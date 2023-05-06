Военное обозрение
Войти Регистрация

Командир центра специальных операций ВМС США досрочно снят с должности в связи с гибелью военнослужащего

15
Командир центра специальных операций ВМС США досрочно снят с должности в связи с гибелью военнослужащего

Командир одного из элитных формирований ВМС США, получивший выговор за смерть кандидата в группу SEAL в прошлом году, был досрочно снят с должности. В ближайшее время ВМС готовятся опубликовать более широкое расследование печально известного учебного курса SEAL.


Капитан Брайан Дрекслер, который занимал должность командира Центра специальных операций ВМС, был освобожден от должности на церемонии смены командования в минувший вторник.

Капитан Марк Берк сменил капитана Брайана Дрекслера на посту командующего Военно-морским центром специальных операций (NSWCEN)

— сообщили в ВМС.

В кратком заявлении ВМС ничего не говорили про трагическую смерть Маллена. 24-летний Кайл Маллен умер от бактериальной пневмонии через несколько часов после завершения так называемой «адской недели» во время сложной программы базовой подготовки сил специальных операций. За сутки до завершения обучения у Маллена были проблемы с дыханием и непрекращающийся кашель, но его не сняли с тренировки и не отправили в больницу.

Следователи американских ВМС пришли к выводу, что Маллен погиб «при исполнении служебных обязанностей, а не из-за собственных проступков», говорится в заявлении Командования специальных операций ВМС по завершении служебного расследования в октябре.

По словам одного из представителей американских ВМС, в ближайшее время ожидается отдельное, более широкое расследование изнурительного курса отбора "морских котиков".

Расследование, инициированное предыдущим заместителем начальника центра военно-морских операций адмиралом Уильямом Лешером, изучает надзор за наиболее сложными и фактически карательными элементами курса отбора "морских котиков", включая рассмотрение использования препаратов, повышающих эффективность, в рамках базовой подготовки для завершения курса.

Смерть Маллена привлекла повышенное внимание к политике, подготовке персонала и мерам безопасности в этом формировании ВМС США.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:04
    0
    Давайте, давайте, превратите морских котиков, просто в котиков, нам это только на руку.
    1. yablocko
      yablocko Сегодня, 07:07
      -7
      "вы" сначала Бахмут домучайте. А не о столкновениях с морскими котиками мечтайте.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:14
        +1
        yablocko hi, а где я написал или намекнул что МЕЧТАЮ о столкновениях с их спецназом???
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:38
      +5
      Правильно! УсИлить, углУбить и ужестОчить курс подготовки! Раз эдак в 15-20! Хай они там усе передОхнут! laughing
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:09
        0
        Кот Александрович hi, НАОБОРОТ расслабить, изнежить, сделать плюшевыми, чтоб при виде поломонного ноготка вподали в истерику wink
        1. Лешак
          Лешак Сегодня, 08:19
          0
          И в юбки, в юбки их переобмундировать не забудьте - это же так толерантно и демократично! wink
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    +1
    изучает надзор за наиболее сложными и фактически карательными элементами курса отбора "морских котиков"
    В данном случае либо строгий отбор в элитный спецназ и подготовка бойцов по установленным стандартам, либо менять программу подготовки, что может привести к снижению профессионализма. Командир конечно виновен в том, что больной боец был направлен на прохождение заключительной стадии подготовки, но там бал правят сержанты, которые просто не удосужились доложить об этом и скорее всего не посчитали нужным.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:20
      0
      rotmistr60 hi, я про тоже, а с учетом того что Запад встал на путь толлерантности гендерной (цензуры) полового извращения вообщем послаблений и отмены всех старых стандартов, скорее всего пойдут по пути отмены жестких на грани жестокости отборов что нам и на руку.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 07:24
        +1
        hi В случае ослабления программы подготовки нам это конечно на руку, т.к. это вероятный противник.
  3. туц
    туц Сегодня, 07:32
    0
    А у них медосвидетельства вообще не предусмотрено что ли
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 07:50
      0
      Иммунитет на фоне изнурительных нагрузок резко падает, может здоровый чел заболеть сильно....
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:12
        0
        dnestr74 hi, в таком случае кандидат СНИМАЕТСЯ с испытания и контролеру по на желание самого кандидата и сколько осталось до конца сдачи, это железное правило.
  4. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:48
    -1
    Наши краповики без адских недель обходятся, но любому котику ласты в узел завяжут. Смысл так издеваться над кандидатами? Ведь все равно никогда в жизни не окажутся в таких условиях.
    1. Вротраз
      Вротраз Сегодня, 07:55
      -1
      обожаю наших диванных спецназовцев ,и их истории как один наш спецназовец стоит взвода котиков ,роты украинцев ,и полка англичан, причем с одним ножом
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:31
    0
    Мельчает народ... Солдат Джейн там выжила. lol