Нет никаких сомнений в том, что это был враждебный акт по отношению к нашей стране. В то же время очевидным является и тот факт, что киевские террористы совершили это нападение исключительно по указке своих заокеанских хозяев

В этом случае мы не станем думать о том, было ли это формальным поводом для объявления войны или нет, а будем отвечать конкретными действиями

Пока мы не устраним главную проблему, заключающуюся в стремлении Запада любой ценой сохранить свою гегемонию и заставить остальные страны действовать только по их указке, ни о каком решении кризиса ни на Украине, ни в других частях мира и речи быть не может

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия ответит самым решительным образом на недавние атаки БПЛА на Кремль, отметив, что не стоит верить всем опровержениям украинских властей по поводу их непричастности к произошедшему.– заявил глава российского внешнеполитического ведомства сегодня журналистам.Тем временем Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов ШОС, которое прошло в городе Панаджи (штат Гоа) на юго-западе Индии.– подчеркнул российский дипломат, напомнив о том, что терпения у России достаточно.Также, в ходе беседы с главами МИД организации, Лавров сообщил, что все участники встречи выразили недоумение в связи с инцидентом. Министр иностранных дел Пакистана Билавал Зардари прямо осудил произошедшее, призвав как можно скорее привлечь к ответственности всех виновных в этом деле.В то же время глава российской дипломатии акцентировал внимание и на решении украинского конфликта, подчеркнув, что он не упирается лишь в линию разграничения.Сергей Лавров:Отметим, что Лавров в штате Гоа также провёл встречу со своим китайским коллегой Цинь Ганом, выразившим готовность совместно с РФ содействовать урегулированию украинского кризиса. Эту информацию подтвердили сегодня и в МИД КНР. Также обе стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество в рамках таких международных организаций, как БРИКС, G20 и ООН с целью обеспечения общих интересов стран, отстаивания равноправия и справедливости в мире, наряду с противостоянием любым проявлениям гегемонии.