Вооруженными силами Российской Федерации осуществляется методичное уничтожение личного состава, техники и вооружений противника на целом ряде направлений. Это следует из очередной официальной сводки Министерства обороны Российской Федерации.
В зоне проведения специальной военной операции российские артиллерия и авиация поразили склады с боеприпасами сразу нескольких бригад ВСУ. Так, под населенным пунктом Огурцово в Харьковской области был поражен склад с боеприпасами 127-й отдельной бригады территориальной обороны. На оккупированной части российской Луганской Народной Республики (ЛНР), в районе населенного пункта Петровское, ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Еще два склада боеприпасов механизированных бригад украинской армии были поражены на оккупированной части Донецкой Народной Республики. Речь идет о складах 54-й и 110-й отдельных механизированных бригад ВСУ в Краматорске и Авдеевке.
Кроме того, на Купянском направлении российские вооруженные силы поразили украинские формирования в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка и Крахмальное Харьковской области. Также были пресечены действия 3 диверсионно-разведывательных групп противника под Тимковкой, Синьковкой и Берестовым. Всего на данном направлении ВС РФ уничтожили до 95 военнослужащих ВСУ, 8 автомобилей, 1 САУ «Акация» и 1 артиллерийскую систему М777 американского производства.
На Красно-Лиманском направлении ВС РФ нанесли поражение противнику под населенными пунктами Невское (ЛНР), Торское и Серебрянка (ДНР). Украинские формирования потеряли здесь 65 боевиков, 1 бронемашину, 1 пикап, 2 гаубицы Д-20 и Д-30.
Упомянуто в сводке Минобороны и про Артемовск (Бахмут). Здесь ведут бои штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», против флангов противника действуют подразделения ВС РФ. Донецкое направление характеризуется наиболее ожесточенными боями. Только за сутки здесь были уничтожены около 300 украинских боевиков и иностранных наемников, 3 БМП, 4 бронемашины, 1 РСЗО БМ-21 «Град», 1 САУ «Акация».
В районах населенных пунктов Угледар, Водяное в ДНР, Малиновка, Червоное и Новоданиловка в российской Запорожской области было нанесено поражение украинским формированиям с помощью авиационных и артиллерийских ударов. Под Новомихайловкой (ДНР) наши военные уничтожили ДРГ противника. Общие потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составляют более 90 боевиков, 1 танк, 5 автомобилей, 1 гаубицу Д-30 и 1 артиллерийскую систему М777 американского производства.
Наконец, можно сделать вывод и об активизации боевых действий на Херсонском направлении. Здесь были уничтожены до 80 боевиков ВСУ, 15 бронемашин, 23 автомобиля, гаубица «Мста-Б» и 3 гаубицы Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка средства войсковой противовоздушной обороны сбили 2 самолета Су-25 Воздушных сил Украины. В различных районах украинской Харьковской области, российских Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик ПВО ВС РФ в общей сложности сбила 14 беспилотных летательных аппаратов противника.