В американской прессе предлагается мирный план: затягивание конфликта не принесёт народу Украины ничего хорошего

Украинский народ сегодня остро нуждается в прекращении военных действий и восстановлении разрушенного хозяйства. Но этого невозможно достичь, если продолжать затягивать конфликт.Об этом говорится в статье американских обозревателей, опубликованной в журнале Newsweek.Авторы считают, что затягивание конфликта не принесет народу Украины ничего хорошего. Более того, чем дольше откладываются мирные переговоры, тем меньше шансов, что они пройдут успешно.В американской прессе предлагается мирный план и отмечается, что военного решения ни для одной из противоборствующих сторон здесь не существует. Единственно возможный вариант – это мирные переговоры. Издание предлагает решение, которое, по их мнению, могло бы подойти всем сторонам конфликта.Авторы предлагают организовать в новых российских регионах проведение повторного референдума, на котором местные жители высказали бы свою позицию по поводу того, действительно ли они хотят быть россиянами. При этом на участках для голосования должны присутствовать представители ООН. В материале отмечается, что российские власти наверняка не будут против такого решения. Ведь они уверены в том, что люди сделают свой выбор в пользу России. А международное сообщество не сможет игнорировать его, так как легитимность референдума будут гарантировать представители ООН.При этом, считают авторы материала, Россия не должна препятствовать вступлению Украины в Евросоюз в тех границах, которые определят референдумы. При этом киевские власти должны подтвердить свой внеблоковый статус и не вступать ни в какие военно-политические альянсы.По мнению журналистов из США, данное решение могло бы устроить каждую из сторон, участвующую в украинском конфликте.