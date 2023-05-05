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Украинское командование показало кадры строительства инженерных оборонительных сооружений на границе с Белоруссией

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Украинское командование показало кадры строительства инженерных оборонительных сооружений на границе с Белоруссией

В северных областях Украины, на границе с Белоруссией, продолжается строительство инженерных сооружений. Об этом сообщает украинская пресса, рассказывая о визите на границу высокопоставленных военачальников киевского режима.


Как ведутся работы по строительству оборонительной линии, журналистам показал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. На кадрах, опубликованных украинской прессой, можно увидеть широкие рвы, бетонные блоки, заготовленные для предотвращения возможного российского наступления.

Хотя командование ВСУ неоднократно опровергало возможность наступления на Украину российских вооруженных сил с севера, с территории Белоруссии, тем не менее, этот вариант, как мы видим, не исключается. Поэтому киевский режим стремится усилить линии обороны на белорусской границе.


В строительстве оборонительных сооружений участвует большое количество строительной техники, привлечены рабочие и военнослужащие. Работы ведутся достаточно ускоренными темпами.


Кроме собственно рвов, окопов, бетонных заграждений, украинские военные минируют близлежащие леса и поля, чтобы создать дополнительные риски на случай продвижения военной техники и пехоты.


Не исключено, что в Киеве рассчитывают таким образом обезопасить данное направление на период анонсированного контрнаступления, чтобы российские войска не могли ударить с севера по украинской территории, пока основная часть формирований ВСУ будет вести боевые действия в Донбассе и на южных направлениях.
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5 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 15:14
    +1
    У меня только один вопрос: Сеньку Яйценюха к строительству подключили?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:22
      0
      Само собой. Делают из говна и палок за конский ценник, что в прошлом году задолбались выкуривать их в ЛДНР.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:30
      0
      Цитата: Чёрный
      Сеньку Яйценюха к строительству подключили?

      Он занят. Как в США переехал - там тоже стену начали строить, говорят, Трампа укусил. Вы прям по миру смотрите, где забор сейчас строят - значит, кролик пробегал, с кулей в лоби.
      Там вон немцы затеяли забор вокруг Рейхстага строить, обсуждали недавно. Значит где-то там бегает
  2. РусГр
    РусГр Сегодня, 15:24
    0
    А в Запорожье, у нас одна линия обороны?! Там нет населëнных пунктов, цепляться не за что. Прорвут украинцы линию, будут переть как немцы по степи... А мы "перегруппировываться". Где наше наступление, а не взятие опорников.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:29
    0
    Ну наконец-то! Давно говорили, что противотанковая стена Яйценюха без противоракетного рва не работает, вон, на первом же фото он есть!