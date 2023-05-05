«Зачем он это делает?»: СМИ Украины комментируют заявление Пригожина о готовности вывести ЧВК «Вагнер» из Артёмовска

Глава российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что ведомство не отправляет ее бойцам боеприпасы в необходимом количестве. Впрочем, находящиеся в Артемовске боевики ВСУ отмечают, что нехватку снарядов у «вагнеровцев» они на себе не ощущают.Об этом пишет один из украинских порталов - «Страна».СМИ Украины прокомментировало заявление Пригожина о выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска из-за нехватки боеприпасов. Бизнесмен сообщил, что это произойдет 10 мая. Издание отмечает, что хотя Пригожин говорит о дефиците снарядов, интенсивность артиллерийских ударов по позициям ВСУ в Бахмуте (украинское название Артемовска) не снижается. Поэтому украинские журналисты обвиняют Пригожина в якобы фальсификации фактов.Они называют действия руководства ЧВК ударом по российской системе обороны, ведущим к ее ослаблению как раз перед вероятным наступлением украинских войск. Автор материала считает, что своими действиями «вагнеровцы» фактически оголяют важный участок фронта и вынуждают командование спешно перебрасывать на него резервы. Он также обращает внимание на то, что жесткая критика генералов Минобороны РФ со стороны Пригожина деморализует российских военных.На вопрос, зачем он это делает, СМИ Украины однозначного ответа не дает, но предполагает, что это может быть связано с борьбой за власть в России. То есть, украинская пресса, что называется, сама себя запутала. В одном материале пишет, что куратор ЧВК может вводить в заблуждение своими словами и тут же пишет, что это вроде как реальность. В общем, не определились...Сегодня пресс-секретаря Кремля попросили прокомментировать заявление Пригожина о выводе «вагнеровцев» из Артемовска. Он ответил, что руководство страны знало об этом заранее, так как было предупреждено. Сейчас командование Вооруженных сил готовит передачу позиций ЧВК «Вагнер» российским военнослужащим.