Военное обозрение
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Представитель Белого дома: США и союзники сделали всё для подготовки украинской армии к весеннему контрнаступлению

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Представитель Белого дома: США и союзники сделали всё для подготовки украинской армии к весеннему контрнаступлению

Идет третий месяц весны, а многократно обещанное Киевом контрнаступление так и не началось. Постоянные переносы его сроков уже откровенно раздражают западных союзников Украины, в первую очередь Соединенные Штаты.


Одной из основных причин своей нерешительности киевские власти называют недостаточный объем поставок вооружений и боеприпасов западными союзниками. С такой трактовкой категорически не согласны в Белом доме, где с нетерпением ждут хоть каких-то положительных новостей с украинского фронта, дабы оправдать многомиллиардные «инвестиции» в киевский режим и подправить рейтинг Джо Байдена.

На очередном брифинге один из журналистов спросил у координатора по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джона Кирби, насколько администрация президента уверена в способности ВСУ уже сейчас начать наступление. Журналист поинтересовался и конкретными сроками столь долго ожидаемого контрнаступа.

Отвечая на первый вопрос, Кирби заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками сделали все необходимое и предоставили Украине столько военной помощи, которой точно должно хватить для активизации боевых действий и успешного контрудара.

У них есть подавляющее большинство, и под подавляющим я подразумеваю порядка 98% того, что они просили в материальном плане для проведения наступательных операций весной

— уверен Кирби.

По его словам, у ВСУ есть вся необходимая бронетехника, артиллерия и боеприпасы, в том числе для систем ПВО. Кроме того, продолжил Кирби, западные союзники провели обучение нескольких бригад украинских военнослужащих на полигонах НАТО. Теперь дело за украинским командованием, которое должно интегрировать обученных солдат и полученную западную технику в войсковые части, спланировать и провести правильную наступательную кампанию в полевых условиях.

Кирби на всякий случай добавил, что полное насыщение украинской армии всем необходимым не означает, что США и другие союзники больше не будут оказывать поддержку Киеву.

Вы увидите постоянную поддержку со стороны США в дальнейшем

— пообещал Кирби.

Называть сроки начала контрнаступления представитель Белого дома отказался, сославшись на то, что такое решение может принять только президент Зеленский. Довольно странный тезис с учетом того, что само высказывание Кирби, как и ранее прозвучавшее аналогичное главы Госдепа Энтони Блинкена, уже означает откровенное давление на киевские власти, которые никак не могут решиться отдать команду на начало активной кампании на фронте.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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17 комментариев
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 09:43
    +2
    Представитель Белого дома: США и союзники сделали всё для подготовки украинской армии к весеннему контрнаступлению
    Забыл упомянуть о террактах, к которым имеют САМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:48
      +3
      Они никогда в этом не признаются. На команданте Фиделя более 200 раз покушались. Это тоже терроризм. Они хоть один эпизод признали? Все списывали на "свободолюбивых противоФиделевских кубинских партизан". А сколько взрывов они устроили на Кубе ?
      Тоже не признались - списали на антикоммунистическую организацию "Свободная Куба", состоящую из тех кто свалил в Штаты с этой самой Кубы...
      1. р_у_с_с_к_и_й
        р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 10:36
        +1
        К Пригожину тут не все хорошо относятся, но сегодня он выложил очень мощное обращение.

        https://t.me/concordgroup_official/895

        Конечно к нему можно по-разному относиться, но я склонен поверить ему, чем нашим паркетным генералам, и если он говорит правду - тогда все становится понятно, почему мы перешли к окопной войне и не проводим наступлений уже как полгода. Это просто невыгодно людям наверху)
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:49
    0
    говорят армия типа у укрр будет от 200 до 1 ляма ! сша прямой игрок конфликта !
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:52
      0
      где шароварные столько ЛС взяли ?? belay
      ________________________________________
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:54
    -2
    Сегодня 5 мая - весны осталось 26 дней. И когда же нам ждать интересных событий после которых появятся эпические картины типа "Последний день Киева" и "Гибель клоунов"? Или имеется в виду весна какого-то из будущих годов? Хотелось бы уточнений no
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
      -3
      Вождь_Бармалеев (Сергей)
      Сегодня, 09:54
      ...Хотелось бы уточнений no

      таки кто мешает, тут все "уточнения" - ישראל היום.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:24
        +1
        таки кто мешает, тут все "уточнения" - ישראל היום.

        Ммммда... давно мне не встречались НАСТОЛЬКО остроумные собеседники. Петросян от зависти удавился бы на ближайшей осине. Наслаждайтесь триумфом, не буду вам мешать.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:35
          0
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          Петросян от зависти удавился бы на ближайшей осине.

          Накаркали, Петросян попал в реанимацию, Боткинской больницы.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:19
      +2
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Или имеется в виду весна какого-то из будущих годов? Хотелось бы уточнений

      "Не лезь поперек батьки в пекло" - скажут, ждите.
  4. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:00
    +1
    Янки понимают, что украина в утиль и публично "умывают руки": "мы для вас сделали всё, что смогли".
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:07
    +2
    Вы увидите постоянную поддержку со стороны США в дальнейшем

    — пообещал Кирби.

    Рабы должны воевать, а англосаксы пожинать плоды.
    "Ружье и меч мы вам дали, вперёд за Баидона и Карлушу III, глупые создания !"
  6. Vashek
    Vashek Сегодня, 10:10
    0
    Пока весь треп идет как под Харьковом. Слово в слово. Поглядим. Одно слово СВО (странная ВО).
  7. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 10:16
    0
    Совершенно типичная ситуация:
    Колхоз: мы тут, посевная, туда-сюда, ГСМ бы нам подкинуть, запчастей, да и семян тоже мало. А для 100 процентного результата и пару тракторов с сеялками, и пару грузовиков, ну и волгу новую председателю, а механику ниву, а иначе черт его знает, то ли выйдет, то ли нет.
    Область: вас уже всем обеспечили, работайте, за результат спросим.

    В общем готовятся сваливать вину за провал друг на друга или перетягивать достижения при удаче.
  8. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:23
    +1
    Нынешняя внешняя политика нашей страны это вообще один какой то сплошной абсурд.Представляете,есть некая страна которая открыто объявляет о предоставлении одного пакета военной помощи за другой Украине против которой наша страна вообще воюет,и при этом у нас сохраняются дипломатические отношения с этой некой страной.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:28
    -1
    Вы увидите постоянную поддержку со стороны США в дальнейшем
    Так кому, как не вам первым поддерживать фашистский киевский режим и подпитывать войну против России? Изо всех сил старается и Европа мечтая увидеть нашу страну "побежденной".
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:44
    0
    Ну как уже говорилось, США усердно подпихивают Окраину к катастрофе, при том, что к наступлению нихрена ровным счетом не готово, какое может быть наступление при полном отсутствии ПВО и тотальном превосходстве РФ в артиллерии? ПВО, эпизодическое, в виде недобитых С-300 еще способно представлять угрозу боиберам в глубине Укрианы, но на передовой выбито будет в момент - и дальше - тир, тир, тир!
    Явно США сливают проект Окраина по афганскому сценарию. Мол - мы им все дали, но они там просто тупые, вот мы и ушли