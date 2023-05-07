Система ПВО КНДР: зенитные артиллерийские и пулемётные установки

В вооруженных силах КНДР имеется очень значительное количество зенитных артиллерийских и пулемётных установок, а также ракетных комплексов. Но, как и в случае с истребительной авиацией, большая часть наземных северокорейских средств ПВО представлена откровенно устаревшими, а местами раритетными образцами эпохи Второй мировой войны.
Буксируемые зенитные орудия калибра 85-100-мм
В настоящее время по количеству зенитных буксируемых орудий и самоходных артиллерийских установок Северная Корея превосходит все другие государства. Согласно справочным данным, в войсках и на хранении имеется более 9000 артиллерийских систем калибра 23-100-мм.
Примечательно, что подразделения, вооруженные тяжелыми зенитными орудиями калибра 85-100-мм, организационно подчиняются командованию ВВС и входят в состав объектовой ПВО. Значительная часть крупнокалиберных зениток установлена на хорошо оборудованных в инженерном отношении бетонированных позициях, где несут постоянное боевое дежурство. Согласно иностранным источникам, только Пхеньян прикрывают 12 батарей 100-мм зениток, размещённых на стационарных позициях. Орудия, развёрнутые в прибрежных районах, также рассматриваются как средства противодесантной обороны.
Самыми крупнокалиберными северокорейскими зенитками являются 100-мм советские КС-19М2 и их китайские копии Type 59. В 1950-1970-е годы Советский Союз передал КНДР пять сотен 100-мм зенитных орудий. В 1995 году ещё 24 орудия были нелегально приобретены в среднеазиатской стране, которая в прошлом была одной из советских республик.
На момент принятия на вооружение в 1947 году 100-мм зенитное орудие КС-19 являлось одним из лучших в своём классе и могло успешно бороться с воздушным противником, летящим со скоростью до 1200 км/ч, на высоте до 15 000 м.
Все элементы комплекса на боевой позиции были соединены между собой электропроводной связью. Наведение пушки в упреждающую точку производится гидросиловым приводом от ПУАЗО, но имеется возможность наведения вручную. Установка взрывателя, досылание патрона, закрытие затвора, производство выстрела, открытие затвора и экстракция гильзы механизированы. Благодаря чему удалось добиться скорострельности 14-16 выстр./мин.
Первоначально зенитной батарее придавалась станция орудийной наводки СОН-4, которая представляла собой двухосный буксируемый фургон, на крыше которого имелась вращающаяся антенна в виде круглого параболического отражателя диаметром 1,8 м. Дальность обнаружения бомбардировщика В-29 Superfortress, летящего на высоте 4000 м, составляла 60 км. Позже использовалась более совершенная станция СОН-9А. Эффективность стрельбы по воздушным целям удалось повысить благодаря введению в боекомплект осколочного снаряда А3-УЗС-56Р с радиовзрывателем.
По мере совершенствования ЗРК и насыщения ими войск актуальность крупнокалиберных зениток снижалась. В войсках ПВО СССР от 100-мм зенитных орудий отказались в середине 1960-х. Орудия КС-19 сохранялись до начала 1970-х в войсковой ПВО.
Для буксировки пушки массой около 9,5 т требовался тяжелый гусеничный тягач и несколько транспортных единиц для подвоза зенитных снарядов и горючего для дизельных генераторов, обеспечивающих работоспособность орудий, ПУАЗО и СОН. В мобильности, по численности личного состава, необходимого для обслуживания зенитной батареи, и в вероятности поражения цели 100-мм пушки сильно проигрывали зенитным ракетным комплексам. Окончательный вывод КС-19 в резерв в СССР произошёл после принятия на вооружение мобильных войсковых ЗРК «Круг» и «Куб».
Тем не менее военные Северной Кореи от 100-мм зениток не отказались до сих пор. Более того, Китай в 1970-1980-е годы передал дополнительные партии орудий Тype 59.
100-мм зенитная пушка Тype 59 в Военном музее китайской революции
По основным характеристикам китайская зенитная пушка Тype 59 соответствует советскому орудию КС-19М2. Вес Тype 59 в походном состоянии составляет 9550 кг. В боевом – 9450 кг. Масса снаряда – 15,6 кг. Начальная скорость – 900 м/с. 100-мм зенитная пушка Тype 59 могла бороться с воздушными целями, имевшими скорость до 1200 км/ч и летящими на высоте до 15 км. Скорострельность – 15 выстр./мин. Расчёт – 7 человек.
В начале 1990-х в состав шестиорудийной батареи Тype 59 ввели новую станцию централизованной наводки. Помимо радиолокационного канала для обнаружения цели и выдачи данных для стрельбы на станции появились ночные и дневные телевизионные камеры, сопряжённые с лазерным дальномером.
Это позволило улучшить помехозащищённость и гибкость применения зенитной батареи, но не избавило от основного недостатка – плохой мобильности и длительного развёртывания и свёртывания.
Западные справочные издания утверждают, что в КНДР до сих пор имеется несколько сотен 85-мм буксируемых зенитных пушек, которые обозначаются как М1939. Известно, что в 1950-е годы Советский Союз поставил Северной Корее большое количество 85-мм орудий 52-К обр. 1939 г. и КС-12 обр. 1944 г. Есть вероятность, что эти устаревшие артиллерийские системы в КНДР эксплуатируются до сих пор.
85-мм зенитное орудие КС-12 обр. 1944 года в боевом положении без щита весило 4300 кг. Осколочная граната с дистанционным взрывателем массой 9,2 кг покидала ствол с начальной скоростью 800 м/с. Досягаемость по высоте составляла немногим более 10000 м. Скорострельность – до 20 выстр./мин. Скорость буксировки по шоссе – до 50 км/ч. Расчёт – 9 человек.
Неизвестно, имеются ли в боекомплекте северокорейских 85-мм зениток снаряды с радиовзрывателем и используются ли для наведения радиолокационные станции. Без этих опций возможно ведение только заградительного зенитного огня, эффективность которого очень невелика.
Китай в начале 1990-х передал КНДР до сотни 85-мм пушек Тype 72. Эта артиллерийская система, являющаяся уменьшенной копией 100-мм пушки Тype 59, в транспортном положении весит 6300 кг, а в боевом – 5900 кг. Масса осколочной гранаты с дистанционным взрывателем – 9,3 кг. Начальная скорость – 1000 м/с. Скорострельность – до 35 выстр./мин. Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям – 16 200 м. Досягаемость по высоте – 12 100 м. Расчёт орудия – 7 человек.
Зенитная батарея, в которой шесть орудий Тype 72, в штатном режиме ведёт огонь по данным прибора управления зенитным огнём, сопряжённого с радиолокационной станцией орудийной наводки и стереоскопическим дальномером. Созданный в КНР ПУАЗО в автоматическом режиме способен дистанционно наводить по азимуту и углу возвышения пушки, оборудованные электрогидравлическими приводами наведения. В случае неисправности оборудования или повреждения кабелей наведение осуществляется вручную силами расчёта. Имеется возможность стрельбы по наземным и надводным целям.
Буксируемые 23-57-мм зенитные автоматы
На завершающем этапе Корейской войны состоялось боевое крещение 57-мм зенитного автомата АЗП-57, входящего в состав зенитной артиллерийской системы С-60. Появление этого орудия было связано с тем, что в ходе Второй мировой войны для стоящих на вооружении РККА зениток имелся «трудный» диапазон высот: от 1500 до 3000 м. Здесь самолеты оказывались мало досягаемыми для скорострельных автоматов калибра 25-37-мм, а для 76-85-мм пушек эта высота была слишком мала. В целях разрешения проблемы казалось естественным создать скорострельную зенитку некоего промежуточного калибра. В связи с этим была начата разработка 57-мм орудия, принятого на вооружение в 1950 году.
Благодаря использованию централизованной системы ЭСП-57, синхронизирующей дистанционную наводку орудий, на основе данных от полученных от РЛС или оптического дальномера удалось существенно увеличить вероятность поражения воздушной цели. По сравнению с 37-мм автоматом 61-К, 57-мм зенитка АЗП-57 при ненамного большей массе и сравнимом темпе стрельбы имеет почти вдвое большую эффективную дальность стрельбы.
57-мм автоматическая пушка АЗП-57 в боевом положении весит 4,8 т. Боевая скорострельность – 80–90 выстр./мин. Досягаемость по высоте – до 4000 м. Дальность по воздушным целям – до 5000 м. Расчёт – 8 человек.
Для стрельбы по воздушным целям предназначен осколочно-трассирующий снаряд ОР-281 (ОР-281У) весом 2,81 кг, оснащённый ударным взрывателем с самоликвидатором. Самоликвидация происходила через 15-16 сек после вылета из ствола на дальности 6,5-7 км.
Против вражеской бронетехники в боекомплекте имеется бронебойно-трассирующий снаряд БР-281 (БР-281У) массой 2,85 кг. Он покидает ствол с начальной скоростью 1000 м/с и на дистанции 1000 метров при угле встречи 60° пробивает броневой лист толщиной 80 мм.
Первоначально шестиорудийной зенитной батарее придавалась радиолокационная станция орудийной наводки СОН-9 или модернизированная СОН-9А, а также ПУАЗО-6-60.
Станция орудийной наводки СОН-9
В 1970-е годы старые станции заменил радиоприборный комплекс РПК-1 «Ваза» на шасси автомобиля «Урал-375».
Помимо советских зенитно-артиллерийских систем С-60 Северная Корея получила значительное количество 57-мм орудий китайского производства Type 57.
57-мм зенитные пушки в Военном музее китайской революции
По основным характеристикам китайская пушка Type 57 не отличается от советской АЗП-57, но некоторые детали не взаимозаменяемы. В составе зенитной батареи Type 57 используется станция орудийной наводки китайского производства.
Судя по всему, в зенитных артиллерийских подразделениях северокорейской армии китайских 57-мм орудий Type 57 сейчас имеется больше, чем советских АЗП-57.
С использованием артиллерийской части АЗП-57 в КНДР выпускались спаренные 57-мм буксируемые артиллерийские установки.
Точные характеристики и наименование 57-мм «спарки» не известны. Однако есть основание полагать, что это северокорейская реинкарнация не пошедшей в серию советской зенитной установки С-68, снабжённой электроприводом, связанным со станцией орудийной наводки, и размещённой на четырёхколёсной повозке С-79А. Масса установки в боевом положении составляла около 6000 кг. Темп стрельбы – 480 выстр./мин. Боевая скорострельность – до 140 выстр./мин.
Самой эффективной зениткой, использовавшейся в 1950-1953 гг. в ходе боевых действий на Корейском полуострове, была советская 37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года (61-К).
37-мм автоматическая зенитная пушка 61-К на огневой позиции
Советская 37-мм автоматическая пушка, созданная на базе шведской 40-мм зенитки Bofors L60, способна поражать воздушные цели на дальности до 4000 м и высоте 3000 м. Эффективная дальность зенитного огня была примерно в два раза меньше. Темп стрельбы – 160 выстр./мин. Масса орудия в боевом положении без щита составляла 2100 кг. Расчёт – 7 человек.
После окончания Корейской войны сборка зениток 61-К была налажена в КНДР. Также на вооружении имеется более 500 китайских 37-мм Type 55, и на сегодняшний день различные модификации 37-мм автоматов являются самыми многочисленными в зенитной артиллерии северокорейской армии.
Помимо Type 55 из КНР в начале 1980-х поставлялись спаренные 37-мм установки Тype 74. Эта зенитка была создана на базе Type 65, которая имела много общего с советской В-47. Во всех этих установках два блока стволов 37-мм автомата 61-К объединены на одном лафете. Благодаря такому решению удалось существенно увеличить практическую скорострельность и вероятность поражения цели.
37-мм спаренная зенитная установка Тype 74
Масса зенитной установки Тype 74 в походном положении составляет около 3000 кг, в боевом – 2850 кг. Скорострельность – 320-360 выстр./мин. Расчёт – 7 человек. Дальность и досягаемость по высоте остались на уровне советской 37-мм автоматической зенитной пушки образца 1939 года.
Установка Тype 74 отличалась от Тype 65 возможностью работы в автоматическом режиме, когда расчёты производят только заряжание. Наведение и стрельба осуществляются с командного прибора управления зенитным огнём. Для этого зенитная установка оснащена следящими дистанционно управляемыми электрическими приводами и исполнительными электромеханическими устройствами. Для энергоснабжения придаётся буксируемый дизельный генератор. Также могут использоваться компактные бензиновые генераторы.
В составе батареи имеется шесть спаренных зенитных установок Тype 74, соединённых с центральной станцией орудийной наводки кабельными линиями. Все орудия располагаются на удалении не более 50 м от распределительного кабельного щитка.
В справочниках говорится, что вооруженные силы Северной Кореи располагают 23-мм спаренными зенитными установками ЗУ-23.
23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23 в походном положении
Возможно, что речь идёт о китайском экспортном клоне, известном как Тype 85. Установка Тype 85 в целом идентична советской ЗУ-23, но имеет ряд незначительных конструктивных и технологических отличий. Масса в походном состоянии составляла 950 кг. Темп стрельбы – 1600 выстр./мин. Практическая скорострельность – 200 выстр./мин. Дальность стрельбы по воздушным целям – до 2500 м. Досягаемость по высоте – 1500 м.
Зенитные пулемётные установки
В 1950-1970-е годы Северная Корея получила несколько тысяч 12,7-мм пулемётов, которые могли использоваться для стрельбы по воздушным целям. Это были пулемёты, поставлявшиеся вместе с советской и китайской бронетехникой, а также предназначенные для обеспечения ПВО пехотных подразделений.
Советский Союз передавал крупнокалиберные пулемёты ДШКМ, а Китай поставлял Type 54 и Type 54-1, созданные на базе ДШКМ.
12,7-мм пулемёт Type 54-1 в положении для зенитной стрельбы
В 1980-е годы было получено некоторое количество советских НСВ-12,7 и пакет технической документации для налаживания производства. Однако в 1990-е годы, после распада СССР и прекращения экономической поддержки, Северная Корея столкнулась с масштабными экономическими проблемами, и наладить массовый выпуск пулемётов НСВ-12,7 в КНДР не удалось.
В 1950-е годы Советский Союз передавал Северной Корее 14,5-мм зенитные установки: спаренные ЗУ-2 и счетверённые ЗПУ-4, а Китай их клоны – Type 58 и Type 56.
Для стрельбы из этих установок использовались патроны размерности 14,5х114 мм. Вес пули 60-64 г, начальная скорость – от 975 до 1005 м/с. Лучшую эффективность против воздушных целей, имеющих бронезащиту, демонстрирует патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 массой 64 г. Эта пуля пробивает броню толщиной 20 мм при угле 20° от нормали на расстоянии 300 м и зажигает авиационное горючее, находящееся за бронёй. В боекомплект установки могут входить и 14,5-мм патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БСТ, с зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ, с пристрелочно-зажигательной пулей ЗП.
Масса спаренной установки ЗУ-2 в боевом положении – 640 кг. Темп стрельбы – 1100–1200 выстр./мин. Практическая скорострельность – до 300 выстр./мин. Расчёт – 4 человека. На поле боя установка перемещается силами расчёта, а для транспортировки в горно-лесистой местности её можно разобрать на части весом не более 80 кг каждая.
14,5-мм спаренная зенитная пулемётная установка Type 58
За счёт доработки конструкции лафета и использования лёгких сплавов масса китайской установки Type 58 была уменьшена до 580 кг.
В 1950-1980-е годы советская счетверённая 14,5-мм зенитная установка ЗПУ-4 пользовалась большой популярностью в социалистических и развивающихся странах. Полным аналогом ЗПУ-4 являлась китайская Type 56.
14,5-мм зенитная установка Type 56
Установка Type 56 в боевом положении весит немногим более 2000 кг. Суммарный темп стрельбы из четырёх стволов – 2200-2400 выстр./мин. Скорострельность – до 1000 выстр./мин. Обеспечивается зона поражения по дальности 2000 м, по высоте – 1500 м. ЗПУ-4 и Type 56 буксируются легкими армейскими автомобилями. Наличие подрессоривания колес даёт возможность движения с высокими скоростями. Расчёт – 6 человек.
Для управления стрельбой используется автоматический зенитный прицел построительного типа, имеющий счётно-решающий механизм, учитывающий скорость цели, курс цели и угол пикирования. Это позволяло достаточно эффективно поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 300 м/с.
Счетверённые установки в основном использовались в дивизионах, придаваемых пехотным полкам, а также в зенитных бригадах. Обычно в зенитной пулемётной роте было шесть установок.
В настоящее время 14,5-мм зенитные пулемёты имеют широкое распространение в вооруженных силах КНДР. Они монтируются на бронетехнику и боевые катера.
Счетверённые установки, обслуживаемые женскими расчётами, регулярно показывают по северокорейскому телевидению и на военных парадах. Очень часто пулемётные установки устанавливают в кузове грузовиков ЗиЛ-130.
Такая импровизированная самоходная установка обладает высокой мобильностью при движении по дорогам с твёрдым покрытием, что позволяет их оперативно перебрасывать к прикрываемым объектам.
Зенитные самоходные артиллерийские установки
Первой массовой зенитной самоходной артиллерийской установкой в вооруженных силах КНДР стал собственный аналог советской ЗСУ-57-2.
ЗСУ-57-2
ЗСУ-57-2 создавалась на базе танка Т-54. Вооружение состояло из спаренной артиллерийской части С-68, в которой использовались 57-мм пушки С-60. Темп стрельбы спаренной установки достигал 480 выстр./мин. Реальная скорострельность – до 140 выстр./мин.
Масса машины в боевом положении составляла 28 т. Внутренние агрегаты и экипаж были прикрыты 8-13 мм противопульной бронёй. Сверху башня зенитной установки брони не имела. Скорость по шоссе – до 50 км/ч.
Хотя мобильность гусеничной самоходки, вооруженной двумя 57-мм зенитными пушками, по сравнению с буксируемым орудием возросла, эффективность зенитной артиллерийской батареи, в которой имелось четыре самоходные установки, была существенно хуже, чем у шестиорудийной батареи С-60. На точность стрельбы отрицательно влияло отсутствие радиолокационной автоматизированной системы управления огнём. При стрельбе по воздушным целям экипаж зенитной самоходки дальность и скорость полёта определял визуально. Кроме того, спаренная установка С-68 имела низкие угловые скорости наведения орудия на цель.
Западные источники утверждают, что в КНДР в 1968 году началась сборка собственных версий ЗСУ-57-2. Легкобронированные башни со спаренными артустановками С-68, поставленные из СССР, устанавливались на ходовую часть танков Type 59 (китайский клон Т-54). Всего Северная Корея получила 250 зенитных башен.
В середине 1980-х американская разведка зафиксировала создание в КНДР самоходной артиллерийской установки, вооруженной двумя 57-мм пушками. В иностранных справочниках эта машина известна как М1985, но, по всей видимости, она была создана в конце 1970-х. По южнокорейским данным, было построено около 250 самоходных установок М1985.
ЗСУ М1985
В отличие от ЗСУ-57-2, на северокорейской зенитной самоходке устанавливается башня иной формы, и применено шасси, очень сильно напоминающее ГМЗ-575, используемое в СССР для ЗСУ-23-4 «Шилка».
Судя по всему, эта машина легче ЗСУ-57-2 и весит около 20 т. Максимальная скорость по шоссе – до 50 км/ч. Экипаж – 4 человека. В связи с тем, что на самоходной установке нет собственной РЛС обнаружения воздушных целей и управления зенитным огнём, эффективность стрельбы вряд ли существенно выше, чем у ЗСУ-57-2. Впрочем, имеется возможность того, что батарея самоходных установок М1985 может получать данные для стрельбы и синхронно управляться по радиоканалу или кабельным линиям с внешних радиолокационных станций орудийной наводки, которые по возможностям аналогичны советским СОН-9 или РПК-1. В этом случае точность огня при стационарном использовании будет достаточно высокой.
В 1960-е годы северокорейские инженеры создали зенитную самоходную установку, вооруженную двумя 37-мм автоматами. Эта ЗСУ была впервые замечена западными разведками в 1978 году и соответственно получила обозначение М1978.
ЗСУ М1978
Концептуально северокорейская установка М1978 с открытой сверху башней, установленной на легкобронированном шасси, соответствует американским ЗСУ М19 и M42, вооруженным двумя 40-мм пушками. Известно, что несколько М19, использовавшихся войсками ООН в ходе Корейской войны для стрельбы по наземным целям, были захвачены северокорейской армией.
Хотя в распоряжении расчёта самоходной установки М1978 имеются только оптические прицелы, что не соответствует современным реалиям, эти машины до сих пор остаются на вооружении.
Ряд источников утверждает, что в КНДР в 1980-1990-е годы был создан ещё ряд моделей усовершенствованных ЗСУ, вооруженных 37-мм пушками. Однако достоверной информации о них найти не удалось.
В середине 1980-х Северная Корея получила несколько десятков ЗСУ-23-4 «Шилка». Однако эти боевые машины использовались ограниченно и сейчас, по всей видимости, сняты с вооружения.
ЗСУ-23-4 «Шилка»
В то же время советские самоходные зенитные установки с четырьмя 23-мм пушками послужили источником вдохновения при создании ряда северокорейских ЗСУ.
Массово выпускалась 30-мм самоходная установка, которая в западных справочниках обозначена как М1992.
ЗСУ М1992
В ЗСУ М1992 используется гусеничное шасси, являющееся аналогом ГМЗ-575. Но по сравнению с ЗСУ-23-4 северокорейская самоходная установка заметно выше. Вместо 23-мм автоматов 2А7 в башне увеличенных размеров установлены две 30-мм пушки НН-30, используемые в составе морской артиллерийской установки АК-230.
Темп стрельбы – до 1000 выстр./мин на ствол. Эффективная дальность по воздушным целям – около 3000 м. Судя по всему, аппаратная часть ЗСУ М1992 с минимальными изменениями скопирована с советской ЗСУ-23-4. Так же как и на «Шилке», дальность обнаружения не превышает 20 км, а взятие цели на сопровождение возможно с 15 км.
Западные эксперты считают, что вес северокорейской ЗСУ около 20 т. Дизельный двигатель мощностью 280 л. с. может разогнать машину на шоссе до 50 км/ч. Имеется вспомогательная силовая установка, которая питает все системы, когда основной двигатель отключён. Экипаж – 4 человека.
Продолжение следует…