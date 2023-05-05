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Американский эксперт: Большая часть банковской системы США потенциально неплатежеспособна

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Американский эксперт: Большая часть банковской системы США потенциально неплатежеспособна

Недавние банкротства крупных американских банков заставили западное экспертное сообщество задуматься о возможностях и проблемах финансовой системы США в целом и банковской системы страны в частности. О проблемах американских банков изданию The Telegraph рассказал эксперт Стэнфордского университета Амит Серу.


По утверждению финансового аналитика, Белый дом некоторыми шагами может сдержать наступление кризиса ликвидности, например – гарантируя все депозиты. Но более серьезный кризис платежеспособности, считает Амит Серу, эти меры все равно не предотвратят.

Давайте не будем делать вид, что речь идет только о Silicon Valley Bank и First Republic. Большая часть банковской системы США потенциально неплатежеспособна

- заявил американский эксперт.

Серу считает, что сейчас американская экономика находится в состоянии, близком к тому, которое наблюдалось перед мировым финансовым кризисом 2008 года. Тогда, пятнадцать лет назад, тоже делались относительно оптимистичные прогнозы.

Издание The Telegraph отмечает, что в настоящее время половина из 4800 функционирующих в США банков функционирует посредством «прожигания» своих запасов. Такие крупные банки как Silicon Valley, Signature, First Republic уже обанкротились. Банк First Republic будет поглощен JPMorgan Chase Bank.

Кризис в банковской системе США эксперты связывают с повышением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) страны, которая была поднята до максимальной отметки с 2007 года. В целом, печальное положение американской банковской системы является еще одним свидетельством крупных проблем, с которыми столкнулась американская экономика при президенте Джо Байдене, во многом – и благодаря действиям его администрации.
Использованы фотографии:
https://ru.freepik.com/
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10 комментариев
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  1. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 17:28
    -3
    Очередная, уже миллион-первая мантра о том, как скоро загнется западный империализм. Мы же прекрасно знаем, как Америка будет решать проблемы. Вывозом капиталов в страну со всего мира, включая Россию. Мы просто об этом либо не узнаем, либо узнаем позже...
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:35
      0
      NKXXI..... Вывозом капиталов в страну со всего мира, включая Россию.

      Как вы себе это представляете ?
      1. notingem
        notingem Сегодня, 17:41
        +2
        Америка будет ввозить ресурсы других стран а продажные политики других стран с удовольствием возьмут доллары.Вилла в Майами продается за доллары а не за рупии
      2. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 17:43
        -5
        Само собой, речь идет о том, что вкладываться будут в доллар как мировую и самую надежную валюту, поскольку она мировая. Так всегда олигархи поступают...
    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 17:43
      0
      А Вы в это верите, или у Вас есть фото и видео доказательства. wassat
      Это же Вы требовали фото и видео доказательств бомбардировки завода "Арсенал" в Киеве.
      https://topwar.ru/216375-minoborony-rf-udarami-vs-rf-porazheny-sklady-boepripasov-neskolkih-mehanizirovannyh-brigad-vsu.html
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 17:47
        +1
        Цитата: AVA77
        А Вы в это верите, или у Вас есть фото и видео доказательства.


        Зачем фото, когда условная Набиуллина сообщала, сколько млрд. долл. вывозилось из страны, а сколько ввозилось.


        Цитата: AVA77
        Это же Вы требовали фото и видео доказательств бомбардировки завода "Арсенал" в Киеве


        А что, нам известно, что завод "Арсенал" не действует? Где это сказано? Появились фото разрушенных зданий?..
        1. AVA77
          AVA77 Сегодня, 18:00
          +1
          Действительно, зачем доказательства, ведь джентельменам верят наслово да и Набиуллина сказала. wassat
          А я вот не верю джентельменам как и Набиуллиной, фото и видео давайте.
          1. NKXXI
            NKXXI Сегодня, 18:10
            -1
            Набиуллиной не верите?) А Силуянову?)..
    3. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 18:31
      +1
      Цитата: NKXXI
      . Вывозом капиталов в страну со всего мира

      вывоз капитала и.... привез капитал, но при дефиците внешней торговли он благополучно уходит на покрытие этого дефицита (если покупаешь больше чем продаешь, то каждый раз дефицит долларов и их нужно чем-то покрывать, год, второй, третий... напечатать можно, но когда эта цифра начинает слишком расти тут как-то... доверие уже теряется) так что это не решает проблему глобально... штатам нужен не капитал, штатам нужны производства... чтобы производить самим и обеспечить раст экспорта, дефицит снижается и проблема теряет остроту...
      банки... банки давали кредиты и при нулевой ставки их было легко брать и отдавать сейчас ставка 5% а это уже для тех кто набрал... а когда на дворе еще и инфляция разгулялась... так что собкри тут что раздал кредитами
      Общая задолженность стран и корпораций достигает 355% мирового ВВП... А по оценке Bank of America, свыше 50% роста акций на американских биржах с 2010 года было обусловлено низкими ставками ФРС.... The Economist подсчитал, что увеличение процентной ставки на 2% увеличит кредитную нагрузку на 50%, что составит 18% мирового ВВП. Это приведет к громадному долговому кризису, коллапсу на биржах и, возможно, к глубокой рецессии https://inosmi.ru/20220214/inflyatsiya-253000069.html
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:12
    0
    Вопрос... а что будет???
    Можно гадать, можно не гадать, все вылезет наружу, постепенно или сраз/резко, увидим.