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Мощный авиаудар по позициям ВСУ в Авдеевке попал в кадр

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Мощный авиаудар по позициям ВСУ в Авдеевке попал в кадр

В населенном пункте Авдеевка, где продолжаются ожесточенные бои, российские ВКС нанесли мощный авиаудар по позициям украинских боевиков в районе Коксохимзавода.


Сообщается, что в результате авиаудара была полностью уничтожена одна из занимаемых ВСУ позиций на отвале АКХЗ.






Российские войска продолжают оттеснять и уничтожать боевиков киевского режима и иностранных наемников на авдеевском направлении фронта. Украинское командование заявило о планах эвакуировать все немногочисленное остающееся в Авдеевке мирное население. Соответствующие мероприятия планируется начать в ближайшее время.



Авдеевка расположена на расстоянии 14 километров по прямой от Донецка, что позволяет оборудовавшим в этом населенном пункте подразделениям украинской армии обстреливать из артиллерийских систем главный город Донецкой Народной республики.

В настоящее время на авдеевском направлении продолжается штурм села Первомайского, российским войскам удалось продвинуться в западной части еще одного занятого ВСУ населенного пункта - Марьинки. Также сообщается о смене позиций ВС РФ к западу от Новобахмутовки.

Освобождение населенных пунктов Марьинка и Авдеевка поможет значительно снизить количество и интенсивность артиллерийских обстрелов жилых районов Донецка, в результате которых разрушаются здания и объекты инфраструктуры, а также нередко гибнут мирные жители.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:21
    0
    Хорошо вознеслось.Хотя должно было вниз,в ад..
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 13:54
      0
      По хорошему, если бы хотели , могли бы завалить эту Авдеевку солнцепеками по самое не могу. Но не делали и не делают .
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:55
      +1
      Интересно чем это так? ФАБ-1500 или чем то помощнее?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:22
    +1
    Если на отвале засели враги, то отвал должен стать карьером.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:23
    -8
    Не так же статья должна звучать. Надо писать что на протяжении 14 месяцев ВС РФ не может вытеснить боевиков киевского режима от Донецка. В сухом итоге продвижения более чем за год нет.
    А то написали , бомба мол взорвалась и попала в кадр.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:25
      +3
      Так стоп, а чё действительно, всушники так и сидят у Донецка?! Я помню начало, тогда говорили, что их всех обходят уходя вглубь Украины, чтобы они все сдались спустя время.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 14:06
        +1
        Да. Все это время части ВСУ располагались в 5-7 км от Донецка. 14 КМ это от ЦЕНТРА Донецка до центра поселка. Это все нужно знать как о ходе СВО так и мощи ВС РФ. Вы почему думаете МО РФ так не любит карты показывать?
    2. russ71
      russ71 Сегодня, 14:00
      0
      Странно, почему минусуют???
      Что в высказывании не ПРАВДА???

      Более года идет ВОЙНА... мы наступаем типа везде... а тут все го то 14 км от Донецка!!!
      Я не стратег, но все же... как то странно.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 14:17
        0
        Ну, если следовать логике "битвы за Артёмовск", то там сковывают резервы всу или вот вот их там всех в труху или они станут червоными сечевыми стрельцами и пойдут зеленского свергать. Полёт для фантазии немеряный.
        И вообще, ты кто такой (с), чтобы руководство критиковать?
  4. Комментарий был удален.
  5. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 13:30
    +1
    Сбылась мечта патриотов - позиции ВСУ начали закидывать чугунием! Видно правда укроПВО подустала.
  6. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:13
    0
    Громкий бабах и результативность удара далеко не одно и то же. request
    Особенно, когда противник зарылся в землю, а работать "чугуном".
    А на видео только бабах, остальное одни слова, даже кадров с БПЛА нет.
  7. Single-n
    Single-n Сегодня, 14:20
    +3
    Мдяя. Кинуть бомбу на позиции противника в 10 км от центра Донецка.. Спустя 14 месяцев боев... Скоро пойдут репортажи по типу. :"сегодня 202... в 14:35 .ВС РФ нанесло беспрецедентный по силе удар по ВСУ. Выстрелило в сторону Украины КРУПНОЙ дробью из обоих стволов ружья. "