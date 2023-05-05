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В Ставропольском крае ФСБ задержала пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

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В Ставропольском крае ФСБ задержала пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

В Управлении ФСБ по Ставропольскому краю сообщили о задержании мужчины, намеревавшегося присоединиться к украинским боевикам, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ.


УФСБ России по Ставропольскому краю пресекло противоправную деятельность гражданина РФ, причастного к государственной измене путём перехода на сторону Вооружённых сил Украины

– сообщили сегодня журналистам в пресс-службе УФСБ России по региону.

Также в сообщении российской спецслужбы уточняется, что злоумышленник хотел вступить в националистический батальон «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен). По информации, имеющейся в распоряжении силовиков, подозреваемый планировал попасть на Украину транзитом, через территорию Турции. Задержан он был при попытке пересечения государственной границы.

Следственными органами ФСБ возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к преступлению», «Государственная измена», а также «Организация деятельности террористической организации и участие деятельности такой организации»).

Также в пресс-службе ведомства подтвердили информацию о том, что мужчина решил пойти на сотрудничество со следствием, дав признательные показания.

Отметим, что ранее ФСБ задержала сторонника запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ*, который планировал совершить теракт на объекте массового скопления людей в городе Минеральные Воды. В ходе допроса задержанный признался, что действовал по указке лидеров этой запрещенной организации.

Ранее президент России Владимир Путин подписан закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за государственную измену.
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15 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:14
    +4
    Предал раз, предаст и потом....
    Контингент, которому не место... да нигде, в общем то.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:37
      0
      УФСБ России по Ставропольскому краю пресекло противоправную деятельность гражданина РФ, причастного к государственной измене путём перехода на сторону Вооружённых сил Украины

      – сообщили сегодня журналистам в пресс-службе УФСБ России по региону.


      Земляк знаменитого иноагента Семёна Слепакова.
      Семён Серге́евич Слепако́в (род. 23 августа 1979, Пятигорск, Ставропольский край) — российский комедийный актёр, сценарист, продюсер, поэт, певец, музыкант и автор-исполнитель песен; кандидат экономических наук (2003). В прошлом — капитан команды КВН «Сборная Пятигорска».


      Что там на Ставрополье творится то?Ужас.
      Хотя там исторически много переселенцев с той же Украины.

      Украинские переселенцы, которые прибывали на Северный Кавказ, направлялись по соседству с землями Черноморского войска на Старую линию, в Ставропольский и Георгиевский уезды, отличавшиеся плодородными землями и благоприятными климатическими условиями. Можно выделить несколько крупных станиц, где украинцы составили большинство: это Ново-Малороссийская, Константиновская, Беломечетская, Невинномысская, Бекешевская, Новопавловская, Прохладная, Урухская, Николаевская, Курская и др. В Ставропольском уезде (позднее губернии) украинцы размещались в сёлах Благодатном, Ивановском, Леденцовом, Новоегоровском, Окуневом, Петровском. В Пятигорском уезде они заселяли сёла Бургон-Маджары, станицы Новоалександровскую, Новогригорьевскую, отсёлок Новомитрофановский и др[2].

      В период с 1824 по 1833 гг. осуществлялся второй этап заселения украинцами (малороссами) Центральной и Северо-Восточной территории Северного Кавказа. Принципиальное отличие его от первого — это наличие специально разработанных правил «О переселении казенных крестьян и наделении их землей», которые упростили приём мигрантов. В этот период значительно возросла роль украинских губерний в деле колонизации Кавказской области и линии, что приводило к заметному росту численности и удельного веса украинцев в этой части Северо-Кавказского региона. В период с 1820 по 1825 г. в Кавказскую область прибыло 10 762 государственных крестьян, с 1826 по 1830 г. — 40 867, а с 1831 по 1833 г. — 54 136. Всего 105 765 государственных крестьян[2].

      В 1834 г. начался третий этап переселения украинцев в Центральную и Северо-Восточную части Северного Кавказа, достигший своего апогея в 1836 г. и завершившийся в 1846 г. В данный период продолжилась гражданская и военная колонизация, создание новых оборонительно-наступательных линий по рекам Зеленчук, Кардоник, Кефарь, Лаба, Уруп, Сунжа и др., вдоль Военно-Грузинской дороги, от станицы Екатериноградской до Владикавказа и т. д. Несмотря на предпринимаемые меры, население на Кавказской линии оставалось малочисленным, смертность значительно превышала рождаемость. Учитывая данное положение и сложившуюся обстановку, правительство приступает к организации нового (четвёртого) массового пополнения населения Кавказской линии в 1847-1849 гг. В это же время осуществлялось переселение в Черноморское казачье войско.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:41
        +1
        возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ

        Хотелось бы узнать подробнее о происхождении и трудовой деятельности данного субъекта.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 18:02
        +1
        Orange-Bigg .....Хотя там исторически много переселенцев с той же Украины.

        У вас устаревшие данные. В восточных районах Ставрополья сейчас много проживает выходцев из Дагестана, чеченцев, молокан, армян и греков в КМВ.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 18:15
          0
          Вот именно что только в восточных районах.В 1926 году по данным переписи населения СССР 1926 года национальный состав состав Северо-Кавказского края :русские 3 841 063 46,2 %
          украинцы 3 106 852 37,4 %.
          Они же никуда не делись.


          Уже весной 1920 года была образована Кубано-Черноморская область в составе РСФСР; в очередной раз был затронут языковой вопрос. Первые 12 лет советские органы власти разрешали местным управленцам использовать украинский язык наравне с русским. Однако украинский не продержался на Кубани в виде официального языка и пяти лет: литературной "мовой" почти никто не владел, а в 1924 году регион еще и вошел в состав Северо-Кавказского края. Это определило дальнейшее культурное развитие Кубани. Русский язык окончательно укрепил свои позиции, и такое положение дел вполне устраивало местное население.

          Национальный состав населения Ставропольского края 2023 г, согласно последней переписи населения, распределён примерно следующим образом: русские — 2 265 287 (80.80%) человек, армяне — 164 009 (5.85%) человек, даргинцы — 47 661 (1.70%) человек, греки — 33 643 (1.20%) человека, цыгане — 30 839 (1.10%) человек, украинцы — 30 839 (1.10%) человек, другие национальности (менее 0,5% каждая) — 231 295 (8.25%).

          https://bdex.ru/naselenie/stavropolskiy-kray/
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 18:15
      0
      Цитата: rocket757
      Контингент, которому не место... да нигде, в общем то.

      Ну отчего же... в аду - самое место.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:16
    +2
    Да, кстати, это уже измена Родине или ещё нет??? what Пожизненное впулят или отмажут адвокаты?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:36
      0
      Если рассудить, вроде только попытка измены. Может, на десятку попытался...
    2. ААК
      ААК Сегодня, 17:49
      -3
      Если рассуждать беспристрастно - то измену в виде перехода на сторону врага можно шить только действующему военнослужащему или иному лицу, дававшему соответствующую присягу, да и то в военное время, а СВО не война... гарантии от ПЖ конечно нет, но для адвоката - простор для творчества...
  3. monetam
    monetam Сегодня, 17:19
    +2
    Очень стыдно за то, что такие появляются среди сограждан.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:37
    +2
    Большая страна - большое количество идиотов. request
  5. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 17:42
    +1
    . В ходе допроса задержанный признался, что действовал по указке лидеров этой запрещенной организации.
    . А вот интересно, где это рядовой россиянин познакомился с лидерами ИГИЛ? Это типо " в бане познакомились , или вместе пиво пили? " Не , ну серьезно? Откуда он знает лидеров именно? Они что бейджики все носят? И сами на улице походят , представляются, предлагают вступить в свои ряды? Да ни за что ни один шпион никогда не представляется шпионом, уж тем более руководители организации такого рода вообще тайна за семью печатями. Эта статейка на ВО уровне журнала " Мурзилка" , или что ещё хуже - дело шито белыми нитками
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:58
      0
      Это типо " в бане познакомились , или вместе пиво пили? " Не , ну серьезно? Откуда он знает лидеров именно?

      Нет, всё проще: куратор мог ему сказать (и даже должен был это сделать), что операция санкционирована высшим руководством - и значит будут награды, деньги и т.п.
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 18:16
        0
        Цитата: Аль Манах
        операция санкционирована высшим руководством - и значит будут награды, деньги и т.п.

        Будут деньги, дом в Чикаго,
        Много женщин и машин... (с)
  6. saygon66
    saygon66 Сегодня, 17:56
    0
    А он таки успел начудить? Если нет - то пусть бы и ехал себе... жариться на солнцепёке.
    - Его публично казнят, дабы другим неповадно было? Или - нет... yes Его исправят и перевоспитают в ИТУ! Наверное...