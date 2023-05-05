ФСБ России: украинская разведка готовила покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС

На этапе подготовки пресечен террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС

Координация преступной деятельности осуществлялась украинскими спецслужбами как напрямую через сотрудников ГУР МО Украины Уманьского Александра Павловича и Никулина Андрея Владимировича, агента-вербовщика Будникову Викторию Анатольевну, 1974 года рождения, так и через посредника Ткачук Ю.В., 1969 года рождения, находящуюся в Финляндии – стране, с недавнего времени вошедшей в военно-политический блок НАТО