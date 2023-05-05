Как ижевским «Осам» затачивают смертоносные жала

В зоне специальной военной операции более чем эффективно проявляет себя один из самых массовых и старейших российских комплексов ПВО малой дальности ЗРК «Оса-АКМ».
На вооружении нашей армии «Оса» стоит уже 52 года, но благодаря последнему этапу модернизации на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав концерна «Алмаз-Антей»), комплекс будет актуален в современных боевых условиях еще как минимум 20 лет.
Итак, «Оса» - это всепогодный автономный самоходный комплекс ПВО малой дальности, предназначенный для прикрытия сухопутных войск и для обороны малоразмерных объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других аэродинамических средств на средних, малых и сверхмалых высотах (от 25 до 5000 метров).
Комплекс способен поражать цели на расстоянии от 1,5 до 10 км, летящие со скоростью до 500 м/с. В боекомплекте «Осы» - 6 ракет; время реакции – от 26 до 40 секунд; время развертывания из походного в боевое положение – не более 4 минут.
Однако, для эффективного противоборства современным средствам воздушного нападения, выполненным по технологии «стелс», а также высокоточному оружию в условиях интенсивного использования всех видов активных и пассивных помех, ЗРК «Оса-АКМ» нуждается в усовершенствовании.
До процесса модернизации недостатком советской «Осы» являлась как раз слабая защита от помех и устаревшая элементная база. Российские разработчики решили эти проблемы.
Судя по сообщениям военных экспертов, в новой версии ЗРК «Оса-АКМ1» вместо аналоговых вычислительных средств устанавливаются цифровые, серьезно повышается помехозащищенность, а также вводится круглосуточный дублирующий канал передачи данных.
Модернизированный ЗРК получает возможность обстреливать высокоскоростные цели (до 700 м/с). Увеличивается и максимальная высота поражения – до 6000 м. Изменения позволят существенно расширить номенклатуру целей, что, по сути, приближает характеристики «Осы» к тактико-техническим характеристикам ЗРК «Тор-М1».
Помимо этого «Оса-АКМ1» становится еще более эффективным оружием против БПЛА. Автоматизация процесса снижает время реакции и сокращает боевой расчет на одного человека.
Новые жк-индикаторы обеспечивают большую информативность экрана, а телекодовая связь позволит стыковать машину с командным пунктом и организовать работу под его управлением.
Еще одно новшество – рабочее место регулировщика, что позволит оперативно анализировать результаты боевой стрельбы и контролировать техническое состояние этого, без преувеличения, легендарного зенитного ракетного комплекса.
Немаловажным преимуществом модернизированной «Осы» также является ее вновь растущий экспортный потенциал.