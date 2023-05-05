Рассекречены документы о подготовке вермахтом эстонских диверсантов для атак на северные регионы СССР в годы ВОВ

Разведки Германии и Финляндии в 1942 году использовали своих подручных из числа эстонских карателей для захвата железнодорожных объектов в северной части европейской части Советского Союза, чтобы помешать снабжению Красной армии, в том числе осуществлению поставок от союзников, что способствовало успеху наступательных операций немецкой армии. Это следует из рассекреченных ФСБ РФ архивных документов.Немецкая разведка забрасывала с парашютами группы диверсантов - эстонцев, находившихся на службе вермахта. В задачи диверсантов входило ведение разведывательной деятельности с целью получения данных, необходимых для подготовки масштабного десанта и последующего захвата Кировской и Северной железных дорог, чтобы перерезать снабжение советских войск.Обе диверсионные группы были в начале ноября 1942 года ликвидированы советскими органами государственной безопасности. Девять диверсантов удалось задержать, четверо были ликвидированы в бою.Захват вражеских диверсантов дал советской контрразведке провести ряд специальных мероприятий – радиоигр с противником. Благодаря этому удалось вскрыть планы финского военного командования, получить информацию о подготовке агентов для забрасывания в советские тылы, а также дезинформировать финский генштаб о функционировании портов и перевозках грузов военного назначения.Полученные данные позволили получить контроль над радиосетью военной разведки Финляндии, расшифровку радиограмм, а также информацию о дислокации радиоцентров противника.