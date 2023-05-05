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Американский эксперт анализирует, чем чреват для мира уход президента России Путина с политической сцены

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Американский эксперт анализирует, чем чреват для мира уход президента России Путина с политической сцены

Вооруженный конфликт на Украине становится все более масштабным. Одно из свидетельств тому – атака украинских беспилотников на московский Кремль, пишет американский геополитический аналитик, бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Дж. Вейхерт для 19FortyFive.


Эксперт считает максимально вероятной версию, что атаку дронов на Кремль организовала именно Украина. Ведь в последнее время киевский режим инвестировал (с западной помощью, естественно) огромные средства в развитие беспилотной авиации. Делалось это неспроста: Украина явно делает упор на дроны в отсутствие сильной военной авиации.

Как пишет Вейхерт, стороны конфликта становятся все более отчаянными в своих действиях. Почему-то он считает, что атака двух беспилотников была попыткой физического устранения российского президента, хотя, как мы знаем, ни к каким серьезным последствиям, если не брать имиджевые факторы, она не привела. Далее американский аналитик начинает рассуждать, что произойдет с Россией после ухода Путина с политической сцены.

Естественно, Вейхерт пишет о возрасте российского лидера, хотя президент США Джо Байден старше Путина на десять лет, его соперник Дональд Трамп – на шесть лет. Но, судя по всему, эксперт убежден в том, что Путин в какой-то степени является воплощением современной России. Основываясь на ложных стереотипах и поверхностном знании российской истории, Вейхерт высказывает мнение, что с первых дней существования России ее жители считают необходимой для себя сильную и жесткую центральную власть. Даже в текущей ситуации, пишет эксперт, большая часть российских элит сохраняет верность главе государства, поскольку связывает с ним перспективы существования России.

Вейхерт отмечает, что Россия сильна централизованностью власти, и если власть слабеет, то ее разрывают центробежные силы. Однако он забывает о том, что каждый раз после таких событий Россия возрождается и становится еще сильнее. Смутное время в XVII веке дало старт трехсотлетнему правлению династии Романовых и строительству России как империи. Череда переворотов в XVIII веке привела к централизации империи Екатериной II, а после революций 1917 года появился сильный Советский Союз. Наконец, в начале XXI века Россия оправилась от последствий распада СССР и «лихих девяностых».

В числе возможных преемников Путина Вейхерт называет экс-президента и действующего зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, а также пишет о русских националистах, приводя имя философа и политолога Александра Дугина – не как кандидата в президенты, а как идеолога России скорее.

Если бы Западу удалось отстранить Путина от его правления, вполне вероятно, что к власти пришел бы кто-то со стороны Дугина в политическом разделении России

- пишет американский аналитик.

Далее он высказывает страхи Запада: Путина может сменить более молодой и агрессивный российский лидер. Представления о том, что в России установится прозападный строй (американец называет его «демократией», разумеется), Вейхерт отвергает. Но и распад России ужасен для мира: в стране есть ядерное оружие, и непонятно, кто будет его контролировать.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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15 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:42
    -1
    К сожалению, он уже устал, и не является лидером военного времени.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:49
      -1
      Кто взамен?Я предполагаю власть военных-хунту.Но не такое убожество как ГКЧП.Не предлагаю-предполагаю.Просто похоже,что дело к этому идет
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 11:51
      +6
      Хуже другое, за все годы управления страной, ВВП так и не смог создать команду, которая пойдёт дальше.
      Кого сейчас можно назвать приёмником и последователем?
      Пы. Сы. Димка не вариант от слова совсем.
      1. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 12:03
        +2
        Цитата: Попандос
        Хуже другое, за все годы управления страной, ВВП так и не смог создать команду, которая пойдёт дальше.

        Ещё шесть лет отсидит в Кремле и будет абсолютный рекорд - тридцатилетний!

        1. Сталина, по сроку правления, на второе место поставим.
        2. Путина в Мовзолей - тёзку к тезке.
        3. У надгробья золотыми буквами выбьем "Он принял Россию с ядерным оружием, а оставил с Ельцин и Солженицын центрами".
      2. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 12:06
        0
        Цитата: Попандос
        Димка не вариант от слова совсем

        На фоне Путина - нормальный пацан "по понятиям".
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:45
    +1
    Тем, что придут ястребы и ДАМ ещё не самый, самый.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:49
    +1
    Путин в какой-то степени является воплощением современной России.
    . Отчасти так и есть...
    Народ имеет тех правителей, которых он заслуживает, даже хочет подспудно!!!
    В общем, это СИСТЕМА и принципиальных изменений она посторатся не допустить, никаким образом.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 12:08
      +1
      Народ хочет одного: чтобы завтра не было хуже, чем сегодня.
      Потому и цепляется за то, что есть, не имея лучшего.
  4. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 11:50
    0
    Кто-то со стороны Дугина, либо какой-то наследник Сталина... В любом случае матрасам придётся несладко
  5. zombirusrev
    zombirusrev Сегодня, 11:53
    +2
    Череват приходом Пригожина или Рамзана Ахмадовича..на выбор..А то и Лукашенко..
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:54
    +3
    Гражданская война в Штатах с распадом и бесконтрольным расползанием ЯО нас тоже беспокоит.
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 12:00
      +1
      Кстати да! Лучше обсудить грядущую войну в США, нежели идти на поводу их экспертов, перебирая возможные кандидатуры преемников, как будто отставка действующего Президента вопрос ближайших дней.
      Они, как обычно капают на мозги, а мы по привычке ведёмся
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:56
    +5
    Запад все мечтает о разделе России...1001 попытка. smile
    Что касается Путина...не хватает ему Сталинской железной хватки и слишком большой разрыв между словами и делом.
    На нынешнем этапе нужен более я бы сказал коварный, жесткий,отвечающий за свои слова делом человек.
    Красные линии, сожаления, недоумения и прочие слезы Ярославны все больше дискредитируют кремлевских руководителей...ситуация чем то напоминает слабость и безвольность Николая 2 в 1917 году...слабая реакция на действия врага до добра не доведет.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:06
    +2
    А я давно говорил...
    Будете вы, , вспоминать Темнейшего, как Деда Мороза!
    Империя давно ждёт нового Лидера!
    Масштаба Сталина... не ниже.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 12:06
    +1
    Наверное,всё таки и мы и запад плохо знаем Владимира Владимировича.Он всегда "играет" в долгую,просчитывая шаги наперёд,так что преемник,возможно,где то "подрастает"....это не публичная фигура,пока.Сам то он также не был широко известен,вспомните сколько лет трындели на западе-"Кто Вы,мистер Путин??"