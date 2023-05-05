Украинское командование показало кадры строительства инженерных оборонительных сооружений на границе с Белоруссией

В северных областях Украины, на границе с Белоруссией, продолжается строительство инженерных сооружений. Об этом сообщает украинская пресса, рассказывая о визите на границу высокопоставленных военачальников киевского режима.Как ведутся работы по строительству оборонительной линии, журналистам показал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. На кадрах, опубликованных украинской прессой, можно увидеть широкие рвы, бетонные блоки, заготовленные для предотвращения возможного российского наступления.Хотя командование ВСУ неоднократно опровергало возможность наступления на Украину российских вооруженных сил с севера, с территории Белоруссии, тем не менее, этот вариант, как мы видим, не исключается. Поэтому киевский режим стремится усилить линии обороны на белорусской границе.В строительстве оборонительных сооружений участвует большое количество строительной техники, привлечены рабочие и военнослужащие. Работы ведутся достаточно ускоренными темпами.Кроме собственно рвов, окопов, бетонных заграждений, украинские военные минируют близлежащие леса и поля, чтобы создать дополнительные риски на случай продвижения военной техники и пехоты.Не исключено, что в Киеве рассчитывают таким образом обезопасить данное направление на период анонсированного контрнаступления, чтобы российские войска не могли ударить с севера по украинской территории, пока основная часть формирований ВСУ будет вести боевые действия в Донбассе и на южных направлениях.