Украинские СМИ показали кадры прилетов по Славянску и Краматорску, где поражены объекты ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации сегодня нанесли массированные удары по объектам военного назначения ВСУ в оккупированных ими городах Славянск и Краматорск. Об этом сообщает ряд украинских средств массовой информации.
Украинские Telegram-каналы публикуют кадры прилетов российских ракет по целям в Славянске и Краматорске. На фотографиях мы можем наблюдать столбы дыма, поднимающиеся над промышленным предприятием и в районе частного сектора.
Естественно, украинские СМИ не сообщают, какие именно объекты были поражены в Славянске и Краматорске. Не исключено, что речь идет о поражении мест размещения или ремонта военной техники, участвующей в боевых действиях или предназначенной для участия в анонсированном контрнаступлении ВСУ.
Известно, что на Украине действует жесткая цензура для СМИ и частных лиц в сфере освещения последствий российских ударов. Украинское руководство считает, что публикация такой информации играет на руку российским вооруженным силам.
В настоящее время на Украине звучат сигналы воздушной тревоги сразу в нескольких областях. Как сообщают украинские СМИ, предположительно стратегическая авиация ВКС РФ запустила ракеты из района Каспийского моря. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Но о новых прилетах по каким-либо объектам пока не сообщается.