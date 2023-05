Американский эксперт: Большая часть банковской системы США потенциально неплатежеспособна

Давайте не будем делать вид, что речь идет только о Silicon Valley Bank и First Republic. Большая часть банковской системы США потенциально неплатежеспособна

Недавние банкротства крупных американских банков заставили западное экспертное сообщество задуматься о возможностях и проблемах финансовой системы США в целом и банковской системы страны в частности. О проблемах американских банков изданию The Telegraph рассказал эксперт Стэнфордского университета Амит Серу.По утверждению финансового аналитика, Белый дом некоторыми шагами может сдержать наступление кризиса ликвидности, например – гарантируя все депозиты. Но более серьезный кризис платежеспособности, считает Амит Серу, эти меры все равно не предотвратят.- заявил американский эксперт.Серу считает, что сейчас американская экономика находится в состоянии, близком к тому, которое наблюдалось перед мировым финансовым кризисом 2008 года. Тогда, пятнадцать лет назад, тоже делались относительно оптимистичные прогнозы.Издание The Telegraph отмечает, что в настоящее время половина из 4800 функционирующих в США банков функционирует посредством «прожигания» своих запасов. Такие крупные банки как Silicon Valley, Signature, First Republic уже обанкротились. Банк First Republic будет поглощен JPMorgan Chase Bank.Кризис в банковской системе США эксперты связывают с повышением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) страны, которая была поднята до максимальной отметки с 2007 года. В целом, печальное положение американской банковской системы является еще одним свидетельством крупных проблем, с которыми столкнулась американская экономика при президенте Джо Байдене, во многом – и благодаря действиям его администрации.