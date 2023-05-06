Командир центра специальных операций ВМС США досрочно снят с должности в связи с гибелью военнослужащего

Капитан Марк Берк сменил капитана Брайана Дрекслера на посту командующего Военно-морским центром специальных операций (NSWCEN)

Командир одного из элитных формирований ВМС США, получивший выговор за смерть кандидата в группу SEAL в прошлом году, был досрочно снят с должности. В ближайшее время ВМС готовятся опубликовать более широкое расследование печально известного учебного курса SEAL.Капитан Брайан Дрекслер, который занимал должность командира Центра специальных операций ВМС, был освобожден от должности на церемонии смены командования в минувший вторник.— сообщили в ВМС.В кратком заявлении ВМС ничего не говорили про трагическую смерть Маллена. 24-летний Кайл Маллен умер от бактериальной пневмонии через несколько часов после завершения так называемой «адской недели» во время сложной программы базовой подготовки сил специальных операций. За сутки до завершения обучения у Маллена были проблемы с дыханием и непрекращающийся кашель, но его не сняли с тренировки и не отправили в больницу.Следователи американских ВМС пришли к выводу, что Маллен погиб «при исполнении служебных обязанностей, а не из-за собственных проступков», говорится в заявлении Командования специальных операций ВМС по завершении служебного расследования в октябре.По словам одного из представителей американских ВМС, в ближайшее время ожидается отдельное, более широкое расследование изнурительного курса отбора "морских котиков".Расследование, инициированное предыдущим заместителем начальника центра военно-морских операций адмиралом Уильямом Лешером, изучает надзор за наиболее сложными и фактически карательными элементами курса отбора "морских котиков", включая рассмотрение использования препаратов, повышающих эффективность, в рамках базовой подготовки для завершения курса.Смерть Маллена привлекла повышенное внимание к политике, подготовке персонала и мерам безопасности в этом формировании ВМС США.