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Американский летчик: Даже если поставить истребители F-16 Украине, они не помогут ей преодолевать российскую ПВО

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Американский летчик: Даже если поставить истребители F-16 Украине, они не помогут ей преодолевать российскую ПВО

Возможные поставки украинской армии истребителей F-16 не повлияют на ход вооруженного конфликта, так как самолеты этой модели не способны преодолеть российские системы ПВО.


Как сообщает американское издание Business Insider со ссылкой на ветерана ВВС США Джона Венейбла, у истребителей F-16 отсутствует функция малозаметности, что делает их уязвимыми перед современными системами ПВО, такими как российские ЗРС С-400.

Американский летчик подчеркнул, что истребители F-16 практически бесполезны для украинских ВВС, так как российские системы ПВО могут с легкостью "перехитрить" их системы наведения. Исходя из этого, даже в случае передачи украинской армии американских истребителей, это не окажет заметного влияния на ход вооруженного конфликта на Украине и не увеличит вероятность положительного исхода анонсированного широкомасштабного контрнаступления ВСУ.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинской армии, вероятно, понадобится провести еще одно контрнаступление, а поставки Западом американских истребителей F-16 будут зависеть от результатов первого. По словам Кулебы, решающее сражение в ходе украинского кризиса приведет к возврату этой страны к границам 1991 года. Он также добавил, что, если бы на вооружении ВСУ уже сейчас были американские самолеты F-16, это могло бы значительно ускорить сроки проведения широкомасштабного контрнаступления.

При всех заявлениях Венейбла, безусловно, нельзя и недооценивать вероятность поставок F-16 Украине. Любой натовский истребитель - боевая единица, которая в любом случае способна наносить ущерб.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Staff Sgt. Jonathan Snyder
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19 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 12:45
    +4
    В наше время больше не сами самолёты важны , как вооружение этих самолётов!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:58
      0
      Янки могут таким незамысловатым ходом мнения штатного "лётчика-эксперта" заставить поделится бесплатно своих союзников по НАТО (читай подчинённых) европейскими моделями самолётов, а уж свои Ф-16 продать тем же "союзникам" за полноценную стоимость.
      У них прибыль всегда на первом месте.
      1. osp
        osp Сегодня, 13:16
        0
        Не все так просто. Европейцы запросто могут отдать имеющиеся F-16 которые заменяют на F-35 Украине без какого-либо ущерба для себя.
        Та же Норвегия, так как техника списывается. Или Нидерланды.

        У США же таких самолетов на хранении ни одна сотня.
        Но есть Национальная Гвардия , есть Резерв ВВС США на случай крупных военных конфликтов.
        А значит есть пилоты-резервисты для находящихся на хранении F-16.

        И ради Украины транжирить эти резервы американцы не хотят. По крайне мере пока.
        А вот европейцы могут поделится.
        1. 75Сергей
          75Сергей Сегодня, 13:37
          +1
          Лётчики Украины уже прошли обучение на авиабазах США, сняться с Европейских аэродромов и пернлететь на Украину - плевое дело.
          Надо смотреть как согласуются их средства обеспечения полётов с советским оборудованием и если никак, то смотреть, не начали ли завозить к ним чего-нибудь такого эдакого "непонятно для чего."
          1. osp
            osp Сегодня, 13:43
            0
            Это верно. Если дойдет до их передачи то летать естественно будут с украинских аэродромов. Или автомагистралей если "Боевой Сокол" на такое рассчитан.
            Летать с Польши и Румынии к линии фронта сильно сомнительное занятие из-за того что радиус действия упадет в разы. До Донбасса они вовсе не долетят так.
            Опять же станет проблема из защищенности на украинских аэродромах.
            Надо где-то их прятать и так далее.
            1. Pete Mitchell
              Pete Mitchell Сегодня, 14:12
              0
              Цитата: osp
              Если дойдет до их передачи то летать естественно будут с украинских аэродромов
              . Требуют асфальтового покрытия request нормальную советскую полосу второго класса они долго не выдержат.
              Цитата: 75Сергей
              Лётчики Украины уже прошли обучение на авиабазах США
              Они сами об этом не слышали; их недавно общему английскому обучали соседи - не ахти как пошло
              Цитата: osp
              США же таких самолетов на хранении ни одна сотня.
              вытащить самолет из AMARC это не быстро, не дешево. И самолеты там в основном не самых свежих модификаций
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:52
    -1
    Если для банальных снарядов систем залпового огня придумали как сделать так, чтобы насытить ответные возможности ПВО и нужная часть снарядов дошла до цели, уж для действий самолётов тоже придумают.
  3. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 12:54
    +2
    Смешно. Там, якобы, украинские дроны аж над Кремлём пролетали, а тут F-16 не пролетят. Американцам в умении издеваться ради увеличения военных расходов не откажешь...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:59
    -1
    нельзя и недооценивать вероятность поставок F-16 Украине
    Как и др. боевой техники какого года выпуска она не была бы.
  5. Zorro21
    Zorro21 Сегодня, 13:00
    +7
    у истребителей F-16 отсутствует функция малозаметности
    Можно подумать у F-35 эта функция есть. На наших радарах "Небо" м-диапазона оба светятся одинаково хорошо. F-35 даже лучше, у него почти нет "блестящих точек", а значит и нет интерференции.
    Но F-16 действительно могут стать опасными для наших самолетов, действующих у западной границы Украины. Там из-за границы можно легко организовать засадные удары с наведением с самолетов ДРЛО с территории Польши или Молдовы. Так например был сбит Турцией наш самолет Су-24 в Сирии.
    1. Neige Lobof
      Neige Lobof Сегодня, 13:19
      0
      Ещё как будут опасны. При правильном использовании гадюка не менее эффективны чем ф15, смотрим Израиль. Гадюка сбила больше самолётов в боях чем все остальные типы в мире.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:06
    0
    Американский летчик: Даже если поставить истребители F-16 Украине, они не помогут ей преодолевать российскую ПВО
    . Всё правильно... любые действия в прифронтовой полосе, это потери и как следствие развеянный миф, о превосходство западной техники.
    1. Neige Lobof
      Neige Lobof Сегодня, 13:32
      +1
      Западная техника в частности ф16 Вайпер и вправду превосходит большинство самолётов мира по параметрам : Лёгкость управления, надёжность двигателей, системы вооружения Воздух Земля и прицельные приспособления. Радар в режимах поиска на земле и воде. Новейшие машины с АФАР Именно это делает эту дешёвую лёгкую и живучуюю машину такой опасной. Имей бы МиГ29 все эти прибамбасы он был бы ничем не хуже. Но увы, мало кто этим занимался последниеи30 лет.
  7. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 13:09
    0
    Границы 404, действительно надо вернуть к изначальному размеру 1654г.
  8. osp
    osp Сегодня, 13:11
    -2
    Это заблуждение.
    Во-первых при полете на малых высотах у линии фронта или на средних высотах в глубине украинской территории никакая ПВО этим истребителям угрожать не сможет.
    Даже такая как С-400, поскольку радиогоризонт никто не отменял.
    И пилот обнаружив облучение своего самолета наземными ЗРК всегда сможет уйти на малые высоты где того излучения уже нет.
    Во-вторых F-16 это платформа для запуска целого рода ракет и планирующих бомб чья дальность позволяет это делать за пределами наземной ПВО.
    В-третьих. Если взять модификации F-16 уровня 15-20 летней давности, то их радиоэлектронное оборудование может на голову превзойти любой российский истребитель. Даже Су-30СМ.
    При поддержке ДРЛО НАТО и вооружаясь ракетами AIM-120 это была бы большая угроза для всех наших самолетов.
  9. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:12
    +2
    Отличный боевой самолет . Очень опасный враг. И снова шапкозакидательство. Ничему жизнь не учит
    1. osp
      osp Сегодня, 13:21
      +4
      А ничему жизнь не учит. И 14 последних месяцев ничего не показало. И регулярные налеты украинских БПЛА по всей Европейской части России не направили ни на какие нужные выводы.
      В любой западной военной техники и даже управляемых боеприпасах электронное оснащение превосходит аналогичное российское минимум на 10-15 лет.
      А это дает большое преимущество в вычислительных процессах, времени реакции , точности применения.
  10. Neige Lobof
    Neige Lobof Сегодня, 13:14
    +1
    Почему же не поможет? В связке с ДРЛО Ембраер 145 ИМС гадюки будут летать без включения радара, направоляемые на косяки "Калибров" с земли или дрло. Могут лупить АЖМ -86С на 680 км вглубь территории РФ нанося чувствительный потери и не входя в зону активности с400. Могут на лбс выносить все Мавериками и ЖДАМами все что движется, загнать Гарпунами ( Harpoon) флот РФ в бухту Севастополя. Держать на расстоянии российские истребители СУ35 АМРААМи и наносить ощутимые потери. ибо с Дрло они могут летать незаметно и молниеносно атаковать. Я думаю янки пока не решили всех проблем с пилотами и логистикой потому не дают.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:58
      0
      Это можно делать с территории стран наты, чтобы не заморачиваться с пилотами, логистикой и этсетера.