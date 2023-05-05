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Советник гендиректора «Росэнергоатома»: Возможный прорыв дамбы – угроза не только для Энергодара, но и для самой Запорожской АЭС

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Советник гендиректора «Росэнергоатома»: Возможный прорыв дамбы – угроза не только для Энергодара, но и для самой Запорожской АЭС

Возможный прорыв дамбы Каховского водохранилища может привести к затоплению Запорожской АЭС из-за высокого уровня в нём воды. С таким заявлением выступил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.


Возможный прорыв дамбы – угроза не только для Энергодара, но и для самой Запорожской АЭС. Всё это приведёт к затоплению на станции силовых кабельных линий брызгательных бассейнов и насосных установок. В результате, возникнут серьёзные проблемы при эксплуатации станции, что также поставит под угрозу ядерную безопасность объекта

– рассказал Карчаа в беседе с ТАСС.

В то же время, подчеркнул советник главы «Росэнергоатома», в результате инцидента под воду уйдут, по меньшей мере, три крупных населённых пункта – Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное с общей численностью населения в 15-18 тыс. человек.

Ренат Карчаа:

Тут только два варианта: либо украинцы прекращают обстрелы, чтобы мы имели возможность отремонтировать повреждённые их артиллерией перекрытия дамбы, что позволит нам осуществить сброс воды для ликвидации угрозы, либо всех этих людей придётся эвакуировать

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уже сообщал информагентству о повышении уровня воды Каховского водохранилища до 17 м, что, по его словам, на 2,5 м выше нормы. Именно по этой причине, подчеркнул Рогов, существует реальная угроза прорыва дамбы.

Что же касается полного перевода работы на ЗАЭС на российские стандарты, то, как ожидается, это произойдёт уже к 2030 году.
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7 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:35
    0
    Ну и зачем он это озвучил? Желает ускорить удар, укровермахта, по дамбе? За ними не заржавеет. recourse
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 11:44
      0
      Это еще что..тут по России 24 сюжетец показали,что на АЭС...тяжелого вооружения нет и сидят с одними калашами....Я не понимаю,для кого они это все снимают и показывают! angry
      1. AVA77
        AVA77 Сегодня, 11:54
        0
        Вот если бы на АЭС было тяжелое вооружение, то по АЭС никто бы точно не бил. wassat
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:44
    0
    Советник гендиректора «Росэнергоатома»: Возможный прорыв дамбы – угроза не только для Энергодара, но и для самой Запорожской АЭС
    . Вопрос... а кого это волнует? Кого должно волновать?
    Всё временщики давно лыжи намылили и если что, аллюр три креста, по газам и... на тёплые моря, к дальним берегам! У них там запасе, наскирдовали не мало...
  3. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 11:48
    -1
    Надо вдарить сарматом хотя-бы по англии или польше и все сразу успокоятся,сколько сопли жевать будем,а так еще будем лет 10 воевать,сколько ребят потеряем, а олигархи наши будут наживатся по 16 милиардов год,не хило так.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:54
      +1
      "... по англии... все сразу успокоятся,сколько сопли "///
      ---
      Успокоятся все .
      У Англии 4 подводных атомных ракетоносца с МБР.
      Их суммарной мощности хватает, чтобы гарантированно
      уничтожить все
      города-миллионники в европейской части России.
      Это - без американского ядерного арсенала.
      То, что Вы хотите, что-то?
    2. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 12:02
      0
      Надо вдарить сарматом хотя-бы по англии

      Жить надоело? fool Ну так возьмите мыло, верёвку..... Ну или с балкона.... crying