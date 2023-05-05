В американском СМИ: удар БПЛА по Кремлю указывает на скорую эскалацию украинского конфликта

Удар БПЛА по Кремлю указывает на скорую эскалацию украинского конфликта. Весна на Украине обещает стать «жаркой».
Такое мнение высказывает американский обозреватель Фрида Гитис в своей статье, опубликованной на портале телеканала CNN.
Что бы ни происходило в ночном небе над Москвой, это еще один признак того, что будет очень жаркая весна для Украины, боевые действия вступят в новую, более интенсивную фазу, которая может решить исход этой ужасной войны
- отмечает журналистка из Соединенных Штатов.
По ее мнению, киевский режим может спасти от разгрома только большой успех в ходе контрнаступления. А неудача или даже скромный положительный результат приведут его к катастрофе.
Украина готовилась к тому, что предстоящая кампания преобразит войну и даст Киеву преимущество
- называет Гитис причину того, что Киев решил готовить контрнаступление и совершить решительную попытку вернуть утраченные территории.
В американском СМИ отмечается, что фактически киевский режим ведет игру ва-банк – «или пан, или пропал». Ведь если ВСУ не добьются успеха, Запад может потерять терпение и интерес к Украине, прекратив ей оказывать военную и финансовую помощь. Помимо этого, западные партнеры могут потребовать от Киева пойти на уступки Москве.
В среду вечером Кремль подвергся атаке двух беспилотников. Официальная Москва утверждает, что ее целью было убийство президента России Владимира Путина. Он не пострадал.