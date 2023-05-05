Мощный авиаудар по позициям ВСУ в Авдеевке попал в кадр

В населенном пункте Авдеевка, где продолжаются ожесточенные бои, российские ВКС нанесли мощный авиаудар по позициям украинских боевиков в районе Коксохимзавода.Сообщается, что в результате авиаудара была полностью уничтожена одна из занимаемых ВСУ позиций на отвале АКХЗ.Российские войска продолжают оттеснять и уничтожать боевиков киевского режима и иностранных наемников на авдеевском направлении фронта. Украинское командование заявило о планах эвакуировать все немногочисленное остающееся в Авдеевке мирное население. Соответствующие мероприятия планируется начать в ближайшее время.Авдеевка расположена на расстоянии 14 километров по прямой от Донецка, что позволяет оборудовавшим в этом населенном пункте подразделениям украинской армии обстреливать из артиллерийских систем главный город Донецкой Народной республики.В настоящее время на авдеевском направлении продолжается штурм села Первомайского, российским войскам удалось продвинуться в западной части еще одного занятого ВСУ населенного пункта - Марьинки. Также сообщается о смене позиций ВС РФ к западу от Новобахмутовки.Освобождение населенных пунктов Марьинка и Авдеевка поможет значительно снизить количество и интенсивность артиллерийских обстрелов жилых районов Донецка, в результате которых разрушаются здания и объекты инфраструктуры, а также нередко гибнут мирные жители.