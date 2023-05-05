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Уполномоченный по правам человека РФ: Украина отказывается брать простых солдат при обмене военнопленными

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Уполномоченный по правам человека РФ: Украина отказывается брать простых солдат при обмене военнопленными

Когда Россия и Украина производят обмены военнопленными, представители киевского режима пытаются диктовать свои условия и отказываются забирать рядовых солдат. Об этом заявила в беседе с Первым каналом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.


По словам уполномоченной, киевский режим настаивает на обмене тех попавших в плен украинских военных, которых Россия отпускать не готова, в том числе и по причине проведения в их отношении следственных мероприятий. В простых солдатах, оказавшихся в российском плену, Киев не заинтересован. Он демонстрирует пренебрежительное отношение к собственным мобилизованным гражданам.

Украинская сторона отказывается брать простых солдат. И вместо них выставляет условия - тех, которых наши военачальники не готовы вернуть в Украину

- подчеркнула Москалькова в интервью «Первому каналу».

Уполномоченная отмечает, что списки военнопленных на обмен формируются на основе поступающих к российской стороне просьб со стороны родственников попавших в плен украинских военнослужащих. Москалькова подчеркнула, что она просит у Министерства обороны РФ возврата к семьям именно простых солдат. Но украинские представители вычеркивают обычных военнослужащих из списков подлежащих обмену военнопленных.

Напомним, что еще в 2022 году по обмену из российского плена были освобождены многие отъявленные украинские нацисты, в том числе и командовавшие нацистскими формированиями во время боевых действий в Мариуполе. Соответствующего наказания за свои военные преступления они не понесли.
Использованы фотографии:
news-kiev.ru
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:52
    +1
    Что значит "Россия не оотова"?С какого перепугу отпускать на свободу военных преступников?Даже "по готовности"?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 17:04
      +1
      Похоже, ради продления зерновой сделки, Россия готова безвозмездно отпустить всех... belay Мы даже готовы закупать украинское зерно, ведь оно братское, от которого вероломно отказалась Европа. Поддержим братьев!!! fellow
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:06
      0
      Украинцам говорят возьмите своих пленных,а они говорят они нам не нужны,делайте с ними что хотите.
    3. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 18:00
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Что значит "Россия не готова"?

      Все очень просто. Вот я, например, не готов подарить вам свою (квартиру, машину, дачу, жену, любовницу - на выбор).

      Это означает лишь то, что я этого не сделаю. Вот вы удивитесь, наверное laughing
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 16:54
    +5
    А, что бы не "отдавать" эту нечисть, её нужно подвергать военно-полевому суду и расстреливать на месте.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 16:56
      +4
      А, что бы не "отдавать" эту нечисть, её нужно подвергать военно-полевому суду и расстреливать на месте.

      Вероятно, что только так, а лучше до суда не доводить.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:14
      0
      Наших пленных на кого менять будем?
    3. aviator7186
      aviator7186 Сегодня, 17:17
      +1
      Ну да, чтобы и ВСУ также поступили с вашим сыном, отцом, братом, другом?!!!
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 17:37
        +1
        Цитата: aviator7186
        Ну да, чтобы и ВСУ также поступили с вашим сыном, отцом, братом, другом?!!!

        Вообще-то они с самого начала УЖЕ так и поступают с нашими сыновьями, отцами, братьями и друзьями. И даже хвастаются этим. И останавливаться в своих зверствах по отношению к пленным - не собираются.
    4. frruc
      frruc Сегодня, 17:18
      0
      .....списки военнопленных на обмен формируются на основе поступающих к российской стороне просьб со стороны родственников попавших в плен

      Вопрос, почему к российской стороне ? Пусть эти родственники пленных теребят свои украинские власти, которых они выбирали и назначали. А если власти их (родственников) не слышат, то и нечего идти воевать за эту власть. Пусть бегут подальше от войны.
      А вообще, военных преступников надо истреблять на месте, чтобы не было потом прецедентов.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:55
    +1
    Напомним, что еще в 2022 году по обмену из российского плена были освобождены многие отъявленные украинские нацисты, в том числе и командовавшие нацистскими формированиями во время боевых действий в Мариуполе. Соответствующего наказания за свои военные преступления они не понесли.

    Сами создали прецедент, теперь удивляемся. Они выводят из под ответственности тех, кому она может грозить, а холопам она не угрожает, поэтому пусть обьедают противника дальше.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:57
    +5
    Дак вот сами и показывают - даже им селюки простые не нужны. Мясо это. Даже для свидомых и нациков. Так что хлопчики - сдавайтесь в плен, тогда ишо трошки поживете. Если, конечно, преступлений не совершали....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:10
      +1
      Nexcom, может, ещё раз повторю может многие и готовы сдаться так кто-же их пустит, там наверняка в каждом подразделении свои неонаци с НЕОГРАНИЧЕННЫМИ полномочиями и захочешь не соскочешь.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:13
        0
        Да, Ропот 55, хлопчикам надо ещё умудриться сдаться в плен, а то и пулю в спину словят от "своих свидомых". Могут и по возращении из плена при обмене "пропасть без вести"....
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 17:18
          0
          Nexcom, там ещё идейных по регионам до пятой точки, как думаете для чего? Я кумекаю чтоб в страхе держать оставшихся, мол ежели удумаете к Москве повернуться аль про русских хорошо подумать то с вами не полиция разбираться будет а отморозь из неонаци вечерком заглянет.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:01
    0
    Ох, е, счас прочитал в Запорожье эвакуируют мирняк, не ужели...
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:08
      +1
      По-моему не в г.Запорожье, а в запорожской области. Неужели очередная перегруппировка нас ждёт?
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:16
    0
    Это они у нас ,, простые и добрые,, солдаты. Окажутся на Украине и будут пооклинать и нас, и нашу страну.)) Скользский народец…
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:30
    0
    SS в плен не брали: почебу не возродить эту стару добрую традицию, благо тот же "Азов" был запрещен Конгрессрм США.
  8. aba
    aba Сегодня, 17:35
    0
    Да.... Дожили...
    России ставят условия все клоуны и недоумки и на ее требования положили болт.
    Спасибо надо сказать всем "военноначальникм-миллионерам, переговорщикам-миллиардерам" и прочим выражающим раз за разом обзабоченость, красные линии и воззвания к мировой общественности с нижайшей просьбой осудить.