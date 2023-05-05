Премьер Венгрии: Если кто-то думает, что Россию можно победить на поле боя, то эти люди не выросли из детского возраста

Я пытаюсь себе представить поражение России на поле боя, но у меня не хватает фантазии, чтобы это сделать.

Если кто-то думает, что русские сложа руки и молча будут смотреть за тем, как над ними одерживают победу на поле боя, ломают политический строй, убивают президента, устраивают атаку дронов на Красную площадь, то эти люди не выросли из детского возраста.