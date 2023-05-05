Сообщается о подрыве одного из мостов у Часова Яра по пути на Артемовск

Канальский мост, являвшийся единственной переправой через канал Северский Донец-Донбасс, на дороге между населенными пунктами Артемовск (Бахмут) и Часов Яр, взорван. Об этом сообщает ряд военкоров и Telegram-каналов.На опубликованных фотографиях видно, что в результате подрыва мост получил значительные повреждения, сделав невозможной переправу на этом направлении.Через мост осуществлялось снабжение группировки украинской армии в районе Артемовска. Трассу О-0506, связывающую Артемовск с населенным пунктом Часов Яр, украинские военнослужащие называют "дорогой жизни", поскольку она оставалась единственным путем, по которому у ВСУ была возможность переброски военной техники и военнослужащих в находящийся в практически полном оперативном окружении город Артемовск. Трассу называют "дорогой смерти" и ввиду внушительного количества уничтоженной на ней украинской военной техники.Также сообщается, что в течение прошедших суток штурмовым отрядам российской ЧВК "Вагнер" удалось взять под контроль еще два квартала Артемовска. В западной части населенного пункта продолжаются ожесточенные бои. Подразделения ВДВ ВС РФ пресекают попытки боевиков киевского режима контратаковать с флангов.Полное освобождение Артемовска российской армией неизбежно нанесет мощнейшие репутационные потери киевскому режиму, сделавшему из этого населенного пункта своеобразный символ, широко используемый в украинской пропаганде.