Когда Россия и Украина производят обмены военнопленными, представители киевского режима пытаются диктовать свои условия и отказываются забирать рядовых солдат. Об этом заявила в беседе с Первым каналом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По словам уполномоченной, киевский режим настаивает на обмене тех попавших в плен украинских военных, которых Россия отпускать не готова, в том числе и по причине проведения в их отношении следственных мероприятий. В простых солдатах, оказавшихся в российском плену, Киев не заинтересован. Он демонстрирует пренебрежительное отношение к собственным мобилизованным гражданам.
Украинская сторона отказывается брать простых солдат. И вместо них выставляет условия - тех, которых наши военачальники не готовы вернуть в Украину
- подчеркнула Москалькова в интервью «Первому каналу».
Уполномоченная отмечает, что списки военнопленных на обмен формируются на основе поступающих к российской стороне просьб со стороны родственников попавших в плен украинских военнослужащих. Москалькова подчеркнула, что она просит у Министерства обороны РФ возврата к семьям именно простых солдат. Но украинские представители вычеркивают обычных военнослужащих из списков подлежащих обмену военнопленных.
Напомним, что еще в 2022 году по обмену из российского плена были освобождены многие отъявленные украинские нацисты, в том числе и командовавшие нацистскими формированиями во время боевых действий в Мариуполе. Соответствующего наказания за свои военные преступления они не понесли.