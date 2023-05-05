Молдавия собралась временно запретить ввоз украинского зерна вслед за другими странами Восточной Европы

Вслед за рядом стран Восточной Европы запрет на ввоз зерна с территории Украины готовит и Молдавия. Соответствующий шаг обсудил министр сельского хозяйства страны Владимир Боля с представителем Евросоюза в Кишиневе Янисом Мажейкисом, сообщает пресс-служба молдавского аграрного ведомства.Ранее пять стран Восточной Европы, в том числе Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария, ввели временные запретительные меры на ввоз украинского зерна. Они продлятся до 5 июня, Евросоюзу «продавить» позиции правительств этих государств, судя по всему, не удалось.Теперь «подарок» киевскому режиму приготовило и правительство Молдавии. Оно было вынуждено удовлетворить требование молдавского союза «Сила фермеров». Представители фермерских хозяйств страны ранее предупредили, что организуют массовые протесты, если власти страны не будут выполнять их требования и оказывать им помощь. Поскольку в Молдавии и так протестует оппозиция, этого оказалось достаточно, чтобы власти страны решили, что проще ввести меры, аналогичные румынским.В Кишиневе собираются ввести ограничения на импорт ряда зерновых и масличных культур украинского происхождения, сообщают в минсельхозе страны. Кроме того, молдавское правительство заявило о готовности помочь агропромышленному сектору страны, в том числе и в плане сохранения конкурентных позиций на национальном и внешнем рынках.Власти Молдавии рассчитывают добиться снижения себестоимости продукции, субсидировать применение фермерами удобрений, выплатить компенсации за акциз на дизельное топливо для сельскохозяйственных машин. Запрет на ввоз украинского зерна также призвал помочь местным фермерам, чья продукция может стать менее конкурентной из-за поставок дешевой зерновой продукции с территории соседней Украины.