Военное обозрение
Войти Регистрация

Молдавия собралась временно запретить ввоз украинского зерна вслед за другими странами Восточной Европы

2
Молдавия собралась временно запретить ввоз украинского зерна вслед за другими странами Восточной Европы

Вслед за рядом стран Восточной Европы запрет на ввоз зерна с территории Украины готовит и Молдавия. Соответствующий шаг обсудил министр сельского хозяйства страны Владимир Боля с представителем Евросоюза в Кишиневе Янисом Мажейкисом, сообщает пресс-служба молдавского аграрного ведомства.


Ранее пять стран Восточной Европы, в том числе Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария, ввели временные запретительные меры на ввоз украинского зерна. Они продлятся до 5 июня, Евросоюзу «продавить» позиции правительств этих государств, судя по всему, не удалось.

Теперь «подарок» киевскому режиму приготовило и правительство Молдавии. Оно было вынуждено удовлетворить требование молдавского союза «Сила фермеров». Представители фермерских хозяйств страны ранее предупредили, что организуют массовые протесты, если власти страны не будут выполнять их требования и оказывать им помощь. Поскольку в Молдавии и так протестует оппозиция, этого оказалось достаточно, чтобы власти страны решили, что проще ввести меры, аналогичные румынским.

В Кишиневе собираются ввести ограничения на импорт ряда зерновых и масличных культур украинского происхождения, сообщают в минсельхозе страны. Кроме того, молдавское правительство заявило о готовности помочь агропромышленному сектору страны, в том числе и в плане сохранения конкурентных позиций на национальном и внешнем рынках.

Власти Молдавии рассчитывают добиться снижения себестоимости продукции, субсидировать применение фермерами удобрений, выплатить компенсации за акциз на дизельное топливо для сельскохозяйственных машин. Запрет на ввоз украинского зерна также призвал помочь местным фермерам, чья продукция может стать менее конкурентной из-за поставок дешевой зерновой продукции с территории соседней Украины.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 15:05
    0
    Прям нож в спину, молодой украинской "демократии" wassat
    Одна из основных идей майдана была открытие европейского рынка для украинской продукции и тут вдруг оказалось...
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 15:32
      0
      В результате "транзита" зерна с Украины - молдавского сельского хозяйства практически не стало.

      Фермеры не смогли продать свой урожай по нормальной цене, а они ждали всю зиму.
      Продали за копейки, кредиты выплачивать нечем, покупать топливо, семена, удобрения тоже.
      Они и так многое брали в долг, под будущий урожай.
      А теперь совсем хана...