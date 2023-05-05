Премьер Венгрии: Если кто-то думает, что Россию можно победить на поле боя, то эти люди не выросли из детского возраста

Премьер-министр Венгрии прокомментировал как готовящееся украинское контрнаступление, так и весь ход вооружённого конфликта на Украине. Особого внимания со стороны Орбана удостоились постоянные заявления киевского режима о том, что они намерены победить Россию на поля боя, причём уже в ближайшее время.
По словам венгерского премьера, эти заявления вызывают недоумение.
Орбан:
Я пытаюсь себе представить поражение России на поле боя, но у меня не хватает фантазии, чтобы это сделать.
По заявлению главы венгерского кабмина, трудно себе представить то, что на поле боя можно победить ядерную державу.
Виктор Орбан:
Если кто-то думает, что русские сложа руки и молча будут смотреть за тем, как над ними одерживают победу на поле боя, ломают политический строй, убивают президента, устраивают атаку дронов на Красную площадь, то эти люди не выросли из детского возраста.
Орбан добавил, что такое может быть только в каком-то фильме, сказке, но не в реальности.
Ранее премьер Венгрии заявил, что конфликт на Украине может закончиться, если американцы на выборах проголосуют за Дональда Трампа. И сам Трамп заявлял, что в случае его избрания президентом США вооружённый конфликт на Украине завершится за 24 часа, для чего будет достаточно провести переговоры с президентами Украины и РФ и перестать направлять оружие в Киев.