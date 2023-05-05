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Бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ: Украинские военные недовольны политикой президента Зеленского

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Бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ: Украинские военные недовольны политикой президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями в отношении военных может спровоцировать их на протестные выступления. Об этом в беседе с телеканалом «Прямой» рассказал бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос.


Как отметил военный эксперт, киевский режим установил собственные «правила игры». К военнослужащим власть относится без должного уважения, и в армейской среде это многим не нравится. Украинские военные недовольны политикой президента Зеленского, считает Кривонос.

По мнению генерала, украинские военнослужащие за год с лишним успели устать от боевых действий. Однако никакой поддержки со стороны действующей власти они не наблюдают. Зеленский произносит общие фразы, но не задумывается о том, как добиться обеспечения потребностей фронта в полном объеме. Нет и мотивации для военнослужащих. Кривонос заявил, что военные пока молчат, но их терпение заканчивается.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный пока предпочитает отмалчиваться. Но, считает Кривонос, рано или поздно он также может вмешаться, хотя и предпочитает следовать строгой дисциплине и субординации.

Отметим, что на Украине продолжается скандал вокруг дополнительных выплат военнослужащим. Власть не хочет доплачивать военнослужащим формирований, находящихся не на линии боевого соприкосновения, а в тылу.

Еще одна серьезная проблема – кадровый дефицит. Значительная часть профессиональных военных была выбита за год с лишним боев, во многих бригадах преобладают принудительно мобилизованные гражданские лица без боевого опыта, а то и опыта службы в армии в принципе. Естественно, они слабо мотивированы, плохо подготовлены, и это является серьезной проблемой ВСУ, на которую давно обращали внимание аналитики.
Использованы фотографии:
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19 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 16:30
    +1
    Так мистер Зе "не лох" вроде. Он таких , как этот давно на место поставил laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:34
      +2
      Нелоху с пистолетом еще один пистолет в Чехии подарили. Чтобы гарантированно не промахнулся при стрельбе себе в башку...
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:52
        0
        Кривоносу пора нос поправить, ишь чего себе позволяет! Пора ему делать обрезание и валить в Израиль. smile
      2. frruc
        frruc Сегодня, 18:16
        0
        Украинские военные недовольны политикой президента Зеленского, считает Кривонос.

        Ну, судя по ясным, лучистым взглядам этих военнослужащих (на фото выше), они всем довольны, их все устраивает.
  2. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 16:35
    -9
    И что? Приходилось на днях общаться с военными из "Росгвардии". Интересно, что есть те, кто считает, что "атака", якобы, украинских дронов была организована с нашей стороны с целью давления на Киев и развязывания себе рук. Лично я с ними был согласен касательно авторов "атаки", но не был согласен, что режим чем-то "ответит", ибо сцена была для "внутреннего потребления" и самопиара, а что касается международного уровня, так дипломаты свои "озабоченности" сегодня выразили...
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:55
      +2
      Интересно, что есть те, кто считает, что "атака", якобы, украинских дронов была организована с нашей стороны
      Так и Сев.потоки оказывается тоже мы...с парохода "Сибирцев". Часовню тоже я развалил? (из к/ф "Кавказская пленница) feel
    2. МятныйПряник
      МятныйПряник Сегодня, 17:29
      0
      Рассуждения как у хлебного мякиша.
      В голову не приходило, что аппарату просто позволили долететь и отслеживали весь маршрут.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 18:31
      0
      NKXXI...... якобы, украинских дронов была организована с нашей стороны .....

      Да, Да, Да, очень интересная версия. Сами себя обстреляли, сами взорвали, сами запустили.
      Изучите уважаемый УК РФ Статья 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях ......
  3. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 16:36
    -2
    Кстати, минимум, половину проблем ВСУ можно адресовать и ВС РФ, но "ура-патриоты", конечно, с этим не согласятся)...
  4. Normann
    Normann Сегодня, 16:39
    +3
    Как актер может комадовать огромной армией в процессе войны(извините, СВО). Всем ясно и понятно было с самого начала для чего он нужен, и кто на самом деле координирует все поставки, и ставит цели и задачи для ВСУ.
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 16:44
      -6
      А кто с нашей стороны что курирует, если приходится в прямом эфире наблюдать самопиар Пригожина, его грызню с генералитетом и смену тыловиков раз в полгода? Ах да, и "70% новой и модернизированной техники"...
  5. Roust
    Roust Сегодня, 16:40
    +2
    Так, какие проблемы?! Или вали до хаты, или вали зелю.
  6. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 16:53
    0
    Недовольство гладиаторов патрициев не волнует.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:57
    +2
    Бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ: Украинские военные недовольны политикой президента Зеленского
    Болтунам везде сейчас дорога в... експерт, аналитики и прочие гадалки/предсказали.
  8. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 16:58
    +2
    кое кому,надо взять на заметку....
  9. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 17:07
    +1
    Про то, что "побратымы" недовольны, стучали по клавиатуре ещё при Порошенко. Но реальных путчей американцы не допустят. Информация в стиле федеральных "мыльных шоу".
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 17:12
      +1
      Что верно, то верно, начальник у них всех один и будет все так, как он пожелает....
      Кстати, главный начальник не в кукуев, а сильно, сильно далеко.
  10. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 17:14
    0
    Они все прошлое лето ролики снимали "мы недовольны, вооружения нет, мы уходим", а потом в сентябре перегруппироваться заставили, что под Харьковом, что под Херсоном.
    Не нужно верить этому нытью, нужно всегда исходить из того что противник силён
  11. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 17:23
    0
    Эти олухи недовольные, любому прислуживать будут. Нет в них духа, раболепие в них. Дайте кашу с патронами, любые налоги заплатят.