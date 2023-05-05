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Пригожин обратился к Верховному главнокомандующему РФ: ЧВК «Вагнер» уйдет из Артемовска и передаст позиции Минобороны

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Пригожин обратился к Верховному главнокомандующему РФ: ЧВК «Вагнер» уйдет из Артемовска и передаст позиции Минобороны

ЧВК «Вагнер» собирается передать позиции, которые ее штурмовые подразделения занимают в Артемовске (Бахмуте), Министерству обороны Российской Федерации, то есть – регулярной российской армии. Такая просьба содержится в заявлении куратора ЧВК Евгения Пригожина, поданном на имя Верховного главнокомандующего ВС РФ (то есть, президента страны) и Министерства обороны РФ. Заявление опубликовал Telegram-канал пресс-службы Пригожина.


В заявлении по пунктам раскладывается боевой путь ЧВК «Вагнер» в Донбассе. Подчеркивается, что 16 марта 2022 года ЧВК получила предложение незамедлительно встать на защиту Родины, после чего бойцы начали перебрасываться из Африки и уже 19 марта вступили в первый бой.

С этого времени ЧВК выполнила большой объем задач, особенно в рамках операции «Бахмутская мясорубка», которая показала свою эффективность. На бои в Артемовске (Бахмуте) было отвлечено большое количество сил противника, ВСУ несли в городе огромные потери.

Далее утверждается, что еще в начале апреля 2023 года ЧВК «Вагнер» исчерпала свои наступательные ресурсы. Пригожин отметил сложную ситуацию с комплектованием частей МО РФ. Тем не менее, он пообещал продолжать бои в Артемовске до 10 мая 2023 года, чтобы День Победы «встретить блеском русского оружия».

Однако с 10 мая силы ЧВК «Вагнер» из Артемовска будут выводиться, так как им необходимо восстановление. При отсутствии боеприпасов, отмечает Пригожин, они обречены на гибель. По утверждению куратора ЧВК, дефицит боеприпасов составляет 90%. Но из 45 кв. километров Артемовска осталось всего 2,5 кв.км, отметил Пригожин.

Мы залижем раны, и когда Родина будет в опасности – вновь встанем на ее защиту

- резюмировал куратор ЧВК «Вагнер».

В Кремле уже заявили, что с обращением Пригожина ознакомлены, но комментировать его пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался.

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32 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:56
    +3
    В Кремле уже заявили, что с обращением Пригожина ознакомлены, но комментировать его пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался.
    . Подковерные игры были, есть, будут ВСЕГДА.
    Ничего нового, в общем.
    На счёт ощущений, оценки происходящего.... слов нет, посмотрим как оно дальше пойдёт.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:57
      +4
      По факту Бахмут взят,кроме западных окраин города.И что просто так отдадут с таким трудом отвоёванное?
      Видео обращения Пригожина по ссылке ниже.
      https://topcor.ru/34839-chvk-vagner-cherez-chetyre-dnja-uhodit-iz-artemovska.html






      Кто там не даёт снаряды?Того надо в назидание самого в Бахмут отправить.И вообще всё попахивает гос.изменой,саботажём.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:02
        +1
        Дальше российская армия все разрулит. ЧВК Вагнер не хватило сил додавить оставшуюся городскую застройку. После неудач с окружением и втягиванием в кровопролитные городские бои это было вопросом времени. Пиара после взятия остатков администрации мало, потерь много, будущее его организации туманно. На спутниковых снимках Ивановское, Хромово — почти лунный пейзаж. Проблема даже не в снарядах, а в позиционном тупике, который пока не могут преодолеть ни мы, ни они. Хинзиры очень упорно обороняются, вот и всё. Пригожину надоело терять бойцов с околонулевым выхлопом.
      2. кредо
        кредо Сегодня, 12:05
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        По факту Бахмут взят,кроме западных окраин города.И что просто так отдадут с таким трудом отвоёванное?

        Не знаю что и думать. Поживём, увидим.
        В любом случае рассчитывать надо на положительный результат этого обращения.
      3. Николай310
        Николай310 Сегодня, 12:06
        +3
        По факту,Артемовск это крошечный город,в котором сточили самое боеспособное соединение...точно так же,как до это в примитивных лобовых штурмах сточили донецкую мотивированную пехоту. Кому-то очень надо оставить нас без штурмовиков...
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:02
      +2
      rocket757 hi, всё может быть, и такие игрища были не раз, но что если это бжжжж не спроста, почему Украине дурить голову можно а нашим нельзя.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:11
        0
        То, что думаю по этому поводу... так и написал, ПОСМОТРИМ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ.
    3. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:03
      +2
      Да-да,именно ВСЕГДА! В годы ВОВ так и было,просто один в один...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:13
        0
        Люди, которые повзрослели, меняются крайне редко, а уж чиновники, ЛЮБОГО РАНГА, живут по одному шаблону с начала времен!
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:12
      0
      Подковерные игры были, есть, будут ВСЕГДА.

      Возможен и иной вариант - Пригожин просто в курсе о каких-то готовящихся соглашениях по типу минских, и по такому случаю не желает класть попусту бойцов..

      Не факт конечно что это так, чисто предположение, но - расклад возможный. Иначе - это уже какой-то атаманщиной отдаёт, вообще-то оставление позиций без приказа - это трибунал. А если все так будут делать? Типа у меня большие потери и недостача снарядов, да ну вас - я ухожу. А вы тут сами крутитесь как хотите..
  2. Комментарий был удален.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:57
    +7
    Вагнеровцы понесли серьезные потери.Им надо отдохнуть.Настает момент истины для МО.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:00
      +3
      dmi.pris 1 hi, думаю с ротацией у Вагнера уже отработано, а вот с пополнением вопрос, да и класть людей по тому как нет арты, кому это надо.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:57
    +3
    Писал ранее, если Вагнер уйдёт для МинОбороны наступит час истины. А надо ли доводить до токого?
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:07
      0
      Простите а с какого органа нет возможности вагнеров вывести на отдых и комплектование? И в чем трагедия ? А вот что имен и званий конкретно не озвучено вопрос .
      Ситуация странная , мыслей много сомнения терзают смутные .
  5. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 12:01
    +2
    Что-то тут не чисто, всёж склоняюсь к оперативным разработкам и заманиванию укров в ловушку. Украина из всех утюгов вещает о наступлении, Пригожин о бедственном положении, в итоге укронацисты перемалываются.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:04
      +1
      А вагнеровцы не перемалываются? Они у турбоохраноты бессмертные???
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:04
      +3
      зурбаган63 hi, как вариант вполне возможно, но что то слабо верится.
    3. Антоха
      Антоха Сегодня, 12:07
      0
      Разве что если видео на фоне погибших, которых могло было быть в пять раз меньше, - постановка. А в это невозможно поверить.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:02
    +1
    всё кто то делает что бы прое,,, всё и вся если снаряды не дают вроде одно дело делают ! я вот иногда начинаю думать может укрр и сша кому то заплатили что бы не давать не чего чвк и другим ! перед конт наступления всу перестали давать снаряды !
  7. g_ae
    g_ae Сегодня, 12:02
    +6
    Все это уже было, когда Стрелков в Славянске в 2014 воевал. Один в один, хоть они с Пригожиным и в конторах. Вот Стрелков на те же грабли наступать ещё раз не захотел, те более его же ещё и с дерьмом смешали. А потом были восьмилетние сурковские игрища вокруг Донбасса.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:10
      0
      Причем причина под копирку была, помню я танковую часть в Донецке с исправными танками, которые помочь Славянску - ну вот совсем никак не могли
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:03
    +1
    Серьёзно?!..
    - Эй! Там, в башнях, есть хоть кто-нибудь из взрослых?!!
    Если и на это не отреагирует этот... Кремыль, то тогда...
  9. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 12:03
    +2
    Интересно, а есть кому передавать позиции то ?
  10. costa_2
    costa_2 Сегодня, 12:07
    0
    Вот этого и ждут украинцы для начала контрнаступления. Как умеет бежать российская регулярная армия, она уже показала. Это явно не деды.
  11. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 12:07
    +1
    Это... Впрочем истину от МО мы видели год назад 1. Бездарное планирование, и начало СВО 2. БЕЛОГОРОДКА. 3. КУПЯНСК 4. ИЗЮМ 5. ХЕРСОН. ЧТО ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАТЬ ДУМАЮ НЕ НАДО! И ТАК ЯСНО!!! И ЭТО НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ! Видели бы нашу деградацию наши ДЕДЫ И ОТЦЫ, КОТОРЫЕ ПОДАРИЛИ НАМ ЖИЗНЬ И СТРАНУ!!! ПРОСТО ПОЗОР!!!!
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 12:12
      0
      Можно и не капсить, при отцах, дедах, прадедах и так далее и не такую дичь творили.
  12. Не служил
    Не служил Сегодня, 12:07
    +1
    Это было ожидаемо. У них конфликт ещё с Сирии из-за Пальмиры. Уже тогда им снабжение резко ухудшили.
    Когда их позвали в СВО видимо обещали что вопросов не будет и по первости всё так и было. Об этом Ходаковский писал, что если у них есть лимиты, то у оркестра его не было. Потом видимо что-то или кто-то в МО поменялось. Мы многого не знаем и сложно давать оценки и тем и другим, но то что происходит на ЛБС не допустимо не при каких обстоятельствах.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 12:13
      0
      и главное снарядный голод перед наступлением всу ! измена нет ?
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:09
    0
    А вот это уже на шпионские игры со вбросами для противника совсем не похоже.
    И что хреново, выход из ситуации без потерь с обеих сторон не намечается - стороны пошли на жесткий конфликт
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:10
    0
    Приходиться констатировать, что имеющаяся СИСТЕМА- более не жизнеспособна. Развал.
  15. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 12:11
    0
    Вероятно возникли реальные профессиональные разногласия между генеральным штабом МО и советом командиров чвк о выходе на оперативный простор после освобождения Артёмовска.
  16. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 12:11
    0
    Чтобы победить бандеровцев на Украине, надо сначала очистить Кремль от власовцев !!!
    Пока вместо Банковой в Киеве не будет пустырь, а вместо Шойгу будет Пригожин, перспективы ооочень печальные !!!