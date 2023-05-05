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Рассекречены документы о подготовке вермахтом эстонских диверсантов для атак на северные регионы СССР в годы ВОВ

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Рассекречены документы о подготовке вермахтом эстонских диверсантов для атак на северные регионы СССР в годы ВОВ

Разведки Германии и Финляндии в 1942 году использовали своих подручных из числа эстонских карателей для захвата железнодорожных объектов в северной части европейской части Советского Союза, чтобы помешать снабжению Красной армии, в том числе осуществлению поставок от союзников, что способствовало успеху наступательных операций немецкой армии. Это следует из рассекреченных ФСБ РФ архивных документов.


Немецкая разведка забрасывала с парашютами группы диверсантов - эстонцев, находившихся на службе вермахта. В задачи диверсантов входило ведение разведывательной деятельности с целью получения данных, необходимых для подготовки масштабного десанта и последующего захвата Кировской и Северной железных дорог, чтобы перерезать снабжение советских войск.

Обе диверсионные группы были в начале ноября 1942 года ликвидированы советскими органами государственной безопасности. Девять диверсантов удалось задержать, четверо были ликвидированы в бою.

Захват вражеских диверсантов дал советской контрразведке провести ряд специальных мероприятий – радиоигр с противником. Благодаря этому удалось вскрыть планы финского военного командования, получить информацию о подготовке агентов для забрасывания в советские тылы, а также дезинформировать финский генштаб о функционировании портов и перевозках грузов военного назначения.

Полученные данные позволили получить контроль над радиосетью военной разведки Финляндии, расшифровку радиограмм, а также информацию о дислокации радиоцентров противника.
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20 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:46
    +3
    Ну, по тому же типу сейчас ЦРУ лохлов натаскивает. И снова против ЖД, в том числе
    1. megavolt823
      megavolt823 Сегодня, 11:17
      0
      Всю прибалтийские вымираты , хохлостан . Пытаются вести работу на разжигание во всех бывших станах , Таджики-стан , Узбеки-стан и так далее . Польша с румынами . Это то что уже всем видно и понятно . Пробы пера были , 2008 . Теперь будут поэтапно разжигать . Открытого противостояния скорее всего не будет . Диверсионные действия стоят дешевле . Кошмарить население проще . Уже всё это было , идёт . И это перспектива на будущее десятилетие .
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:49
    +2
    Рассекречены документы о подготовке вермахтом

    Вопрос... а кому то сейчас это интересно, важно???
    Рассекретили б документы о том, кто с кукуевским и договорняки и прочее непотребное осуществлял, осуществляет и БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ???
    Вряд ли это кого то оставило б равнодушным!!!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:58
      +1
      Цитата: rocket757
      .... документы о подготовке вермахтом
      ... а кому то сейчас это интересно, важно??? Рассекретили б документы о том, кто с кукуевским и договорняки......

      Приветствую Виктор hi У меня такие мысли по теме, что при СССР, значит, зная об этом, задабривали недоболтов всех. Как показало время ---- напрасно .... Бюджет на них тратили, специалистов и молодёжь отправляли на восстановление и развитие после ВОВ.... am am ЗРЯ
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:39
        +1
        Привет Дмитрий soldier
        Сказать, что вожди СССР ошибались... скорее мозги у них так были устроены, что они ничего, кроме своих бредовые идей ничего не понимать не хотели.
        Так всегда и бывает, когда обличен не ограниченной властью, имеешь только свое "самое верное" мнение.
        Идеи были похоронен вместе с ними, а последышы, тоже имели свое, "самое правильное" мнение и в итоге... получилось то, что получилось!!!
        Меня "умиляют" фантазии современных авторов, которые расписывать, как бы было хорошо, если попаданцы из нашего будущего, провалились в прошлое и рассказали, объяснили, наставили на путь истинный вождей прошлого laughing fool
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 11:49
          +1
          Цитата: rocket757
          ...... как бы было хорошо, если попаданцы из нашего будущего, провалились в прошлое и рассказали, объяснили, наставили на путь истинный вождей прошлого laughing fool

          Конечно, хорошо представлять себя гораздо умнее всех предков всех времен laughing Предки ответить не могут и
          не укажут на сегодняшние ошибки lol ( сарказм )
          До сих пор непонятно, почему, желая построить большую сильную страну ,СССР проявляла к разным подлецам такое великодушие и все прощение. Подлые лилипуты так и остались таковыми. sad no negative Великодушие СССР приняли за глупость
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 12:04
            0
            Дмитрий, надо быть РЕАЛИСТАМИ!!!
            Не зря в народе говорится, "простота, хуже воровства".
            Есть интересы ГОСУДАРСТВА, НАРОДА и... глупое великодушие не есть положительный критерий для оценки деятельности тех, кто должен стоять на страже интересов ДЕРЖАВЫ!!!
            А так, мне плевать, кто и как оценивал поступки наших вождей, мне важно, что произошло с МОЕЙ РОДИНОЙ!
    2. megavolt823
      megavolt823 Сегодня, 11:52
      +1
      Все западные районы УССР без особой пыли и шума были возвращены в СССР . Осенью 39 года . До этой даты с населением вили работы . Всех про русских уничтожали пачками . Основная работа велась венграми . После возвращения западных территорий спецконтингент , не проявлял себя открыто . Но велась работа на недовольства , как в украине так и в Белоруссии . В 41 население западной территории активно вела работу разведывательного характера . Предоставляла информацию по всем возможным путям и о действиях армии СССР . Про годы войны и что долго было после , писать не вижу смысла . Сталин пытался вести разную политику и по западному контингенту и по прибалтийскому . Но до 53 года так полностью и не решил проблему . Существенно купировал угрозу . Берия , пытался показать себя белым и пушистым . Провёл амнистию . И довольно много из спецконтингента были амнистированы . Так же некоторым было предложено уехать . А кто то сам по тихому . Хрущёв , так же хотел быть лучше чем был . Тем более что были грехи подавления на украине , наводил порядок в сталинские времена . И вроде как хотел оправдаться . И ещё больше было отпущено на свободу работников белой повязки , бывших карателей и прислужников вермахта . За годы войны запад украины пострадал не сильно . Львов и сегодня выглядит не плохо . Много зданий до военной поры . Восточная и центральная украина была в руинах . Туда многие и отправились . На стройки . Получили квартиры , завели семья . Украинезация была продолжена властями . Книги , газеты , преподавание в школах на украинском языке . Многие были учителями . Ну вроде объяснил .
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:06
        0
        Из истории факты, события не вычеркниш!!!
        За бугром был враг и он делал все, что б развалить, ослабить нашу страну.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:49
    +1
    Я всегда подозревал, что эсты склонны к нацизму.
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 10:53
    0
    А сегодня немцы учатся водить украинцев на Лео2, Мардере и Пуме. Во время больших маневров в Польше немецкие солдаты вернулись в Польшу. После маневров немецкие солдаты войдут в Украину и будут сражаться против России. 80% безопасно
    1. megavolt823
      megavolt823 Сегодня, 12:06
      0
      У вас к сожалению искажённое понимание истории . Тех кого вы называете (немцы) дойч . На фронтах той войны со всеми ротациями было не более 4,5 миллиона . Из 21 миллиона из вермахта . Вермахт , означает армия . Общая армия . Варшавский договор виной вашего незнания . Замалчивали разное и всякое . Вот население и не в курсе . А памятники по Европе сносят .
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    0
    В войну Германия и Финляндия готовили диверсантов и шпионов, после войны ЦРУ и МИ-6 старательно занимались тем же. Причем активно использовали прибалтов, бандеровцев и др. мразь. Сегодня опять те же помогают готовить диверсантов и из той же публики.
    1. megavolt823
      megavolt823 Сегодня, 12:11
      0
      Не тех надо бояться . Диверсантов из финов или балтов . Надо бояться диверсантов из своих . А их много .
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:04
    +1
    80 лет хранили секреты о действиях врагов. Дохранились. Засуньте их себе...обратно в свой архив поглубже. Их надо было 50 лет назад доставать. Сейчас ваше действие кроме презрения в ваш адрес ничего не вызывает, хранители. Ибо у вас в руках была власть в стране более 20 лет и вы использовали ее только для одного: для личного обогащения.
    1. megavolt823
      megavolt823 Сегодня, 12:14
      0
      Информация , очень коварная субстанция . Ей можно и отравиться и поперхнуться . А в неумелых руках это бомба . А в умелых оружие . А в руках дурака она не чего не стоит .
  7. Закиров Дамир
    Закиров Дамир Сегодня, 11:05
    +2
    Разведки Германии и Финляндии в 1942 году использовали своих подручных из числа эстонских карателей для захвата железнодорожных объектов в северной части европейской части Советского Союза, чтобы помешать снабжению Красной армии, в том числе осуществлению поставок от союзников, что способствовало успеху наступательных операций немецкой армии. Это следует из рассекреченных ФСБ РФ архивных документов.

    Какая новость!
    А для того, чтобы полностью разложить все 1 200 000 военных советских коллаборационистов по статьям потерь и структурному составу, ФСБ ещё сколько лет нужно?

    Идиоты на государственном уровне, дозирующие информацию в угоду политическому моменту!
  8. iran
    iran Сегодня, 11:07
    -1
    Хранили эти документы в 80 лет, чтобы не дай бог не потревожить "партнёров" такой информацией.
    Хотя эти самые партнёры как минимум 9 лет прилюдно плюют в лицо России и вытирают об неё ноги.
    1. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 11:47
      0
      Цитата: iran
      Хранили эти документы в 80 лет, чтобы не дай бог не потревожить "партнёров" такой информацией.
      Хотя эти самые партнёры как минимум 9 лет прилюдно плюют в лицо России и вытирают об неё ноги.

      Какие партнёры!

      Информация о 1.2 млн советских коллаборационистах даёт две ключевые фальсификации по двум БОЛЕЕ ВАЖНЫМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ТРУДАМ:
      1. "Сухопутная армия Германии 1933-45", Мюллера-Гиллебранда, о потерях вермахта и войск СС;
      2. Труд "яковлеской группы либеральных демографов" - комиссии АДХ - обосновавших 26 613 000 "Жертв от войны".

      Вот чего опасается ФСБ!
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:13
    0
    слишком поздно, это все надо было делать еще с 50-х, что бы эти твари помнили и каялись а не корчили из себя "цивилизацию"