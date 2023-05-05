Пригожин обратился к Верховному главнокомандующему РФ: ЧВК «Вагнер» уйдет из Артемовска и передаст позиции Минобороны

ЧВК «Вагнер» собирается передать позиции, которые ее штурмовые подразделения занимают в Артемовске (Бахмуте), Министерству обороны Российской Федерации, то есть – регулярной российской армии. Такая просьба содержится в заявлении куратора ЧВК Евгения Пригожина, поданном на имя Верховного главнокомандующего ВС РФ (то есть, президента страны) и Министерства обороны РФ. Заявление опубликовал Telegram-канал пресс-службы Пригожина.
В заявлении по пунктам раскладывается боевой путь ЧВК «Вагнер» в Донбассе. Подчеркивается, что 16 марта 2022 года ЧВК получила предложение незамедлительно встать на защиту Родины, после чего бойцы начали перебрасываться из Африки и уже 19 марта вступили в первый бой.
С этого времени ЧВК выполнила большой объем задач, особенно в рамках операции «Бахмутская мясорубка», которая показала свою эффективность. На бои в Артемовске (Бахмуте) было отвлечено большое количество сил противника, ВСУ несли в городе огромные потери.
Далее утверждается, что еще в начале апреля 2023 года ЧВК «Вагнер» исчерпала свои наступательные ресурсы. Пригожин отметил сложную ситуацию с комплектованием частей МО РФ. Тем не менее, он пообещал продолжать бои в Артемовске до 10 мая 2023 года, чтобы День Победы «встретить блеском русского оружия».
Однако с 10 мая силы ЧВК «Вагнер» из Артемовска будут выводиться, так как им необходимо восстановление. При отсутствии боеприпасов, отмечает Пригожин, они обречены на гибель. По утверждению куратора ЧВК, дефицит боеприпасов составляет 90%. Но из 45 кв. километров Артемовска осталось всего 2,5 кв.км, отметил Пригожин.
Мы залижем раны, и когда Родина будет в опасности – вновь встанем на ее защиту
- резюмировал куратор ЧВК «Вагнер».
В Кремле уже заявили, что с обращением Пригожина ознакомлены, но комментировать его пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался.