Директор американской разведки рассказала о рисках китайского вторжения на Тайвань относительно производства микросхем и мирового рынка электроники

Американские власти всерьез обеспокоены последствиями вероятной военной операции Китая против Тайваня. Это следует из недавнего выступления перед комитетом по вооруженным силам Сената США директора национальной разведки Аврил Хейнс.Как отметила руководитель американской разведывательной службы, в случае вторжения Китая на Тайвань возникнут многочисленные риски для производства микросхем и мирового рынка электроники в целом. Мировая экономика каждый год будет сокращаться на 1 триллион долларов в первые годы после военной операции КНР.Известно, что Тайвань является главным и практически монопольным производителем полупроводниковых микросхем. Практически в 90% электронных устройств мира используются полупроводниковые микросхемы производства Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. От поставок тайваньских микросхем зависит электронная промышленность и США, и Европы, в том числе и та ее часть, которая производит продукцию военного назначения.Поэтому, если Китай начнет масштабные боевые действия против Тайваня, это может привести к тому, что компания не сможет более производит эти чипы. Как следствие – возникнут огромные проблемы для мирового рынка электроники, и ущерб будет исчисляться в размерах от 600 миллиардов до 1 триллиона долларов в год, считает Хейнс.Директор разведки США считает, что вследствие военной операции КНР против Тайваня пострадают как американская, так и китайская экономики. Однако она забывает, что в перспективе китайские власти смогут восстановить производство микросхем, использовав возможности той же тайваньской компании. Другое дело, что США постараются это предотвратить всеми возможными способами, не исключено – и уничтожением производственных мощностей острова, чтобы они не достались Китаю после возвращения Тайваня в состав страны.