал об опасности, кто говорил, что у нас на побережье обосновались активные ждуны. Нет!!! - вопили уря-патриоты. Там только патриоты и несчастные беженцы. Вот они и проявляют себя теперь. Ну и что там у информационных войск? Ступор? Кого теперь шельмовать будут? И нужно сказать что такая ситуация распространилась не только по побережью, но и по всей территории страны. Теракты говорят сами за себя. Давно пора за диверсии, саботаж, вредительство, а также агентов влияния наказывать высшей мерой. Всех кто встал на сторону врага!
  16. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:20
    +3
    Тут форумчане изощряются кто как может, расстрелы...пулеметы по периметру, дробовики после 2-х недельной подготовки для рабочих и т.д.
    Все это полумеры уже...и проблему не решит кардинально...ясно что линию фронта надо отодвигать в сторону Польши...по другому никак.
    Наш враг обезумел и озверел в своей ненависти и будет нам гадит везде всюду.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:25
      +1
      Линию фронта сегодняшними темпами мы отодвинем лет через 60, а меры по защите, вполне работающие, можно и нужно принять уже сейчас
  17. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 10:22
    +3
    Кременчугский НПЗ . Поставлен на прямое управление ВСУ . Работает в две смены . Чего там у нас не хватает ? Мозгов, смелости или патриотизма ? Начинали-то зачем или все-таки "не начинали" ? Когда начнем - наши ребята за что гибнут ? Простые вопросы ....
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:22
      0
      Наверное, кто-то на него глаз положил, вот и не стреляют туда
  18. bumerang.
    bumerang. Сегодня, 10:24
    +1
    Цитата: Аркадич
    Кроме обвинений и заламывания рук, что можете предложить?

    Иран успешно защищает свои важные объекты металлическими сетками.
  19. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:34
    +1
    стало известно, что атака на Ильский НПЗ была совершена группой диверсантов... диверсанты уже задержаны.
    То, что задержаны конечно хорошо, а вот как беспрепятственно проникли на охраняемый объект и осуществили диверсию большой вопрос? Выходит не зря всякие подоляки-даниловы ранее хвастливо заявляли, что еще удивят Россию.
  20. nobody75
    nobody75 Сегодня, 10:44
    -1
    Проблема не в том, что "проморгали"...
    Трудно осуществлять охрану НПЗ, когда нужно постоянно отворачиваться...
    Этот бензовоз вижу, а вот этот - не вижу!
    И понятно же!!! Противник будет наносить удары по тем объектам, где у местной краинской диаспоры есть подвязки по бизнесу!!!
    С Уважением
  21. Злобный_минусатор
    Злобный_минусатор Сегодня, 10:45
    +1
    Цитата: Серж9901
    Кременчугский НПЗ . Поставлен на прямое управление ВСУ . Работает в две смены . Чего там у нас не хватает ? Мозгов, смелости или патриотизма ? Начинали-то зачем или все-таки "не начинали" ? Когда начнем - наши ребята за что гибнут ? Простые вопросы ....

    Модет просто нефть туда не поставлять и газ?
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:46
    +1
    Отметим, что украинские формирования все чаще используют беспилотную авиацию для нанесения ударов по объектам на российской территории, в том числе и на отдалении от украинских границ. В последнее время с помощью беспилотников Украина атакует объекты топливно-энергетического комплекса в южных российских регионах, включая Краснодарский край и Ростовскую область.
    . Как была, странная операция, таковой и остаётся.... никого из верхних ничуть не смущает, что люди, да и в СМИ, задают много вопросов и все по поводам, которые есть...
    Хотя, чего спрашивать, давно ведь известно, для кого война, а для других мать родина!!!
    Всё "стыдливо" умалчивает, для кого она родина, вернее бабки зарабатывают, никого и ничего не боясь.
  23. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:05
    0
    Ага. Но вы, главное, не отвечайте как обычно. Братский народ, всё такое...
    Пескова выпустите прокомментировать: он всё объяснит, почему самый лучший ответ - это оставить всё без ответа, а уничтожить словом можно сильнее, чем ракетами.