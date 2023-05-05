В одном из тыловых оккупированных ВСУ районов ДНР был ликвидирован полковник СБУ

Командование украинскими специальными службами понесло потери. Сообщается о том, что в начале текущей недели в одном из подконтрольных противнику районов ДНР был ликвидирован один из старших офицеров СБУ, ответственный в том числе за прямые контакты с натовскими спецслужбами и за поставки оружия.
Речь идёт о полковнике СБУ Михаиле Ярцеве, по которому вместе с другими офицерами силовых структур Украины был нанесён удар.
Сообщения о гибели офицера СБУ на территории ДНР появились в украинском сегменте социальных сетей. В частности, есть официальная заметка от администрации одного из сёл Одесской области. Это село Нерубайское, где Ярцев родился.
По последним сведениям, вместе с Ярцевым в одном из тыловых районов ДНР, оккупированных ВСУ, находились и несколько иностранных «службистов», в задачи которых входила организация работы по контролю распределения оружия между подразделениями, готовящимися к многократно анонсированному контрнаступлению.
Накануне появилась информация о ликвидации в районе Артёмовска командира одной из рот 93-й омбр ВСУ Александра Немашкало. Комроты был ликвидирован вместе с несколькими своими подчинёнными в результате артиллерийского удара.