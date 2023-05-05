Представитель Белого дома: США и союзники сделали всё для подготовки украинской армии к весеннему контрнаступлению

Идет третий месяц весны, а многократно обещанное Киевом контрнаступление так и не началось. Постоянные переносы его сроков уже откровенно раздражают западных союзников Украины, в первую очередь Соединенные Штаты.
Одной из основных причин своей нерешительности киевские власти называют недостаточный объем поставок вооружений и боеприпасов западными союзниками. С такой трактовкой категорически не согласны в Белом доме, где с нетерпением ждут хоть каких-то положительных новостей с украинского фронта, дабы оправдать многомиллиардные «инвестиции» в киевский режим и подправить рейтинг Джо Байдена.
На очередном брифинге один из журналистов спросил у координатора по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джона Кирби, насколько администрация президента уверена в способности ВСУ уже сейчас начать наступление. Журналист поинтересовался и конкретными сроками столь долго ожидаемого контрнаступа.
Отвечая на первый вопрос, Кирби заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками сделали все необходимое и предоставили Украине столько военной помощи, которой точно должно хватить для активизации боевых действий и успешного контрудара.
У них есть подавляющее большинство, и под подавляющим я подразумеваю порядка 98% того, что они просили в материальном плане для проведения наступательных операций весной
— уверен Кирби.
По его словам, у ВСУ есть вся необходимая бронетехника, артиллерия и боеприпасы, в том числе для систем ПВО. Кроме того, продолжил Кирби, западные союзники провели обучение нескольких бригад украинских военнослужащих на полигонах НАТО. Теперь дело за украинским командованием, которое должно интегрировать обученных солдат и полученную западную технику в войсковые части, спланировать и провести правильную наступательную кампанию в полевых условиях.
Кирби на всякий случай добавил, что полное насыщение украинской армии всем необходимым не означает, что США и другие союзники больше не будут оказывать поддержку Киеву.
Вы увидите постоянную поддержку со стороны США в дальнейшем
— пообещал Кирби.
Называть сроки начала контрнаступления представитель Белого дома отказался, сославшись на то, что такое решение может принять только президент Зеленский. Довольно странный тезис с учетом того, что само высказывание Кирби, как и ранее прозвучавшее аналогичное главы Госдепа Энтони Блинкена, уже означает откровенное давление на киевские власти, которые никак не могут решиться отдать команду на начало активной кампании на фронте.