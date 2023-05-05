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Директор американской разведки рассказала о рисках китайского вторжения на Тайвань относительно производства микросхем и мирового рынка электроники

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Директор американской разведки рассказала о рисках китайского вторжения на Тайвань относительно производства микросхем и мирового рынка электроники

Американские власти всерьез обеспокоены последствиями вероятной военной операции Китая против Тайваня. Это следует из недавнего выступления перед комитетом по вооруженным силам Сената США директора национальной разведки Аврил Хейнс.


Как отметила руководитель американской разведывательной службы, в случае вторжения Китая на Тайвань возникнут многочисленные риски для производства микросхем и мирового рынка электроники в целом. Мировая экономика каждый год будет сокращаться на 1 триллион долларов в первые годы после военной операции КНР.

Известно, что Тайвань является главным и практически монопольным производителем полупроводниковых микросхем. Практически в 90% электронных устройств мира используются полупроводниковые микросхемы производства Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. От поставок тайваньских микросхем зависит электронная промышленность и США, и Европы, в том числе и та ее часть, которая производит продукцию военного назначения.

Поэтому, если Китай начнет масштабные боевые действия против Тайваня, это может привести к тому, что компания не сможет более производит эти чипы. Как следствие – возникнут огромные проблемы для мирового рынка электроники, и ущерб будет исчисляться в размерах от 600 миллиардов до 1 триллиона долларов в год, считает Хейнс.

Директор разведки США считает, что вследствие военной операции КНР против Тайваня пострадают как американская, так и китайская экономики. Однако она забывает, что в перспективе китайские власти смогут восстановить производство микросхем, использовав возможности той же тайваньской компании. Другое дело, что США постараются это предотвратить всеми возможными способами, не исключено – и уничтожением производственных мощностей острова, чтобы они не достались Китаю после возвращения Тайваня в состав страны.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Briáxis F. Mendes (孟必思) - Own work
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8 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:59
    +1
    Вторжение будет не скоро, а уже пару лет как, в США выделили несколько лярдов на строительство производства у себя в стране. Всё расписано и по плану, у них.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: Копчёный
      Вторжение будет не скоро

      Вторжения не будет вообще. Это "вторжение" только во влажных мечтах демократоров.
      Директор разведки США считает, что вследствие военной операции КНР против Тайваня...
      Пиарят на каждом столбе, как будто это неминуемо. Но этого не будет. Китаю нужен Тайвань, но не такой ценой. Восточный гигант не позволит себя втянуть в военную авантюру, но этого так хочется ястребам с холма, что они визжат об этом взахлеб, и визг нарастает...
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:00
    0
    Не, не пролезает. Года через 4 обещали в США достроить производственную площадку для замещения производства в Тайване - вот тогда будет "варварский обстрел Китаем гордой маленькой и независимой страны", возможно даже с применением ТЯО. А пока ЦРУ на это разрешение не подписывают
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 11:09
    0
    Тайвань интересен сам по себе, конечно. Но есть ещё один очень важный фактор - через Тайваньский пролив проходит огромная часть мировой торговли.
    Япония, Ю.Корея снабжаются через него на 70%.
    Если начнется заваруха, то это по сути поставит япов и корейцев в блокадное положение. Даже если они не будут участвовать напрямую в конфликте, всё равно ни одно торговое судно не пойдёт через район активных боевых действий.
    Япам и ЮК, которые на 100% зависят от нефти извне по сути останется только в РФ её брать. Так как логистика из стран Ближнего Востока просто умрёт с прекращением судоходства. Ну либо возить через Панамский канал, что очень удорожает грузы.

    Так что война на Тайване это не только и может даже не столько про микрочипы, сколько про восточный фланг "глобального Запада" и про экономику вообще.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:15
    0
    Это не просто риски: там сами по себе последствия для мировой экономики только от высадки НОАК на Тайвань будут на порядок выше, чем от того, что происходит на Украине; а уж если сложить эти конфликты... Он: белый, пушистый и упитанный.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    0
    в случае вторжения Китая на Тайвань возникнут многочисленные риски для производства микросхем и мирового рынка электроники в целом.
    Выходит американцев волнует не Тайвань, как таковой, а его рынок электроники? И конечно контроль за судоходством в этом регионе. Поэтому такое стучание себя пяткой в грудь перед Китайской стеной и обещания Тайваню вплоть до использования своего флота в случае конфликта.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:27
    0
    Свято место не пустует, не Тайвань так кто то другой будет выпускать микрочипы. Тем более что научные разработки, технологии производства микрочипов находятся вне острова, оборудование для выпуска делается в Нидерландах. Вся фишка в том что на Тайване дешёвая рабочая сила и достаточно грамотное население, плюс бизнес и администрация вовремя поняли на чём можно заработать на минимуме материалов, ведь нефти и газа у них нет. soldier
  7. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 11:28
    0
    Да не будет никакого вторжения Китая на Тайвань. Здесь мы видим либо инфовойну, либо полное непонимание китайской истории, философии и дипломатии. В Китае, в отличие от доморощенного главковерха, думать на перспективу пытаются, равно как и оценивая свои реальные возможности...