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Премьер Венгрии: Если кто-то думает, что Россию можно победить на поле боя, то эти люди не выросли из детского возраста

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Премьер Венгрии: Если кто-то думает, что Россию можно победить на поле боя, то эти люди не выросли из детского возраста

Премьер-министр Венгрии прокомментировал как готовящееся украинское контрнаступление, так и весь ход вооружённого конфликта на Украине. Особого внимания со стороны Орбана удостоились постоянные заявления киевского режима о том, что они намерены победить Россию на поля боя, причём уже в ближайшее время.


По словам венгерского премьера, эти заявления вызывают недоумение.

Орбан:

Я пытаюсь себе представить поражение России на поле боя, но у меня не хватает фантазии, чтобы это сделать.

По заявлению главы венгерского кабмина, трудно себе представить то, что на поле боя можно победить ядерную державу.

Виктор Орбан:

Если кто-то думает, что русские сложа руки и молча будут смотреть за тем, как над ними одерживают победу на поле боя, ломают политический строй, убивают президента, устраивают атаку дронов на Красную площадь, то эти люди не выросли из детского возраста.

Орбан добавил, что такое может быть только в каком-то фильме, сказке, но не в реальности.

Ранее премьер Венгрии заявил, что конфликт на Украине может закончиться, если американцы на выборах проголосуют за Дональда Трампа. И сам Трамп заявлял, что в случае его избрания президентом США вооружённый конфликт на Украине завершится за 24 часа, для чего будет достаточно провести переговоры с президентами Украины и РФ и перестать направлять оружие в Киев.
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28 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:04
    0
    А кто мог себе представить, что Германия за пол века настолько выродится?!..
    Never say "Never" (с)
    Ибо... "Всё течёт, всё меняется." (с)
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:12
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      А кто мог себе представить, что Германия за пол века настолько выродится?!..
      Never say "Never" (

      Рах пишете про немцев, так пишите на немецкм цитату, причем тут английский.
      "Sag niemals nie !"
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 13:25
        -1
        Из немецкого я знаю только...
        Гитер капут! )
      2. frruc
        frruc Сегодня, 13:28
        0
        ......постоянные заявления киевского режима о том, что они намерены победить Россию на поля боя, причём уже в ближайшее время.

        Орбан .... такое может быть только в каком-то фильме, сказке, но не в реальности.

        Бандеровцы только продлевают свои конвульсии и все равно сдохнут, если вовремя не сбегут куда-нибудь за океан.
        Орбан, наверно, не знает, что этот куевский режим пребывает в потусторонней реальности.
      3. Konnick
        Konnick Сегодня, 14:10
        0
        Рах пишете про немцев, так пишите на немецкм цитату, причем тут английский.
        "Sag niemals nie !"

        Да и по-английски это выражение -"Never say never again"
    2. frruc
      frruc Сегодня, 13:32
      +1
      Смею_заметить_
      А кто мог себе представить, что Германия за пол века настолько выродится?!..

      А что, Германия (ФРГ) когда-то была другой? Просто сейчас все стало на свои места, как говорится "маски сброшены".
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:05
    -11
    Чел просто не в курсе про "Крымскую войну".
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:08
      +11
      Не расскажете, как там победили на поле боя? Кажется, как раз на поле боя, особенно в петропавловске, накидали полную авоську. Вы кстати, англичан поспрашивайте на тему - "победили ли они Россию в Крымской войне". Судя по всему, ответ для вас будет неожиданным
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 13:22
        -6
        Да, ступил, извините. Всё в "крымскую" было хорошо.
        Позвольте замереть в глубоком пардоне (с)
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 13:52
          +3
          Цитата: Копчёный
          Всё в "крымскую" было хорошо.

          Да просто замечательно все было! И легкую бригаду не заманили в ловушку и под ноль не раскатали на поле боя, англичане до сих пор вздрагивают, как им по соплям прилетело, и тонкая красная линия, если отбросить весь пафос - это снова тактически раз англичане, которых поймали со спущеными штанами, и калолиция всех сильнейших держав европы совсместно с турками так и не смогла взять один-единственный провинциальный город...
          Так что пардон должен быть ну о-очень глубоким
          1. Копчёный
            Копчёный Сегодня, 14:04
            -1
            Глубокий само собой. Вообще, получается Крымская война, это славная традиция наших побед! Империя крепла и росла над собой, чтобы враги не делали. Ну дай Бог тогда, чтобы сейчас, как тогда!
            1. Bingo
              Bingo Сегодня, 14:50
              0
              Ну допустим от привычки лазить по дальним востокам и Архангельскам навеки отучили мелкобреханцев... А так-то до этого усиленно ползали, причем веками туда рвались.
      2. kaufman
        kaufman Сегодня, 14:04
        0
        А русско японская? А Цусима ? Что не было ?
    2. Володин
      Володин Сегодня, 13:22
      +5
      Цитата: Копчёный
      Чел просто не в курсе про "Крымскую войну".

      А на Крымской войне у кого-то было ЯО? Вы бы материал про выступление Орбана хоть прочли для начала
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 15:15
        0
        А на Крымской войне у кого-то было ЯО?
        В Крымскую войну вся артиллерия была ядерной. wink
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:07
    +3
    Орбан добавил, что такое может быть только в каком-то фильме, сказке, но не в реальности.

    Так Зеленский и живёт не в реальном мире, а том фильме,, где он президента играл (не смотре эту пошлятину, она только для шумеров).
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 13:17
      -1
      Да ну? Весь мир его очень серьёзно воспринимает.
      Иначе не вели бы диалоги , не приезжали в Киев , по факту уже 14 месяцев с помощью союзников воюет с ядерной державой.
      Это читатели ВО снисходительно так о нем говорят, а тот же Пригожин ещё летом назвал его твёрдым и красивым, и по имени отчеству
      1. Бодипанчер
        Бодипанчер Сегодня, 13:27
        0
        У этих приездов две цели: показать свою смелость избирателям и легитимизировать миллиарды из карманов налогоплательщиков которые уходят в украинскую прорву. Зеленский это просто банер на фоне которого надо сделать фото для отчётности.
        1. kaufman
          kaufman Сегодня, 14:05
          0
          Думаю ваше мнение не совпадает с мнением мирового сообщества. Но вас не переубедить
  4. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 13:12
    +3
    Я пытаюсь себе представить поражение России

    Для это не обязательно смотреть американскую фантастику, достаточно стать европейским политиком. Сразу дадут брошюрку с официальными цитатами и можно даже не думать. Страной легко сможет управлять не только клоун, но и любое животное. Достаточно просто гавкнуть или мяукнуть в нужный момент.
  5. Born
    Born Сегодня, 13:20
    +1
    Всех можно победить - вопрос ресурсов и грамотного управления.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:24
    0
    Вряд-ли англосаксы ставят себе задачу победить Россию военным путем. А вот провернуть то, что они провернули чуть более 100 лет назад, конечно не без помощи местных "абрамовичей" - да. Сейчас повторяется то, что было в первую мировую войну - сначала патриотический подъем у населения, "снарядный" голод, непонятки в тылу, гибель кадровой армии на начальном этапе войны из-за бездарного руководства, призыв, создание национальных военизированных подразделений, потом населению стало пофиг на войну.... Закончилось все тем, что вернулись с войны с лозунгом "грабь награбленное" и Россия умылась кровью.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:27
    +2
    трудно себе представить то, что на поле боя можно победить ядерную державу.
    Прав Орбан, поэтому у одурманенного русофобией сброда в ЕС к нему особое отношение.
  8. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 13:28
    0
    Я пытаюсь себе представить поражение России на поле боя, но у меня не хватает фантазии, чтобы это сделать.

    У меня тоже. Но хватает фантазии представить, что после победы России воцарится мир, а с Венгрией ещё и дружба, Икарус, Хунгарофрукт)
  9. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 13:33
    +2
    Россию можно победить, а точнее разложить только изнутри. Орбан прав, но имеет репутацию маргинального политика поэтому слушать его не будут.
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 13:41
      +1
      Любую страну в принципе можно разложить изнутри. Со скакуасами получилось на славу и теперь у них вместо головы то место, которое принято прежде всего спасать в американских боевиках. Но с Россией номер не пройдёт, по крайней мере на данном историческом этапе.
  10. Altmann
    Altmann Сегодня, 13:56
    +1
    Вижу проблему в том что за 30 лет никто из историков не обратил внимание на военную историю России.Крымская война,Наполеон,все это еще живо,русские могут проиграть битву,но их нельзя победить в война Я верю в Россию, мне нравятся люди, хотя они могут быть немного грубыми. Но они честные и смелые люди.
    К сожалению, в Чехии есть правительство, которое можно назвать объединением полезных идиотов, am am
  11. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 14:21
    -1
    Орбан решает, пиарясь, свои внутриевропейские гешефты. Например, скидку на газ...