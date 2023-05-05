На Украине снизят до 25 лет предельный возраст военного учета призывников

Украинское Минобороны совместно с командованием ВСУ внесли изменения в законодательство страны, предполагающие снижение с 27 до 25 лет предельного возраста пребывания призывников на военном учете.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте украинского оборонного ведомства, снизить предельный возраст призывников планируется из-за того, что во время действия введенного на территории страны военного положения отпала необходимость в военном учете граждан до 27-летнего возраста.Меры призваны исключить необходимость для военнообязанных ежегодно проходить медицинские осмотры, что позволит снизить финансовые расходы и нагрузку на медработников и уменьшить очереди для прохождения комиссии. Тогда как на Украине во время действия режима военного положения отмене призыв на срочную военную службу.Также нововведение обусловлено тем, что пребывание на военном учете призывников во время действия режима военного положения в течение длительного времени приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не получивших статус военнообязанного, не может привлекаться к военной службе по призыву во время мобилизации.Сообщается, Минобороны Украины считает, что эти меры будут способствовать укреплению обороноспособности государства и согласовало эту инициативу с другими правительственными структурами.