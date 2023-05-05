Советник гендиректора «Росэнергоатома»: Возможный прорыв дамбы – угроза не только для Энергодара, но и для самой Запорожской АЭС

Возможный прорыв дамбы – угроза не только для Энергодара, но и для самой Запорожской АЭС. Всё это приведёт к затоплению на станции силовых кабельных линий брызгательных бассейнов и насосных установок. В результате, возникнут серьёзные проблемы при эксплуатации станции, что также поставит под угрозу ядерную безопасность объекта

Тут только два варианта: либо украинцы прекращают обстрелы, чтобы мы имели возможность отремонтировать повреждённые их артиллерией перекрытия дамбы, что позволит нам осуществить сброс воды для ликвидации угрозы, либо всех этих людей придётся эвакуировать