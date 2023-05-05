ФСБ России: украинская разведка готовила покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС

Украинская разведка готовила покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС. К подготовке были причастны сотрудники ГУР Минобороны Украины.
Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
На этапе подготовки пресечен террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС
- рассказали в пресс-службе ФСБ.
Сотрудники российской спецслужбы арестовали двух диверсантов. У них при обыске обнаружили взрывное устройство, автоматы и боеприпасы к ним. Кураторы из украинского Главного управления разведки координировали их действия. Инструкции боевики получали как напрямую от руководства разведслужбы, так и через женщину, проживающую на финской территории и осуществляющую посреднические функции.
Координация преступной деятельности осуществлялась украинскими спецслужбами как напрямую через сотрудников ГУР МО Украины Уманьского Александра Павловича и Никулина Андрея Владимировича, агента-вербовщика Будникову Викторию Анатольевну, 1974 года рождения, так и через посредника Ткачук Ю.В., 1969 года рождения, находящуюся в Финляндии – стране, с недавнего времени вошедшей в военно-политический блок НАТО
- сообщили представители спецслужбы.
Ранее в прошлом месяце сотрудниками ФСБ был предотвращен террористический акт в Симферопольском военно-морском госпитале. Злоумышленник был задержан и отправлен под арест.