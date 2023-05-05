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Министр обороны РФ дал указание заместителю взять под особый контроль снабжение войск в зоне спецоперации боеприпасами и вооружением

85
Министр обороны РФ дал указание заместителю взять под особый контроль снабжение войск в зоне спецоперации боеприпасами и вооружением

В Южный военный округ приехал для проверки состояния военной техники и вооружений, направляемых в зону специальной военной операции, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.


Как подчеркивается в сообщении, глава военного ведомства лично проверил состояние военной техники и вооружения, которое будет направлено в действующие в зоне спецоперации подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Генерал-полковник Алексей Кузьменков, недавно назначенный заместителем министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению, продемонстрировал Шойгу новые партии танков, бронированных машин, автомобилей.

Министр обороны РФ дал указание заместителю генерал-полковнику Кузьменкову взять на особый контроль вопросы снабжения действующих в зоне спецоперации войск вооружением, боеприпасами и военной техникой. Интересно, что данное указание последовало вскоре после скандала с боеприпасами для ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте).


Кроме того, министр обороны проверил состояние баз хранения и ремонта вооружений и военной техники, которая выведена с линии фронта для ремонтно-восстановительных работ. Данные работы проводятся как ремонтно-техническими подразделениями ВС РФ, так и предприятиями военно-промышленного комплекса.

По словам генерала Кузьменкова, каждые сутки предприятия и ремонтные бригады восстанавливают военную технику в соотношении 3:2 к количеству прибывающей на ремонт техники. После восстановления технику сразу направляют назад, в действующие в зоне спецоперации подразделения, сообщили в российском военном ведомстве.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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85 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:04
    +29
    Вагнер сегодня — острие русской армии, лучшее, что у нее есть в бою. Лишить его патронов - самоубийство. Только предатели могли организовать такой план. Генерал Михаил Евгеньевич Мизинцев, крутой генерал. Вклад этого генерала в командную структуру Вагнера будет очень полезен для России. Потому что он умеет драться, потому что у него есть зубы и он кусается. Мы хотим просить товарища Евгения Ви́кторовича Приго́жина, чтобы Вагнер не уходил, чтобы он твердо стоял в Бахмуте. Я уверен, что он не осуществит свою угрозу, несмотря на то, что у него есть для этого веские основания. Потому что он дворянин, боец, человек чести. Что касается теракта в Кремле, то покушение на убийство должно быть наказано максимально строго. Украина, США и пятая колонна совершили один из самых гнусных террористических актов, которые видел современный мир. Покушение на жизнь президента Владимира Путина должно быть наказано самым суровым образом.
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 17:10
      -19
      Наемники - острие армии, да еще "лучшее"? Это приговор, скорее. Интересно, что сказал бы мой дед-ветеран, если бы у него в ВОВ наемники за деньгу воевали, да еще из уголовников набирались...
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:13
        +12
        NKXXI hi, дед ваш воевал в В. О. В. в составе РККА. А сейчас идёт С. В. О. и ведет её Р. Ф.
        1. NKXXI
          NKXXI Сегодня, 17:19
          -5
          И? Это как-то меняет соотношение понятий "регулярная армия" и "наемники"? В войне, которую у нас безуспешно и лицемерно пытаются назвать новой ВОВ?..
          1. ААК
            ААК Сегодня, 17:40
            +5
            Критерий сейчас только один - воюет подразделение, или не воюет. А последние как минимум полгода ни одна из группировок СВО никуда не продвинулась, последнее крупное "перемещение" - оставление Херсона и правобережья херсонщины, ЕМНИП иных подвигов за ВС РФ я последнее время не помню. Идёт обычная окопная перестрелка и пуляние ракетами, вначале я полагал, что генералы разучились проводить наступательные действия, оказалось - что просто не умеют этого делать...
            1. ААК
              ААК Сегодня, 17:44
              +6
              И маленькая ремарка насчёт фото в начале статьи - отожравшихся 3-х генералов, встречающих министра, пора уже в окопы на курс похудения, там реально мозги жиром заплыли...
            2. NKXXI
              NKXXI Сегодня, 17:59
              -3
              Так и речь не том, кто воюет, а кто нет. А об общих реалиях войны, которую пытаются представить ВОВ 2.0
        2. Был Мамонт
          Был Мамонт Сегодня, 17:52
          0
          NKXXI hi, дед ваш воевал в В. О. В. в составе РККА. А сейчас идёт С. В. О. и ведет её Р. Ф.
          Разницу объяснить сможете?
          1. Mol_18
            Mol_18 Сегодня, 18:19
            +2
            В ВОВ деды и бабушки воевали за социалистическое государство и общество , а сейчас у нас капиталистическое гос -во и общество , где никто никому не должен .
      2. Carlos Sala
        Carlos Sala Сегодня, 17:19
        +14
        Наемники всегда были частью армии, как и популярные партизаны. Кортес завоевал Мексику ради короны с горсткой наемников. А казаки - разве они не были наемниками? То же самое можно сказать и о турецких янычарах. Военный результат - единственное, что имеет значение.
        1. NKXXI
          NKXXI Сегодня, 17:33
          -4
          Кортес - это XVI в., часть эпохи наемников. И потом, как тогда ВГО проводили? Только с помощью найма. Это не было задачей регулярной армии. Янычары - это регулярная часть османской армии. И тащить Новое время, если не Средневековье, в XXI в. забавно. Почему же в ВОВ до этого не додумались?..
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 17:34
          +6
          Цитата: Carlos Sala
          Наемники всегда были частью армии, как и популярные партизаны.

          "Вагнеровцы" это люди живущие в России и воюющие за свою страну.
          "Наемником"признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории."
          1. NKXXI
            NKXXI Сегодня, 17:40
            -2
            Цитата: tihonmarine
            "Вагнеровцы" это люди живущие в России и воюющие за свою страну.


            Мы доподлинно не знаем, кто там за какую страну воюет. Насчет гражданства - вещь относительная. Те же немецкие ландскнехты спокойно воевали в конфликтах меж немецкими княжествами. И спокойно жили на территории этих княжеств. Никто не отрицает, что их нанимали на службу в другие страны...
            1. Aleksandr21
              Aleksandr21 Сегодня, 17:51
              +1
              Цитата: NKXXI
              Мы доподлинно не знаем, кто там за какую страну воюет....


              Ну так попробуйте нанять ЧВК Вагнер для войны с Россией (если денег хватит), врятли вам это удастся, т.к. всё руководство этой структуры, и значительная часть бойцов, я бы даже сказал подавляющая часть... Русские и имели прямое отношение к ВС РФ.

              + эта организация действует в интересах Российского государства, в различных частях планеты и за это отхватила санкции по самое не могу.

              А учитывая вклад ЧВК Вагнер в СВО...назвать их наемниками у меня например язык не поворачивается, т.к. военнослужащие тоже ведь деньги получают за свою работу/заключают контракты и т.п. и чем в этом плане отличаются Вагнеровцы ? Тем только, что не напрямую работают на государство, а через организацию, которая предоставляет свои услуги....(и делает это очень эффективно).
      3. БИАБИА
        БИАБИА Сегодня, 17:19
        +8
        Насчет наемников понятно, а уголовники воевали. Ещё как...
        1. NKXXI
          NKXXI Сегодня, 17:36
          -5
          Уголовники были, но в регулярной армии, а не в ЧВК. И не за деньги...
          1. bk316
            bk316 Сегодня, 17:41
            0
            Уголовники были, но в регулярной армии, а не в ЧВК. И не за деньги...

            В смысле?
            В РККА зарплату и премиальных не платили?
            Учите матчасть.
            1. NKXXI
              NKXXI Сегодня, 17:45
              +1
              В РККА платили стандартное денежное довольствие, хотите сказать, что там были части, которые, допустим, получали не 50, а 250 червонцев в месяц?..
          2. RED_ICE
            RED_ICE Сегодня, 17:48
            +1
            А в армии не за деньги служат???
            —————————————————
          3. Havoc
            Havoc Сегодня, 17:59
            0
            Цитата: NKXXI
            Уголовники были, но в регулярной армии, а не в ЧВК. И не за деньги...

            Эко у вас всё в голове смешалось. Тогда ответьте кто были во время ВОВ партизаны, их что призвали в армию, вы что нибудь слышали о целых дивизиях добровольцев, которые стали на пример, на защиту Москвы, их кто призывал в действующую армию. То что сейчас людям платят деньги, так ведь и контрактникам их платят, времена другие, да и войны с всеобщей мобилизацией , никто не объявлял. И не надо тут терминами бросаться, наёмником не может в априори быть человек воюющий за своё государство, и будучи гражданином этого государства.
            1. NKXXI
              NKXXI Сегодня, 18:08
              +2
              Цитата: Havoc
              И не надо тут терминами бросаться, наёмником не может в априори быть человек воюющий за своё государство, и будучи гражданином этого государства.


              Может. Немецкие ландскнехты. Или швейцарские...


              Цитата: Havoc
              Тогда ответьте кто были во время ВОВ партизаны, их что призвали в армию, вы что нибудь слышали о целых дивизиях добровольцев, которые стали на пример, на защиту Москвы, их кто призывал в действующую армию.


              Навскидку:

              "Наемник - лицо, вступающее в вооружённый конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды".

              "Партизан - лицо, добровольно ведущее вооружённую борьбу за свободу и независимость своей страны в составе вооружённых организованных партизанских сил на территории, оккупированной противником (либо находящейся под контролем противостоящих политических сил), с использованием методов партизанской войны, член партизанского отряда". Кстати, ЧВК "Вагнер" ведёт бой на оккупированной территории?

              "Доброволец — лицо, добровольно поступившее на военную службу. Также добровольцами некоторые называют лиц, принимающих участие в боях на территории государства, гражданами или жителями которого они не являются".

              "Народное ополчение — вооружённые силы ряда государств, в основном исторических — древнегреческих, древнеиталийских полисов и средневековых русских княжеств. В народное ополчение могли входить все совершеннолетние граждане государства, во главе ополчения стоял назначаемый носителем верховной власти (народом, аристократическим советом, монархом) главнокомандующий. Члены народного ополчения могли получать жалование. Соответствует современной национальной гвардии".

              Здесь и мешать-то нечего. К какому определению здесь близко ЧВК "Вагнер"?..
      4. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:24
        +5
        Цитата: NKXXI
        Наемники - острие армии, да еще "лучшее"?

        Вы написали наемники, хотелось бы узнать, а из каких стран, эти наемники ?
        1. NKXXI
          NKXXI Сегодня, 17:34
          +1
          В этом и проблема - никто не озвучивает...
        2. Alex777
          Alex777 Сегодня, 18:19
          0
          Знакомый рассказывал, что много кто в Оркестре есть.
          Вместе воюют и болгары, и румыны, и чехи, и поляки.
          Есть скандинавы, 80+. Но большинство - граждане РФ.
          Причем подавляющее большинство. И это правильно.
      5. Пленник
        Пленник Сегодня, 17:34
        +2
        Почему наемники? Народное ополчение. Они в Африке были наемники.
      6. Венд
        Венд Сегодня, 17:41
        +2
        Цитата: NKXXI
        Наемники - острие армии, да еще "лучшее"? Это приговор, скорее. Интересно, что сказал бы мой дед-ветеран, если бы у него в ВОВ наемники за деньгу воевали, да еще из уголовников набирались...

        А вы в курсе, что в Великую Отечественную бойцы Красной армии получали денежное довольствие, да еще и премии за подбитую технику или технику вывезенную с поля боя и тд.? Другой дело, что большинство отдавали в качестве взносов в Фонд обороны или через приобретение облигаций Госзайма. Всего за время войны подобным образом было перечислено 8,4 миллиона рублей и приобретено облигаций на 11 миллионов рублей. А по поводу уголовников, так их было достаточно на фронте. По первому постановлению Верховного суда СССР, в январе 1942 года, на фронт могли попасть те, кто имел первый срок заключения продолжительностью до 2 лет. И только 1944 году отбывающих наказание лишили возможности уходить в Красную Армию в составе добровольческого призыва.
        1. NKXXI
          NKXXI Сегодня, 17:56
          -1
          Солдаты регулярной армии получали ДД, строго фиксированное, в отдельных случаях - допнаграждение за подвиги и отличия. Не надо равнять ДД с платой наемников, те получают совсем не армейское ДД, плата им всегда выше стандартного армейского ДД. Вот об этом речь. Наемники - нерегулярная армия, расценки у них - иного порядка, ибо за риск, поскольку участвуют в войнах не по общим основаниям для регулярных армий...
      7. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 17:45
        +5
        То бы и сказал, что и я. Мой тесть воевал у Рокоссовского= там много было таких. И деньги платили. И за подбитую технику платили. Учиться надо было лучше, а не букварь курить и Солженицына-дебила листать
      8. Комментарий был удален.
      9. navigator777
        navigator777 Сегодня, 17:50
        -5
        Вы вероятно про советские штраф баты забыли и про пулеметчиков нквд, которые эти самые штраф баты гнали на убой и дрались они отчаяно, потому что выбора не было. Нет ничего плохого, что ребята не за банку тушенки и за 100 грам боевых воюют как ваш дед, а им еще и деньги платят за их ратные подвили.
        1. NKXXI
          NKXXI Сегодня, 17:57
          -2
          Штрафбаты по-прежнему оставались регулярной армией, ими руководили действующие армейские офицеры...
      10. Shumi2010
        Shumi2010 Сегодня, 18:04
        +1
        В Великую Отечественную уголовники воевали! это точно
      11. Tarasios
        Tarasios Сегодня, 18:17
        +1
        Цитата: NKXXI
        Наемники - острие армии, да еще "лучшее"? Это приговор, скорее. Интересно, что сказал бы мой дед-ветеран, если бы у него в ВОВ наемники за деньгу воевали, да еще из уголовников набирались...

        чего то все забывают, что в ВОВ бойцы вполне себе получали денежное + продуктовое + вещевое довольствие. И тоже многие шли добровольцами воевать. Просто ЧВК - это специальный инструмент в руках государства, только "опосредовано" и "неофициально", для специфических задач.
      12. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 18:31
        0
        Держитесь товарищ, заминусуют в край laughing
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:15
      +5
      Carlos Sala hi, ближайшие 2-3 увиим и узнаем, что это реальный приказ, или информация успокойка.
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:28
        +4
        Цитата: Ропот 55
        Carlos Sala , ближайшие 2-3 увиим и узнаем, что это реальный приказ, или информация успокойка.

        1,5 часа назад вышло ещё одно видео от Пригожина, где он прямо обвиняет Шойгу. hi
        В телеге "Оркестр Вагнера"
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 18:22
          0
          Вот Совбез и прошел без Шойгу. bully
    3. Умник
      Умник Сегодня, 17:27
      +2
      Вагнера уходят 10 мая на покой!Бахмут нынче проблема МО будет
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 18:23
        0
        Цитата: Умник
        Вагнера уходят 10 мая на покой!Бахмут нынче проблема МО будет

        Никуда они не уходят. Не волнуйтесь.
    4. Был Мамонт
      Был Мамонт Сегодня, 17:36
      -1
      Потому что он дворянин, боец, человек чести.
      Сильно!!! Убойный аргумент!
      Вот бы узнать, кто ему патронов не дал. Наверное , какой то из дворовых. Только , дворовых кого? И, кто лично? Узнаем? Верите?
    5. Маз
      Маз Сегодня, 17:52
      +3
      Шойгу и Герасимов понесут ответственность за десятки тысяч убитых и раненых. Я этого добьюсь — Пригожин.

      «Должностные лица не исполняют своих обязанностей. Не используют то чему их учили. Герасимова учили, а Шойгу, на сколько я знаю нет. И поэтому их не профессионализм губит десятки тысяч людей.
      Пригожин уходит с позиций 10 мая и передаёт их мо рф, заявление в телеге. Вагнер уходит в лагеря переподготовки. Причина - снарядный голод. Выступление Пригожина и первое и второе вирусное на телеге. Заявление там же в письменном виде к главнокомандующему вс рф с просьбой о боевом распоряжении, по снятию чвк с бахмута и передаче позиций подразделениям мо рф
    6. Маз
      Маз Сегодня, 18:30
      0
      «10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции подразделениям Министерства обороны».

      Евгений Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покидает Бахмут из-за отсутствия боеприпасов
  2. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 17:08
    +5
    Вся инфа в статье вызывает улыбку. Значится, сей "парадный" министр обороны, никогда не бывавший на передовой, указал третьему (!) за полгода заму по тылу... Уже звучит как анекдот. Если соотношение 3:2 указано верно, это значительные потери, по меркам того, что сообщают с Первого канала...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:21
      +2
      Вы имеете в виду какие потери.В статье,про восстановление боевой техники в тылу. ,из трех восстанавливают две единицы,как я понял.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 17:52
        -2
        Нет, там указано, что на каждые 3 машины, возвращенные в строй, приходится 2, уехавшие на ремонт...
    2. Умник
      Умник Сегодня, 17:28
      +9
      Сво полтора года идет и тут шойгу нарисовался и начал поручения издавать))))
  3. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 17:10
    +20
    Все эти проверки "пшик"и ничего более, показуха одним словом. Ему доложили что все хорошо (удовлетворительно), всем обеспечены и т.д. Он посмотрел что все начищено и надраено, колеса черные, гусеницы чистые, значит техника БГ, поэтому "в Бой!".
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:28
      +1
      Неужто даже палец в дуло не совал?
      Ттттттттт
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:33
      -3
      Надо создать компетентную комиссию из старших/высших офицеров ГШ, которая тщательно проверит сигналы и разберётся во всём, наказав кого надо - такие комиссии пользуются большим уважением в войсках. Комиссию обеспечить необходимыми видами довольствия, любым транспортом и широкими полномочиями. По окончании работы всех членов комиссии представить к боевым наградам как участников боевых действий.

      Два раза перечитал, вроде крамолы нет, под статью о дискредитации не попаду.
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:36
      +2
      С чего вы взяли, что контроль это в сторону повышения снабжения? Это вполне может быть чтоб лежало на складах и не расходовалось на тех, у кого нет правильной фуражки
    4. wladimirjankov
      wladimirjankov Сегодня, 17:50
      0
      И фразу наверное свою коронную произнес "не суетитесь"
    5. Garris199
      Garris199 Сегодня, 17:59
      0
      Да ну что вы. Особый контроль теперь будет. Раньше контроль то был не особо, а вот теперь возьмутся по настоящему. А как они могут взяться, прекрасно всем уже известно. Как бы чего еще не пропало в семизначном количестве.
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 17:10
    +9
    Контроль это хорошо, проверка запасов тоже хорошо. А теперь не забудьте ребят из Бахмута, они тоже воюют за народ Донбасса и за Россию. Вы выигрываете только в команде!
  5. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 17:11
    +13
    . Министр обороны РФ дал указание заместителю генерал-полковнику Кузьменкову взять на особый контроль вопросы снабжения
    . Ну все! Вот теперь то все измениться! Вот теперь все проблемы решаться! Держись враг! laughing. ( Ржу над министром .Очень просто безумно своевременная, и офигительно эффективная до одури просто МЕРА! Мерища просто!)))
  6. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 17:13
    +15
    Ща пришлют опять что-нибудь не то и не туда.
  7. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 17:13
    +16
    А до сегодняшнего момента контроля не было? И кто ответит за "снарядный голод"? Типа все исправили? Мда...
    1. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 17:22
      +10
      Теперь «особый» контроль что бы это не значило. Но все эти перестановки вызывают в памяти басню Крылова «Квартет»
  8. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 17:15
    +8
    "Декабрь 2023 г. Министр обороны РФ дал указание новому, только что назначенному заместителю по тыловому обеспечению генералу ... (фамилия произвольна) взять под особый контроль снабжение войск в зоне спецоперации боеприпасами и вооружением"...
  9. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 17:16
    +17
    Пока Пригожин матом не начал крыть и не поставил дату 10-го числа по выводу ЧВК из Бахмута...становилось всё хуже и хуже. Кто КОНКРЕТНО устроил СНАРЯДНЫЙ голод для штурмовых частей ??? Какой _идиот_ выдал распоряжение о лимите штурмовых подразделений в плане планового снабжения ? Кто ответит за потери ? Я думаю что это делаю те-же самые, которые украли средства выделенные на войсковую экипировку (весной был скандал и усё затихло). ПОДЛО это всё.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:27
      +7
      Какой _идиот_ выдал распоряжение о лимите штурмовых подразделений в плане планового снабжения ?

      Никогда не узнаем.

      Кто ответит за потери ?

      Никто, своих не ̶б̶р̶о̶с̶а̶ю̶т̶ трогают.
    2. mark1
      mark1 Сегодня, 17:32
      +1
      Цитата: viktor_ui
      Я думаю что это делаю те-же самые, которые украли средства выделенные на войсковую экипировку

      Судя о всему это отважные люди - в Бахмут их, на острие атаки! Сколько пользы принесут!
  10. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:18
    +1
    Если в сутки на ремон прибывает, например, 20 единиц техники, а ремонтируется за сутки 30... Вопрос, сколько сломаной и побитой техники вообще скопилось на рембазах?
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:19
    +9
    то есть до Пригожина норма была не давать снаряды ??????????? а шас как кипиш начался так сразу кого то назначили что бы тот взял на особый контроль ) А до сегодняшнего момента контроля не было ?
  12. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 17:20
    +7
    Сейчас выяснится что это снаряд для армии а не для ЧВК
  13. Юн Клоб
    Юн Клоб Сегодня, 17:22
    +11
    Ага, получается что раньше особого контроля за снабжением воюющей группировки не было?
    1. Garris199
      Garris199 Сегодня, 18:06
      0
      Раньше не было. На честное слово верили, а их обманули, за нос водили. Так что теперь контроль будет особый, нет больше веры. Ужас вообще-то господа-товарищи.
  14. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:25
    0
    Дания и Германия вместе передадут Украине 80 танков Leopard 1. Они будут готовы к использованию в июне.
    Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
  15. aba
    aba Сегодня, 17:27
    +6
    Прилетел, пофоткался получил командировочные и фронтовые и теперь дочка с зятем в самом дорогом вагоне поедут в Сочи. Хорошо что не в Дубай!
    Аааа! Самый дорогой потому что из Дубая в Сочи!?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:47
      +1
      В соответствии с договоренностями с уважаемыми партнёрами этот поезд никто не пустит под откос, а взамен Пригожин не получит снарядов
    2. Shumi2010
      Shumi2010 Сегодня, 18:06
      0
      думаю, что командировочные ему не нужны:) // в госучереждениях вроде 100 руб сутки :)
    3. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 18:34
      0
      Что Вы прицепились к зятю. Блоге, блогер. Пусть он будет блогером. Пусть снимает свои тик-токи. Какие-то неумные люди их смотрят. Даже донатят ему. Пусть так. Это же лучше, чем если бы он занял, рукаблудящи ( высокий) пост. На каком-нибудь оборонном заводе.
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:28
    +4
    дал указание заместителю


    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  17. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 17:30
    +4
    Признание того, что система не работает. Чтобы поддержать базовые процессы, требуется волевое вмешательство и кнут от министра обороны.
  18. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 17:38
    0
    Значит проблем с боеприпасами для Вагнера больше не будет?
    1. wladimirjankov
      wladimirjankov Сегодня, 18:26
      0
      да все сразу вдруг изменится. Шойгу же дал указание.
  19. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 17:42
    -5
    Детский сад, ей Богу. Да прочитайте все, что пишет господин Пригожин начиная\ с интервью Пегову. Сначала про обеспечение снарядами, те цифры, которые Пригожин не опровергает в интервью

    Почитайте и посчитайте. По полторы тысячи только патронов на одного уничтоженного врага. Двадцать тысяч реактивных снарядов Града, 137 тысяч гранат ГПГ-7 и все остальное. Кто проводит разведку целей, кто проводит расчет необходимых боеприпасов? В простонародье это называется стрелять "в ту сторону". За такой расход боеприпасов при таком результате любого армейского командира к стенке поставили бы. А износ стволов? Потом, Пригожин уже писал, что ему нужно отпускать в мае по домам 26 тысяч своих воинов после окончания заключенных с ними контрактов, это про бывших заключенных. Поэтому вполне понятно, что 10 мая он оставит позиции в Бахмуте. Ничего личного, для него это только бизнес. А потом, ухоженный домик где-нибудь в Центральной Африке под охраной своих головорезов с приличным счетом в банке.
    1. Был Мамонт
      Был Мамонт Сегодня, 17:58
      0
      "Почитайте и посчитайте."
      Кого Расстреляют? Иль , посадят, на худой конец?
      Я , конечно , слабак по клавишам. Документ откудова будет? Если , не правда.
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 18:27
        0
        Документ откудова будет? Если , не правда.

        Коллега, я же сразу указал на интервью Пегову, где Пригожин сам ссылался на существующий в Сети документ. Что касается правды-неправды, а Вы не считаете, что когда-то Пригожин на свою организацию взял определенные обязательства, выполнить их не может, вот и сваливает вину на других таким образом. Если в своем последнем выступлении, под десятками тысяч погибших, он имеет в виду своих воинов, то о его достижениях вообще говорить нельзя, это тоже граждане России. Хотя, каких его, он всего лишь организатор и куратор, Ни за что не отвечает, но в медийной сфере он Орел. Такие уже были два в Истории Донбасса.
        Кого Расстреляют? Иль , посадят, на худой конец?

        При планировании боевых действий есть очень строгие требования к расходу боеприпасов.И командиры всех рангов за это отвечают. Судя по Вашей аватарке, вы знаете что такое Армия и какое значение имеет эшелонирование боеприпасов, ГСМ и всего прочего, что обеспечивает деятельность воинской части и в мирное, и в военное время.
  20. никникник
    никникник Сегодня, 17:43
    +2
    Бред какой то(. А что без указания заму, неясно что вопросы военно- технического снабжения военных действий должны быть на постоянном контроле? Это что выходит Министр обороны не в курсе, что происходит в зоне СВО? А тогда откуда должен знать об этом Главнокомандующий? Раз ему не докладывают о плачевном состоянии снабжения, почему нет кадровых и иных решений? очередной спектакль((((.
  21. kapitan281271
    kapitan281271 Сегодня, 17:53
    0
    Под особый Сергей Кожугетович уже поздно надо под супер особый, хотя уже тоже поздно , надо под супер мега особый, хотя тоже наверно уже не поможет думаю сгодится супер, мега, предельно, ужасно, непосредственно особый, тогда как попрет тогда все заиграет запоет, а если точно надо что бы усе получилось, это надо поручить вашему любимцу, супер мега предельно гениальному Тимуру Иванову
  22. Andron78
    Andron78 Сегодня, 17:58
    -1
    Вседа был хорошего мнения о Шойгу, но после такого "указания" мнение моментально изменилось на 180 градусов. Получается, что кто-то в МО или ГШ не держит что-то связанное с СВО на контроле... Так бывает? Какой-то бред.
  23. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 18:00
    0
    Цитата: NKXXI
    Наемники - острие армии, да еще "лучшее"? Это приговор, скорее. Интересно, что сказал бы мой дед-ветеран, если бы у него в ВОВ наемники за деньгу воевали, да еще из уголовников набирались...

    А ваш дед на какой стороне воевал, во время ВОВ осужденные тоже воевали
  24. Vdi73
    Vdi73 Сегодня, 18:07
    0
    Слов нет,одни слюни,а точнее маты.
  25. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:15
    0
    Министр обороны РФ дал указание за
    . Ну да, указание дал, значит все будет как надо.... наверное.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 18:22
      0
      Цитата: rocket757
      Министр обороны РФ дал указание за
      . Ну да, указание дал, значит все будет как надо.... наверное.

      Это если со стороны ГШ не будет очередных попыток саботажа. А они, скорее всего, будут. Ну, например, скажут, что министр обязал обеспечить войска бесперебойным боепитанием - это и выполним. Но Вагнер, типа, в состав войск не входят, так что мы бы рады, но...
  26. Комментарий был удален.
  27. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 18:23
    0
    Министр обороны РФ дал указание заместителю взять под особый контроль снабжение войск в зоне спецоперации боеприпасами и вооружением

    Это он сделал демонстративно сразу же после скандального заявления пригожина о саботаже со снабжением боеприпасами его ЧВК. Учитывая быстроту реакции шойгу, скорее всего все, что говорил пригожин о командовании МО и ГШ правда. Удивительно почему наш верховный главно командующий путин до сих пор не вмешался во всю эту плохо пахнущую и омерзительную историю и не вправил всем ее участникам мозги, если они у них есть. Ведь это все происходит в самый ответственный для страны момент. Когда личные амбиции лиц занимающих ключевые посты в армии не уместны и их нужно засунуть куда подальше, а заняться наконец их прямыми обязанностями по наведению порядка в армии и ее тыловом обеспечении, повышению ее боеспособности и организации разгрома и победы над врагом. Президент путин разберитесь в конце концов с вашими назначенцами, напомните им чем они должны заниматься в такое непростое для россии время.