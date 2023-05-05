Военное обозрение
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В американском СМИ: удар БПЛА по Кремлю указывает на скорую эскалацию украинского конфликта

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В американском СМИ: удар БПЛА по Кремлю указывает на скорую эскалацию украинского конфликта

Удар БПЛА по Кремлю указывает на скорую эскалацию украинского конфликта. Весна на Украине обещает стать «жаркой».


Такое мнение высказывает американский обозреватель Фрида Гитис в своей статье, опубликованной на портале телеканала CNN.

Что бы ни происходило в ночном небе над Москвой, это еще один признак того, что будет очень жаркая весна для Украины, боевые действия вступят в новую, более интенсивную фазу, которая может решить исход этой ужасной войны

- отмечает журналистка из Соединенных Штатов.

По ее мнению, киевский режим может спасти от разгрома только большой успех в ходе контрнаступления. А неудача или даже скромный положительный результат приведут его к катастрофе.

Украина готовилась к тому, что предстоящая кампания преобразит войну и даст Киеву преимущество

- называет Гитис причину того, что Киев решил готовить контрнаступление и совершить решительную попытку вернуть утраченные территории.

В американском СМИ отмечается, что фактически киевский режим ведет игру ва-банк – «или пан, или пропал». Ведь если ВСУ не добьются успеха, Запад может потерять терпение и интерес к Украине, прекратив ей оказывать военную и финансовую помощь. Помимо этого, западные партнеры могут потребовать от Киева пойти на уступки Москве.

В среду вечером Кремль подвергся атаке двух беспилотников. Официальная Москва утверждает, что ее целью было убийство президента России Владимира Путина. Он не пострадал.
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12 комментариев
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  1. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 11:35
    +1
    А где новость о том что Пригожин отводит Вагнер из Бахмута?
    1. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 11:41
      0
      Откуда такая информация?_____ ____
      1. Region-25.rus
        Region-25.rus Сегодня, 11:55
        0
        Откуда такая информация?
        - читаем.. только внимательно - https://riafan.ru/24032540-_mi_vinuzhdeni_peredat_pozitsii_prigozhin_planiruet_vivesti_podrazdeleniya_chvk_vagner_iz_bahmuta
        выдержка -

        при товарище Сталине таких.. завистников "невинно" ставили к стенке! angry
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:41
      0
      Тяпница, редахтур заранее расслабился, поставил публикацию новостей на автомат... smile
    3. сайгон
      сайгон Сегодня, 11:53
      0
      ну и что что ЧВК отойдет на отдых ? Бойцы столько сделали имеют право на отдых , полной право имеют , а вот с Арбатского округа вполне пару офицерских бригад без напряга можно на замену вагнерам отправить.
      Слушал выступление не понял одного коли все так плохо где фамилии тех кто типа саботаж наводит , без имен и званий это все вызывает вопросы .
      А насчет боепрепаса так он всегда был есть и будет в полной нехватке , всегда снарядов и патронов мало .
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:39
    +2
    ВО, уже РТ и РИА опубликовали заявление Пригожина, просыпайтесь!
    1. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 11:54
      0
      ВО, уже РТ и РИА опубликовали заявление Пригожина, просыпайтесь!

      И что такого? Передадут позиции МО. Пополнят запасы и вернутся в бой.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 11:40
    +2
    Рябков говорил что МИД прикладывает максимум усилий чтобы эскалации не было. Видимо для этого планируют сливы, это ведь сильно помогает бороться с эскалацией
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:41
    0
    В американском СМИ: удар БПЛА по Кремлю указывает на скорую эскалацию украинского конфликта
    Ружье висит на стене, оно ЗАРЯЖЕНО!!! Обязательно выстрелит.... а вот куда попадёт, это вопрос???
  5. iran
    iran Сегодня, 11:44
    -2
    России-то эскалировать больше нечего, ну если только применять ядерное оружие. А у тех безграничные возможности самой современные Западной техники.
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:46
    0
    Объясните тупому, какая может быть эскалация и тем более поражение Украины? Типа ВС РФ оккупирует ВСЮ её территорию?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:52
    0
    будет очень жаркая весна для Украины, боевые действия вступят в новую, более интенсивную фазу
    Это понятно и без американских СМИ.