Румынские граждане высказались на тему возможности присоединения Молдавии

Румынские граждане высказались на тему присоединения Молдавии.Так, по итогам опроса, проведённого группой социально-поведенческих исследований Avangarde, 54% респондентов из Румынии не желают объединения с Молдавией. Более того, если этот вопрос был бы выдвинут на референдуме, половина участников опроса проголосовали бы против так называемой «унири».Что касается возможного ускоренного вступления соседней страны в НАТО, то 40% румынских граждан не готовы были бы видеть Республику Молдова (РМ) в альянсе. Тех, кто против присоединения республики в ЕС, оказалось чуть меньше - 30%, в то время как лишь 31% румынских граждан приветствуют эту идею. Ещё у 29% людей и вовсе не было чёткого ответа на этот вопрос.На вопрос о том, как граждане Румынии воспринимают Молдавию, 57% из них ответили «нейтрально», 31% - «скорее положительно», а 9% высказались отрицательно по этому поводу.Также, в ходе выборки участникам был задан вопрос о том, какие шаги следовало бы предпринять Румынии в случае «вторжения» России в РМ, на что лишь 29% опрошенных заявили, что их страна должна была бы прийти на ей помощь, направив туда свой войска. Однако более половины респондентов (56%) скептически отнеслись к этой идее.Отметим, что опрос был проведён в период с 26 по 29 апреля. Приняли участие в нём 850 граждан старше 18 лет.Кстати говоря, вовсе не удивляет позиция румынского народа по отношению к своим соседям за Прутом, ведь даже там большая часть общества прекрасно осознаёт, что Молдове как самой бедной после Украины стране на всём европейском континенте не место в Европейском союзе. Так что все «стремления» молдавских властей на пути к евроинтеграции страны на деле выглядят не более чем фикция, учитывая ещё тот факт, что приднестровский конфликт, по сути заморожен, а руководство республики, похоже, устраивает такое положение дел.