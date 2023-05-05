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«Зачем он это делает?»: СМИ Украины комментируют заявление Пригожина о готовности вывести ЧВК «Вагнер» из Артёмовска

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«Зачем он это делает?»: СМИ Украины комментируют заявление Пригожина о готовности вывести ЧВК «Вагнер» из Артёмовска

Глава российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что ведомство не отправляет ее бойцам боеприпасы в необходимом количестве. Впрочем, находящиеся в Артемовске боевики ВСУ отмечают, что нехватку снарядов у «вагнеровцев» они на себе не ощущают.


Об этом пишет один из украинских порталов - «Страна».

СМИ Украины прокомментировало заявление Пригожина о выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска из-за нехватки боеприпасов. Бизнесмен сообщил, что это произойдет 10 мая. Издание отмечает, что хотя Пригожин говорит о дефиците снарядов, интенсивность артиллерийских ударов по позициям ВСУ в Бахмуте (украинское название Артемовска) не снижается. Поэтому украинские журналисты обвиняют Пригожина в якобы фальсификации фактов.

Они называют действия руководства ЧВК ударом по российской системе обороны, ведущим к ее ослаблению как раз перед вероятным наступлением украинских войск. Автор материала считает, что своими действиями «вагнеровцы» фактически оголяют важный участок фронта и вынуждают командование спешно перебрасывать на него резервы. Он также обращает внимание на то, что жесткая критика генералов Минобороны РФ со стороны Пригожина деморализует российских военных.

На вопрос, зачем он это делает, СМИ Украины однозначного ответа не дает, но предполагает, что это может быть связано с борьбой за власть в России. То есть, украинская пресса, что называется, сама себя запутала. В одном материале пишет, что куратор ЧВК может вводить в заблуждение своими словами и тут же пишет, что это вроде как реальность. В общем, не определились...

Сегодня пресс-секретаря Кремля попросили прокомментировать заявление Пригожина о выводе «вагнеровцев» из Артемовска. Он ответил, что руководство страны знало об этом заранее, так как было предупреждено. Сейчас командование Вооруженных сил готовит передачу позиций ЧВК «Вагнер» российским военнослужащим.

Автор:
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87 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:31
    +32
    Мда, сильное видео, и ведь он все правильно про Изюм и Харьковское направление сказал. Может Верховному хватит быть в стороне со своей "железной выдержкой" и вмешаться, правда придется сорвать погоны с лучших сотоварищей, но Родина в опастности надо, очень надо. Это уже не конфликт, а вызов, куда пойдут озлобленные высокоподготовленные и мотивированные парни с оружием, неужели заградотряды против них бросите ? Одумайтесь, не время сейчас за лампасы дрожжать и сводить кабинетные счеты, в случае поражения на фронте разборки будут куда серьезнее am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:35
      +16
      Пусть "сотоварищи"парад проведут,это они умеют.Потом,надеюсь порешат.Только не поздно ли будет
      1. кредо
        кредо Сегодня, 13:51
        +2
        В Киеве засуетились по одной простой причине - они пытаются угадать куда "Вагнер" переведут и кто заступит на его место. Пусть чешут репу и обсасывают многочисленные теории. Нам это кстати.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 14:05
          +1
          В Киеве рапространяют один фейк за другим.Типо Кинжал сбили. Киевская пропаганда сообщает о поражении ракеты «Кинжал» украинской ПВО.



          Однако на фотографиях видно несоответствие показанных обломков и реального облика ракеты Х-47 «Кинжал». На изображениях показаны абсолютно разные части от разных ракет. Толщина оболочки, которую можно оценить на картинке, также не соответствует таковой у «Кинжала».

          Напомним, в ночь на 4 мая российская армия нанесла самый интенсивный с начала года удар по Киеву.

          https://topcor.ru/34846-kievskaja-propaganda-soobschaet-o-porazhenii-rakety-kinzhal-ukrainskoj-pvo.html
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:57
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Потом,надеюсь порешат.Только не поздно ли будет

        В первое, мало верится, а второе может и случиться.
      3. tun5t
        tun5t Сегодня, 14:19
        -12
        Не надо гнать волну, боеприпасы в армии, а ЧВК это по закону НИЧТО. Поэтому надо менять либо законы, либо власть (чего и добиваются европитеки) - но Богу угодный вариант, просто вывести из Кремля чиновников, как Пётр1 зделал - люди во власти ни чем не хуже нас с вами, во многом получше нас с вами и заслуг целая куча. ПРОСО НЕ НА СВОЁМ МЕСТЕ 104 года! всё просто
      4. ААК
        ААК Сегодня, 14:21
        +7
        Причём, что самое горько-смешное, участие в параде на 9 Мая будут принимать именно те сбежавшие из под Харькова, Изюма, Барвенково, Купянска и Красного Лимана придворно-парадные "герои"... Мда, видно совсем хреново наверху, такого бардака я никак не ожидал... Единственное активно воюющее на фронте подразделение оставить без боеприпасов... вот что ревность с большими звёздами делает, никто не хочет оставлять должность "любимой жены господина" и всячески уничтожает конкурентов... До "вагнеров" в этой роли некоторое время побывал чеченский спецназ, а до Пригожина был Рамзан Кадыров... а что до парада, то честно говоря не хотелось, чтобы его проводили в такое мутное время и в основном силами трусливой "гвардии"...
    2. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 13:41
      +20
      У нас фрагментированная по кланам и группам "элита", Путин является выходцем из силовой ее части, окружение набрал по принципу лояльности и семейственности. Пригожин тоже из нее. Поскольку Путину больше опереться не на кого, точнее, он не стремится, ибо придется делиться властью и собственностью, никого под суд не отправит, он на них опирается, его сидение на посту зависит от тех, кто в той же степени зависит от него. Чтобы они не натворили, он будет их выгораживать, независимо от наличия у них талантов и способностей. Разве есть что вспомнить в этой связи? Он - несамостоятельная фигура, яркий пример - гарантия спокойной пенсии у ельцинистов. Он даже разведку, которая явно предоставила липовые сведения по Украине год назад, наказать не может, ибо сам их расставил по постам. К тому же это будет открытым признанием, что бывший полковник комитета не способен навести порядок там, откуда вынырнул. Это неофеодализм в чистом виде...
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:46
        +11
        Не забывайте, что "музыканты" реально на самых опасных и кровопролитных участках, при всем моем уважении к регулярным частям ВС РФ они не выдержат такого темпа и завалят Россию потерями, а там уже будут совсем другие настроения. Верховный славится взвешенными решениями, вот это время настало, надо гасить конфликт, ругаться и делить ордена потом будем. Одно точно на моральное состояние войск на передовой это отразится, и это в период ожидания наступа ВСУ. НЕ ВРЕМЯ !!!
        1. NKXXI
          NKXXI Сегодня, 13:55
          -5
          Наличие наемников, кстати, тоже феодальная черта. В той же Америке ЧВК действуют по конкретным и узким задачам, фактически, советники, а у нас тут - на передовой, как регулярная часть, да еще из уголовников набирают...
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 15:35
        -1
        Цитата: NKXXI
        Путин является выходцем из силовой ее части,

        Судя по действиям, часть больше цирковая, чем силовая. К главе государства лично у меня доверия не осталось, за все годы у власти его слова в основном расходились с делом, за очень редким исключением. Да, я понимаю что революция сегодня является синонимом развала страны, но и поражение в этой странной, но очень кровопролитной войне так же приведет к развалу страны. А власть сегодня(судя по действиям) делает всё, чтобы проиграть войну. Цуцванг, как сказал один наш форумчанин, по имени Сильвестр.
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:41
      +3
      Видимо решил отойти чтобы Минобороны не устроило очередную перегруппировку у него в тылу, как было в Балаклее с росгвардейцами, которым забыли сказать про огромные наступающие армады натовских хаммеров с пулеметами
    4. Flyter
      Flyter Сегодня, 13:45
      +2
      Что что, а разоружать и уничтожать вооруженных патриотов у нас умеют.
    5. сайгон
      сайгон Сегодня, 13:49
      0
      Погоны то сорвать дело не хитрое , а что потом на замену ? На замну типа полковников или как ? Учитывать надо генералы то все на против партизанских войнах опыт получали все других нет просто нет , а кто решится ставить получивших опыт условных полковников ? Ответ один ни кто не решится . Дело не в лампасах дело в том что опыта нет в верхах .
      Все что трындят на авиацию и валят на ПВО врага упирается в отсутствие опыта массировонного сосредоточенного применения авиации на ограниченных участка фронта . Ну а воевать супер БТГ это то что мы наблюдаем и могу предположить чутка опыта в руководстве действиями полков и дивизий и враг посыпится , а он посыпится просто по той причине вынасить такие потери долго трудно и когда сломится психологическая накачка свинвусовцев ( а накачка на грани фола ) словом время у России есть.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:00
        +7
        Цитата: сайгон
        Погоны то сорвать дело не хитрое , а что потом на замену ?

        Придут другие погоны. Погоны сорвать дело не хитрое, а вот заставить работать, нужно поучиться у Иосифа Виссарионовича, как работать не жалея живота своего.
        1. NKXXI
          NKXXI Сегодня, 14:04
          +6
          Чтобы было, как у Сталина, сначала коммунизм как идею вернуть нужно, а не драпироваться, страдая комплексами и нарциссизмом, мавзолей ежегодно...
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 14:19
            +6
            Цитата: NKXXI
            Чтобы было, как у Сталина, сначала коммунизм как идею вернуть нужно...

            Дело не в коммунизме, а в желании, если нет желания то - плохому танцору и шулята мешают.
            1. NKXXI
              NKXXI Сегодня, 14:24
              -2
              Любое желание или воля идут от идеи, за которую стоит сражаться до конца. Нет идеи - нет желания...
          2. guest
            guest Сегодня, 15:36
            0
            Почему коммунизм, надо вообще какую то идею иметь, а то у нас идеология понимаете ли запрещена. Вот у врага идеология есть нацистская, но идеология и она ему помогает.
    6. isv000
      isv000 Сегодня, 14:06
      0
      Цитата: Silver99
      Мда, сильное видео, и ведь он все правильно про Изюм и Харьковское направление сказал. Может Верховному хватит быть в стороне со своей "железной выдержкой" и вмешаться, правда придется сорвать погоны с лучших сотоварищей, но Родина в опастности надо, очень надо. Это уже не конфликт, а вызов, куда пойдут озлобленные высокоподготовленные и мотивированные парни с оружием, неужели заградотряды против них бросите ? Одумайтесь, не время сейчас за лампасы дрожжать и сводить кабинетные счеты, в случае поражения на фронте разборки будут куда серьезнее am

      Не думаю, что идея поставить за музыкантами заградотряд трезвая. Во первых это не оставит шансов отряду а, во вторых, это переформатирует вагнеровцев в противников такой власти...
    7. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:08
      -1
      Цитата: Silver99
      Мда, сильное видео, и ведь он все правильно про Изюм и Харьковское направление сказал.
      нет в ни чего сильного, обсуждение подобных вещей в публичном пространстве в период боевых действий это измена
    8. Konnick
      Konnick Сегодня, 14:16
      0
      куда пойдут озлобленные высокоподготовленные и мотивированные парни с оружием, неужели заградотряды против них бросите ?

      Какие заградотряды, таких обстрелянных и опытных бойцов даже оплот Кремля, хваленная софринская 21-я бригада спецназа, не остановит.
    9. korwalol
      korwalol Сегодня, 14:17
      0
      А скем он на рыбалку в тайгу ездить будет? С Песковым.что ли?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:31
    +3
    Нам так важно,что думают какалы по поводу заявления Пригожина?Я считаю,что возникла просто необходимость-силы сточились,надо пополнить,отдохнуть
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:32
    0
    Одно хорошо: у врага тоже бардак в башке от таких заявлений.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:00
      -1
      Цитата: Смею_заметить_
      Одно хорошо: у врага тоже бардак в башке от таких заявлений.

      Вот! Зри в корень, как говорил Козьма Прутков!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:13
      +2
      Цитата: Смею_заметить_
      Одно хорошо: у врага тоже бардак в башке от таких заявлений.

      Если бы это была одна башка украинская. Противник это не Украина, это Весь Запад и все его марионетки. Украина для них это просто предварительная проверка возможностей России, точнее разведка боем.   Для этой разведки не жалко спалить весь мобпотенциал Украины, не проблема, спалят и пополнят свежими рекрутами из других стран, которые вводят кризис, который удешевит стоимость рекрутов и пушечного мяса во всем мире. После Украины запустят новые многочисленные конфликты по периферии России, что уже подготавливается по её периметру. Пропаганда - "назначенного врага" идет по всей Европе и набирает обороты. Закончится Украина, в топку пойдут другие.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:31
        +1
        Цитата: carpenter
        Если бы это была одна башка украинская. Противник это не Украина, это Весь Запад и все его марионетки.

        Верно, на Украину сейчас работают все западные "бошки" и многие из них толковые, а руина просто чистый исполнитель воли этих голов.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:33
    0
    Как говорил классик: "А, да, атлична-атлична, больше угара!"(с)
  5. Modya
    Modya Сегодня, 13:34
    0
    Интересно. Надеюсь все не так однозначно, как представляет ситуацию Пригожин и укроСМИ.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:34
    +4
    Уж точно не украинцам знать зачем он это делает. Делает значит так надо. Не всем дано знать, что и как на самом деле. Такие решения с кондачка не принимаются.
  7. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 13:35
    -13
    ЧВК- одним словом. Боевое, но очень странное формирование. Особенно со стороны закона. Но, гарант все знает, однако.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:51
      +8
      Цитата: Был Мамонт
      Но, гарант все знает, однако.

      Гарант знает, что существует синхрофазотрон, но не имеет понятия, что это и как работает...Он даже не сумел создать рабочую систему власти...Только на «Единую Россию» сил хватило...
      Коммунисты в годы ВОв шли впереди, а эти где находятся?
      Про таких можно сказать так:
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:35
    -2
    Не советские времена,точно .Тут любо Пригожина к стенке поставили за паникерство ,либо зам по вооружению .
    Хотя опять надо разбираться что за игры там
    1. Cetarb Kilork
      Cetarb Kilork Сегодня, 13:48
      +7
      После Изюма и Херсона кого бы поставили к стенке?
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:00
      +1
      Не советские времена,точно .Тут любо Пригожина к стенке поставили за паникерство ,либо зам по вооружению .

      Э... В советское время никто даже не подумал бы использовать чвк для государственных целей. Тогда использовали армию и только армию, и пригожены там бы такие просто не появились. Хотя даже в советское время интриганство не исчезало.
  9. SwR9
    SwR9 Сегодня, 13:41
    +2
    Будем надеяться, что это искуссная многоходовка для запутывания врага. В любом случае реальность может быть совершенно иной, чем мы ее представляем из неких видео и заявлений.
    1. Geniy Yev
      Geniy Yev Сегодня, 14:03
      0
      Сомневаюсь в многоходовку, так как репутационные издержки для Шойгу критичны, ещё и зять блохер который за 500т лайкосиков в ж.пу даст. Ситуация серьезная!
  10. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:43
    +4
    Se retrait programmé n'est il pas un piège , une manipulation, désinformation à l'intention des forces Ukrainiennes ?
    Cette information peut en effets influencer la future décision de la direction de la prochaine "contre offensive" Ukrainienne... Non ?
    J'espère que c'est cela.

    Не является ли запланированный вывод войск ловушкой, манипуляцией, дезинформацией для украинских сил ?
    Эта информация, по сути, может повлиять на будущее решение руководства о предстоящем украинском "контрнаступлении"... Верно ?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:55
      +1
      На то и надеемся...
      _______________
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:06
      0
      Цитата: YanniKounnar
      Se retrait programmé n'est il pas un piège , une manipulation, désinformation à l'intention des forces Ukrainiennes ?
      Cette information peut en effets influencer la future décision de la direction de la prochaine "contre offensive" Ukrainienne... Non ?
      J'espère que c'est cela.

      Не является ли запланированный вывод войск ловушкой, манипуляцией, дезинформацией для украинских сил ?

      Об этом можно будет узнать только по факту, хотя всё выглядит как плакат в наших старых маршрутках: "место для удара головой".

      Das erfährt man erst im Nachhinein, obwohl in unseren alten Kleinbussen alles wie auf einem Plakat aussieht: „a place to hit your head“. request
  11. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 13:44
    +2
    Наконец и Пригожин понял,что власть в РФ воевать по настоящему не хочет и не может,тем более вопрос о победе в верхах не стоит совсем,им переговоры нужны. Вероятно располагает какой то информацией о грядущих очередных договорняках.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:48
      0
      Не машите ерундой. Он генеральный директор "частной" конторы, а не команданте.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:10
      -5
      Цитата: lis-ik
      Наконец и Пригожин понял

      чего он понял?!!!
      еще раз если это не комбинация, то измена, а пригожин - барыга
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:45
    +8
    «Зачем он это делает?»

    Устал смотреть, как паркетные генералы воюют, а прикормленные чиновники и «друзья-подельники» продолжают набивать карманы, в то время, когда молодые (ещё!!!) ребята бьются с нацистской нечистью.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 14:42
      -1
      ugos 29 апреля 2023 23:36 Новый
      -2

      Куратор ЧВК «Вагнер»: под контролем противника в Артёмовске осталось менее 3 квадратных километров территории
      Я бы на месте Пригожина крепко подумал, стоит ли терять отличных парней, ради бюрократов или вредителей засевших в штабах МО.
      Мой комент от29 апреля, и Пригожин подумал и решил.
  13. GeorgeSev85
    GeorgeSev85 Сегодня, 13:47
    +11
    Цитата: lis-ik
    не хочет и не может

    О какой войне вообще может идти речь когда творится везде такое
    Делегации России, Украины и Турции планируют 5 мая обсудить в Стамбуле транспортировку российского аммиака через украинские порты.
  14. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 13:50
    +2
    Реально противно читать комментарии.
    Вы как кузнечики "переобуваетесь" от сообщения к сообщению. feel
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:12
      0
      кто именно переобулся?
      p,s, ЗАДОЛБАЛИ!!! функционал сайта восстановите, а с размером комментария я как-нить сам разберусь
    2. 72jora72
      72jora72 Сегодня, 14:18
      0
      Реально противно читать комментарии.
      Вы как кузнечики "переобуваетесь" от сообщения к сообщению.
      Это называется "Клиповое мышление"
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:19
        -1
        вообще-то клиповое мышление это о другом
  15. alekseyzezin
    alekseyzezin Сегодня, 13:50
    +7
    А может хватит выгараживать верховного, может пора говорить кто виноват в том , что сейчас происходит с нашей армией, что на деле он самоустранился от руководства вооруженными силами, боится и не в состоянии навести там порядок.
  16. Flyter
    Flyter Сегодня, 13:53
    +6
    То, что у Вагнера нет снарядов это вопрос важный и актуальный. Но, фундаментальный вопрос, почему лидирующие позиции в защите интересов России занимает частная-военная компания, а не ВС ? Как так получилось, что народная милиция и наемники не то, что не хуже, а порой на две головы лучше тех, на которых государство тратило миллиарды?
    1. 72jora72
      72jora72 Сегодня, 14:22
      -1
      То, что у Вагнера нет снарядов это вопрос важный и актуальный.
      А Вы точно уверенны, что у организации для которой делают вооружение и броню по отдельному заказу(чего у армии нет и никогда не будет),может существовать "снарядный голод"?
  17. Msi
    Msi Сегодня, 13:53
    +1
    На вопрос, зачем он это делает, СМИ Украины однозначного ответа не дает, но предполагает, что это может быть связано с борьбой за власть в России.

    Это называется по другому...МЯТЕЖ...
  18. Григорий_Николаев
    Григорий_Николаев Сегодня, 13:56
    0
    либо позорище, либо деза с заманиванием, но первый вариант вероятнее, картавый карьерист лысому его место показывает
  19. sdivt
    sdivt Сегодня, 13:56
    +3
    Пригожина понять можно, он зол и он абсолютно прав, по каждому пункту
    Но и шишки в МО не прощают такое.
    Что-то будет...
  20. isv000
    isv000 Сегодня, 13:56
    -3
    Ну, так то и раньше было: музыканты шли вперёд, передавая взятые позиции армейцам для зачистки. Те, в свою очередь, продвигались вперёд, передавая зачищенные территории Росгвардии. Думаю 9 мая будет освобождён Артёмовск и нанесён сокрушительный удар по Часовому Яру...
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:56
    +3
    То есть, украинская пресса, что называется, сама себя запутала. В одном материале пишет, что куратор ЧВК может вводить в заблуждение своими словами и тут же пишет, что это вроде как реальность. В общем, не определились...
    . Можно подумать, что мы понимаем, что зачем и почему?
  22. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 14:03
    +5
    Цитата: ЛМН
    Реально противно читать комментарии.

    Часть из них не специально. Просто память как у золотых рыбок и интеллект такой же. Просто не помнят, что было вчера, что они писали, что им писали и т.д. И администрация такая же.
    Я ещё помню, когда начались заявления о снарядом голоде, тут заметка вышла мол ципсошники переоделись в вагнеровцев и сняли этот ролик. А через день лично Пригожин подтвердил, что это самые настоящие вагнеровцы. Так даже не сняли публикацию ту - и в комментариях все скромненько стали молчать.
  23. faterdom
    faterdom Сегодня, 14:04
    -1
    Пригожину надо на выборы на следующий год выдвигаться.
    Народ очень поддержит, это вам не между Мартином Шаккумом и Ксюшей Собчак выбирать, копясь в сортах г...
    А Путину лучше на покой, пока дурной славой не оброс, что перевесит его былые заслуги. Не полное служебное пока вижу.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:14
      +2
      Цитата: faterdom
      Народ очень поддержит

      за народ не надо говорить, он вам таких полномочий не давал
  24. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:05
    +3
    чвк не по своей прихоти уходят а иза того что боеприпасов нету для них МО не дает ! как я понял !!! а на укррр сми ваше пофиг !
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:19
      +1
      Цитата: opuonmed
      чвк не по своей прихоти уходят а иза того что боеприпасов нету для них МО не дает ! как я понял !!! а на укррр сми ваше пофиг !

      Ну а по большому счету, сколько можно Вагнер эксплуатировать. Там тоже люди и силы у них не бесконечны. Им тоже нужен отдых. Они и так очень много сделали, столько времени находясь на самом напряженном участке. Должна же быть какая то ротация. Даже во время ВОВ части отводили в тыл с передовой для отдыха и переформирования
  25. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:05
    +2
    Если бы Сталин был жив... он бы днем ​​и ночью расстреливал предателей. Русский народ знает, кто единственный, у кого есть яйца, чтобы сражаться.
    1. Тит_2
      Тит_2 Сегодня, 14:58
      0
      Вы полагаете что пр Сталине мы докатились бы до такой ситуации?
  26. АндрейКа54076
    АндрейКа54076 Сегодня, 14:05
    0
    Всё по делу говорит! Этим крысам тыловым (шойге, конашенкову, и иже с ними) уже на бошки валятся беспилотники, а они всё кал мнут. Правильно, пусть выводит и размещает ребят внутри садового кольца, побыстрее пойдут дела! Пригожина в президенты!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:14
      0
      Цитата: АндрейКа54076
      Пригожина в президенты!

      а может иногда головой думать?
  27. dog78
    dog78 Сегодня, 14:08
    +1
    какие-то подковерные игры происходят
  28. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 14:08
    +10
    Ой как Пригожин встрял не кстати! Парад на носу, а он клянчит боеприпасы. Самые близкие придворные пишут цезарю текст выступления на параде, а это ох как не просто, надо чтобы как в хорошем борще всего было в меру, в меру воспоминаний о былых победах, в меру разоблачения гнусных происков, в меру бла-бла, но в целом достойно, чтобы тетеньки из ТВ могли сказать народу что ничего лучше они не слышали. Начальник рангом пониже тренируется как проехать стоя в кабриолете и не упасть, годы--годы. Все остальные сбились с ног чтобы все было по уставу и темп и форма, и чтобы невиданные на фронте чудеса техники были окрашены единообразно. А тут этот со своим Изюмом. Да еще украинцы чуть было контору не подожгли, публика требует возмездия, когда же, когда. Сказано вам, когда захотим, тогда и ответим. Так что, старик, ты не вовремя. Приходи в среду - примем. Раз берем -- поможем.
  29. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 14:09
    +3
    Очень хочется сказать матом, для чего все эти подковерные игры? Вроде все делают одно дело, только результат у всех разный. Честно говоря, веры у меня больше Пригожина, чем Шойгу.
  30. никникник
    никникник Сегодня, 14:11
    -1
    Вагнеровцы на фоне МО это как 300 спартанцев, против римской армии
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 14:37
      +2
      Вагнеровцы на фоне МО это как 300 спартанцев, против римской армии

      Вы сейчас специально ахинею написали?
    2. Буквоед
      Буквоед Сегодня, 14:46
      +3
      Спартанцы против римлян? Божечки, какая каша в голове у людей) ))
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 14:50
        +2
        Нет, технически спартанцы могли воевать с Римлянами (правда не стали), но человек упомянул именно тех, 300 спартанцев с Леонидом во главе.
    3. mann
      mann Сегодня, 14:49
      +1
      Вагнеровцы на фоне МО это как 300 спартанцев, против римской армии
      Вообще-то персидской.Но со смыслом сказанного согласен
  31. Lyutens
    Lyutens Сегодня, 14:12
    +1
    У него есть другое видео,там все более жестком виде.
  32. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:14
    0
    Цитата: isv000
    Ну, так то и раньше было: музыканты шли вперёд, передавая взятые позиции армейцам для зачистки. Те, в свою очередь, продвигались вперёд, передавая зачищенные территории Росгвардии. Думаю 9 мая будет освобождён Артёмовск и нанесён сокрушительный удар по Часовому Яру...


    это чем? (в контексте этой статьи) - не стиранными портянками? простите - носками?
  33. tun5t
    tun5t Сегодня, 14:14
    -6
    Не надо гнать волну, боеприпасы в армии, а ЧВК это по закону НИЧТО. Поэтому надо менять либо законы, либо власть (чего и добиваются европитеки) - но Богу угодный вариант, просто вывести из Кремля чиновников, как Пётр1 зделал - люди во власти ни чем не хуже нас с вами, во многом получше нас с вами и заслуг целая куча. ПРОСО НЕ НА СВОЁМ МЕСТЕ 104 года!
  34. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:15
    0
    «Зачем он это делает?»: СМИ Украины комментируют заявление Пригожина о готовности вывести ЧВК «Вагнер» из Артёмовска
    Раз он это делает, значит, знает, что делать. Скоро увидим результаты после этого заявления.
    «Удивить — значит победить!» А.В.Суворов.
  35. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:31
    0

    ....................................................
  36. Million
    Million Сегодня, 14:37
    0
    Думаю,что скоро начнутся переговоры и возврат границам 1991года.
  37. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 14:48
    +1
    Данное заявление логично вытекает из предыдущих. Запасы заканчиваются, а умения работать более эффективно чем последние 50-т лет не видно. Если бы Шойгу реально производство поднял, а не просто приказ издал, то в России был бы жуткий дефицит рабочей силы, а не скрытая 6-ти миллионная безработица.
  38. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 14:50
    0
    СМИ Украины прокомментировало заявление Пригожина... ...Они называют действия руководства ЧВК ударом по российской системе обороны, ведущим к ее ослаблению... ...жесткая критика генералов Минобороны РФ со стороны Пригожина деморализует российских военных... ...куратор ЧВК может вводить в заблуждение своими словами
    То неловкое и обидное чувство, когда укроСМИ выглядят адекватнее многих российских диванных патриотов в комментариях.

    На вопрос, зачем он это делает, СМИ Украины однозначного ответа не дает, но предполагает, что это может быть связано с борьбой за власть в России
    А вот в этом пункте мнение укроСМИ, почему-то, в точности совпадает с российскими комментаторами.
  39. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 15:20
    0
    Пригожин тысячу раз прав, всё так и есть.
  40. WIN969
    WIN969 Сегодня, 15:30
    0
    Понятно, что Вагнер никуда не уйдет из Артемовска, потому что для вывода войск нужно прикрытие, ну а его может дать только МО которое Пригожин поливает помоями. Т.е Пригожин полностью связан по рукам и ногам, ни шага вперд, ни шага назад без помощи МО не сделает. Так к чему он устроил это ШОУ со снарядами думаю узнаем потом.
  41. Russian_Ninja
    Russian_Ninja Сегодня, 15:33
    0
    Мда…
    Если это не отвлекающий манёвр такой (который выглядит не очень, если честно, так как бъёт по престижу страны и вводит граждан в заблуждение), то это действительно огромный позор.
    В такие моменты думаешь, что история циклична и я надеюсь, что 10 мая не повторится «Чудо Бранденбургского дома»