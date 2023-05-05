Военное обозрение
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Морпехи ТОФ отбили атаки ВСУ в районе Павловки и Никольского под Угледаром

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Морпехи ТОФ отбили атаки ВСУ в районе Павловки и Никольского под Угледаром

Пока Зеленский колесит по Европе, то ли в поисках дополнительной помощи в долго обещанном контрнаступлении, то ли прячась от возможного возмездия за атаку на Кремль, обстановка на фронте остается стабильно-напряженной.


Сразу на нескольких участках фронта противник предпринимает попытки контратаковать небольшими группами. Очевидно, идет прощупывание нашей обороны и поиск уязвимых мест в предверии более массированных наступательных действий ВСУ.

Восточнее Угледара украинские штурмовые группы, усиленные бронетехникой, после артподготовки атаковали позиции ВС РФ в районе села Никольское и юго-западнее в направлении Павловки, пытаясь взять в кольцо наших бойцов. Противник был остановлен, по отступающей группе и местам концентрации врага отработала артиллерия. Ситуация на этом участке довольно сложная, на стороне ВСУ воюют хорошо подготовленные и мотивированные десантники из частей, сформированных на Западной Украине. С нашей стороны — морпехи Тихоокеанского флота, также имеющие немалый боевой опыт.



Несмотря на нехватку боеприпасов и возросшие по этой причине потери, о чем жестко заявил куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, «музыканты» продолжают штурмовать украинские укрепы в западных кварталах Артемовска (Бахмута). Недостаток снарядов снижает огневое воздействие на пути снабжения, что позволяет более активно подтягивать резервы для бахмутского гарнизона ВСУ. Несмотря на это, продолжаются обстрелы украинских позиций в районе Часова Яра и Ивановского (Красного).

В самом городе ведется штурм по улице Освободителей Донбасса, где засели уцелевшие боевики, ранее отступившие с территории воинской части. Со стороны освобожденного «музыкантами» Бахмутского индустриального техникума на улице Чайковского есть продвижение на запад и юго-запад. Украинские штурмовые группы пытались контратаковали в районе Богдановки и Григоровки.

Российские войска продолжают развивать наступление западнее Донецка в районе пгт Первомайское и поселка Старомихайловка. У последнего ВСУ предприняли попытку контратаковать со стороны Красногоровки, безуспешно.



На Луганском фронте наши удачно атаковали к югу от Кременной, пытались продвинутся в сторону Белогоровки, в районе Торского и Макеевки. На подступах к Белогоровке бои идут в промзоне, противник активно использует артиллерию. Усилиями отряда «Ахмат-Север» огневую блокаду удалось снять и провести ротацию.

На Запорожском направлении противник вел атаки в районе села Павловка и в Никольском. Здесь украинским боевикам противостоят морпехи 155-й отдельной гвардейской бригады ТОФ, которые довольно быстро пресекли активность ВСУ огнем артиллерии.

К западу от Авдеевки наши провели артподготовку и перешли в наступление в сторону поселка Северное. Пока без особых успехов. ВКС РФ нанесли авиаудар по позициям врага на отвале Авдеевского коксохимического завода. Судя по кадрам опубликованного в сети видео взрыва, наши летчики применили что-то очень мощное. Вероятнее всего, это ФАБы, которые российская авиация в последнее время использует довольно часто.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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11 комментариев
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  1. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 11:47
    -6
    Серьезно? В сухопутные операции уже морпехов бросают? Ну а что, учитывая качество здоровья населения и условия службы в морской пехоте, их штампуют, как на заводах?..
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:49
      +3
      У морпехов, раньше, в отличии от распиаренных ВДВ, изначально штатно было тяжёлое оружие.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 11:51
        -5
        Ключевое слово "было"...
    2. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 11:51
      -4
      "В сухопутные операции уже морпехов бросают? "
      бросают? да они там уже год стоят- ни шагу вперёд. и губернатору жаловались, чтобы он их оттуда забрал, и , кажется, в спортлото писали
    3. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 11:51
      +4
      Цитата: NKXXI
      В сухопутные операции уже морпехов бросают? ..


      Вброс не засчитан, по глупости поставленного вопроса.. Морпехи и в горах воевали в той же Чечне...
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 12:05
        -2
        Их бросали в горы по той банальной причине, что профсолдат не могли набрать на операции. За операции в горах, кстати, должны были отвечать горные дивизии, но вот беда, часть народа после распада СССР оказалась не на месте...
    4. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:00
      +1
      А что глядя на флот наш вы можете предложить морпехов к десантным операциям привлекать ? По какой причине ВДВ можно а морпехов нет ? Знаете как пехота могу предложить еще и с кораблей к пирсам привязанных списать моряцких в пехоту , хуже не будет однако.
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:49
    -1
    Очередная победоносная , ерундовая статейка. Лучше бы о реальном положении дел писали , о проблемах. Так сказать рупор.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:55
      0
      kaufman hi, а что проку от этого рупора??? Ну знаем мы про ситуацию со снарядами и Б. К. и????? Как подписчики В. О. могут повлиять на Министерство обороны???
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 12:03
      0
      Мне показалось, что у меня в руках магический кристалл, и я смог заглянуть в будущее . Интересно о чем будут писать в ВО через две недели. Написано точь в точь как сегодня один к одному. Ответ на обстрел Кремля дронами так и не случился. Думают...
  3. Single-n
    Single-n Сегодня, 12:13
    0
    Всего то 3 месяца назад тут писали о блокировании Угледара и нашем наступлении там. 2 месяца назад о перемалывании под этой могучей крепостью -резервов ВСУ. Сегодня победоносно обороняем деревни в 4 км от Угледара. Прогресс налицо. Через месяц будем Мариуполь героически оборонять?