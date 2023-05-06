Китай испытывает боевой лазер для борьбы со спутниками

Предполагаемый лазерный комплекс. У двух ангаров (вверху и внизу) открыта крыша
Китайская оборонная промышленность активно изучает и развивает направление т.н. оружия на новых физических принципах. Образцы такого рода доводятся до полигонных испытаний и приближаются к началу полноценной эксплуатации. Так, недавно стало известно, что на одном из полигонов построен и действует полноразмерный боевой лазер, пригодный для борьбы с космической разведкой противника.
Вид из космоса
В 2003 г. в центральной части Китая начал работу полигон Корла. По известным данным, он строился в интересах специальных структур Народно-освободительной армии и предназначался для проведения закрытых испытаний. В середине десятых годов объект перешел в ведение Сил стратегического обеспечения, отвечающих за военно-космическую деятельность, разные виды разведки и т.д.
Полигон Корла закономерно привлекает внимание иностранных разведок и иных структур. Предпринимаются попытки получения информации о его использовании и проводимых работах. По понятным причинам, единственным источником данных о полигоне и объектах на нем являются спутники оптической и радиотехнической разведки.
Вместе с прочими организациями за полигоном наблюдает американский коммерческий спутниковый оператор BlackSky. Его группировка включает 16 спутников с фотоаппаратурой, размещенных на оптимальных орбитах. В отличие от ряда конкурентов, «БлэкСкай» может осуществлять съемку и получать изображения в течение нескольких часов после получения запроса.
С конца апреля по начало июня 2022 г. спутники BlackSky несли практически постоянное дежурство над китайским полигоном и сделали две сотни снимков. За счет этого заказчики съемки смогли узнать не только актуальное состояние объектов, но и понаблюдать за ними в динамике. Это помогло сделать важные выводы.
До недавнего времени о такой съемке полигона Корла ничего не сообщалось. Только несколько дней назад, 1 мая, издание Army Technology опубликовало несколько снимков от BlackSky и обратило внимание на новые объекты полигона. Кроме того, издание получило комментарии представителей американской армии и разведывательного сообщества.
В целом речь идет о развертывании оружия на новых физических принципах. С его помощью НОАК сможет атаковать космические группировки противников. Кроме того, построены новые исследовательские комплексы для отработки перспективных технологий и образцов.
Ангары с лазерами
Наибольший интерес на спутниковых снимках представляет крупный стационарный комплекс из нескольких сооружений, размещенный на одной из площадок. Предполагается, что в его состав входят боевые лазеры с особыми возможностями и высокими характеристиками. Впрочем, наличие лазеров только предполагается и имеет лишь косвенные доказательства.
Боевой лазерный комплекс включает три крупных ангара с подвижными крышами, вокруг которых находятся более мелкие сооружения. Качество снимков не позволяет делать однозначные выводы, но предполагается, что под подвижными секциями крыш находятся лазерные установки. Соответственно, постройки вокруг вмещают различное вспомогательное оснащение.
Army Technology отмечает, что крыши ангаров открываются около полудня. Именно в это время, ввиду оптимального освещения и других благоприятных факторов, над полигоном наблюдается основная активность иностранной спутниковой разведки. Соответственно, боевые лазеры могут дежурить в ожидании приказа на подавление космических аппаратов.
Еще одно косвенное доказательство развертывания боевых лазеров присутствовало в недавней предполагаемой утечке документов из Пентагона. Как сообщалось, в одной из тех бумаг упоминались китайские проекты систем подавления и перехвата управления чужими спутниками. Такие средства, в первую очередь, предназначены для защиты от разведки из космоса.
Секретные объекты
По всей видимости, на полигоне Корла исследуются не только лазерные технологии. В нескольких километрах от ангаров со сдвижными крышами находится комплекс для экспериментов с электромагнитным излучением. Он включает ровную площадку многоугольной формы, над которой помещены П-образные фермы-опоры. У одного из торцов находится здание в несколько этажей. Вокруг имеются подъездные пути и вспомогательные постройки.
Площадка для исследований электромагнитного импульса
Комплекс такого вида может использоваться для изучения электромагнитных импульсов и их воздействия на различные объекты и изделия. Аналогичные сооружения имеются у ряда других стран, активно развивающих это направление. С какой целью используется испытательный объект, неизвестно. Исследования электромагнитных импульсов могут выполняться в интересах любых родов войск, в т.ч. и для Сил стратегического обеспечения.
Как оказалось, Корла является и своего рода аэродромом. На полигоне замечен эллинг большой высоты и площади. На момент съемки недалеко от него на рулежной дорожке находился дирижабль. Очевидно, что последний используется в качестве воздушного носителя различной аппаратуры, способного находиться в воздухе в течение длительного времени, в т.ч. висеть на одном месте.
Подавление и другие задачи
Среди вновь замеченных на полигоне Корла объектов наибольший интерес представляет полноразмерный боевой лазерный комплекс. Его состав, характеристики и предназначение неизвестны, но даже имеющаяся информация позволяет делать некоторые оценки. Можно предполагать, что этот комплекс является опытным, но вполне способен нести полноценное дежурство и работать в интересах разных родов войск.
Согласно оценкам иностранных СМИ и специалистов, новый китайский лазер является противоспутниковым оружием. На это указывает его размещение в ангаре, допускающем «стрельбу» только в верхнюю полусферу. При этом стационарное исполнение говорит о высокой мощности энергетических систем и самого лазера. За счет этого могут решаться разные задачи, причем с высокой эффективностью.
Прежде всего, боевой лазер можно рассматривать как средство подавления спутников оптической разведки. При получении соответствующего приказа, комплекс должен навестись на назначенную цель и послать к ней луч. В зависимости от мощности излучения, возможно временное выведение оптики из строя или полноценное поражение ее ключевых элементов. Высокая мощность, обеспеченная стационарными средствами энергоснабжения, позволяет расширить дальность действия и допустимую высоту орбит спутников-мишеней.
Лазеры высокой мощности сейчас рассматриваются и как полноценное огневое средство, способное разрушать конструкцию цели. Обладает ли новый китайский комплекс такими возможностями, неизвестно. Их наличие зависит от ряда факторов, в первую очередь от технических характеристик, которые пока остаются неизвестными.
Эллинг и дирижабль (слева)
Боевой лазерный комплекс также может взаимодействовать с другими противоспутниковыми средствами. Так, он пригоден для использования в качестве целеуказателя для ракет с полуактивной головкой самонаведения. Кроме того, предлагается альтернативный способ целеуказания: лазер должен нагревать конструкцию цели, делая ее заметной для инфракрасных ГСН.
Следует обратить внимание и на размещение лазерного комплекса. Сейчас он находится на полигоне, и речь идет, вероятно, об опытном образце. С его помощью отрабатывают новые технологии и оценивают их реальные перспективы.
При этом опытный комплекс способен выполнять реальные задачи. На полигоне Корла проводятся различные мероприятия, которые следует скрывать от чужих глаз. Боевой лазер с функцией оптического подавления пригоден для использования в защите полигона от разведки. Впрочем, в мирное время такое применение может иметь негативные последствия на международном уровне.
В дальнейшем аналогичные комплексы могут быть развернуты в других районах Китая. Прежде всего, они должны появиться в позиционных районах РВСН и прикрывать пусковые установки ракет. Также возможно применение аналогичных комплексов для прикрытия крупных баз ВМС, стратегически важных районов страны и т.д.
Новые разработки
Китай уже имеет определенный опыт в разработке боевых лазерных комплексов и продолжает развитие этого направления. Очередной результат этого процесса в виде полноразмерного комплекса с несколькими лазерными установками год назад был замечен на одном из полигонов. По всей видимости, к тому времени он уже проходил полноценные испытания. Как далеко продвинулся проект за прошедшее время, неизвестно, но речь может идти о серьезном прогрессе.
Если иностранные оценки и предположения верны хотя бы отчасти, то в распоряжении НОАК появилось совершенно новое и эффективное средство для обороны важных объектов. Вполне возможно, что в ближайшем будущем начнется развертывание аналогичных систем в других районах, что улучшит защиту военной инфраструктуры от разведки и иных угроз.