Воздушные силы Украины опровергли информацию о том, что над Киевом сбили ракету «Кинжал»

Вчера российские вооруженные силы не ударяли по Киеву баллистическими ракетами, соответственно и сбить такие ракеты украинские средства противовоздушной обороны не могли. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат в беседе с ресурсом «Суспильное».Как отметил высокопоставленный военный чиновник, он уже «тысячу раз» опровергал слухи о том, что ракета «Кинжал» была сбита силами ПВО Украины. По его словам, данную информацию распространяют «некоторые главы военных администраций», которые «уже получили за это».Напомним, что украинские СМИ сообщали о том, что якобы силы противовоздушной обороны Украины сбили ракету «Кинжал» в районе Киева. Военная администрация Киева тоже сообщила, что была сбита ракета, очевидно баллистическая, запущенная ВС РФ.В Воздушных силах Украины сперва посоветовали журналистам обращаться за комментариями к источникам данной информации, поскольку сведениями о таких сбитых ракетах военные не располагают. Затем потребовалось дать официальное опровержение, так как украинские ресурсы продолжили распространять эту информацию.Беспокойство командования ВСУ понятно: если украинская ПВО может благополучно «сбивать» такие ракеты, то Запад может сделать соответствующие выводы и отказаться передавать киевскому режиму новые средства противовоздушной и противоракетной обороны, не говоря уже о современных истребителях. Поэтому, как бы не хотелось выдавать желаемое за действительное, но в этот раз украинским военным пришлось поступиться амбициями и сказать правду.