Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава МИД РФ: На атаку БПЛА на Кремль мы будем отвечать конкретными действиями, и терпения у России достаточно

56
Глава МИД РФ: На атаку БПЛА на Кремль мы будем отвечать конкретными действиями, и терпения у России достаточно

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия ответит самым решительным образом на недавние атаки БПЛА на Кремль, отметив, что не стоит верить всем опровержениям украинских властей по поводу их непричастности к произошедшему.


Нет никаких сомнений в том, что это был враждебный акт по отношению к нашей стране. В то же время очевидным является и тот факт, что киевские террористы совершили это нападение исключительно по указке своих заокеанских хозяев

– заявил глава российского внешнеполитического ведомства сегодня журналистам.

Тем временем Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов ШОС, которое прошло в городе Панаджи (штат Гоа) на юго-западе Индии.

В этом случае мы не станем думать о том, было ли это формальным поводом для объявления войны или нет, а будем отвечать конкретными действиями

– подчеркнул российский дипломат, напомнив о том, что терпения у России достаточно.

Также, в ходе беседы с главами МИД организации, Лавров сообщил, что все участники встречи выразили недоумение в связи с инцидентом. Министр иностранных дел Пакистана Билавал Зардари прямо осудил произошедшее, призвав как можно скорее привлечь к ответственности всех виновных в этом деле.

В то же время глава российской дипломатии акцентировал внимание и на решении украинского конфликта, подчеркнув, что он не упирается лишь в линию разграничения.

Сергей Лавров:

Пока мы не устраним главную проблему, заключающуюся в стремлении Запада любой ценой сохранить свою гегемонию и заставить остальные страны действовать только по их указке, ни о каком решении кризиса ни на Украине, ни в других частях мира и речи быть не может

Отметим, что Лавров в штате Гоа также провёл встречу со своим китайским коллегой Цинь Ганом, выразившим готовность совместно с РФ содействовать урегулированию украинского кризиса. Эту информацию подтвердили сегодня и в МИД КНР. Также обе стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество в рамках таких международных организаций, как БРИКС, G20 и ООН с целью обеспечения общих интересов стран, отстаивания равноправия и справедливости в мире, наряду с противостоянием любым проявлениям гегемонии.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
56 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:13
    +25
    Глава МИД РФ: На атаку БПЛА на Кремль мы будем отвечать конкретными действиями, и терпения у России достаточно


    Терпения достаточно?Типо фигачте дальше по Кремлю.Вот только не надо превращаться в мазохистов.Это уже слишком.Я вообще не понимаю зачем надо что то терпеть,тем более такое,когда можно достойно ответить, заставив себя уважать в конце то концов.После таких заявлений про терпение могут начать и ракетами обстреливать Кремль.А что?Если много терпения значит можно?Или как понимать?Такими заявлениями и бездействием мы просто сами себя закапываем.Ради чего терпеть?Что это даст? Не понимаю.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:21
      +13
      Перевожу по простому: баште дальше, мы потерпим. А потом может и ответим, а может и нет.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:34
        +2
        Nexcom hi, даааа а ведь ещё не давно цитаты Лаврова в народ уходили, а нынче уже не то. Как там у Семеныча-"А ещё недавно все вокруг мне говорили Сэм - друг, Сэм наш Гвинейский друг".
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:38
          +3
          Да Ропот 55 hi , что-то как то все тихо начинает мельчать......
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 14:39
            +4
            Nexcom, вероятно потому как комманда поступила.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:24
      +24
      Главное чтоб по генштабу не попали, а то внезапно может так оказаться, что без него российская армия воевать может лучше, чем с ним
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:25
        +1
        Ох поддели конкретно! good
        Спасибо. Поржал от души.
    3. мазута
      мазута Сегодня, 14:34
      +10
      Даже не знаю кто жёстче...Захарова или Лавров.Враги затихли в ужасе.Сейчас еще Дмитрий Анатольевич должен добавить.И тогда уж им точно небо с овчинку покажется.
    4. Eskobar
      Eskobar Сегодня, 14:54
      +2
      Не по Рублёвке же долбанули, а в Кремле кто там что-то решает
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:15
    +5
    Да уж, иногда лучше молчать, чем говорить.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:17
      +10
      Терпим дальше....Да уж..
      ‐---------
    2. frruc
      frruc Сегодня, 14:21
      +7
      С. Лавров.......будем отвечать конкретными действиями, и терпения у России достаточно

      Не понял, отвечать будем терпением что ли ? Какой-то неадекватный ответ получается.
      Ждем когда кaклы начнут гадить прямо нам на головы ?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:23
        +8
        Это не ответ, это терпилово получается.
        "Какой-то позор просто" (с)
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 14:27
          +3
          Точно...

          ................................................
        2. Игорь_Сергеевич
          Игорь_Сергеевич Сегодня, 14:54
          +3
          19 лет только министром, терпеть научился
    3. ААК
      ААК Сегодня, 14:34
      +9
      Некоторым лицам, невзирая на род занятий, лучше молчать не иногда, а постоянно, у народа тогда спрос на валидол не будет увеличиваться... Отдельно позабавило пакистанское осуждение - страны-поставщика вооружений бандерам...а вот мантры "индийские" остаются без изменений: готовность совместно с "братьями-на-век" способствовать "урегулированию украинского КРИЗИСА"... дно уже пробито и куда уже дальше-хуже я понять не могу... "сын мой, если тебя ударили по правой щеке, смирись и подставь левую, потом опять смирись и вновь подставь правую щёку, а потом снова смирись и подставь левую... и так всё время пока тебе не свернут твою недоразвитую башку!..."
  3. Кронос
    Кронос Сегодня, 14:16
    +11
    Иными словами терпели и дальше терпеть будем.
  4. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:16
    +13
    Я не понял чего достаточно, терпения, или терпил во властных эшелонах?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:24
      +11
      Терпилами мы получаемся, они хорошо защищены....
  5. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 14:17
    +11
    Как же жалко он выглядит, терпения у них видите ли достаточно, можно сколько угодно бить по России получается. Терпилы, ради награбленного готовы на любые уступки и плевки в лицо, нету там мужчин, прав был Бзежинский, на 100% про на нашу элиту, какое там ядерное оружие, обычными не хватает смелости отвечать по руководству врага. Иногда лушче молчать, чем такими заявлениям позориться
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:44
      +3
      Shamil88 ......какое там ядерное оружие, обычными не хватает смелости отвечать по руководству врага.

      Видно ждем, когда у нас появится оружие на новых физических принципах. Может это резиновая бомба, тогда кaклам точно туго придется.
  6. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 14:17
    +6
    То, что терпения, "озабоченности" и "красных линий", которые не являются препятствием, достаточно, я уже лет как 15 осознаю. А прочитав учебники и монографии по истории - не менее 30 лет...
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:18
    -6
    Ну просто повторил анекдот, что "ме-едленно спустимся с холма"...
    Понятно, что Россия не будет с кондачка отвечать истерикой по кому попало. Уже пора бы понять, что цель выбирается вдумчиво, а бьют потом больно
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:24
      +11
      Да сколько же можно вдумчиво выбирать?Второй год идет..Над эстонцами еще смеемся..
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 14:25
      +15
      Такими темпами мы сдохнем раньше чем с холма спустимся.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:19
    +11
    А хотелось чтобы терпение России уже закончилось. И начали долбить по настоящему. Чтоб жизнь малиной не казалась всей верхушке укрорейха.
  9. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:20
    +4
    ""Во мне вдруг проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. Он так боялся боли, что при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, а все надеялся на лучшее. Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, все обойдется""
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:21
    +10
    Глава МИД РФ: На атаку БПЛА на Кремль мы будем отвечать конкретными действиями

    Изведём не одну тонну бумаги!
    и терпения у России достаточно

    Какого в в боевые действия вляпались - терпилы! Могли бы дальше терпеть в трубочку сохранили бы много жизней. fool
  11. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:22
    +2
    Пригожин первым заметил эти действия? А то кажись наступление ВСУ началось с совсем неожиданной стороны
  12. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 14:22
    +2
    Чего хотел? Чего сказал? Как всегда ни о чем...
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 14:35
      +11
      Зря вы на Лаврова. Сразу видно умного человека. Сказал -- как гвоздь в стенку вбил. "терпения у России достаточно." А то умники нашлись - требуют ответа. Сейчас - парад на носу. Все заняты делом. Вон сколько невиданной на фронте техники, проследить чтобы была окрашена единообразно - хлопот не оберешься. И чего пристали. Контора как стояла, так и стоит. Подумаешь купол загорелся - не рухнул же.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 15:00
        0
        Долбить по правительственному кварталу Киева- глупо. Там уже пусто. Надо подождать когда весь крысятник соберётся.
  13. Single-n
    Single-n Сегодня, 14:23
    +11
    и терпения у России достаточно

    Мдяя. Раньше были страной бензоколонкой- станем страной терпилой. Не ну а че?
    Запасы то огого какие.. Это мы озабоченность не всю использовали. Ее родимой на века хватит
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:23
    +14
    что терпения у России достаточно.

    Это наверное лично у Лаврова и возглавляемому им МИД терпения достаточно.
    А вот у меня, гражданина РФ, терпение бездействием руководителей страны подходит к концу.
    Каждый день на фронте гибнут наши парни. И ответственность за их жизни, которые можно сохранить, сократив войну хотя бы на 1 день, несет и министр Лавров.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:27
      +4
      Вы просто попробуйте не читать новости на тему и не интересоваться происходящим в политике. Поверьте, хотя бы неделю без этого и здоровье станет намного лучше. Есть семья, хобби, живите ими, а не агрегаторами новостей. До тех пор конечно, пока повестка не придёт.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 14:46
        +7
        Или дрон прилетит. И умрете спокойным и здоровым:)
  15. Denis812
    Denis812 Сегодня, 14:25
    +7
    все участники встречи выразили недоумение в связи с инцидентом.

    Выразили недоумение...
    Удар двумя беспилотниками по Кремлю, а у них недоумение.
    Я даже не знаю... нам надо ждать пока дом с родственниками кого-то из Кремля подорвут, может быть тогда недоумение превратится в нормальную эмоцию? И в соответсвующее действие.
    Нужно, чтобы чей-то ребёнок в Кремле сгорел для того, чтобы ответка пошла?
  16. Бомба
    Бомба Сегодня, 14:29
    +6
    Просто не верится в этот бред!
  17. РусГр
    РусГр Сегодня, 14:29
    +4
    Что развилось у нас с другими странами в дипломатии за десятки лет? Ничего. Только ушли отовсюду и забросили своих дружественных партнëров. Вот такая "терпиловская", " "Озабоченностная" дипломатия! Вагнера в Африке за последние года больше сделали для России рекламы в положительном моменте, чем наш Диппаппарат.
  18. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:30
    +3
    когда ??????? вопрос когда ответим ??????????????????
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:38
      -1
      Цитата: opuonmed
      когда ??????? вопрос когда ответим ??????????????????

      Зелепуки на месте нет. Он всё по закордонщине курсирует. На 14 мая вроде как в Берлине собрался трибуну шлифовать. Когда приедет на незалежную, тогда наверное и отгрузим чего нибудь, что бы штаны испачкал. А пока, какой смысл переводить ракеты на пустующие здания? request
  19. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 14:33
    +3
    терпения у России достаточно

    Опять терпеть?
    Вон поляки школу у посольства отжали. Терпит.
    И дальше терпеть предлагает? Сколько можно?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:20
      +1
      Вот как начнут их личное отжимать - начнутся телодвижения....
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:35
    +1
    Глава МИД РФ: На атаку БПЛА на Кремль мы будем отвечать конкретными действиями, и терпения у России достаточно
    . На счёт терпения, у всех по разному... но это так, не первичное.
    Как конкретно будет... посмотрим.
  21. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 14:41
    +5
    Министерство Терпения и Озабоченности.
  22. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:47
    +1
    Ну, а кроме терпения, что нибудь еще осталось? Мы, что- терпилы? Когда все рухнет, что Священную войну объявят? А, не поздно ли будет? Сейчас надо воевать, а не операции исполнять и терпеть. Мы- не терпилы!
  23. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 14:51
    +3
    Как я понял из слов Лаврова, предстоит быть нам терпилами ещё долго!
  24. Rage66
    Rage66 Сегодня, 14:53
    +2
    Глава МИД РФ: На атаку БПЛА на Кремль мы будем отвечать конкретными действиями, и терпения у России достаточно

    Т.е., конкретные действия, в данном случае, будут выражаться в бездействии, потому, что терпения достаточно? what
  25. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 15:03
    +3
    Понимают ли эти деятели, насколько они стали неуместными? Просто превратились в посмешище. Представить, что после удара по куполу Капитолия Блинкен заявит, что терпения у США достаточно, можно только в абсурдном сне.
  26. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 15:04
    +3
    Пока мы не устраним главную проблему, заключающуюся в стремлении Запада любой ценой сохранить свою гегемонию и заставить остальные страны действовать только по их указке, ни о каком решении кризиса ни на Украине, ни в других частях мира и речи быть не может


    Ну и как он собирается "устранять проблему"?? Для человека реальной политики ставить такие задачи просто абсурдно. Мировое закулисье просто ржёт с этого "гуру".
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:14
      +1
      Методом заваливания запада ресурсами по дешевке? По принципу :"нехай сусляк подавится?" Или нет. Они вывезут туда свою родню, а она местных плохому научит и тогда западу кирдык:)
  27. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 15:17
    +2
    Все вы не поняли глубинного смысла.
    Помните цитату Верховного: "Мы все в Рай попадём, а они - просто сдохнут".
    Так вот, смирение, кротость, непротивление и мученичество - прямая дорога в Рай! а враги наши - когда-нибудь сдохнут, но в Рай не попадут. Можете у Патриарха уточнить.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 15:20
      0
      Патриарх ответит, как ему в Роспотребнадзоре укажут, если уж таинство причастия "подреформировали".
  28. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:17
    +2
    Терпения у России достаточно... от этой фразы бросает в дрожь от нехорошего предчувствия. Лично я в ней неприкрытым ухом слышу "мы опять ничем не ответим, кроме грозной озабоченности!"
  29. Cicerist98
    Cicerist98 Сегодня, 15:19
    +1
    For Christ's sake, change this man already, send him to retirement, and replace him with someone younger and less pathetic-looking, more competent. He is probably half-senile, and useless deadwood at this point. Under him, Russian diplomacy and the image of the Russian state have turned into the laughingstock of the world.
  30. guest
    guest Сегодня, 15:20
    +1
    Помню я ещё где то год назад писал, что удар по Кремлю будет и с нашей стороны реального ответа на это не будет. Меня за это тогда минусовали, но я всё равно оказался прав, к сожалению.