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Украинские военные перестали упоминать о контроле над улицей Корсунского в Артёмовске

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Украинские военные перестали упоминать о контроле над улицей Корсунского в Артёмовске

Продолжается битва за Артёмовск. Под контролем подразделений противника к настоящему моменту остаётся менее 2,5 кв. км территории из 42-х. Боевые действия идут в крайних западных кварталах города и на выездах из него. Подразделения ЧВК «Вагнер», имея недостаток боеприпасов, тем не менее занимают квартал за кварталом в западной застройке города, включая частный сектор.


Сегодня украинские военные опубликовали очередной вариант собственной сводки из Бахмута. Сводка эта выдалась предельно «лаконичной». И обращает в ней внимание на себя в первую очередь то, что исчезло упоминание о контроле ВСУ над улицей Корсунского (бывшая Некрасова).

Ранее, после потери контроля над вокзалом «Бахмут-2», украинские военные постоянно делали акцент на том, что улицу Корсунского они контролируют. Теперь в сводке упор делается уже даже не на сам город, а на то, что под контролем ВСУ остаются Хромово и Ивановское – сёла, через которые идут дороги на Часов Яр и Константиновку.

Улица Корсунского проходит в западной части Артёмовска, выходя к району «Самолёт» и переходя в дорогу на упомянутую выше Константиновку.

Это обычная практика для ВСУ. Они никогда не говорят честно о том, что оставили территории, потеряли над ними контроль. Они просто переходят к заявлениям о других территориях, куда докатились бои и куда откатились они сами.



Но для повышения градуса пропаганды используется по-украински «духоподъёмная» тирада о том, что «до 9 мая противник город не возьмёт». Вообще говоря, по всем канонам военного дела, город этот считается давно взятым (освобождённым), так как ранее контролировавшие его войска потеряли свыше 93% территории и продолжают утрачивать контроль даже над окраинами.
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27 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:06
    0
    Да, скоро не станет короткого "Артёмовск/Бахмут" будет крайне неудобное "Славянско-Краматорская агломерация".
    1. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 11:15
      +5
      [center]


      Сейчас попытаюсь опубликовать тут текс обращения Пригожина. У меня просто нет слов!! Какие же сволочи
      P.S. Вставлять с мобильного телефона сюда фотографии - это отдельный вид садизма:)
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 11:17
        -7
        Днище как оно есть. Раньше ржали над всушниками-тиктокерами, которые видосики с жалобами запиливали, а теперь наш солидный человек ноет на весь мир.
        1. Born
          Born Сегодня, 11:21
          +2
          А чего днище, вагнеровцы реально на самых тяжелых участках, в МО официально не входят. Дальше каждый может додумывать сам.
          1. Курильщик
            Курильщик Сегодня, 11:28
            0
            Похоже на приглашение ВСУ к долгожданному наступлению...Очень заманчиво, для Зеленского... Бахмут отбить, побить Вагнера, раздрай между Вагнерами и МО РФ - и всё это он Зеленский...- думаю клюнет..
            1. donavi49
              donavi49 Сегодня, 11:54
              +1
              Увидим. Когда была перегруппировка из харьковской области до последнего заманивали, даже когда МО заявило об образцовой перегруппировке, самые стойкие держались, что вот-вот еще два-три дня и будет мега-гига котел и сразу Харьков няш-мяш.

              Если брать объективные, то последнюю неделю темпы продвижения реально упали до мизерных. Плюс были частичные успехи ВСУ на флангах линий снабжений + земля подпросохла и уже вне дорог катаются, есть видео.
              1. Курильщик
                Курильщик Сегодня, 12:01
                0
                Увидим...Одно смущает - Отставленный недавно начальник службы тыла МО РФ генерал-полковник Мизинцев перешел на руководящую должность в ЧВК "Вагнер" Вагнер на него жаловался, то что матом не крыл, за отсутствие снарядов, а тут взял к себе...
          2. Копчёный
            Копчёный Сегодня, 11:31
            0
            Меня бесит сам факт публичности таких вопросов, а уж тем более на "войне".
            1. donavi49
              donavi49 Сегодня, 11:55
              0
              Так он еще с конца прошлого года этот вопрос поднимал. Непубличные каналы не работают о слова вообще.
        2. Velya
          Velya Сегодня, 11:34
          0
          Днище - это то, что творят наши чинуши в погонах.
          По факту "музыканты" тащили по полной тогда, когда МО обоср..ось со своими "перегруппировками".
          Пригожин озвучил (и не первый раз, но сейчас уже не просто озвучивание, а крик души) огромную проблему, которую все оф.каналы старательно замалчивают.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:35
        0
        Видео обращения Пригожина по ссылке ниже.
        https://topcor.ru/34839-chvk-vagner-cherez-chetyre-dnja-uhodit-iz-artemovska.html
  2. Velya
    Velya Сегодня, 11:09
    +2
    Оно, конечно, красиво м радостно...
    Если не брать во внимание видеообращение Евгения Викторовича и парней. И вот тогда всё выглядит далеко не так радужно.
  3. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 11:10
    +1
    Пригожин заявил -официально. "Если БК не будет. ЧВК выйдут из Бахмута 10.05.2023.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:13
      -7
      Это хитрый план. Вагнер выйдет, всушники зайдут и всё по новой. Ну там перемалывание резервов и всё такое.
      Да, а этот выход как то относится к "контракту с Родиной"?
      1. р_у_с_с_к_и_й
        р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 11:22
        +3
        Хитрый план что он там сейчас ребят теряет десятками так как снарядов нет?!
        Может сами тогда туда съездите, займетесь "перемалыванием" превосходящих сил противника, да ещё и без боекомплекта
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 11:17
      0
      Ну звучит конечно только все это просто слова , ни кто ни куда не выйдет .
      Так в военное время не работает , слова и дело вещи разного порядка.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:13
    +3
    Если 10 Вагнер выйдет с Артёмовска для МинОбороны наступит час истины и это совсем не радует.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:17
    0
    Все уже . Выходит через несколько дней Вагнер. Ну? Кто там минусил и что то доказывал ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:34
      -1
      Все дело в том,что силы не бесконечны,людей они теряют много.Нужен отдых и переформирование.Их надо кем то менять.Это мое мнение
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    0
    «до 9 мая противник город не возьмёт»
    А кто-то с нашей стороны брал такие обязательства. Киевские глашатаи частенько кричали, что в России развит символизм и мы до сих пор пытаемся что-то сделать к какой-нибудь дате. А выходит это их зациклило на символизме и причем основательно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:28
      0
      rotmistr60 hi, сами украинцы эту идею ФИКС разгоняют, мол Россия хотела к 9 а мы не дали, маленькая победа ВСУ, только вот ситуация с Оркестром напрягает, неужели ЛИЧНОЕ взяло верх над ОБЩИМ?!
  7. zloybond
    zloybond Сегодня, 11:23
    +2
    Странно, что на военном обозрении нет упоминания об обращении руководителя Вагнера к МО и НГШ. Вагнер заявил, что ждет приказ покинуть Бахмут, в связи с непоставками боеприпасов....
    Хороший коментарий по этому поводу появился у Сладкова.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:29
      -2
      Сейчас выложат.
      ............................
  8. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 11:23
    0
    Видимо, необходимо чем-то гордиться. А по факту: война на истощение полным ходом, рядом очередная эшелонированная оборона ВСУ, большие потери, выжженная земля, на которой еще долго никто ничего восстанавливать не сможет. Гениальный подход: в XXI в. вести дело так, будто на дворе XIX - начало XX в. А учитывая наличие наемников - будто XVI-XVII вв.
  9. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 11:42
    0
    Вагнерам почет и уважение, безотносительно всего прочего.
    Но я не очень понимаю - почему "мы к 9-му должны были взять Бахмут"? Ну вот что это за обязаловка? Сто тыщ раз было сказано - главное сберечь жизни наших ребят (и это правильно); так почему здесь идет такая вот мясорубка-то?
    Выглядит как-то... странно -_-
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 11:43
      0
      Ничего странного, нужно же пиарить какие-то "успехи" с войны, которая уже почти 1,5 года идет...
      1. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 11:57
        0
        В данный момент ни о каком пиаре речи не идет вроде - наоборот, события происходящие ведут к репутационным потерям; и очень вряд ли начальство наше продолжает настаивать на таком сомнительном "пиаре".