Советник президента США по нацбезопасности: Израильские власти оставляют за собой право нанести удары по Тегерану в случае разработки им ядерного оружия

Мы дали ясно понять Ирану, что не позволим ему получить ядерное оружие. Как уже неоднократно отмечал президент Джо Байден, он готов подтвердить это заявление действиями, в том числе, дав Израилю свободу действий в этом отношении

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Израиль может решиться открыто пойти против Ирана лишь в случае получения последним ядерного оружия (ЯО). Слова Салливана прозвучали в ходе его выступления в вашингтонском Институте ближневосточной политики. Как отметили в Белом Доме, израильские власти оставляют за собой право нанести удары по Тегерану в случае разработки им такого оружия.– подчеркнул Салливан.В то же время, по его словам, официальный Вашингтон продолжает находить точки соприкосновения во взаимодействии с Тегераном относительно его ядерной программы. Как уточнил представитель Белого дома, расторгнуть Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), не получив ничего взамен было бы фатальной ошибкой.Напомним, что ещё в 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Россия и Китай подписали с Ираном СВПД по иранской ядерной программе. Данный документ предусматривал отказ от наложения против этой страны санкций в обмен на прекращение разработки последней ядерного оружия, а также на сокращение числа ядерных центрифуг. Однако уже спустя 3 года тогдашний глава американского государства Дональд Трамп принял решение о выходе из этой сделки, обвинив иранские власти в нарушении соглашения. В качестве же ответной меры Иран тоже отказался от некоторых взятых на себя ранее обязательств, вернувшись при этом к работе по обогащению урана сверх уровня, оговорённого сторонами. Несмотря на готовность Байдена вернуться к сделке в 2021 году, до сих пор так и не удалось достигнуть каких-либо договорённостей на этот счёт.Кстати говоря, как сообщал ранее Bloomberg, в феврале прошлого года международные наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили уран, обогащённые до 84%. Данное количество, однако, не дотягивает до уровня, необходимого для создания ЯО (для этого уран должен быть обогащён до 90%). Таким образом, представители МАГАТЭ пытаются понять, каким образом Ирану удалось за столь короткое время вывести обогащение урана на рекордные уровни. Тем не менее, в международной организации признали, что не располагают какими-либо данными, указывающими на то, что эта страна могла бы производить ЯО.