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Советник президента США по нацбезопасности: Израильские власти оставляют за собой право нанести удары по Тегерану в случае разработки им ядерного оружия

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Советник президента США по нацбезопасности: Израильские власти оставляют за собой право нанести удары по Тегерану в случае разработки им ядерного оружия

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Израиль может решиться открыто пойти против Ирана лишь в случае получения последним ядерного оружия (ЯО). Слова Салливана прозвучали в ходе его выступления в вашингтонском Институте ближневосточной политики. Как отметили в Белом Доме, израильские власти оставляют за собой право нанести удары по Тегерану в случае разработки им такого оружия.


Мы дали ясно понять Ирану, что не позволим ему получить ядерное оружие. Как уже неоднократно отмечал президент Джо Байден, он готов подтвердить это заявление действиями, в том числе, дав Израилю свободу действий в этом отношении

– подчеркнул Салливан.

В то же время, по его словам, официальный Вашингтон продолжает находить точки соприкосновения во взаимодействии с Тегераном относительно его ядерной программы. Как уточнил представитель Белого дома, расторгнуть Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), не получив ничего взамен было бы фатальной ошибкой.

Напомним, что ещё в 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Россия и Китай подписали с Ираном СВПД по иранской ядерной программе. Данный документ предусматривал отказ от наложения против этой страны санкций в обмен на прекращение разработки последней ядерного оружия, а также на сокращение числа ядерных центрифуг. Однако уже спустя 3 года тогдашний глава американского государства Дональд Трамп принял решение о выходе из этой сделки, обвинив иранские власти в нарушении соглашения. В качестве же ответной меры Иран тоже отказался от некоторых взятых на себя ранее обязательств, вернувшись при этом к работе по обогащению урана сверх уровня, оговорённого сторонами. Несмотря на готовность Байдена вернуться к сделке в 2021 году, до сих пор так и не удалось достигнуть каких-либо договорённостей на этот счёт.

Кстати говоря, как сообщал ранее Bloomberg, в феврале прошлого года международные наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили уран, обогащённые до 84%. Данное количество, однако, не дотягивает до уровня, необходимого для создания ЯО (для этого уран должен быть обогащён до 90%). Таким образом, представители МАГАТЭ пытаются понять, каким образом Ирану удалось за столь короткое время вывести обогащение урана на рекордные уровни. Тем не менее, в международной организации признали, что не располагают какими-либо данными, указывающими на то, что эта страна могла бы производить ЯО.
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17 комментариев
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  1. zloybond
    zloybond Сегодня, 12:39
    +1
    Не удивлюсь, если Иранцы снесут Израиль за его бесконечные бомбежки. Все идет к тому, что израильтяне слишком обнаглели и получат свое по самые помидоры.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 12:42
      +3
      Израильские удары не способны остановить иранскую ядерную программу. Могут в лучшем случае её оттянуть на пол года.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 13:05
        0
        в международной организации признали, что не располагают какими-либо данными, указывающими на то, что эта страна могла бы производить ЯО

        В современной политике не нужны никакие "данные".
        Достаточно парочки публикаций в СМИ и фотографий в интернете.
        И зря вы недооцениваете возможности Израиля. Он сам имеет ЯО, причём получил его втихую (и никто не почесался как-то защитить Мордехай Вануну, который рассказал про это миру и отсидел за это 18 лет). Если он ЯО сделал, то биологическое оружие точно есть. Его проще сделать, да и "подопытные" - зря, что-ли десятками тысяч без суда и следствия "террористов" хватает. Легко несколько сотен "испариться" среди них.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:59
      +2
      ...он готов подтвердить это заявление действиями, в том числе, дав Израилю свободу действий в этом отношении

      Более чем конкретно озвучено то, что янки называют "международным правом" - США готовы разрешить Израилю начать войну когда посчитают это нужным.
      В этом и есть весь смысл "международного права", которого придерживаются США.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 13:23
      +1
      Надо бомбить не Израиль, Израиль следствие, причина - США, вот её родимую и надо устранять. Уберём причину и следствие само сдохнет.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:43
    +4
    Израильские власти оставляют за собой право...
    это другое?!!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:45
    +1
    США дали добро Израилю нанести удар по Ирану,дав понять ,что если что США станет на защиту Израиля?США не слишком много на себя берут?Интересно каков у Ирана одномометный залп ракет средней дальности?Да и с БПЛА у Ирана всё нормально.Израиль 100 % не будет использовать ядерное оружие и так он на политической мировой арене не белый и пушстый.
  4. DVM
    DVM Сегодня, 12:55
    0
    Израиль готов бомбить при малейшей угрозе доя себя, Иран запустит все что у него есть, США утюжат ракетами и бомбами всех, кто им не угоден и только Россия на убийство своих граждан, на террор на своей земле выражает бесконечные озабоченности.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:56
    0
    Цитата: zloybond
    Не удивлюсь, если Иранцы снесут Израиль за его бесконечные бомбежки.

    Америкосы методично подталкиваю мир к третьей мировой войне, но надеются отсидеться за океаном и снять сливки. И если, не дай бог, это произойдет, Израиль прекратит свое существование, слишком многие его ненавидят. И израильская супер передовая армия не поможет.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:58
    +1
    Израильские власти оставляют за собой право нанести удары по Тегерану в случае разработки им ядерного оружия
    Американцы в очередной раз поддержали евреев в праве наносить удары только за возможное желание иранцев обезопасить себя. Как я понимаю Израиль сам будет принимать решение и делать выводы о том, что начал Тегеран разработку ЯО или еще только собирается и все равно это необходимо пресечь ударами. Одна страна БВ (Израиль) берет на себя единоличное право решать судьбу другого государства. Демократично.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:03
    0
    Советник президента США по нацбезопасности: Израильские власти оставляют за собой право нанести удары по Тегерану в случае разработки им ядерного оружия

    Так же и Иран - оставляет за собой право нанести удары по Израилю.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 13:04
    0
    Советник президента США по нацбезопасности: Израильские власти оставляют за собой право нанести удары по Тегерану в случае разработки им ядерного оружия
    тут интересны два момента...
    1. Почему за власти Израиля это заявление делает советник президента США? Кто из них потерял суверенитет?
    2. А удар Израиль будет наносить свои ядерным оружием? Которого у него вроде как быть и не должно...
  9. Denis812
    Denis812 Сегодня, 13:05
    -1
    Люди, которые желают победу Ирану.
    Подумайте, кто останется на БВ в этом случае.
    Я не то, чтобы жалею Израиль, мне на него "накакать". Но из-за Израиля Иран не может подняться настолько, чтобы начать угрожать и нашим интересам на БВ.
    В интересах России сохранять противоборство между Ираном и Израилем. Пусть периодически обстреливают друг друга, пусть ДРГ работают - это хорошо для России. Вот что для России нехорошо так это то, чтобы одна из сторон победила.
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:05
    -1
    Вот бы нашим кто-то разрешил подобные действия, а то кажется разрешили только красные линии
  11. идунавы
    идунавы Сегодня, 13:07
    0
    Понятно, в нужное время достанут пробирку из рукава и все предлог готов.
  12. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 13:10
    0
    оставляют за собой право нанести удары по Тегерану

    Во как! А кто это право дал?
  13. lubesky
    lubesky Сегодня, 13:12
    +1
    Логика у иудеев странная - враг обзавёлся ЯО, средства доставки у них есть давно - давайте нанесем удар, зачем? А чтобы Иран наверняка нанёс ядерный удар? wassat