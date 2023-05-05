На НПЗ в Краснодарском крае прогремел взрыв после новой атаки беспилотником

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Ильский» в Краснодарском крае после атаки украинским дроном. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, ссылаясь на соответствующие службы региона.
По предварительным данным, озвученным источником, завод утром 5 мая был атакован украинским беспилотным летательным аппаратом. Дрон прилетел в одну из установок, после чего начался сильный пожар.
В настоящее время на место происшествия прибыли экстренные службы, начато тушение пожара. Это уже не первая атака украинских БПЛА против НПЗ в Краснодарском крае. В ночь с 3 на 4 мая НПЗ «Ильский» был атакован четырьмя беспилотными летательными аппаратами. Тогда атака продолжалась целый час.
Отметим, что украинские формирования все чаще используют беспилотную авиацию для нанесения ударов по объектам на российской территории, в том числе и на отдалении от украинских границ. В последнее время с помощью беспилотников Украина атакует объекты топливно-энергетического комплекса в южных российских регионах, включая Краснодарский край и Ростовскую область.
Ранее вице-премьер украинского правительства отчитался о подготовке 10 тысяч операторов БПЛА. Тем самым, киевский режим показывает, что в сложившейся ситуации он будет делать ставку на использование дронов, при этом не только для действий непосредственно на линии боевого соприкосновения или поблизости от фронта, но и для подобных ударов по объектам в глубине российской территории.
Позже стало известно, что атака на Ильский НПЗ была совершена группой диверсантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, диверсанты уже задержаны. Они пытались скрыться с места совершения диверсии по трубопроводу, а сам взрыв осуществили с помощью самодельного взрывного устройства.