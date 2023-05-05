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Зампред правительства РФ: Открылось движение поездов по второму железнодорожному пути Крымского моста

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Зампред правительства РФ: Открылось движение поездов по второму железнодорожному пути Крымского моста

Сегодня было начато движение поездов по второму железнодорожному пути Крымского моста. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.


Вице-премьер похвалил строителей за образцовое выполнение поставленных задач по восстановлению поврежденного во время диверсии стратегически важного объекта. В феврале 2023 года на полтора месяца раньше назначенного срока открыли автомобильную часть моста. Сейчас, отметил Хуснуллин, тоже досрочно удалось сдать и второй железнодорожный путь.

Специалисты работали круглосуточно в две смены. Произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций

- подчеркнул Марат Хуснуллин.


Зампред правительства отметил, что строители провели очень сложную операцию по надвижке пролетов этой части моста. Особенно важно, что движение по Крымскому мосту было возобновлено накануне Дня Победы – одного из самых значимых для всех российских граждан праздников, написал заместитель главы российского правительства.


Напомним, что 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста украинские спецслужбы провели диверсию. В результате взрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, пути были повреждены. Два пролета автомобильного полотна моста обрушились. Вскоре после диверсии российские строительные организации приступили к восстановлению как автомобильной части моста, так и железнодорожной ветки.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Марата Хуснуллина
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7 комментариев
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  1. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 15:49
    +8
    Поздравляю! Хорошо ускорились, первоначально вообще был сентябрь, потом середина лета и вот 5 мая.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:02
      -5
      А говорят, ломать не строить... У нас все наоборот, лучше получается строить мосты, чем ломать их на Днепре. Где бы найти антипода Хуснуллину, кто умел бы ломать, как строит этот человечище!!!
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 16:07
        -7
        Этот умеет "строить" только там, где ресурсы не считают, т.е. либо в Москве, либо на конъюнктурных проектах вроде этого моста, где тоже ресурсов не считают.
  2. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 15:56
    -5
    Более полугода на восстановление. А подобные диверсии себя вполне окупают, надо сказать. Ведь от новых гарантий никаких...
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:06
      -7
      Пусть Хуснуллин не останавливаясь, начинает строить Керченский мост. Там же всего 4.5 км между берегами. У него все получится, если Ротенберг денег даст. fellow
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 16:13
      +4
      Цитата: NKXXI
      Более полугода на восстановление. А подобные диверсии себя вполне окупают, надо сказать. Ведь от новых гарантий никаких...


      Прежде всего надо сказать, что мост хоть и был поврежден, но движение автотранспорта и ж.д. составов по нему продолжалось. Это значит основная цель диверсии достигнута не была. Если только этой целью не был психологический эффект.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 16:27
        -5
        В ограниченном масштабе движение было. И ведь писали, что диверсия получилась наполовину только...