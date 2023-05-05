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Минобороны РФ: Ударами ВС РФ поражены склады боеприпасов нескольких механизированных бригад ВСУ

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Минобороны РФ: Ударами ВС РФ поражены склады боеприпасов нескольких механизированных бригад ВСУ

Вооруженными силами Российской Федерации осуществляется методичное уничтожение личного состава, техники и вооружений противника на целом ряде направлений. Это следует из очередной официальной сводки Министерства обороны Российской Федерации.


В зоне проведения специальной военной операции российские артиллерия и авиация поразили склады с боеприпасами сразу нескольких бригад ВСУ. Так, под населенным пунктом Огурцово в Харьковской области был поражен склад с боеприпасами 127-й отдельной бригады территориальной обороны. На оккупированной части российской Луганской Народной Республики (ЛНР), в районе населенного пункта Петровское, ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Еще два склада боеприпасов механизированных бригад украинской армии были поражены на оккупированной части Донецкой Народной Республики. Речь идет о складах 54-й и 110-й отдельных механизированных бригад ВСУ в Краматорске и Авдеевке.

Кроме того, на Купянском направлении российские вооруженные силы поразили украинские формирования в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка и Крахмальное Харьковской области. Также были пресечены действия 3 диверсионно-разведывательных групп противника под Тимковкой, Синьковкой и Берестовым. Всего на данном направлении ВС РФ уничтожили до 95 военнослужащих ВСУ, 8 автомобилей, 1 САУ «Акация» и 1 артиллерийскую систему М777 американского производства.

На Красно-Лиманском направлении ВС РФ нанесли поражение противнику под населенными пунктами Невское (ЛНР), Торское и Серебрянка (ДНР). Украинские формирования потеряли здесь 65 боевиков, 1 бронемашину, 1 пикап, 2 гаубицы Д-20 и Д-30.

Упомянуто в сводке Минобороны и про Артемовск (Бахмут). Здесь ведут бои штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», против флангов противника действуют подразделения ВС РФ. Донецкое направление характеризуется наиболее ожесточенными боями. Только за сутки здесь были уничтожены около 300 украинских боевиков и иностранных наемников, 3 БМП, 4 бронемашины, 1 РСЗО БМ-21 «Град», 1 САУ «Акация».

В районах населенных пунктов Угледар, Водяное в ДНР, Малиновка, Червоное и Новоданиловка в российской Запорожской области было нанесено поражение украинским формированиям с помощью авиационных и артиллерийских ударов. Под Новомихайловкой (ДНР) наши военные уничтожили ДРГ противника. Общие потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составляют более 90 боевиков, 1 танк, 5 автомобилей, 1 гаубицу Д-30 и 1 артиллерийскую систему М777 американского производства.

Наконец, можно сделать вывод и об активизации боевых действий на Херсонском направлении. Здесь были уничтожены до 80 боевиков ВСУ, 15 бронемашин, 23 автомобиля, гаубица «Мста-Б» и 3 гаубицы Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка средства войсковой противовоздушной обороны сбили 2 самолета Су-25 Воздушных сил Украины. В различных районах украинской Харьковской области, российских Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик ПВО ВС РФ в общей сложности сбила 14 беспилотных летательных аппаратов противника.

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18 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 16:11
    +3
    Очень хорошие новости! Вот так и будет убывать личный состав частей ВСУ, вместе с техникой и боеприпасами.
    1. Гималайский
      Гималайский Сегодня, 16:28
      +3
      Такой термин как Поражены , должен быть исключён .
      Только : Цель уничтожена .
      Не нужны никому , кроме аналитиков , эти потуги и процесс.

      Поражайте сердце дамы и зрителей в театре Голого короля
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 17:41
        0
        Цитата: Гималайский
        Такой термин как Поражены , должен быть исключён
        Слово «поражены» является профессиональным военным термином, используется наравне с такими понятиями, как «подавлены», «повреждены», «уничтожены». Вряд ли военные поменяют свою терминологию ради каких-то штатских (и это совершенно правильно).
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:14
    -4
    Очень хорошие новости ! а видео есть ?????? как бы подтверждавшие уничтожение ! шас информ война идет !
  3. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 16:19
    -3
    Сообщений подобных столько, что, можно подумать, на Украине полегло несколько армий НАТО и вся армия Украины со всем оснащением и запасами. Хм, непонятно, чем только воюют. А по факту... А вот с фактами, которые подтвердили бы хотя бы четверть из указанного, проблемы. Вот нам сообщили, что разрушена часть завода "Арсенал" в Киеве из-за попадания ракетой. И где подтверждение? Меня тут "ура-патриоты" постоянно обвиняют в отсутствии фактуры (забавно), ЦИПСО и прочей мути, ну а я так же могу сообщить, что где-то там, в глубине сибирских гор, ВСУ прицельно ракетой попали в жутко секретный оборонный завод. И тоже без фото и видео...
    1. Ратибор_А
      Ратибор_А Сегодня, 16:30
      0
      Ципсошник.... что с него взять.. Видео ему подавай
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 16:42
        -4
        Действительно, лучше верить словам, т.е. страдать церковной верой). Законы логики вам известны? Хотя бы формальной, если не диалектической? Если здесь верить только словам, почему не стоит верить тому, что говорят по ту сторону границы? Адекватный и критически мыслящий человек, которого и можно назвать патриотом, слепо верить в инфу не станет, а вот горе-"ура-патриот" вроде вас - с радостью...
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 16:48
          +5
          Приходилось на днях общаться с военными из "Росгвардии". Интересно, что есть те, кто считает, что "атака", якобы, украинских дронов была организована с нашей стороны с целью давления на Киев и развязывания себе рук. Лично я с ними был согласен касательно авторов "атаки", но не был согласен, что режим чем-то "ответит", ибо сцена была для "внутреннего потребления" и самопиара

          Ну ты же веришь что кремль обстрелял себя сам беспилотниками ради самопиара! wassat
          Братец! Да у тебя кастрюля гремит так, что желто-блакитной мо...лицом за километр воняет!
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 16:54
            +1
            Там не только кастрюля гремит. Там шароварщиной бандеровской смердит.
          2. NKXXI
            NKXXI Сегодня, 16:58
            -4
            Т.е. я правильно понял, что, допустим, ежели завтра произойдет аналогичный случай на Банковой, что и над Кремлем, вы не заявите, что сие происки самой хунты, так?)
          3. NKXXI
            NKXXI Сегодня, 17:01
            -3
            И потом, я ориентируюсь на опыт истории. Например, Глейвиц 1939 г.
    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 16:40
      +1
      Хотите верьте, хотите нет, дело Ваше.
      По большому счёту всем фиолетово во что ВЫ верите.
      Доказывать Вам что то ни кто не обязан.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 17:17
        -1
        Само собой, только церковная вера, критическое мышление не в цене, я вас понял...
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:28
    0
    Во время визита Зели в Чехию Зеле подарили ещё один пистолет. Видимо чтобы точно не промахнулся....
    С двух рук если начнёт стрелять....
    Себе в "кастрюлю"...
  5. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 16:39
    -1
    15 бронемашин и 23 автомобиля на Херсонском направлении? о_О" Как-то слишком уж хорошо, чтобы быть правдой -_-
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:50
      -1
      Часть подбита, часть краска поцарапана и стёкла разбиты, но ведь поражена же? wassat
      1. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 17:27
        0
        там написано "уничтожено" -_-
  6. никникник
    никникник Сегодня, 18:20
    0
    Я не спец, но... все "поражено" да "поражено", "уничтожено" и "уничтожено". Интересно с такими поражено и уничтожено у ВСУ уже не должно оставаться ни живой силы ни техники, а что все "воскресают" и "воскресают". Одни и те же населенные пункты. И это на "крошечной" для ВС РФ территории. А что если боевые действия будут вестись на всей территории Украины? Давно бы находится на западной границе, но все "обороняемся" и "обороняемся" кладя молодых парней на поле боя(((. В итоге уже г-н Пригожин от безысходности через тг каналы кричит: нет боеприпасов, оснащение 10-30%, а украинские беспилотники "летят" и "летят" по Белгоройской, Курской, Воронежской, Саратовской, Брянской, Ростовской, Рязанской, Московской и т.д. областях, республике Крым, аж над Кремлем появляются. Взрываются жд пути, нефтебазы, дома, линии электропередач и иной инфраструктуры.(((( Печалька(((