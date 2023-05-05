Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские СМИ показали кадры прилетов по Славянску и Краматорску, где поражены объекты ВСУ

6
Украинские СМИ показали кадры прилетов по Славянску и Краматорску, где поражены объекты ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации сегодня нанесли массированные удары по объектам военного назначения ВСУ в оккупированных ими городах Славянск и Краматорск. Об этом сообщает ряд украинских средств массовой информации.


Украинские Telegram-каналы публикуют кадры прилетов российских ракет по целям в Славянске и Краматорске. На фотографиях мы можем наблюдать столбы дыма, поднимающиеся над промышленным предприятием и в районе частного сектора.

Естественно, украинские СМИ не сообщают, какие именно объекты были поражены в Славянске и Краматорске. Не исключено, что речь идет о поражении мест размещения или ремонта военной техники, участвующей в боевых действиях или предназначенной для участия в анонсированном контрнаступлении ВСУ.




Известно, что на Украине действует жесткая цензура для СМИ и частных лиц в сфере освещения последствий российских ударов. Украинское руководство считает, что публикация такой информации играет на руку российским вооруженным силам.


В настоящее время на Украине звучат сигналы воздушной тревоги сразу в нескольких областях. Как сообщают украинские СМИ, предположительно стратегическая авиация ВКС РФ запустила ракеты из района Каспийского моря. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Но о новых прилетах по каким-либо объектам пока не сообщается.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Славянск/Краматорск"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:38
    +4
    Мутных новостей к СОЖАЛЕНИЮ сегодня больше, поживем увидим, что из этого всего выйдет.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 17:45
    +4
    Очень правильное дело- заранее проредить части, предназначенные для наступления.
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:50
    +4
    Говорят, в Краматорске на Энергомашспецсталь прилетело четыре ракеты Х-22.
  4. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 18:15
    0
    Что-то похожее на подтверждение есть, осталось узнать, приведет ли это к остановке предприятий. Вообще, киевская хунта могла давно додуматься до передислокации заводов в глухие места, чтобы избежать поражения хотя бы части ВПК. Немцы в ВМВ так делали, и даже небезуспешно...
    1. Havoc
      Havoc Сегодня, 18:32
      0
      Цитата: NKXXI
      Немцы в ВМВ так делали, и даже небезуспешно..

      У немцев были миллионы пленных (считай рабов), и ресурсы всей Европы. Так что строить они могли без напряжения, что сейчас может Украина, людей нет, денег нет, ставить станки под открытым небом, так мог работать только Советский народ.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 18:37
        0
        Не будем забывать, что масштаб нынешней Украины во всех сферах куда жиже, чем у Третьего рейха, так что супер глобальных усилий прикладывать не нужно...