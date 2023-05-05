Украинские военные перестали упоминать о контроле над улицей Корсунского в Артёмовске

Продолжается битва за Артёмовск. Под контролем подразделений противника к настоящему моменту остаётся менее 2,5 кв. км территории из 42-х. Боевые действия идут в крайних западных кварталах города и на выездах из него. Подразделения ЧВК «Вагнер», имея недостаток боеприпасов, тем не менее занимают квартал за кварталом в западной застройке города, включая частный сектор.Сегодня украинские военные опубликовали очередной вариант собственной сводки из Бахмута. Сводка эта выдалась предельно «лаконичной». И обращает в ней внимание на себя в первую очередь то, что исчезло упоминание о контроле ВСУ над улицей Корсунского (бывшая Некрасова).Ранее, после потери контроля над вокзалом «Бахмут-2», украинские военные постоянно делали акцент на том, что улицу Корсунского они контролируют. Теперь в сводке упор делается уже даже не на сам город, а на то, что под контролем ВСУ остаются Хромово и Ивановское – сёла, через которые идут дороги на Часов Яр и Константиновку.Улица Корсунского проходит в западной части Артёмовска, выходя к району «Самолёт» и переходя в дорогу на упомянутую выше Константиновку.Это обычная практика для ВСУ. Они никогда не говорят честно о том, что оставили территории, потеряли над ними контроль. Они просто переходят к заявлениям о других территориях, куда докатились бои и куда откатились они сами.Но для повышения градуса пропаганды используется по-украински «духоподъёмная» тирада о том, что «до 9 мая противник город не возьмёт». Вообще говоря, по всем канонам военного дела, город этот считается давно взятым (освобождённым), так как ранее контролировавшие его войска потеряли свыше 93% территории и продолжают утрачивать контроль даже над окраинами.