УФСБ России по Ставропольскому краю пресекло противоправную деятельность гражданина РФ, причастного к государственной измене путём перехода на сторону Вооружённых сил Украины

В Управлении ФСБ по Ставропольскому краю сообщили о задержании мужчины, намеревавшегося присоединиться к украинским боевикам, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ.– сообщили сегодня журналистам в пресс-службе УФСБ России по региону.Также в сообщении российской спецслужбы уточняется, что злоумышленник хотел вступить в националистический батальон «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен). По информации, имеющейся в распоряжении силовиков, подозреваемый планировал попасть на Украину транзитом, через территорию Турции. Задержан он был при попытке пересечения государственной границы.Следственными органами ФСБ возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к преступлению», «Государственная измена», а также «Организация деятельности террористической организации и участие деятельности такой организации»).Также в пресс-службе ведомства подтвердили информацию о том, что мужчина решил пойти на сотрудничество со следствием, дав признательные показания.Отметим, что ранее ФСБ задержала сторонника запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ*, который планировал совершить теракт на объекте массового скопления людей в городе Минеральные Воды. В ходе допроса задержанный признался, что действовал по указке лидеров этой запрещенной организации.Ранее президент России Владимир Путин подписан закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за государственную измену.