Военное обозрение
Войти Регистрация

Воздушные силы Украины опровергли информацию о том, что над Киевом сбили ракету «Кинжал»

15
Воздушные силы Украины опровергли информацию о том, что над Киевом сбили ракету «Кинжал»

Вчера российские вооруженные силы не ударяли по Киеву баллистическими ракетами, соответственно и сбить такие ракеты украинские средства противовоздушной обороны не могли. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат в беседе с ресурсом «Суспильное».


Как отметил высокопоставленный военный чиновник, он уже «тысячу раз» опровергал слухи о том, что ракета «Кинжал» была сбита силами ПВО Украины. По его словам, данную информацию распространяют «некоторые главы военных администраций», которые «уже получили за это».

Напомним, что украинские СМИ сообщали о том, что якобы силы противовоздушной обороны Украины сбили ракету «Кинжал» в районе Киева. Военная администрация Киева тоже сообщила, что была сбита ракета, очевидно баллистическая, запущенная ВС РФ.

В Воздушных силах Украины сперва посоветовали журналистам обращаться за комментариями к источникам данной информации, поскольку сведениями о таких сбитых ракетах военные не располагают. Затем потребовалось дать официальное опровержение, так как украинские ресурсы продолжили распространять эту информацию.

Беспокойство командования ВСУ понятно: если украинская ПВО может благополучно «сбивать» такие ракеты, то Запад может сделать соответствующие выводы и отказаться передавать киевскому режиму новые средства противовоздушной и противоракетной обороны, не говоря уже о современных истребителях. Поэтому, как бы не хотелось выдавать желаемое за действительное, но в этот раз украинским военным пришлось поступиться амбициями и сказать правду.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 14:48
    -11
    Беспокойство командования ВСУ понятно: если украинская ПВО может благополучно «сбивать» такие ракеты, то Запад может сделать соответствующие выводы и отказаться передавать киевскому режиму новые средства противовоздушной и противоракетной обороны, не говоря уже о современных истребителях. Поэтому, как бы не хотелось выдавать желаемое за действительное, но в этот раз украинским военным пришлось поступиться амбициями и сказать правду.


    Тут другой вопрос всплывает интересный. Если киевская хунта способна сбивать условные "кинжалы" даже тем арсеналом, что имеет, что будет, когда она получит еще и зарубежные арсеналы? Кроме того, это вопрос о возможностях активно пиарящихся режимом у нас вооружений...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:54
      +2
      А ЦИПСО так старались,а ВСУ их так жёстко обламали.Все старания пошли на смарку.Даже приведённая ниже картинка в качестве "доказательств".
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 14:56
      +5
      "Кинжалы" только бабка банкой с огурцами умела сбивать...прям с балкона wassat ...сейчас запасы закончились, а новых она ещё не накрутила...
    3. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 15:01
      +4
      Цитата: NKXXI
      вопрос о возможностях активно пиарящихся режимом у нас вооружений
      Однако, слово «режим» и некоторая несогласованность падежей довольно явно намекают на место службы комментатора...
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 15:11
        -3
        "Режим" - исторический, социологический и политологический термин, применяемый в науке. Комплексы? Чистый детсад от упоминания? А несогласованность падежей в чем? Здесь можно предъявить стилистическое косноязычие, с чем я согласен, но падежи на месте. Вопрос тогда к вашей грамотности...
    4. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: NKXXI
      что будет, когда она получит еще и зарубежные арсеналы

      Влепят в дом Пэтриотом, а не С-300, вот что будет. Вы думаете, если такому де Биллу дать карамультук поновее, он не сделает то же самое?
      https://ic.pics.livejournal.com/afirsov/14754672/1615666/1615666_original.gif
      Тут гифка, так что по ссылке...
      А, оператора - наповал. Укроп, само-собой
    5. 1976AG
      1976AG Сегодня, 15:02
      0
      Есть вопрос еще более интересный.
      ". Если киевская хунта способна сбивать условные "кинжалы" даже тем арсеналом, что имеет", то тогда НАТО начнет просить у украины комплексы, способные сбивать Кинжалы.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 15:12
        -1
        Зачем? Я так понял, ВСУ, гипотетически, сбивает их ПВО советской сборки...
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 15:26
          0
          Цитата: NKXXI
          Зачем? Я так понял, ВСУ, гипотетически, сбивает их ПВО советской сборки...

          Так ведь они никому не говорят, что они их гипотетически сбивают.
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:12
        0
        НАТО начнет просить у украины комплексы, способные сбивать Кинжалы.
        . У них трошки е, но тильки для себе. Не дадут sad
    6. lukash66
      lukash66 Сегодня, 15:25
      0
      Они "условные герани" сбить не могут толком, не говоря уж про всякие "остальные условные средства типа КР и Искандеры", а тут прямо кинжал. Они все Арматы в количестве пары ТА поуничтожали ещё в 14-ом году. А Вы ведетесь на эту туфту.
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:55
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Напомним, что украинские СМИ сообщали о том, что якобы силы противовоздушной обороны Украины сбили ракету «Кинжал»

    А про украинский Байрактар, сбитый вчера над Киевом , украинские СМИ почему то умолчали laughing
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:56
      0
      Публике такая новость не интересна.
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:13
    0
    Цып-цып-цып облажался и теперь обтекает: фейкомёт, которого опять уличили в вранье... впрочем, как обычно.
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:18
    0
    Интересное кино. Никто не может, потому что пока нечем, а шумеры из автоматов могут. День открытых дверей в дурке.