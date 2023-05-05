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Сообщается о подрыве одного из мостов у Часова Яра по пути на Артемовск

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Сообщается о подрыве одного из мостов у Часова Яра по пути на Артемовск

Канальский мост, являвшийся единственной переправой через канал Северский Донец-Донбасс, на дороге между населенными пунктами Артемовск (Бахмут) и Часов Яр, взорван. Об этом сообщает ряд военкоров и Telegram-каналов.


На опубликованных фотографиях видно, что в результате подрыва мост получил значительные повреждения, сделав невозможной переправу на этом направлении.

Через мост осуществлялось снабжение группировки украинской армии в районе Артемовска. Трассу О-0506, связывающую Артемовск с населенным пунктом Часов Яр, украинские военнослужащие называют "дорогой жизни", поскольку она оставалась единственным путем, по которому у ВСУ была возможность переброски военной техники и военнослужащих в находящийся в практически полном оперативном окружении город Артемовск. Трассу называют "дорогой смерти" и ввиду внушительного количества уничтоженной на ней украинской военной техники.

Также сообщается, что в течение прошедших суток штурмовым отрядам российской ЧВК "Вагнер" удалось взять под контроль еще два квартала Артемовска. В западной части населенного пункта продолжаются ожесточенные бои. Подразделения ВДВ ВС РФ пресекают попытки боевиков киевского режима контратаковать с флангов.

Полное освобождение Артемовска российской армией неизбежно нанесет мощнейшие репутационные потери киевскому режиму, сделавшему из этого населенного пункта своеобразный символ, широко используемый в украинской пропаганде.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:41
    -2
    Наконец таки уничтожили...Это сообщает МО
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:09
      +6
      Больше года прошло...
      Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 16:11
      +5
      Теперь то он нам нужен был бы. Какой "наконец"?
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:20
        -6
        А это точно наши взорвали? На моём счету это уже второй мост, после Антоновского в Херсоне. Надеюсь никого не накажут, мы же не умышленно.... Ну попался один безрукий или ... Не иначе проспал все инструктажи перед отправкой на фронт. feel
    3. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 17:52
      0
      А сами теперь как будем переправляться? В плавь? Мосты на Днепре нужно уничтожать
  2. Cronus
    Cronus Сегодня, 15:47
    +9
    неужели еще пол года назад его не могли уничтожить?ну диверсантами в ночное время,фаб 500 или артилерией.Что интересно творится в армий.
    1. ivan_zaitcew
      ivan_zaitcew Сегодня, 15:53
      -1
      Творится то же, что и в стране в целом.
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 15:56
      +2
      творится посмотри телеграмм Пресс-служба Пригожина там новое видео
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:17
      +2
      Цитата: Cronus
      неужели еще пол года назад его не могли уничтожить?

      А это зависит от того, с какой целью была затеяна Бахмутская операция.
      Если хотели взять город - тогда да, нужно было рвать коммуникации.
      А если всё это затевалось для перемалывания живой силы и техники противника, то мост нужно было держать целым до последнего - чтобы противник бросал в мясорубку всё новые силы, причём по одному и тому же маршруту (желательно - пристрелянному).
    4. Rom8681
      Rom8681 Сегодня, 16:25
      +3
      Некомпетентность и непрофессионализ или предательство у нас,или физически невозможно из-за профессионализма и компетентности ВСУ
  3. Single-n
    Single-n Сегодня, 16:18
    +3
    Навести переправу через 20-и метровый канал разумеется невозможно. Я не служил в инженерных войсках. Может люди оттуда подскажут. Пары часов хватит? Или 5 понадобится?
  4. Т.А.В.
    Т.А.В. Сегодня, 16:39
    +2
    Полное освобождение Артемовска российской армией неизбежно нанесет мощнейшие репутационные потери киевскому режиму*
    Ага, а какие потери тогда нанесли удары по Кремлю?
    1. ААК
      ААК Сегодня, 16:48
      -3
      Ну, собственно Кремль пока о своих репутационных потерях не говорит ничего и вряд ли что скажет...