Бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ: Украинские военные недовольны политикой президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями в отношении военных может спровоцировать их на протестные выступления. Об этом в беседе с телеканалом «Прямой» рассказал бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос.Как отметил военный эксперт, киевский режим установил собственные «правила игры». К военнослужащим власть относится без должного уважения, и в армейской среде это многим не нравится. Украинские военные недовольны политикой президента Зеленского, считает Кривонос.По мнению генерала, украинские военнослужащие за год с лишним успели устать от боевых действий. Однако никакой поддержки со стороны действующей власти они не наблюдают. Зеленский произносит общие фразы, но не задумывается о том, как добиться обеспечения потребностей фронта в полном объеме. Нет и мотивации для военнослужащих. Кривонос заявил, что военные пока молчат, но их терпение заканчивается.Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный пока предпочитает отмалчиваться. Но, считает Кривонос, рано или поздно он также может вмешаться, хотя и предпочитает следовать строгой дисциплине и субординации.Отметим, что на Украине продолжается скандал вокруг дополнительных выплат военнослужащим. Власть не хочет доплачивать военнослужащим формирований, находящихся не на линии боевого соприкосновения, а в тылу.Еще одна серьезная проблема – кадровый дефицит. Значительная часть профессиональных военных была выбита за год с лишним боев, во многих бригадах преобладают принудительно мобилизованные гражданские лица без боевого опыта, а то и опыта службы в армии в принципе. Естественно, они слабо мотивированы, плохо подготовлены, и это является серьезной проблемой ВСУ, на которую давно обращали внимание аналитики.