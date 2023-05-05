Американский эксперт анализирует, чем чреват для мира уход президента России Путина с политической сцены

Если бы Западу удалось отстранить Путина от его правления, вполне вероятно, что к власти пришел бы кто-то со стороны Дугина в политическом разделении России

Вооруженный конфликт на Украине становится все более масштабным. Одно из свидетельств тому – атака украинских беспилотников на московский Кремль, пишет американский геополитический аналитик, бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Дж. Вейхерт для 19FortyFive.Эксперт считает максимально вероятной версию, что атаку дронов на Кремль организовала именно Украина. Ведь в последнее время киевский режим инвестировал (с западной помощью, естественно) огромные средства в развитие беспилотной авиации . Делалось это неспроста: Украина явно делает упор на дроны в отсутствие сильной военной авиации.Как пишет Вейхерт, стороны конфликта становятся все более отчаянными в своих действиях. Почему-то он считает, что атака двух беспилотников была попыткой физического устранения российского президента, хотя, как мы знаем, ни к каким серьезным последствиям, если не брать имиджевые факторы, она не привела. Далее американский аналитик начинает рассуждать, что произойдет с Россией после ухода Путина с политической сцены.Естественно, Вейхерт пишет о возрасте российского лидера, хотя президент США Джо Байден старше Путина на десять лет, его соперник Дональд Трамп – на шесть лет. Но, судя по всему, эксперт убежден в том, что Путин в какой-то степени является воплощением современной России. Основываясь на ложных стереотипах и поверхностном знании российской истории , Вейхерт высказывает мнение, что с первых дней существования России ее жители считают необходимой для себя сильную и жесткую центральную власть. Даже в текущей ситуации, пишет эксперт, большая часть российских элит сохраняет верность главе государства, поскольку связывает с ним перспективы существования России.Вейхерт отмечает, что Россия сильна централизованностью власти, и если власть слабеет, то ее разрывают центробежные силы. Однако он забывает о том, что каждый раз после таких событий Россия возрождается и становится еще сильнее. Смутное время в XVII веке дало старт трехсотлетнему правлению династии Романовых и строительству России как империи. Череда переворотов в XVIII веке привела к централизации империи Екатериной II, а после революций 1917 года появился сильный Советский Союз. Наконец, в начале XXI века Россия оправилась от последствий распада СССР и «лихих девяностых».В числе возможных преемников Путина Вейхерт называет экс-президента и действующего зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, а также пишет о русских националистах, приводя имя философа и политолога Александра Дугина – не как кандидата в президенты, а как идеолога России скорее.- пишет американский аналитик.Далее он высказывает страхи Запада: Путина может сменить более молодой и агрессивный российский лидер. Представления о том, что в России установится прозападный строй (американец называет его «демократией», разумеется), Вейхерт отвергает. Но и распад России ужасен для мира: в стране есть ядерное оружие , и непонятно, кто будет его контролировать.