Зампред правительства РФ: Открылось движение поездов по второму железнодорожному пути Крымского моста

Специалисты работали круглосуточно в две смены. Произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций

Сегодня было начато движение поездов по второму железнодорожному пути Крымского моста. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.Вице-премьер похвалил строителей за образцовое выполнение поставленных задач по восстановлению поврежденного во время диверсии стратегически важного объекта. В феврале 2023 года на полтора месяца раньше назначенного срока открыли автомобильную часть моста. Сейчас, отметил Хуснуллин, тоже досрочно удалось сдать и второй железнодорожный путь.- подчеркнул Марат Хуснуллин.Зампред правительства отметил, что строители провели очень сложную операцию по надвижке пролетов этой части моста. Особенно важно, что движение по Крымскому мосту было возобновлено накануне Дня Победы – одного из самых значимых для всех российских граждан праздников, написал заместитель главы российского правительства.Напомним, что 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста украинские спецслужбы провели диверсию. В результате взрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, пути были повреждены. Два пролета автомобильного полотна моста обрушились. Вскоре после диверсии российские строительные организации приступили к восстановлению как автомобильной части моста, так и железнодорожной ветки.