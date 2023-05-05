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В одном из тыловых оккупированных ВСУ районов ДНР был ликвидирован полковник СБУ

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В одном из тыловых оккупированных ВСУ районов ДНР был ликвидирован полковник СБУ

Командование украинскими специальными службами понесло потери. Сообщается о том, что в начале текущей недели в одном из подконтрольных противнику районов ДНР был ликвидирован один из старших офицеров СБУ, ответственный в том числе за прямые контакты с натовскими спецслужбами и за поставки оружия.


Речь идёт о полковнике СБУ Михаиле Ярцеве, по которому вместе с другими офицерами силовых структур Украины был нанесён удар.

Сообщения о гибели офицера СБУ на территории ДНР появились в украинском сегменте социальных сетей. В частности, есть официальная заметка от администрации одного из сёл Одесской области. Это село Нерубайское, где Ярцев родился.

По последним сведениям, вместе с Ярцевым в одном из тыловых районов ДНР, оккупированных ВСУ, находились и несколько иностранных «службистов», в задачи которых входила организация работы по контролю распределения оружия между подразделениями, готовящимися к многократно анонсированному контрнаступлению.

Накануне появилась информация о ликвидации в районе Артёмовска командира одной из рот 93-й омбр ВСУ Александра Немашкало. Комроты был ликвидирован вместе с несколькими своими подчинёнными в результате артиллерийского удара.
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10 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 14:03
    +1
    Очень интересно. Наверное про того, кого замочили, артиллерия и рассказала? Или все же разведка работает?!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:16
      +4
      За полковника Гестапо. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
      Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу.
      Земля ему стекловатой. am
      Опять нет повода не выпить. laughing drinks drinks drinks
      1. frruc
        frruc Сегодня, 14:29
        +2
        Командование украинскими специальными службами понесло потери....

        Невелика потеря, одним бандерлогом стало меньше. Это не является какой-то новостью. На его место другого назначат, там еще таких много.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:40
      +1
      Цитата: Аргон
      Очень интересно. Наверное про того, кого замочили, артиллерия и рассказала? Или все же разведка работает?!

      Дык вот же, в статье написано -
      Сообщения о гибели офицера СБУ на территории ДНР появились в украинском сегменте социальных сетей. В частности, есть официальная заметка от администрации одного из сёл Одесской области. Это село Нерубайское, где Ярцев родился.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:46
        0
        Ещё больше удовлетворение было бы от ликвидации в тылу этих бандеровских ушлёпков при задействовании нашей агентуры. А так попал под артобстрел, не свезло Михайле, не думаю что специально охотились за ним.
  2. ААК
    ААК Сегодня, 14:05
    +4
    Надеюсь на то, что надлежащим образом заработают наши силы специальных операций и разведка. Не надо рисковать и самим ликвидировать, вполне достаточно разместить маячок для прилёта ракеты, БПЛА или высокоточного снаряда. Ещё раз повторю: хороший бандера - 200-й бандера
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:06
    +4
    Земля стекловатой бесноватым последователям иллоизия...
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:09
    +3
    Вот и славно. Минус ещё один враг. good
    ‐-------------
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:14
    +1
    Гы-гы... Судя по всему торчат ушки "идем мы скрытно. стреляем меттко, всегда найдется, для нас работа, мы в ночь уходим, мы разведрота"
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:57
    +1
    Нациком меньше. Нашей арте и разведке - уважение. А фашисту земля - доской с гвоздями!