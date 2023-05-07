День создания Вооружённых сил России

Свое начало российская регулярная армия, как и большинство прогрессивных преобразований в нашем государстве, берет с эпохи Петра I. Именно благодаря его реформам в России были созданы регулярные армия и флот.
В истории дореволюционной российской армии множество славных побед и великих сражений. Именно российские солдаты сумели остановить, пусть и после сдачи Москвы, победоносное шествие Наполеона по Европе. Считавшаяся в то время непобедимой французская армия не только была выбита за пределы империи, наши воины тогда впервые прошли победным маршем до Парижа.
Следующее величайшее военное противостояние в Европе, известное как Первая мировая война, российская армия встретила не в лучшем состоянии. Именно тяжелые условия, палочная дисциплина со стороны офицеров, стали основой массового недовольства солдат и матросов, которое умело использовали в своих интересах организаторы свержения монархии в результате февральской, а затем и октябрьской революций.
Смена государственной власти в стране в 1917 году привела к ликвидации военной организации Российской империи. Во время Гражданской войны и военной интервенции в России (1917-1922) пришедшими к власти в стране большевиками для защиты завоеваний революции были созданы Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) и Рабоче-крестьянский Красный Флот (РККФ).
С началом Великой Отечественной войны (1941-1945), являвшейся частью Второй мировой войны (1939-1945), в СССР была проведена коренная перестройка военной организации государства, стала наращиваться мощь ВС СССР. Именно советские солдаты, офицеры и талантливые военачальники вновь сумели выйти победителями из величайшей за всю историю человечества войны, выбить гитлеровские войска за пределы СССР, а затем вновь пройти победным маршем по Европе, теперь уже до Берлина.
После распада СССР прекратила существование и крупнейшая в мире по численности на период второй половины прошлого века Советская Армия. В 1992 году, 7 мая, указом президента РФ на базе ВС СССР были сформированы Вооруженные силы Российской Федерации, в которые вошли дислоцированные на территории РСФСР воинские части, а также группировки войск и сил флота за пределами России. На то время они насчитывали 2,88 млн человек.
После этого наступило десятилетие фактического упадка и деморализации самого понятия российский солдат и офицер. Служба в армии в этот период для российских граждан стало ассоциироваться с бардаком, нищенскими зарплатами и всяческими злоупотреблениями. При этом Вооруженные силы России вынуждены были участвовать в нескольких локальных конфликтах в «горячих точках» на постсоветском пространстве и на территории страны. Самой сложной была война в Чечне, официально именуемая контртеррористической операцией, которая выявила многочисленные проблемы в организации, управлении, снабжении, подготовке российских вооруженных сил.
Второй президент России Владимир Путин, ставший и Главнокомандующим ВС РФ, прекрасно понимал, что армия требует серьезного реформирования и модернизации. Реформы в Вооруженных силах России был начаты в 2008 году и в целом были завершены к 2021 году. За это время российская армия вновь стала одной из величайших в мире, в том числе благодаря принятию на вооружение инновационных видов средств поражения и обороны как тактического, так и стратегического назначения. Многие из них по своим характеристикам не имеют аналогов в мире. Немаловажно, что благодаря преобразованиям был восстановлен престиж российского военнослужащего.
С февраля прошлого года преображенная российская армия встала на защиту жителей Донбасса и, как в сороковые годы прошлого века, выступила против реинкарнированной Западом неонацистской силы, теперь уже отстаивая само наше государство в борьбе с коалицией НАТО. Спецоперация на Украине показала как сильные стороны, так и позволила выявить некоторые недостатки, существующие в Вооруженных силах России. Именно поэтому реформирование армии не просто продолжается, преобразования вышли совершенно на другой качественный и количественный уровень.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех ветеранов советской и российской армий, действующих военнослужащих с Днем создания Вооруженных сил России. Отдельно обращаемся к бойцам — кадровым, контрактникам, добровольцам, штурмовикам ЧВК, — выполняющим священную работу по защите нашей Родины в реальных боевых условиях. Сегодня с вами вся страна, вновь сплотившаяся против мощного врага, решившего любой ценой уничтожить наше государство и российский народ. Уверены, что как и раньше, наши враги будут повержены, а доблестные военнослужащие Вооруженных сил России вернутся домой с Победой.