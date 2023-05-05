Советник гендиректора «Росэнергоатома»: Возможный прорыв дамбы – угроза не только для Энергодара, но и для самой Запорожской АЭС

Возможный прорыв дамбы Каховского водохранилища может привести к затоплению Запорожской АЭС из-за высокого уровня в нём воды. С таким заявлением выступил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Возможный прорыв дамбы – угроза не только для Энергодара, но и для самой Запорожской АЭС. Всё это приведёт к затоплению на станции силовых кабельных линий брызгательных бассейнов и насосных установок. В результате, возникнут серьёзные проблемы при эксплуатации станции, что также поставит под угрозу ядерную безопасность объекта
– рассказал Карчаа в беседе с ТАСС.
В то же время, подчеркнул советник главы «Росэнергоатома», в результате инцидента под воду уйдут, по меньшей мере, три крупных населённых пункта – Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное с общей численностью населения в 15-18 тыс. человек.
Ренат Карчаа:
Тут только два варианта: либо украинцы прекращают обстрелы, чтобы мы имели возможность отремонтировать повреждённые их артиллерией перекрытия дамбы, что позволит нам осуществить сброс воды для ликвидации угрозы, либо всех этих людей придётся эвакуировать
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уже сообщал информагентству о повышении уровня воды Каховского водохранилища до 17 м, что, по его словам, на 2,5 м выше нормы. Именно по этой причине, подчеркнул Рогов, существует реальная угроза прорыва дамбы.
Что же касается полного перевода работы на ЗАЭС на российские стандарты, то, как ожидается, это произойдёт уже к 2030 году.