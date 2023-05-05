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ФСБ России: украинская разведка готовила покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС

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ФСБ России: украинская разведка готовила покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС

Украинская разведка готовила покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС. К подготовке были причастны сотрудники ГУР Минобороны Украины.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На этапе подготовки пресечен террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС

- рассказали в пресс-службе ФСБ.

Сотрудники российской спецслужбы арестовали двух диверсантов. У них при обыске обнаружили взрывное устройство, автоматы и боеприпасы к ним. Кураторы из украинского Главного управления разведки координировали их действия. Инструкции боевики получали как напрямую от руководства разведслужбы, так и через женщину, проживающую на финской территории и осуществляющую посреднические функции.

Координация преступной деятельности осуществлялась украинскими спецслужбами как напрямую через сотрудников ГУР МО Украины Уманьского Александра Павловича и Никулина Андрея Владимировича, агента-вербовщика Будникову Викторию Анатольевну, 1974 года рождения, так и через посредника Ткачук Ю.В., 1969 года рождения, находящуюся в Финляндии – стране, с недавнего времени вошедшей в военно-политический блок НАТО

- сообщили представители спецслужбы.

Ранее в прошлом месяце сотрудниками ФСБ был предотвращен террористический акт в Симферопольском военно-морском госпитале. Злоумышленник был задержан и отправлен под арест.
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4 комментария
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 16:43
    +1
    Ткачук Ю.В., 1969 года рождения
    За 50-60 тысяч евро албанский нелегал любую ткачучку может пристрелить хоть в самом центре Хельсинки.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:47
      -3
      За 20-30 тысяч евро украинский ветеран ато в Киеве любого арестовича пристрелит. Но на складах нет денег и вообще мы с марионетками не воюем, только с их подчиненными
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:52
    0
    Ранее в прошлом месяце сотрудниками ФСБ был предотвращен террористический акт в Симферопольском военно-морском госпитале. Злоумышленник был задержан и отправлен под арест.
    . Ну да, методы предков, нашим такого не надо... хотя и "Смерть шпионам" никогда всех не останавливало, но уменьшало поток желающих в лёгкую подзаработать....
    Кстати, ликвидирован при задержании, сопротивлялись, такую формулировку никто ведь не отменял...
    И в вдогонку... эффективность работы хранителей, это когда... да просто тихо становится и никого не волнует, кого и как там задержали и что с ними стало.
    Палка, конечно, о двух концах, но время сейчас экстремально, что б там не заявляли, не думают некоторые, необходимы экстремальные меры противодействия.
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 17:03
    0
    если ФСБ уже знает, то ФСБ может предотвратить атаку! Удачи и успехов ребята.