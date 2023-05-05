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Как ижевским «Осам» затачивают смертоносные жала

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Как ижевским «Осам» затачивают смертоносные жала

В зоне специальной военной операции более чем эффективно проявляет себя один из самых массовых и старейших российских комплексов ПВО малой дальности ЗРК «Оса-АКМ».

На вооружении нашей армии «Оса» стоит уже 52 года, но благодаря последнему этапу модернизации на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав концерна «Алмаз-Антей»), комплекс будет актуален в современных боевых условиях еще как минимум 20 лет.

Итак, «Оса» - это всепогодный автономный самоходный комплекс ПВО малой дальности, предназначенный для прикрытия сухопутных войск и для обороны малоразмерных объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других аэродинамических средств на средних, малых и сверхмалых высотах (от 25 до 5000 метров).

Комплекс способен поражать цели на расстоянии от 1,5 до 10 км, летящие со скоростью до 500 м/с. В боекомплекте «Осы» - 6 ракет; время реакции – от 26 до 40 секунд; время развертывания из походного в боевое положение – не более 4 минут.

Однако, для эффективного противоборства современным средствам воздушного нападения, выполненным по технологии «стелс», а также высокоточному оружию в условиях интенсивного использования всех видов активных и пассивных помех, ЗРК «Оса-АКМ» нуждается в усовершенствовании.

До процесса модернизации недостатком советской «Осы» являлась как раз слабая защита от помех и устаревшая элементная база. Российские разработчики решили эти проблемы.

Судя по сообщениям военных экспертов, в новой версии ЗРК «Оса-АКМ1» вместо аналоговых вычислительных средств устанавливаются цифровые, серьезно повышается помехозащищенность, а также вводится круглосуточный дублирующий канал передачи данных.

Модернизированный ЗРК получает возможность обстреливать высокоскоростные цели (до 700 м/с). Увеличивается и максимальная высота поражения – до 6000 м. Изменения позволят существенно расширить номенклатуру целей, что, по сути, приближает характеристики «Осы» к тактико-техническим характеристикам ЗРК «Тор-М1».

Помимо этого «Оса-АКМ1» становится еще более эффективным оружием против БПЛА. Автоматизация процесса снижает время реакции и сокращает боевой расчет на одного человека.

Новые жк-индикаторы обеспечивают большую информативность экрана, а телекодовая связь позволит стыковать машину с командным пунктом и организовать работу под его управлением.

Еще одно новшество – рабочее место регулировщика, что позволит оперативно анализировать результаты боевой стрельбы и контролировать техническое состояние этого, без преувеличения, легендарного зенитного ракетного комплекса.

Немаловажным преимуществом модернизированной «Осы» также является ее вновь растущий экспортный потенциал.
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14 комментариев
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  1. zloybond
    zloybond Сегодня, 14:33
    +10
    Все конечно супер, но нефтехранилища, заводы, горят - и БПЛА летают.
    Повторный удар в Краснодаре вообще говорит о том, что выводы по защите обьекта после первого удара не сделаны.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:36
      +4
      Это как то относится к "Осе"?Впрочем,мое мнение,что "Тор"лучше в любом случае.А против БПЛА ,думаю подойдет "Шилка"
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:42
        +1
        Лишним не будет, если сделать все путем и включить в единую систему ПВО.
        У нас явная нехватка самого необходимого.... увы, к такому не готовились, соответственно, не готовы по факту.
        Надо восполнять любыми доступными способами.
      2. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 14:54
        +1
        Впрочем,мое мнение,что "Тор"лучше в любом случае
        и дороже в пару раз.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 15:08
          0
          Увеличение числа летающей, опасной "мелочи", подталкивает к тому, что нужна масса не дорогих средств ПВО, включённых в единую систему контроля воздушного пространства.
          Т. е. с "роями" бороться придётся комплексно, это самый эффективный метод был, есть и будет всегда.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:18
          0
          Дороже чего?На кону жизни воинов и гражданских
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:37
      +2
      На Кубани сегодня поймали диверсантов.Возможно и по Кремлю запустили БПЛА где то из Подмосковья.
      ЗРК ОСА-АКМ1.Скорее как временная мера.Лучше же она чем вообще ничего. Но и не дотягивает до Панцыря и Тор-М2.
      На модернизированном ЗРК «Оса-АКМ1» введены многочисленные улучшения. Аналоговый счетно-решающий прибор заменен на цифровое компьютерное устройство, что полностью осовременило процесс управления боевой работой ЗРК. В частности, время реакции с момента обнаружения цели до пуска ЗУР уменьшилось до 8 секунд, что соответствуют показателям ЗРК «Тор-1» и вплотную приближается к ТТХ ЗРК «Тор-М2». Для канала наведения ЗУР введены новые приемники – вместо ламповых установлены твердотельные элементы. За счёт этого значительно улучшено соотношение сигнал/шум, благодаря чему существенно повышены возможности по наведению ЗУР на малоразмерные цели, в т. ч. БПЛА. Введен блок цифровой обработки сигналов, в котором заложен алгоритм помехоподавления. Это позволяет эффективно бороться с шумовыми помехами, помехами уводящими по дальности и др. В рамках модернизации применена аппаратура передачи данных, что позволяет обмениваться информацией с командным пунктом в режиме телекодовой связи, в том числе получать и передавать целеуказания. Введены автоматизированные рабочие места, что позволяет уменьшить экипаж БМ до трех человек.

      https://red-military.livejournal.com/527121.html

      Хотя это конечно уже вчерашний день.Дальность поражения 10 км ни о чём. Сейчас у беспилотников есть ракеты при помощи которых можно наносить удары не входя в зону действия ЗРК Оса-АКМ1.Тор-М2 и тем более Панцырь предпочтительнее.Панцырь уже и ракеты от HIMARS сбивать научили,раньше это могли делать только Бук-М3.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:14
        0
        Когда создана и действует единая, сетевая система контроля, управления, наведения ЗУР, тогда "случайное" размещение мобильных пусковых установок, пусть и малой дальности, это, уже, будут проблемы для противника! А при достаточно, плотном размещении пусковых установок, резко сократят возможности противника наносить удары по нашей территории.
        Конечно, это в теории, но кто мешает, нам, довести это до практического применения?
    3. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 14:38
      +4
      Выводы можно сделать только когда известно соотношение перехваченных и пропущенных. Остальное от лукавого. Я вот не знаю. .Если у вас есть такие данные ,.будет любопытно посмотреть.
    4. ААК
      ААК Сегодня, 14:44
      -1
      В статье абсолютно правильно написано - "... и СТАРЕЙШИХ российских комплексов ПВО малой дальности...". Тут на ВО вообще последнее время куча статей с похвалой нашим устаревшим вооружениям, а также выражающих надежду, что вот когда ни будь, может даже очень скоро, ну вот прям-таки в следующей пятилетке мы произведём чегой-то совсем-совсем супер-пупер и вот тогда наши враги прям таки затрепещут.... видно дела совсем хреновые, скоро будут писать о полезности тачанок при боевых действиях в степях, счетверённых "максимок" для ПВО и "шуваловских единорогов" для борьбы с пехотой, а также рассуждать о преимуществах "мосинки" по меткости и дальнобойности, а также о преимуществах гранёного штыка перед ножевым...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:21
        0
        Простой вопрос... а кто вообще может похвастаться, что может, МОЖЕТ, защитить свою территорию от современных средств нападения, даже таких примитивный, как БПЛА, особенно тогда, когда их применение подкреплено хорошей, качественной разведкой защитных систем, средств противника???
        Никто, по большому счету, не готовился именно к такому типу ведения боевых действий.... увы, увы, у нас таж самая проблема.
        А "Оса", нормальная, удобная мобильная платформа, которая может быть модернизированна до современных стандартов.
    5. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:50
      0
      И ведь у нпз наверняка есть владелец, который вроде как должен быть заинтересован в том, чтоб актив приносил деньги. Но видимо натянуть сеток по сто рублей за квадратный метр слишком сложно
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:39
    +2
    Итак, «Оса» -
    . Отличная мобильная платформа! Модернизировать, оснастить современными средствами контроля, управления и ракетами, всех делов.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:58
    +2
    Фишка в том, что вроде бы старая, но ракета с радиокомандным наведением - то есть именно то, что надо против БПЛА... Забавно, старое снова по всем параметрам уделывает новое, которое шпарит мимо Геранек только в путь