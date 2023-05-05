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Польские перевозчики протестуют против украинской системы разрешений на пересечение границы

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Польские перевозчики протестуют против украинской системы разрешений на пересечение границы

Польские власти приостановили оформление грузовых автомобилей на пересечение границы с Украиной через пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин" в Волынской области. Подобная мера вызвана проведением акции протеста польских перевозчиков.


Как сообщает украинская Госпогранслужба, заблокировавшие проезд польские перевозчики обещают пропускать не более одного автомобиля в час. На Украину пропускают только автотранспорт, перевозящий гуманитарную помощь, опасные грузы и животных.

Один из участников акции польских перевозчиков, председатель Конфедерации в Любельском воеводстве и владелец транспортной компании Рафал Меклер в комментарии СМИ заявил, что протестующие добиваются изменений в системе выдачи разрешений украинской стороной.

Перевозчики утверждают, что украинская сторона штрафует польских водителей, не имеющих все необходимые разрешения. Сообщается, что сумма штрафов, взимаемых украинской стороной, составляет 800 евро за автопоезд из пяти грузовиков. Протестующие недовольны тем, что украинская пограничная служба произвольно интерпретирует правила, в то время как польская сторона позволяет без каких-либо ограничений осуществлять практически свободную деятельность.

Ранее сообщалось о блокировании пунктов пропуска между Польшей и Украиной польскими фермерами, протестующими против ввоза украинской сельхозпродукции, номинально предназначенной для экспорта в другие страны, но оседающей на территории Польши, что приводит к нерентабельности сельскохозяйственной отрасли страны.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Jakub Kruczek
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5 комментариев
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  1. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:13
    +1
    Польские перевозчики протестуют против украинской системы разрешений на пересечение границы

    И что нам радоваться по этому поводу или плакать? Поляки только протестуют и возмущаются, а мы уже друг друга режем больше года.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:30
      +3
      Цитата: Хорон
      И что нам радоваться по этому поводу или плакать?....

      Однозначно радоваться. Тут даже вопросов нет.
      Во-первых, радоваться за поляков, которым такие близкие им украинцы показывают что они из себя представляют.
      Во-вторых, радоваться за украинцев, которые таким незамысловатым способом, как оригинальное прочтение правил международных перевозок, показывают таким близким им поляком как они переводят на украинский язык эти правила. bully
    2. Венд
      Венд Сегодня, 14:43
      0
      Украина цэ не Польша, пока ещё, а может и не станет никогда laughing laughing
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:16
    0
    Шота мне не кажется, что там такой охренительный уж грузопоток идет именно из Польши на Окраину, если не считать оружия
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:37
      +1
      именно из Польши на Окраину
      Возится практически вся готовая продукция- своего производства ( в нужных масштабах) на украине уже давно нет.