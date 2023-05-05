В американском СМИ: удар БПЛА по Кремлю указывает на скорую эскалацию украинского конфликта

Что бы ни происходило в ночном небе над Москвой, это еще один признак того, что будет очень жаркая весна для Украины, боевые действия вступят в новую, более интенсивную фазу, которая может решить исход этой ужасной войны

Украина готовилась к тому, что предстоящая кампания преобразит войну и даст Киеву преимущество