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Румынские граждане высказались на тему возможности присоединения Молдавии

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Румынские граждане высказались на тему возможности присоединения Молдавии

Румынские граждане высказались на тему присоединения Молдавии.


Так, по итогам опроса, проведённого группой социально-поведенческих исследований Avangarde, 54% респондентов из Румынии не желают объединения с Молдавией. Более того, если этот вопрос был бы выдвинут на референдуме, половина участников опроса проголосовали бы против так называемой «унири».

Что касается возможного ускоренного вступления соседней страны в НАТО, то 40% румынских граждан не готовы были бы видеть Республику Молдова (РМ) в альянсе. Тех, кто против присоединения республики в ЕС, оказалось чуть меньше - 30%, в то время как лишь 31% румынских граждан приветствуют эту идею. Ещё у 29% людей и вовсе не было чёткого ответа на этот вопрос.

На вопрос о том, как граждане Румынии воспринимают Молдавию, 57% из них ответили «нейтрально», 31% - «скорее положительно», а 9% высказались отрицательно по этому поводу.

Также, в ходе выборки участникам был задан вопрос о том, какие шаги следовало бы предпринять Румынии в случае «вторжения» России в РМ, на что лишь 29% опрошенных заявили, что их страна должна была бы прийти на ей помощь, направив туда свой войска. Однако более половины респондентов (56%) скептически отнеслись к этой идее.

Отметим, что опрос был проведён в период с 26 по 29 апреля. Приняли участие в нём 850 граждан старше 18 лет.

Кстати говоря, вовсе не удивляет позиция румынского народа по отношению к своим соседям за Прутом, ведь даже там большая часть общества прекрасно осознаёт, что Молдове как самой бедной после Украины стране на всём европейском континенте не место в Европейском союзе. Так что все «стремления» молдавских властей на пути к евроинтеграции страны на деле выглядят не более чем фикция, учитывая ещё тот факт, что приднестровский конфликт, по сути заморожен, а руководство республики, похоже, устраивает такое положение дел.
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:19
    +4
    Странный опрос, походу, молдован спрашивать никто и ни о чем не будет....
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:47
      0
      Нахрена спрашивать тех, у кого президент с румынским гражданством
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:32
    0
    54% респондентов из Румынии не желают объединения с Молдавией.
    И это выяснили опросив всего 850 граждан? С одной стороны румынам молдоване не нужны, т.к. считают их обузой для своей экономики, но при этом увеличить свою территорию не против.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:33
    0
    Moldavien sollte sich mit Transnistrien zusammenschließen
    und gemeinsam Russland beitreten, dann wird es allen dort
    wesentlich besser gehen, als wenn man sich durch die eigene,
    volksverräterische und korrupte Staatsführung in die Nato und
    damit in den nächsten US-gesteuerten Krieg locken lässt...!!

    Russland sollte eine entsprechende Kampagne starten und
    den moldavischen Menschen einige wirklich echt großzügige
    Willkommensgeschenke anbieten...!!

    Jedenfalls wäre das alle mal billiger, als dort demnächst
    Krieg führen zu müssen...!!!?
  4. iran
    iran Сегодня, 11:37
    0
    Так молдаване в своей массе и не против вступление в Евросоюз. Осталось только президентше санду провести кукольный референдум и всё готово