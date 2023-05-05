Американский летчик: Даже если поставить истребители F-16 Украине, они не помогут ей преодолевать российскую ПВО

Возможные поставки украинской армии истребителей F-16 не повлияют на ход вооруженного конфликта, так как самолеты этой модели не способны преодолеть российские системы ПВО.Как сообщает американское издание Business Insider со ссылкой на ветерана ВВС США Джона Венейбла, у истребителей F-16 отсутствует функция малозаметности, что делает их уязвимыми перед современными системами ПВО, такими как российские ЗРС С-400.Американский летчик подчеркнул, что истребители F-16 практически бесполезны для украинских ВВС, так как российские системы ПВО могут с легкостью "перехитрить" их системы наведения. Исходя из этого, даже в случае передачи украинской армии американских истребителей, это не окажет заметного влияния на ход вооруженного конфликта на Украине и не увеличит вероятность положительного исхода анонсированного широкомасштабного контрнаступления ВСУ.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинской армии, вероятно, понадобится провести еще одно контрнаступление, а поставки Западом американских истребителей F-16 будут зависеть от результатов первого. По словам Кулебы, решающее сражение в ходе украинского кризиса приведет к возврату этой страны к границам 1991 года. Он также добавил, что, если бы на вооружении ВСУ уже сейчас были американские самолеты F-16, это могло бы значительно ускорить сроки проведения широкомасштабного контрнаступления.При всех заявлениях Венейбла, безусловно, нельзя и недооценивать вероятность поставок F-16 Украине. Любой натовский истребитель - боевая единица, которая в любом случае способна наносить ущерб.