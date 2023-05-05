Несколько регионов Украины и оккупированные ВСУ территории остались без электричества после массированных ударов ВС РФ

В Киевской области и семи других регионах Украины исчезло электричество у значительной части потребителей. Об этом сообщает министерство энергетики Украины.Как утверждается в сообщении ведомства, к отключениям электроэнергии привели последствия очередных массированных ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, артиллерийский удар по объекту энергетики на оккупированной украинскими формированиями части российской Донецкой Народной Республики привел к аварийному отключению на энергоблоке ТЭС. В результате электричество пропало на горнодобывающем предприятии.Без электричества в настоящее время находятся потребители в Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. В Ирпенском районе в Киевской области более 18 тысяч абонентов остались без света.Кроме того, электроснабжение нарушено на оккупированных украинскими войсками территориях российских Запорожской и Херсонской областей, Донецкой Народной Республики. Здесь выводить энергоснабжение из строя также очень важно, поскольку в данных районах концентрируются готовящиеся к контрнаступлению резервы ВСУ. Перебои с энергоснабжением препятствуют логистике войск.По утверждению украинского энергетического ведомства, ремонтные бригады пытаются восстанавливать электроснабжение, но лишь там, где это возможно сделать. В некоторых местах работы проводить нельзя из-за риска попасть под обстрел российских войск.Напомним, что ВС РФ наносят массированные удары по объектам энергетической системы Украины с октября 2022 года. Такая практика стала ответом на серию диверсий украинских формирований на российской территории, включая подрыв Крымского моста.Поскольку киевский режим не отказывается от диверсионной тактики и, более того, активизировал диверсии и атаки на российские объекты, в том числе и вдали от линии боевого соприкосновения, ВС РФ продолжают нанесение ударов по стратегически значимым объектам украинской энергетической отрасли.