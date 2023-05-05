Морпехи ТОФ отбили атаки ВСУ в районе Павловки и Никольского под Угледаром

Пока Зеленский колесит по Европе, то ли в поисках дополнительной помощи в долго обещанном контрнаступлении, то ли прячась от возможного возмездия за атаку на Кремль, обстановка на фронте остается стабильно-напряженной.
Сразу на нескольких участках фронта противник предпринимает попытки контратаковать небольшими группами. Очевидно, идет прощупывание нашей обороны и поиск уязвимых мест в предверии более массированных наступательных действий ВСУ.
Восточнее Угледара украинские штурмовые группы, усиленные бронетехникой, после артподготовки атаковали позиции ВС РФ в районе села Никольское и юго-западнее в направлении Павловки, пытаясь взять в кольцо наших бойцов. Противник был остановлен, по отступающей группе и местам концентрации врага отработала артиллерия. Ситуация на этом участке довольно сложная, на стороне ВСУ воюют хорошо подготовленные и мотивированные десантники из частей, сформированных на Западной Украине. С нашей стороны — морпехи Тихоокеанского флота, также имеющие немалый боевой опыт.
Несмотря на нехватку боеприпасов и возросшие по этой причине потери, о чем жестко заявил куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, «музыканты» продолжают штурмовать украинские укрепы в западных кварталах Артемовска (Бахмута). Недостаток снарядов снижает огневое воздействие на пути снабжения, что позволяет более активно подтягивать резервы для бахмутского гарнизона ВСУ. Несмотря на это, продолжаются обстрелы украинских позиций в районе Часова Яра и Ивановского (Красного).
В самом городе ведется штурм по улице Освободителей Донбасса, где засели уцелевшие боевики, ранее отступившие с территории воинской части. Со стороны освобожденного «музыкантами» Бахмутского индустриального техникума на улице Чайковского есть продвижение на запад и юго-запад. Украинские штурмовые группы пытались контратаковали в районе Богдановки и Григоровки.
Российские войска продолжают развивать наступление западнее Донецка в районе пгт Первомайское и поселка Старомихайловка. У последнего ВСУ предприняли попытку контратаковать со стороны Красногоровки, безуспешно.
На Луганском фронте наши удачно атаковали к югу от Кременной, пытались продвинутся в сторону Белогоровки, в районе Торского и Макеевки. На подступах к Белогоровке бои идут в промзоне, противник активно использует артиллерию. Усилиями отряда «Ахмат-Север» огневую блокаду удалось снять и провести ротацию.
На Запорожском направлении противник вел атаки в районе села Павловка и в Никольском. Здесь украинским боевикам противостоят морпехи 155-й отдельной гвардейской бригады ТОФ, которые довольно быстро пресекли активность ВСУ огнем артиллерии.
К западу от Авдеевки наши провели артподготовку и перешли в наступление в сторону поселка Северное. Пока без особых успехов. ВКС РФ нанесли авиаудар по позициям врага на отвале Авдеевского коксохимического завода. Судя по кадрам опубликованного в сети видео взрыва, наши летчики применили что-то очень мощное. Вероятнее всего, это ФАБы, которые российская авиация в последнее время использует довольно часто.